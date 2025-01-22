Трамп отправил к границе США с Мексикой 1000 военнослужащих, - СМИ
Тысячи дополнительных американских военнослужащих направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после того, как президент Дональд Трамп приказал усилить там военное присутствие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News и CNN.
Отмечается, что на границе уже находятся примерно 2 200 военнослужащих в составе Объединенной оперативной группы "Север".
Они поддерживают работу таможенно-пограничной службы США и выполняют в основном логистические и административные задачи: ведение данных, мониторинг, выявление и техническое обслуживание транспортных средств.
Дополнительные военнослужащие, которые вскоре будут направлены на границу с Мексикой, будут выполнять в основном те же задачи, пишет CNN.
Как добавили источники телеканала, в ближайшие недели и месяцы ожидается еще больше направлений активных военнослужащих на границу. Однако пока неизвестно, будут ли они вооружены. Также ни один из военнослужащих не имеет полномочий выполнять функции правоохранительных органов.
Трамп неоднократно обещал провести крупнейшую депортацию в истории США.
Готовясь к потенциальному наплыву, Мексика начала строительство гигантских палаточных приютов в городе Сьюдад-Хиарес в рамках плана правительства создать центры в девяти городах на севере страны.
По данным CNN, количество мигрантов, пересекающих южную границу, в последнее время уменьшилось. Ежедневно границу нелегально пересекают от 1100 до 1300 мигрантов.
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Снайперами, камерами і навіть автоматичними турелями тут не обійтися.
Якщо що, то можна у Ізраїля спитати.
Тільки маштабна військова операція поклала край проникненням через кордон терористів.
Якби з виявленням тунелів все було так просто, наркота та нелегали не їздили б у США, як на метро.
І жодних хащів на кілометри.
У Ізраїля теж стіна була і пустеля навкруги.
Ну... "як в Ізраїлі"...
Тому вторгнення відбувається вже давно.
Перерахуй ті вторгнення!
Кількість задіяних військових, кількість вбитих....
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B0 Картель Сіналоа
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D1%96%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Картель Тіхуани
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81 Лос-Сетас
Картелі створені що би продавати у США наркотики.
Не бачиш "невеличкої" різниці?
Кожен з картелів має свою армію, яка де в чому дасть фори Хамасу.
Наркота та нелегали є такою ж зброєю, як ракети та пояси шахидів.
І без контролю з тієї сторони до сраки будь-які військові з цієї.
І ніякого "релігійного зомбування" на джихад та самопожертву.
Просто відправить 1000 солдат і дєло в шляпі. Тупий Байден того не розумів...