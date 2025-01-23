Общие боевые потери РФ с начала войны – около 825 320 человек (+1340 за сутки), 9850 танков, 22 256 артсистем, 20 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 825 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 825320 (+1340) человек,

танков - 9850 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 20497 (+12) ед,

артиллерийских систем - 22256 (+62) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23111 (+72),

крылатые ракеты - 3051 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34905 (+68) ед,

специальная техника - 3714 (+3)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте более 100 боевых столкновений в течение дня, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб