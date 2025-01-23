Общие боевые потери РФ с начала войны – около 825 320 человек (+1340 за сутки), 9850 танков, 22 256 артсистем, 20 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 825 320 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 825320 (+1340) человек,
танков - 9850 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 20497 (+12) ед,
артиллерийских систем - 22256 (+62) ед,
РСЗО - 1262 (+0) ед,
средства ППО - 1050 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 23111 (+72),
крылатые ракеты - 3051 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 34905 (+68) ед,
специальная техника - 3714 (+3)
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