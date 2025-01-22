Британия заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины
Великобритания заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины. Стоимость контрактов - 61 млн фунтов.
Об этом в соцсети Х сообщила компания Defence Equipment & Support (DE&S), которая входит в структуры британского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что контракт был заключен с компаниями из BAE Systems и Forgemasters.
Производство артиллерийских стволов для Украины будет происходить в Йоркшире.
"Кроме того, от имени Международного фонда для Украины мы отправим на передовую Gravehawk, разработанную Великобританией систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 стволов артиллерии британского производства и новых мобильных систем ПВО Gravehawk.
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Бо контракти, які укладають ЗЄрмаки, та Умерови закінчуються розкраданням грошей та бракованою зброєю.
Для пересічних росіян, як виявилося, звичайний унітаз є розкішшю та витвором хайтеку.
Що би ми могли самі клепати стволи для тих же "Богдани", "Нони", ...
А то, є побоювання, що зе-влада здасть Краматорськ і настане ППЦ українській артилерії.