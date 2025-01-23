Путин не имеет права вето и голоса о вступлении какой-либо страны в НАТО, - Рютте

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права решать, каким странам можно вступить в НАТО, а каким - нет.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса относительно того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет", - сказал глава Альянса.

Рютте подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО - это лучший вариант гарантий устойчивого мира.

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"Но каким бы ни был результат, должно быть понятно, что мир устойчив... Когда они (переговоры) закончатся, мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению", - пояснил он.

По словам Рютте, ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться.

"Поэтому мы должны сосредоточиться на том, чтобы привести Украину в наилучшее возможное положение (перед переговорами. - Ред.), - подытожил он.

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