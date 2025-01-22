Трамп подписал указ о закрытии границы с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в США через южную границу.
Об этом говорится на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", - говорится в заявлении.
Отныне физический въезд иностранцев в США через южную границу приостановлен.
В сообщении говорится, что некоторые штаты, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во время президентства Байдена, но "оно не смогло защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".
Указ Трампа уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент США сделать все, чтобы "немедленно" депортировать нелегальных мигрантов, попавших в Штаты через южную границу.
Кроме того, президент США ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США, в частности, это касается права на убежище.
Ранее сообщалось, что Трамп отправил к границе США с Мексикой 1 тыс. военнослужащих.
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Хай тоді будуть гірські лижі
В США сейчас набирает обороты замена американских stem специалистов на условных индусов
саме так !
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турборежим !!!
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Досить з мене алкоголіків чи піхвозалежних качків, які впарюють мені шо я маю вживати і як жити.
На свої залежності звертайте увагу.
Демократія і говорить про свободу, а не алкокартель,який розвели люди на планеті.
За фентаніл, героїн, опіум, крек і так світить кримінальна відповідальність в любій країні світу. Вживання всіх інших наркотиків в межах розумного не має саджати тебе за грати, тим більше відрізати голову.
Ці ваші відрубання голови, як середньовіччя з монголо-татарами, яке до сих пір використовують росіяни
🖕
Досить з мене алкоголіків чи піхвозалежних качків, які впарюють мені шо я маю вживати і як жити.
На свої залежності звертайте увагу.
Демократія і говорить про свободу, а не алкокартель,який розвели люди на планеті.
За фентаніл, героїн, опіум, крек і так світить кримінальна відповідальність в любій країні світу. Вживання всіх інших наркотиків в межах розумного не має саджати тебе за грати, тим більше відрізати голову.
Ці ваші відрубання голови, як середньовіччя з монголо-татарами, яке до сих пір використовують росіяни
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8) США можуть надати україні 100 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
Вони важають, що вся земля належить їм, що її в них відібрали і треба просто повернути своє.
Путін-Шєломов (русскій, як усі здогадались) проголошує те ж саме - у росіі нєт граніц...
- Поезд, СТОЙ! Раз-два!
Хоть один министр ?