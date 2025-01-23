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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 825 320 человек (+1340 за сутки), 9850 танков, 22 256 артсистем, 20 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 825 320 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 825320 (+1340) человек,

танков - 9850 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 20497 (+12) ед,

артиллерийских систем - 22256 (+62) ед,

РСЗО - 1262 (+0) ед,

средства ППО - 1050 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23111 (+72),

крылатые ракеты - 3051 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 34905 (+68) ед,

специальная техника - 3714 (+3)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте более 100 боевых столкновений в течение дня, Покровское направление остается самым горячим, - Генштаб

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+11
Смерть свинособакам!
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23.01.2025 08:20
+11
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23.01.2025 09:12
+9
по чумардосам середньодобова майже така як у минулому місяці.
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23.01.2025 08:22
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Смерть свинособакам!
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23.01.2025 08:20 Ответить
по чумардосам середньодобова майже така як у минулому місяці.
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23.01.2025 08:22 Ответить
Загалом так, 1 570 у грудні і 1 569 січень на зараз, але так порівнювати трохи не коректно. Станом на 23 грудня 33 960 чумардосів і 1 544 середньодобово, січень, як було написано вище, 1 569 середньодобово, і загалом 34 520 чумардосів. Як бачимо йде випередження. В грудні був великий "розковбас", від 1 040, 1070 до 2 010, 2 200 за добу січень в цьому плані більш стабільний. Он у кацапів з'явилися "миличні (костильні) батальйони", побачимо що буде в підсумку, ще дев'ять діб, дуже сподіваюсь на 50 тисяч 🙏
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23.01.2025 10:10 Ответить
Цікаво, який відсоток отії ху-ні повертається до строю.
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23.01.2025 12:38 Ответить
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23.01.2025 09:12 Ответить
И снова у арты праздник.
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23.01.2025 10:27 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.01.2025 11:14 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.01.2025 12:09 Ответить
Звідки вони арту тягнуть???
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23.01.2025 18:25 Ответить
 
 