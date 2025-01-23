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Россияне оккупировали Нововасильевку под Покровском, - DeepState

Росіяни окупували Нововасилівку

Российские войска захватили Нововасильевку, что неподалеку от Покровска.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часова Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мы не признаем оккупированные территории частью РФ, - Зеленский

Автор: 

оккупация (10187) Донецкая область (9910) Часов Яр (361) Бахмутский район (462) Волновахский район (264) Покровский район (660) Новоселовка (59) Петропавловка (7) Барановка (5) Воздвиженка (8) Янтарное (9) Нововасилевка (9) Ясеновое (6) Котлино (19) Новоандреевка (6) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+14
Швиденько для компенсації інформацію про забитих рузьге алкашів та втрачені ними лісапети!
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23.01.2025 00:54
+9
Сцирського треба знімати та арештовувати.Але хто це зробить(
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23.01.2025 05:56
+7
А Боневтік Потужний дуже потужно виступив на форумі і повідомив, що пуйло його примушувало направити на переговори медведчука, але він їх всіх переміг..., забувся повідомили, що арахамій, подоляків, резнікових та інших з делегації від України направив він і дав їм повноваження на підпис капітуляції. Якби не Джонсон, то б вони все підписали. Думає, що вже все забулося і можна свою дупу прикрити арештами генералів?
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23.01.2025 08:57
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Швиденько для компенсації інформацію про забитих рузьге алкашів та втрачені ними лісапети!
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23.01.2025 00:54 Ответить
Генерала Галушкіна під суд !!!!
Негайно, а інакше хана Покровську....

.
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23.01.2025 01:08 Ответить
Суд має назначити адекватного командира. Інакше - як з Залужним.
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23.01.2025 09:27 Ответить
Кацапи пишуть що на курщині взяли ВСУ в котел і майже підійшли до Судді. Не знаю правда, чи ні....
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23.01.2025 01:25 Ответить
Спочатку панікеру пускають кулю в лоба, а потім спливає правда.
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23.01.2025 01:35 Ответить
Якщо вірити друзям - там вже не один котел був...
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23.01.2025 08:18 Ответить
Ні, касаб, уе не правда. і ти касаб, це знаєш.
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23.01.2025 08:34 Ответить
Дивлячись що саме читати. Деякі кацапи Суджу звільнили менше ніж через тиждень від початку операції ЗСУ на курвщині. І потім декілька разів звільняли.
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23.01.2025 09:14 Ответить
Ничего такого про Суджу нигде нет. Но в Великой Новоселке похоже жесть.
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23.01.2025 10:10 Ответить
Чмоня вже не той
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23.01.2025 01:31 Ответить
В ЗСУ пролізло багато зрадників.
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23.01.2025 01:35 Ответить
Сцирського треба знімати та арештовувати.Але хто це зробить(
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23.01.2025 05:56 Ответить
План перемоги ЗеДерьмака у дії.
До речі, щось довно не анонсквалось нових планів. Був анонс Плана незламності нр шось зломалось у його народженні. П тае було розкіщне полє з отіма планами та форумами - миру, перемоги, незламності, потужності, планівості, неголеності, локшинунавуханавешувасті тощо.
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23.01.2025 08:29 Ответить
А Боневтік Потужний дуже потужно виступив на форумі і повідомив, що пуйло його примушувало направити на переговори медведчука, але він їх всіх переміг..., забувся повідомили, що арахамій, подоляків, резнікових та інших з делегації від України направив він і дав їм повноваження на підпис капітуляції. Якби не Джонсон, то б вони все підписали. Думає, що вже все забулося і можна свою дупу прикрити арештами генералів?
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23.01.2025 08:57 Ответить
Подивився світлину з Давосу , де Потужний та Незламний зустрічається з союзником Путла - Президентом Сербії Вучичем . ВОНО таке задоволене і все у НЬОГО добре ... який там ще Покровськ?
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23.01.2025 09:05 Ответить
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23.01.2025 10:32 Ответить
Вибачайте, може не в темі. Йде така кровопролитна війна. Путін за всяку ціну прагне знищити Україну, гинуть люди, руйнуються міста. Усі фінансові кошти, людські резерви потрібно спрямовувати для фронту. У цей час у Житомирі витрачаються гроші на впорядкування набережної річки. Тетерів, упорядковуються сквери, гранітною плиткою обкладаються тротуари. Представники житомирського футбольного клубу «Полісся» подали на огляд конкурсу Національної спілки архітекторів України 2024 проект нового стадіону. Хотя існуючий стадіон «Полісся» в доброму стані. Що буде зі існуючим стадіоном "Полісся", у який вклали бо зна скільки мільйонів гривень, якщо на ньому не буде грати ФК "Полісся"? Чи капітальні реконструкції були доцільні? Передбачається нового місткість стадіону: 12 300 глядачів, VIP-зони, фанмагазин, музей, кіберспортивна арена та укриття. Житомиряни у коментарях інтернет мають різні точки зору, хтось каже, що це не на часі, у нас війна. Хтось каже, що це приватні гроші компанії, і лише їй вирішувати, що на часі чи не на часі, та що з ними робити. Типу, заробіть собі свої кошти, і самі вирішуйте, що з ними робити. Мені здається що держава повинна ці питання рішати з урахуванням, що іде війна і всі кошти направляти на оборону.
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23.01.2025 10:32 Ответить
Друзья,живущие в Житомире,шутили ,что с вечного ремонта стадиона уже кормятся внуки,тех кто его когда-то начал его ремонтировать(за бюджетные ,разумеется,бабки). Не,ну чё,Покровск тоже в порядок приводили,навели красоту блин.
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23.01.2025 12:48 Ответить
На ці речі витрачають міжнародні гроші, які Україна отримую як допомогу. Ці гроші цільові і їх не можна витрачати на озброєння. Ось на цьому і жирують наші мужновладці набивая кишені європейськими грошима. Звичайно, що можна було б ці гроші якось прокрутити і вже відмитими в оборутці спрямувати на військові потреби, можливо це так і робиться, але хто його знає як там насправді.
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23.01.2025 16:17 Ответить
а за окупацію цих сіл ****** зелена **** теж подякує сбу?!
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23.01.2025 13:16 Ответить
Норм! То вже стало нормою.
Або Україна зміниться з середини, або зникне.
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23.01.2025 14:09 Ответить
Ни чего не делает командование остановить отжимание территории, сегодня важней Курска который отдадим а нам наши территории ни кто уже не вернет, их грамотно вписывают в рашу конституцию а мы Курск не вписываем , раша знает вернем все равно им так присоединятъ не будем
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24.01.2025 05:19 Ответить
 
 