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Путин не имеет права вето и голоса о вступлении какой-либо страны в НАТО, - Рютте

Путін не має права вето на вступ країн до НАТО

Российский диктатор Владимир Путин не имеет права решать, каким странам можно вступить в НАТО, а каким - нет.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса относительно того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет", - сказал глава Альянса.

Рютте подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО - это лучший вариант гарантий устойчивого мира.

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"Но каким бы ни был результат, должно быть понятно, что мир устойчив... Когда они (переговоры) закончатся, мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению", - пояснил он.

По словам Рютте, ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться.

"Поэтому мы должны сосредоточиться на том, чтобы привести Украину в наилучшее возможное положение (перед переговорами. - Ред.), - подытожил он.

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Автор: 

вето (365) НАТО (10045) путин владимир (31501) членство в НАТО (1526) Рютте Марк (377)


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Топ комментарии
+12
Не має - він же ж не верещав коли вступали фіни і шведи а от за Украіну вчепився руками и ногами
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23.01.2025 09:38
+11
так цей військовий злочинець повинен бути заарештований та страчений. але міжнародне право в тому самому місці де, ну ви самі зрозуміли.
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23.01.2025 09:38
+4
Має чи не має фактичне право - ось це якраз і вирішується зараз.
Змусите Україну відмовитись від НАТО і водночас визнаєте анексію та знімете санкції - значить, має.
І не тільки він, між іншим.
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23.01.2025 09:46
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Не має - він же ж не верещав коли вступали фіни і шведи а от за Украіну вчепився руками и ногами
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23.01.2025 09:38 Ответить
Тут
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23.01.2025 09:57 Ответить
значить так
війну розпочав ліліпутін а закінчувати буде Трамп
Трамп приймає в нато але вирішує це пасмешнік
нє перепутай-тє
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23.01.2025 13:00 Ответить
так цей військовий злочинець повинен бути заарештований та страчений. але міжнародне право в тому самому місці де, ну ви самі зрозуміли.
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23.01.2025 09:38 Ответить
Ну коли він хотів ви ж його не взяли в нато. Самі зробили своїми руками розворіт звіра до Китаю та інших сателітів. Так само і з Україною-хоче, а ви їй тільки брешете.
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23.01.2025 09:39 Ответить
Ще не хватало звіра до НАТО приймати. Досить його присутності у Совбезі ООН
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23.01.2025 09:51 Ответить
От і українці так заявили. Пуну Рютте варто нагадувати, як ху#ло на це відреагувало?
Оце і є ціна пустопорожніх заяв, не підкріплених силою.
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23.01.2025 09:45 Ответить
Має чи не має фактичне право - ось це якраз і вирішується зараз.
Змусите Україну відмовитись від НАТО і водночас визнаєте анексію та знімете санкції - значить, має.
І не тільки він, між іншим.
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23.01.2025 09:46 Ответить
Ви що прикалюєтеся? Таке враження що вони б обов'язково спитали у ***** яку країну можна приймати, яку ні...
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23.01.2025 09:49 Ответить
А йому і не треба иати таки право голосу тому що таке право мають Орбан, Фіцо, Трамп тощо.
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23.01.2025 09:52 Ответить
Скажи це Шольцу і Трампусі...
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23.01.2025 09:53 Ответить
Чомусь не ставляться лайки під коментарями.
Зато він легко вирішує кого можна вбивати, а кого ніт. ***** не потрібне ніяке право.
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23.01.2025 10:18 Ответить
Зате Трамп має.
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23.01.2025 12:23 Ответить
 
 