Россияне оккупировали Нововасильевку под Покровском, - DeepState
Российские войска захватили Нововасильевку, что неподалеку от Покровска.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часова Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки", - говорится в сообщении.
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Негайно, а інакше хана Покровську....
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До речі, щось довно не анонсквалось нових планів. Був анонс Плана незламності нр шось зломалось у його народженні. П тае було розкіщне полє з отіма планами та форумами - миру, перемоги, незламності, потужності, планівості, неголеності, локшинунавуханавешувасті тощо.
Або Україна зміниться з середини, або зникне.