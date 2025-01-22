Британия заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины

Великобритания заключила контракты с двумя компаниями на производство артиллерийских стволов для Украины. Стоимость контрактов - 61 млн фунтов.

Об этом в соцсети Х сообщила компания Defence Equipment & Support (DE&S), которая входит в структуры британского Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что контракт был заключен с компаниями из BAE Systems и Forgemasters.

Производство артиллерийских стволов для Украины будет происходить в Йоркшире.

"Кроме того, от имени Международного фонда для Украины мы отправим на передовую Gravehawk, разработанную Великобританией систему противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 стволов артиллерии британского производства и новых мобильных систем ПВО Gravehawk.

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