Детектив НАБУ Денисюк, расследовавший коррупцию в закупках для "Армии дронов", уволился и написал письмо, - СМИ

Детектив НАБУ Андрей Денисюк, который занимался расследованием злоупотреблений на закупках дронов Госспецсвязи, уволился из Бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hromadske.

Он разослал письмо коллегам, в котором объяснил причины своего увольнения. Журналистам удалось получить полный текст обращения Денисюка. Также СМИ обратилось с запросом в НАБУ относительно изложенных Андреем Денисюком фактов.

Ранее СМИ сообщили, что государство переплатило около 600 миллионов гривен на закупке нескольких партий беспилотников EVO MAX 4T производства компании Autel, которые заказали малоизвестной фирме из Кривого Рога.

Эти беспилотники закупала Государственная служба специальной связи и защиты информации в рамках проекта "Армия дронов"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждал, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023-го. Тогда Минцифры начало мониторинг и по его итогам обратилось в НАБУ. Антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в январе 2024 года, однако подозрений до сих пор никто не получил.

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"Коллеги, сегодня мой последний рабочий день в НАБУ как старшего детектива 4 ПД 1 ГПД (Четвертого отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов. - Ред.). Такое решение я принял после длительных размышлений на эту тему.

Я не буду традиционным и не буду всем рассказывать понятные вещи, о том, кто мы есть (или были) и как я этим горжусь (или гордился). Мне хочется приоткрыть завесу к тем событиям, которые происходили, просто потому, что:

1. Это в моем стиле (но к сожалению не в стиле бюро) действовать в соответствии с принципом прозрачности и подотчетности в первую очередь для внутренних коммуникаций.

2. Я считаю справедливым, чтобы сотрудники из первоисточников знали о возможных конфликтах и кризисах, а не додумывали и собирали слухи.

3. Мне не безразлично, где и какое будет НАБУ в будущем, а замалчивание порождает еще большее внутреннее напряжение и потом может привести или к полной деградации или к коллапсу.

Наши детективные умы любят и привыкли к категории "вне разумного сомнения", но ни ситуация с Углавой (отстранение Углавы на время расследования по факту вероятной утечки информации. - Ред.), ни моя ситуация, пожалуй, нет такого фактажа, но все же.

Моей основной претензией является грубая безответственность с непрофессионализмом (или вообще недобросовестным умыслом) проявленная в нежелании проводить расследование по злоупотреблениям в закупках дронов, а также отсутствие прозрачной и понятной коммуникации в таких решениях с определением персональной ответственности. Дело заключается в следующем:

- В ходе расследования коррупции при закупках в сфере ИТ в Госспецсвязи (одни из основных в программе "Армия дронов", которые осваивают десятки млрд ежегодно) в апреле 2023 года мы обнаружили вопиющие факты коррупции при закупках дронов с фактажем на уровне главы службы (переписки, действующие лица, откаты, наличные и прочее). Этих фактов все же было недостаточно для полной картины и подозрения.

- Понимая, что ресурса на одновременное расследование двух направлений не хватит, я согласовал с руководителем ГПД, кого привлечь в помощь, и передал материалы в другой отдел и подразделение. Очевидно, ожидая комплексных и профессиональных действий в рамках ОРС или КП.

- Регулярно запрашивая у исполнителя о состоянии дел по дронам, узнавал лишь ограниченную информацию о том, что они чем-то занимаются.

- В ноябре 2023 мы довели дело по ИТ до подозрения руководству ГСССЗИ, которое в этот же день поспешно уволили вопреки всем процедурам.

- Результатом работы другого подразделения по дронам за почти 6 месяцев была проверка и письмо (уже после нашего подозрения) на 3 листа, где они сообщали потенциально причастных к схеме чиновников о выявленной завышенной цене на один из дронов. Без всякого ОРС или КП!

- Как следствие подозрения руководству ГСССЗИ и неистового испуга коррумпантов, которые увидели, что не все под контролем в этом органе и курирующем министерстве, только по одному производителю дронов (по которому написали письмо на 3 листа) уменьшены цены на дроны вдвое, а общая сумма экономии при пересмотре контрактов по этому же производителю - более 2,5 млрд грн. Масштабы приблизительного хищения думаю понятны.

