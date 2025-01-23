Путин не имеет права вето и голоса о вступлении какой-либо страны в НАТО, - Рютте
Российский диктатор Владимир Путин не имеет права решать, каким странам можно вступить в НАТО, а каким - нет.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на "Украинском завтраке" в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны четко понимать, что Владимир Путин не имеет права вето и голоса относительно того, кто будет вступать в НАТО в будущем. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но я не думаю, что он этого хочет", - сказал глава Альянса.
Рютте подчеркнул, что полноправное членство Украины в НАТО - это лучший вариант гарантий устойчивого мира.
"Но каким бы ни был результат, должно быть понятно, что мир устойчив... Когда они (переговоры) закончатся, мы должны быть уверены, что мир, который мы коллективно поддерживали, будет устойчивым и никогда больше не будет подвергаться сомнению", - пояснил он.
По словам Рютте, ситуация с Минскими соглашениями не должна повториться.
"Поэтому мы должны сосредоточиться на том, чтобы привести Украину в наилучшее возможное положение (перед переговорами. - Ред.), - подытожил он.
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війну розпочав ліліпутін а закінчувати буде Трамп
Трамп приймає в нато але вирішує це пасмешнік
нє перепутай-тє
Оце і є ціна пустопорожніх заяв, не підкріплених силою.
Змусите Україну відмовитись від НАТО і водночас визнаєте анексію та знімете санкції - значить, має.
І не тільки він, між іншим.
Зато він легко вирішує кого можна вбивати, а кого ніт. ***** не потрібне ніяке право.