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Трамп подписал указ о закрытии границы с Мексикой

Трамп розпорядився закрити південний кордон

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в США через южную границу.

Об этом говорится на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", - говорится в заявлении.

Отныне физический въезд иностранцев в США через южную границу приостановлен.

В сообщении говорится, что некоторые штаты, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во время президентства Байдена, но "оно не смогло защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".

Указ Трампа уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент США сделать все, чтобы "немедленно" депортировать нелегальных мигрантов, попавших в Штаты через южную границу.

Кроме того, президент США ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США, в частности, это касается права на убежище.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил к границе США с Мексикой 1 тыс. военнослужащих.

Читайте также: Трамп отправил к границе США с Мексикой 1000 военнослужащих, - СМИ

Автор: 

граница (5297) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+9
По тонелях у лижах трошки не тойво буде. 😁
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22.01.2025 23:41
+7
Де тут обурення? Хіба що поржати з діда
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23.01.2025 00:09
+6
і хто тепер буде працювати у фермерів, американці?
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22.01.2025 23:32
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Подивимося, як це допоможе.
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22.01.2025 23:30 Ответить
тобто я зря лижі купив ?
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22.01.2025 23:39 Ответить
По тонелях у лижах трошки не тойво буде. 😁
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22.01.2025 23:41 Ответить
Тонелі в горах.

Хай тоді будуть гірські лижі
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22.01.2025 23:53 Ответить
Він водні купив. Саме то.
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22.01.2025 23:54 Ответить
то для Панами і Гренландії
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23.01.2025 00:05 Ответить
для Тиси купи водні лижі
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23.01.2025 03:32 Ответить
+
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23.01.2025 06:35 Ответить
та через той кордон йдуть товпами !!!
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23.01.2025 01:11 Ответить
і хто тепер буде працювати у фермерів, американці?
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22.01.2025 23:32 Ответить
На фермы теперь пойдут работать американцы которым надо выплачивать кредит за высшее образование.
В США сейчас набирает обороты замена американских stem специалистов на условных индусов
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23.01.2025 00:57 Ответить
трамп-пам-памп розганяє міносвіти США і скасовує державні школи !!!

саме так !

.
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23.01.2025 01:13 Ответить
Не Надо американцам платить ,это платят новые эмигранты.
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23.01.2025 03:09 Ответить
Легальні мігранти.
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23.01.2025 08:16 Ответить
Трамло не витрачає часу. Прямо з інавгурації почав активно собі ворогів пачками нарощувати. Протести накаже розганяти, як Януковощ?
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22.01.2025 23:34 Ответить
Щури завжди щілини знайдуть.
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22.01.2025 23:38 Ответить
навіть в велику політику
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22.01.2025 23:40 Ответить
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22.01.2025 23:40 Ответить
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22.01.2025 23:41 Ответить
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22.01.2025 23:44 Ответить
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22.01.2025 23:45 Ответить
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22.01.2025 23:52 Ответить
ТРИ тисячі кілометрів надовбів проти танків !!!!
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23.01.2025 01:14 Ответить
Це він із Шуфричем ?
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23.01.2025 03:15 Ответить
Де тут обурення? Хіба що поржати з діда
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23.01.2025 00:09 Ответить
Хвилююсь, щоб Донні в перший тиждень не згорів на роботі. Він так старається піднасрати усім, що до нас може не дійти черга.
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23.01.2025 00:07 Ответить
ви вже все забули !!!

турборежим !!!