- Но вместо качественного и своевременного расследования или ОРС, когда было более чем достаточно для начала КП доказательств и субъективной и объективной стороны преступления, коллеги почему-то занимались подсветкой выявленных преступлений без их фиксации. Как оказалось потом это было уже не первое их "подсвечивание" этому же министерству.

- Затем этих же коллег, непонятно за какие "заслуги", повышают по должностям, обеспечивая стремительный карьерный рост и возможности масштабироваться.

Результаты наших расследований привели к испугу участников схем и дальнейшему уменьшению цены. А направленное письмо стало элементом невозможности (как минимум значительного усложнения) привлечения к ответственности из-за отсутствия убытков государству. Однако нашими же руками (тех же действующих лиц), как на общегосударственном, так и на международном уровне, эта "экономия" демонстрируется как невероятная антикоррупционная деятельность курирующего министерства.

- Причины нерасследования преступлений по дронам со стороны руководства того отдела, который должен был этим заниматься, объяснялись "решением руководства" (Углавы), поэтому на то время в 2023 году эту историю я не поднимал.

После скандала с Углавой и увеличении сомнений в его добропорядочности возникли большие сомнения в добропорядочности процессов и решений по дронам.

- В связи с этим в 2024 году, я написал заявление на проведение служебного расследования. По моему субъективному убеждению, уровень ожидаемых возможностей УИК значительно преувеличен и они могут прийти к выводам только по очевидным (часто формальным) нарушениям. Чуда не произошло, и в этот раз они не обнаружили нарушений, хотя и не получили исчерпывающих ответов на большинство ключевых замечаний. Служебное расследование закрыли.

Нам говорят ловить "большую рыбу". Но когда эта рыба и другие потенциальные "большие рыбы" уже на крючке, и мы просим помочь ее "тянуть", начинают происходить странные вещи, вроде тех, что я описал выше. И эти вещи не имеют логических и исчерпывающих объяснений.

Так нужна ли тогда вам эта "большая рыба"?

Сейчас большинство наших расследований по дронам (начатых нашим отделом после подозрения в ноябре 2023 года) имеют проблематику качественного доказательства, прежде всего, субъективной стороны должностных лиц ГСССЗИ с "бизнесменами", которые заключали почти все свои договоры в течение лета 2023 года. И сейчас говорят, что это приоритет №1. А занимается этими производствами аж 1,5 человека (себя уже не считаю).

Это лишь основная маленькая составляющая этих событий, не буду перегружать деталями.

Я не воспринимаю себя как жертву системы, однако принял решение становиться сильнее и развиваться вне системы. У меня нет ненависти в отношении никаких действующих лиц этого процесса. Скорее разочарование и отвращение. К тому лицемерию, которое культивируется в бюро.

А еще сумм относительно института, который зародился с сильным стержнем, но многими проблемами в оптимизации и улучшении процессов. Потому что сейчас хоть и идут какие-то процессы налаживания проблем, которые существовали годами, все же чувствуется тотальная потеря этого стержня. Как говорит мой хороший друг "красят губки", в то время как в душе что-то гниет.

Прозрачность и подотчетность - для меня прежде всего о честной и качественной коммуникации внутри. Потому что мы не терпим лжи и лицемерия, я не терплю.

Спасибо большинству из вас за то, что вы есть: справедливые, преданные, честные и профессиональные. Те, кто таковыми не являются, искренне желаю не зациклиться в злобе относительно этой или иных ситуаций или людей, а найти лучшее в себе и бороться за это, в первую очередь для себя.

Я навсегда остаюсь другом институции и буду бороться в первую очередь с собой, чтобы остаться верным тем ценностям, которые ею задекларированы.

Уважение тем работникам Бюро, кто на деле придерживается этих ценностей и тянет эту структуру на своих плечах. Мои знания, мое сердце и ресурсы (по мере возможностей) для вас всегда доступны, если нужно!

Спасибо."