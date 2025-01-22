РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10454 посетителя онлайн
Новости
286 0

Войска РФ за день обстреляли 9 громад на Сумщине: били из артиллерии, минометов и атаковали FPV-дронами

Обстріл Піщаного

В течение дня 22 января российские оккупанты совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 76 взрывов.

О ситуации на границе рассказали в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Шалыгинская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (9 взрывов).
  • Свесская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
  • Середино-Будская громада: с вражеского БПЛА осуществлен сброс взрывных устройств (2 взрыва), нанесены минометные обстрелы (7 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждено вспомогательное здание учреждения здравоохранения. Также с территории РФ вражеским самолетом осуществлен пуск КАБов (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный дом.
  • Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (4 взрыва), артобстрел (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошли сброс взрывчатых предметов с БпЛА (8 взрывов) и удары FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Глуховская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (1 взрыв) и осуществили с самолета пуск авиационной бомбы типа КАБ (1 взрыв).

Смотрите также: Враг ударил "шахедом" по жилому сектору в Сумах: есть пострадавшие и повреждения. ФОТОрепортаж

Ранее начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области полностью эвакуировали население из 38 населенных пунктов.

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3258)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 