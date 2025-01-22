Трамп подписал указ о закрытии границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает въезд иностранцев, которые пытаются нелегально попасть в США через южную границу.

Об этом говорится на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", - говорится в заявлении.

Отныне физический въезд иностранцев в США через южную границу приостановлен.

В сообщении говорится, что некоторые штаты, в частности Техас, просили федеральное правительство о защите от вторжения мигрантов во время президентства Байдена, но "оно не смогло защитить их от миллионов нелегальных иностранцев, въезжающих в США".

Указ Трампа уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент США сделать все, чтобы "немедленно" депортировать нелегальных мигрантов, попавших в Штаты через южную границу.

Кроме того, президент США ограничил положения иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США, в частности, это касается права на убежище.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил к границе США с Мексикой 1 тыс. военнослужащих.

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