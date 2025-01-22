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Британия заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины

Британія уклала контракти з двома компаніями на виробництво артилерійських стволів для України

Великобритания заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины. Стоимость контрактов - 61 млн фунтов.

Об этом в соцсети Х сообщила компания Defence Equipment & Support (DE&S), которая входит в структуры британского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что контракт был заключен с компаниями из BAE Systems и Forgemasters.

Производство артиллерийских стволов для Украины будет происходить в Йоркшире.

"Кроме того, от имени Международного фонда для Украины мы отправим на передовую Gravehawk, разработанную Великобританией систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 стволов артиллерии британского производства и новых мобильных систем ПВО Gravehawk.

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Автор: 

Великобритания (5008) производство (472) артиллерия (641)


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Топ комментарии
+9
Це добре.

Бо контракти, які укладають ЗЄрмаки, та Умерови закінчуються розкраданням грошей та бракованою зброєю.
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22.01.2025 21:38
+3
щось Залужний там таки робить…. подяка британцям … у них вже були університети а на русі ще жопу соломою терли….
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22.01.2025 21:41
+1
Певен, що у глибинці на Роісє і зараз туалетний папір є дивиною. 😁

Для пересічних росіян, як виявилося, звичайний унітаз є розкішшю та витвором хайтеку.
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22.01.2025 21:44
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Це добре.

Бо контракти, які укладають ЗЄрмаки, та Умерови закінчуються розкраданням грошей та бракованою зброєю.
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22.01.2025 21:38 Ответить
щось Залужний там таки робить…. подяка британцям … у них вже були університети а на русі ще жопу соломою терли….
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22.01.2025 21:41 Ответить
Певен, що у глибинці на Роісє і зараз туалетний папір є дивиною. 😁

Для пересічних росіян, як виявилося, звичайний унітаз є розкішшю та витвором хайтеку.
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22.01.2025 21:44 Ответить
Сильно сумніваюся що це заслуга Залужного. Просто Британії вигідно чисто політично.
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22.01.2025 21:53 Ответить
Що ти тут забув ботяра подляківська? Нагуйй в бан
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22.01.2025 21:56 Ответить
як не як є договір на 100 років
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22.01.2025 23:11 Ответить
Добре.
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22.01.2025 21:54 Ответить
Мля як же задовбали свіжо заїжджі, все у них зЕ великий бунапарт.
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22.01.2025 21:58 Ответить
Як що би вони ще побудували маленький завод по виробництву стволів в Україні...
Що би ми могли самі клепати стволи для тих же "Богдани", "Нони", ...
А то, є побоювання, що зе-влада здасть Краматорськ і настане ППЦ українській артилерії.
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22.01.2025 22:17 Ответить
завод делавший стволы для Богданы из Краматорска давным давно эвакуирован.
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22.01.2025 23:25 Ответить
 
 