Трамп отправил к границе США с Мексикой 1000 военнослужащих, - СМИ

Тысячи дополнительных американских военнослужащих направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как президент Дональд Трамп приказал усилить там военное присутствие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и CNN.

Отмечается, что на границе уже находятся примерно 2 200 военнослужащих в составе Объединенной оперативной группы "Север".

Они поддерживают работу таможенно-пограничной службы США и выполняют в основном логистические и административные задачи: ведение данных, мониторинг, выявление и техническое обслуживание транспортных средств.

Дополнительные военнослужащие, которые вскоре будут направлены на границу с Мексикой, будут выполнять в основном те же задачи, пишет CNN.

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Как добавили источники телеканала, в ближайшие недели и месяцы ожидается еще больше направлений активных военнослужащих на границу. Однако пока неизвестно, будут ли они вооружены. Также ни один из военнослужащих не имеет полномочий выполнять функции правоохранительных органов.

Трамп неоднократно обещал провести крупнейшую депортацию в истории США.

Готовясь к потенциальному наплыву, Мексика начала строительство гигантских палаточных приютов в городе Сьюдад-Хиарес в рамках плана правительства создать центры в девяти городах на севере страны.

По данным CNN, количество мигрантов, пересекающих южную границу, в последнее время уменьшилось. Ежедневно границу нелегально пересекают от 1100 до 1300 мигрантов.

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