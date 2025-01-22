Войска РФ за день обстреляли 9 громад на Сумщине: били из артиллерии, минометов и атаковали FPV-дронами
В течение дня 22 января российские оккупанты совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 76 взрывов.
О ситуации на границе рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Шалыгинская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (9 взрывов).
- Свесская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
- Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывных устройств (2 взрыва), нанесены минометные обстрелы (7 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждено вспомогательное здание учреждения здравоохранения. Также с территории РФ вражеским самолетом осуществлен пуск КАБов (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный дом.
- Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (9 взрывов).
- Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывчатых предметов с БпЛА (8 взрывов) и удары FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и осуществили с самолета пуск авиационной бомбы типа КАБ (1 взрыв).
Ранее начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области полностью эвакуировали население из 38 населенных пунктов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль