Россияне оккупировали Нововасильевку под Покровском, - DeepState

Российские войска захватили Нововасильевку, что неподалеку от Покровска.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часова Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки", - говорится в сообщении.

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