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Новости Финансовая помощь
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В 2025 году ЕС предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи, - Домбровскис

Євросоюз надасть Україні 35 мільярдів євро допомоги у 2025 році

В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на сумму 35 миллиардов евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС предоставляет Украине финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год", - отметил он.

Домбровскис опубликовал фотографию с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко и рассказал, что они обсудили "расширение и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС".

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Євросоюз надасть Україні 35 мільярдів євро допомоги у 2025 році

Напомним, Ukraine Facility - программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов.

Из этой суммы 39 миллиардов евро будет направлено в государственный бюджет на укрепление макрофинансовой стабильности. Остальные будут использованы как специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных отраслях, покрытия процентов по кредитам и т.п.

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Домбровскис Валдис (78) помощь (7861) Евросоюз (17252)


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Кредитнa ініціативa...Ті хто бере розкрадуть, а віддавати будуть наші діти і внуки.
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22.01.2025 22:47 Ответить
Та завалити путіна і поставити свою людину в рашці і допомог не треба ніяких нікому! Так вони штани через голову вдягають!
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22.01.2025 22:51 Ответить
 
 