.
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23.01.2025 01:15 Ответить
Скоро рядові американці завиють не своїм голосом від стрибка цін. Бо хто тепер буде їм за чверть ринкової ціни косити газони чи будувати будинки і тд.
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23.01.2025 00:08 Ответить
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23.01.2025 00:32 Ответить
Піднімуть ціну на дешеву робочу силу. Чи хтось віре в те, що американець який жив на дотацію, піде махати мітлою - скоріше Трампа погонять, ніж це станеться.
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23.01.2025 00:10 Ответить
Ні, ну реально! Звідки ви такі дурні лізете!?
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23.01.2025 00:33 Ответить
А чому ж ви тоді переносили підприємства в ті країни де дешева робоча сила, невже з благодійності? Зараз знову намагаєтесь "закритись", щоб з часом по новій вигудувати кілька упирів типу путіна чи Сі.
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23.01.2025 00:44 Ответить
Та тут таких більше половини, на яку гілку не зайди, скрізь кіслимі шчамі смердить.
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23.01.2025 02:03 Ответить
Нелегали, стій, раз, два…
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23.01.2025 00:11 Ответить
а донні нах на "три-чотири" 7
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23.01.2025 01:16 Ответить
Да трудно закрыть эту границу из за попустительства Екс. Пр. Обамы ... и эго Вице. Пр... Байдена , и один раз придется остоновить это попустительсттво ,они думали (я знаю по фамильно ) кто хотел этой заварухи и при том ограничивались действия пограничников и полиций . И пограничники ..... отпускали дикарей и преступникв и нарко- тарговцев.... с 20 января это стали "терористическими организациями ". Они с помощью наркотиков уничтожали моодежь США . И по моем мнение в угаловныий кодекс США внести :за употеблениеи продажу нарктиков ..... ВИСЕЛИЦА. .....Как в Иране.
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23.01.2025 00:25 Ответить
чуєш, угаловний ти наш, психотропи зі своєю хворою головою не чіпай і не пиши нам тут де і шо які закони приймати якщо ти - ніхто.
Досить з мене алкоголіків чи піхвозалежних качків, які впарюють мені шо я маю вживати і як жити.
На свої залежності звертайте увагу.
Демократія і говорить про свободу, а не алкокартель,який розвели люди на планеті.
За фентаніл, героїн, опіум, крек і так світить кримінальна відповідальність в любій країні світу. Вживання всіх інших наркотиків в межах розумного не має саджати тебе за грати, тим більше відрізати голову.
Ці ваші відрубання голови, як середньовіччя з монголо-татарами, яке до сих пір використовують росіяни
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23.01.2025 00:39 Ответить
смокчи прутня, немічний
🖕
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23.01.2025 12:34 Ответить
чуєш, угаловний ти наш, психотропи зі своєю хворою головою не чіпай і не пиши нам тут де і шо які закони приймати якщо ти - ніхто.
Досить з мене алкоголіків чи піхвозалежних качків, які впарюють мені шо я маю вживати і як жити.
На свої залежності звертайте увагу.
Демократія і говорить про свободу, а не алкокартель,який розвели люди на планеті.
За фентаніл, героїн, опіум, крек і так світить кримінальна відповідальність в любій країні світу. Вживання всіх інших наркотиків в межах розумного не має саджати тебе за грати, тим більше відрізати голову.
Ці ваші відрубання голови, як середньовіччя з монголо-татарами, яке до сих пір використовують росіяни
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23.01.2025 00:41 Ответить
Якщо путін не погодиться на мир, що потрібно робити з росією:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8) США можуть надати україні 100 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
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23.01.2025 00:38 Ответить
Зараз будуть ловити в середині країни. Сам син емігранта з Шотландії, держсекретар син емігрантів з Куби, дружину має венесуелку. Маск і його друг Тіль -емігранти в першому поколінні- німці. Про лови видасть новий указ, яким намагатиметься ліквідувати право території народження для громадянства. Потім зійдуться з другом вованом і будуть трясти егом-хто більше зловив і депортував.
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23.01.2025 00:49 Ответить
А що, в них при владі є корінні індіанці?))
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23.01.2025 00:55 Ответить
Трамп наполовину німець (по батькові) і наполовину шотландець (по матері). Маск має переважно англійське походження з домішками від французьких гугенотів, голландців, німців, бельгійців та шотландців.
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23.01.2025 01:15 Ответить
Цікавий такий "німець", що підтримує хабад, і доньку так виховав і зятьок Кушнер хабадник.
Вони важають, що вся земля належить їм, що її в них відібрали і треба просто повернути своє.
Путін-Шєломов (русскій, як усі здогадались) проголошує те ж саме - у росіі нєт граніц...
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23.01.2025 01:49 Ответить
Татусь шотландець а матуся ісландка, а маск із швейцарських німців. В Сша приїхав із Канади, бо з ПАР пустили точно
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23.01.2025 15:37 Ответить
Вам слово "нелегальний" невідомо, чи очі зламали, намагаючись прочитати?
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23.01.2025 03:42 Ответить
Вам слово "нелегальний" невідомо, чи очі зламали, намагаючись прочитати?
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23.01.2025 04:01 Ответить
Легальний Іммігрант в Штатах -це шосте диво.
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23.01.2025 15:34 Ответить
- Капрал, остановите поезд.
- Поезд, СТОЙ! Раз-два!
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23.01.2025 01:46 Ответить
Бутусов ты такой жулик и аферист как и командир ... 155 ... какой то армий ... вы украинуы пронизанны и прошиты корупцией и я незаю когда "этую славу удастсячся смытсЯ.
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23.01.2025 03:20 Ответить
Он не есть этнический украинец.
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23.01.2025 04:11 Ответить
Воруют одни, а обвиняют украинцев. Где вы их видите в руководстве страны ?
Хоть один министр ?
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23.01.2025 04:13 Ответить
Канєшна-канєшна! Зграя суркісів-каламойскіх - це етнічні українці.
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23.01.2025 05:47 Ответить
- Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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23.01.2025 03:45 Ответить
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23.01.2025 08:56 Ответить
 
 