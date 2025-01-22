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Трамп отправил к границе США с Мексикой 1000 военнослужащих, - СМИ

США направляють до кордону з Мексикою 1000 військових

Тысячи дополнительных американских военнослужащих направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как президент Дональд Трамп приказал усилить там военное присутствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и CNN.

Отмечается, что на границе уже находятся примерно 2 200 военнослужащих в составе Объединенной оперативной группы "Север".

Они поддерживают работу таможенно-пограничной службы США и выполняют в основном логистические и административные задачи: ведение данных, мониторинг, выявление и техническое обслуживание транспортных средств.

Дополнительные военнослужащие, которые вскоре будут направлены на границу с Мексикой, будут выполнять в основном те же задачи, пишет CNN.

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Как добавили источники телеканала, в ближайшие недели и месяцы ожидается еще больше направлений активных военнослужащих на границу. Однако пока неизвестно, будут ли они вооружены. Также ни один из военнослужащих не имеет полномочий выполнять функции правоохранительных органов.

Трамп неоднократно обещал провести крупнейшую депортацию в истории США.

Готовясь к потенциальному наплыву, Мексика начала строительство гигантских палаточных приютов в городе Сьюдад-Хиарес в рамках плана правительства создать центры в девяти городах на севере страны.

По данным CNN, количество мигрантов, пересекающих южную границу, в последнее время уменьшилось. Ежедневно границу нелегально пересекают от 1100 до 1300 мигрантов.

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Автор: 

граница (5297) Мексика (120) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+5
Знаю - іх мало - але вони так гарно розставлені - шо зустрічаються на кожному кроці
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22.01.2025 20:56
+3
Там тунелі. Потрібно контролбвати не тільки кордон, а ще й прикордонну територію вглиб на пару десяиків кілометрів.

Снайперами, камерами і навіть автоматичними турелями тут не обійтися.

Якщо що, то можна у Ізраїля спитати.
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22.01.2025 20:52
+3
Ще раз: Ізраїлю не допомогло нічого з переліченого.

Тільки маштабна військова операція поклала край проникненням через кордон терористів.

Якби з виявленням тунелів все було так просто, наркота та нелегали не їздили б у США, як на метро.
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22.01.2025 21:18
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Правила форума Совет форумчан
З хорошою снайперкою можна легко контролювати ці 3 км )
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22.01.2025 20:48 Ответить
Там тунелі. Потрібно контролбвати не тільки кордон, а ще й прикордонну територію вглиб на пару десяиків кілометрів.

Снайперами, камерами і навіть автоматичними турелями тут не обійтися.

Якщо що, то можна у Ізраїля спитати.
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22.01.2025 20:52 Ответить
Тунелі виявити не проблема. Георадар, така корисна річ...
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22.01.2025 21:11 Ответить
Ще раз: Ізраїлю не допомогло нічого з переліченого.

Тільки маштабна військова операція поклала край проникненням через кордон терористів.

Якби з виявленням тунелів все було так просто, наркота та нелегали не їздили б у США, як на метро.
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22.01.2025 21:18 Ответить
Там стіну 6+ метрів будують.
І жодних хащів на кілометри.
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22.01.2025 21:12 Ответить
Знайома пісня.
У Ізраїля теж стіна була і пустеля навкруги.
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22.01.2025 21:19 Ответить
Вважаєш, що Мексіка влаштує масований військовий напад на США?
Ну... "як в Ізраїлі"...
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22.01.2025 21:24 Ответить
По суті влада Мексики тупо ***** не контролює.

Тому вторгнення відбувається вже давно.
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22.01.2025 21:26 Ответить
Ок!
Перерахуй ті вторгнення!
Кількість задіяних військових, кількість вбитих....
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22.01.2025 21:47 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE Картель дель Гольфо

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0 Картель Сіналоа

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D1%96%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Картель Тіхуани

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81 Лос-Сетас
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22.01.2025 21:30 Ответить
Хезболла створена що би знищити Ізраїль.
Картелі створені що би продавати у США наркотики.
Не бачиш "невеличкої" різниці?
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22.01.2025 21:44 Ответить
Ніякої.

Кожен з картелів має свою армію, яка де в чому дасть фори Хамасу.

Наркота та нелегали є такою ж зброєю, як ракети та пояси шахидів.

