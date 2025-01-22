Войска РФ за день обстреляли 9 громад на Сумщине: били из артиллерии, минометов и атаковали FPV-дронами

В течение дня 22 января российские оккупанты совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 76 взрывов.

О ситуации на границе рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

Шалыгинская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (9 взрывов).

Свесская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывных устройств (2 взрыва), нанесены минометные обстрелы (7 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждено вспомогательное здание учреждения здравоохранения. Также с территории РФ вражеским самолетом осуществлен пуск КАБов (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный дом.

Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (9 взрывов).

Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывчатых предметов с БпЛА (8 взрывов) и удары FPV-дронами (2 взрыва).

Новослободская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).

Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).

Глуховская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и осуществили с самолета пуск авиационной бомбы типа КАБ (1 взрыв).

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Ранее начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области полностью эвакуировали население из 38 населенных пунктов.