І без контролю з тієї сторони до сраки будь-які військові з цієї.
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22.01.2025 21:48 Ответить
Різниця тільки в тому, що у картелів більше мотивації.
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22.01.2025 21:49 Ответить
"У картелей більше мотивації"... продавати БІЛЬШЕ наркотиків!
І ніякого "релігійного зомбування" на джихад та самопожертву.
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22.01.2025 22:02 Ответить
Саме тому після ******** Хезболла розбіглася, а Сіналоа кошмарить владу Мексики.
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22.01.2025 23:29 Ответить
Так іх вже в США набилося як в рукавичку - 10 млн
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22.01.2025 20:48 Ответить
Ти їх всіх тут у вже перерахував?
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22.01.2025 20:49 Ответить
Ну - так - і 30 млн афро- американців
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22.01.2025 20:52 Ответить
А скільки дурнів в Україні знаєш?
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22.01.2025 20:54 Ответить
Знаю - іх мало - але вони так гарно розставлені - шо зустрічаються на кожному кроці
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22.01.2025 20:56 Ответить
От як я з тобою. Так?
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22.01.2025 20:59 Ответить
Шо не так? - не так порахували? - може бути - це ж в основному нелегали
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22.01.2025 21:02 Ответить
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22.01.2025 23:31 Ответить
Тебе ще в дупу не отимели добрі й чуйні мексиканці?
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22.01.2025 20:56 Ответить
Плять, цей знову про пасасать, в дупу-втімєть! Мстіслав, ві гєй?
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22.01.2025 21:01 Ответить
Тому шо ти задовбав тут своєю дупою скрізь виляти. Ти сам не бачиш і не помічаєш як твої галицайські- прокремлівські батони випрошують щоб у них щось засунули.
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22.01.2025 21:07 Ответить
А ти чому такий знервований? Теж нелегальний?) тоді сподіваюсь, що й тебе викинуть у Американську (мексиканську) затоку як шкідливе кошеня ))
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22.01.2025 20:57 Ответить
урочистості у прикордонних штатах з цього приводу будуть поєднувати з розстрілами порушників кордону?
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22.01.2025 20:56 Ответить
Правильно робить.
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22.01.2025 20:57 Ответить
Шоу, Їх там корумпують як і рейнджерів, там потрібно, щоб якось централізовано беспілотники слідкували. А так через кордон везуть все, що можна а правоохоронці тільки видимість роботи роблять.
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22.01.2025 21:03 Ответить
Він відправив саме військових чи національну гвардію?
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22.01.2025 21:07 Ответить
Принаймні сказав - зробив без нікому непотрібних відосів-гундосів!
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22.01.2025 21:10 Ответить
"жоден з військовослужбовців не має повноважень виконувати функції правоохоронних органів", - обіцянки Трампа залишаться обіцянками бо тут треба міняти всю законодавчу систему.
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22.01.2025 21:16 Ответить
Але може виконувати функції технічнного обслуговування.
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23.01.2025 10:06 Ответить
Ну от, є ж виявляється прості рішення...
Просто відправить 1000 солдат і дєло в шляпі. Тупий Байден того не розумів...
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22.01.2025 21:17 Ответить
І коли вже буде про мільярд дерев, - не можу дочекатись...
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22.01.2025 21:18 Ответить
Ну стримають еміграцію,тільки хто буде працювати на фермах,чорна робота,будова ітд.В Техасі,Колораду по дорогах бензоколонки,магазини майже в пустелі,мексиканець там працює і спить
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22.01.2025 21:21 Ответить
- Мучачо! Хальт, іх верде шіссен!
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22.01.2025 21:24 Ответить
Потужно
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22.01.2025 21:25 Ответить
Так кордон починається

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22.01.2025 21:28 Ответить
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22.01.2025 21:29 Ответить
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22.01.2025 21:35 Ответить
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22.01.2025 21:36 Ответить
Поруч, в США, Imperial Beach, мій улюблений.

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22.01.2025 21:46 Ответить
Думаю Зеленській може виділити мільона 2-3 військових на допомогу..Нам все одно непотрібні бо зброї немае..
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22.01.2025 21:31 Ответить
А якже все вирішити мирно і укласти угоду? Чи такі умови тільки для України
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22.01.2025 21:48 Ответить
Тисячу військових проти мігрантів. Скільки ж тоді потрібно військових миротворців щоб стримувати 2-3 мільйони до зубів озброєних рашистів і корейців на наших границях?
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22.01.2025 21:52 Ответить
"Я відправляю війська на кордон з Мексикою!" Відправив військо 100о осіб на 3104 км. Воєвода... Щось мені це нагадує. москальського солдата, який мив кирзові чоботи у Індійському океані. А солдата туди блазень жиріновський привіз.
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22.01.2025 22:06 Ответить
Ай, маладєц!
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22.01.2025 23:10 Ответить
Да трудно закрыть эту границу из за попустительства Екс. Пр. Обамы ... и эго Вице. Пр... Байдена , и один раз придется остоновить это попустительсттво ,они думали (я знаю по фамильно ) кто хотел этой заварухи и при том ограничивались действия пограничников и полиций . И пограничники ..... отпускали дикарей и преступникв и нарко- тарговцев.... с 20 января это стали "терористическими организациями ". Они с помощью наркотиков уничтожали моодежь США . И по моем мнение в угаловныий кодекс США внести :за употеблениеи продажу нарктиков ..... ВИСЕЛИЦА. .....Как в Иране.
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23.01.2025 00:23 Ответить
 
 