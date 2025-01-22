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Писториус считает вероятным нападение РФ на страны НАТО через несколько лет: российская армия растет, они производят много танков и самолетов

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус про загрози від РФ

Глава оборонного ведомства ФРГ видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается напасть на страны НАТО.

Заявление Писториуса цитирует Delfi, передает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", - заявил Писториус.

Глава оборонного ведомства Германии со ссылкой на экспертов отметил, что диктатор РФ Владимир Путин в 2029-30 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы "создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в том числе и те, которые являются членами НАТО.

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На фоне этого Писториус отметил важность обеспечить обороноспособность стран НАТО.

"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", - добавил глава Минобороны Германии.

Ранее Писториус уже заявлял о том, что Россия сделала ставку на военную экономику и через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО.

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Автор: 

НАТО (10045) россия (96018) Писториус Борис (222)


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Топ комментарии
+9
А хто це викормив такого монстра? Хто купував нафту і газ у цих потвор?
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22.01.2025 20:14
+8
25 танків в рік це багато? Про літаки взагалі смішно....
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22.01.2025 20:16
+5
ці?
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22.01.2025 20:16
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А хто це викормив такого монстра? Хто купував нафту і газ у цих потвор?
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22.01.2025 20:14 Ответить
а я казав що в газові камери будуть подавати дешевий кацапський газ !
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22.01.2025 20:20 Ответить
Всі
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22.01.2025 21:33 Ответить
І досі купує...
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22.01.2025 21:52 Ответить
25 танків в рік це багато? Про літаки взагалі смішно....
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22.01.2025 20:16 Ответить
Тут була стаття (можу знайти), що КаМАЗ в минулому році виробляв 40 важких автомобілів на добу. Це один завод, і тільки важких автомобілів. Ніяких проблем для Нижнього Тагілу виробляти 10 танків на добу немає. Але навряд чи рф буде напружуватися по танках. Поки немає надійного захисту від коптеров від будь-яких танків користі мало.
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22.01.2025 20:41 Ответить
10 танків за добу, але на фронт почали тягнути законсервоване лайно 50-тих. Ага, звісно.

Господи, ви начебто з країни ельфів і не знаете як це робиться. На папері 10 камазів, в реальності хтось купив віллу. КаМАЗ живе за рахунок виділення держбюджету.
Як співається в одній кацапскіц пісні "По бумагам все *******"...
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22.01.2025 21:04 Ответить
Знайшов:
Китайські автовиробники змістили КамАЗ із першого місця на російському ринку вантажівок. Майже п'ята частина (19%) ринку припала на Sitrak (19,4 тис. одиниць), за нею слідує КамАЗ (17,3 тис., частка ринку 16,91%) Джерело: https://biz.censor.net/n3530443
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22.01.2025 21:18 Ответить
Стаття про те що китайці нагнули камаз. І до чого тут це.
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22.01.2025 21:31 Ответить
17300/365=47
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22.01.2025 21:36 Ответить
Десь була інформація, що виготовляють 20 абсолютно нових танків за місяць. Всі інші це зняті зі зберігання. 250 танків на рік це багато? В порівнянні з тим, скільки виготовляють європейці так, це багато. Але в умовах ******** війни це на місяць боїв
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22.01.2025 21:09 Ответить
У вас неправдиві данні, загальна кількість нових, а також ремонт побитих, а також зняття з консервації і їх поточний ремонт складає десь 1000 танків на рік.
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22.01.2025 21:27 Ответить
т-55
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22.01.2025 22:08 Ответить
ну і в чому неправдивість моєї інформації? я чув про 250 танків на рік абсолютно нових, що зійшли з конвейєра. якщо до цього додати 750 знятих з консервації, то виходить 1000. але я казав лише про нові танки
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23.01.2025 00:22 Ответить
ці?
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22.01.2025 20:16 Ответить
ви, зеленоботи, вже розказували про чмобіків. але ці чмобіки щодня продавлюють фронт.
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22.01.2025 21:26 Ответить
Фронт продавлюе авіація а не це самопальне лайно
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22.01.2025 21:35 Ответить
вася, а іди ка ти на хєр
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23.01.2025 00:48 Ответить
🖕
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23.01.2025 12:27 Ответить
Пісторусу-цікаво а хто їм постачає чіпи для виготовлення літаків ракет тощо, хто же ета дєлаєт ???
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22.01.2025 20:21 Ответить
Ймовірний? Дебіли, він тепер невідворотній.
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22.01.2025 20:22 Ответить
то може вже треба припинити постачання запчастин кацапам хоча б з ЄС ?
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22.01.2025 20:22 Ответить
про що він...., хоча як що тільки із за того щоб збільшити видатки на міліталі країни, тоді його зрозуміти.....- кацапи у страшному сні бачать реальний военний конфлікт із НАТО ...., все на що вони спроможні / відмежовуем ядерку/ вони вже показали....
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22.01.2025 20:22 Ответить
Зараз Трамп НАТО розгонить і я подивлюся як поляки наодинці проти ***** навоюють.
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22.01.2025 20:26 Ответить
А я вважаю, що російська армія не горить бажанням воювати з країнами НАТО.
І все може закінчитись тим, що якісь "лейтенанти-полковники" таки замочать пукіна в кремлівському сортирі.
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22.01.2025 20:22 Ответить
Пісторіус гарно бодрить НАТО з другоі сторони Трамп Європу піджимає - може почнуть роздуплятися а то Іспанія спромоглася на 1.5% ВВП на віисько
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22.01.2025 20:30 Ответить
Это для нас хорошо что эвропейцы боятся .Хотя многие имитируют боязнь ....Потому как деньги из бюджета ,они в любой стране деньги из бюджета.....
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22.01.2025 20:33 Ответить
То навіщо тремтіти та чекати неминучого? Зараз є шанс гуртом звалити росію. Та відтермінувати глобальну війну ще на декілька десятилять. А потім може клямка стане на місце у людства.
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22.01.2025 20:35 Ответить
Якщо за 3 роки не стали до гурту, то әже мабуть і не стануть, та що говорити, навіть ті хто наступні на черзі - країни Балтії і Польща не хочуть направити навіть невеликі контингенти своїх військ, то ви думаєте їх направить Данія і Нідерланди?
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22.01.2025 20:41 Ответить
Ну, ну і далі. кацапи будують, виробляють. Ну, і що Європа має робити ? Споглядати чи розрубати "гордієв вузол" навічно ? Тим більш, і кацапи вже згодні, щоб здихатись цього *******.
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22.01.2025 20:36 Ответить
"Вторая армия мира" 3 года ни как не победит Украину, у которой нет ресурсов, экономики, значимого военного производства... Нападение на NATO невозможно, так...страшилка от политиков.
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22.01.2025 20:43 Ответить
Які ж вони сцикливі....
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22.01.2025 20:51 Ответить
Мабуть подивився рашистський телеканал "Звезда".
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22.01.2025 20:53 Ответить
Та заспокойтеся вже там, на Заході. Пермога Зе, яка передбачає повернення кордонів 91-го року само по собі вимагає розгром російської армії. Так що не хвилюйтеся. Якщо не закінчиться на кордонах 91-го року, то доведеться мільонній українській армії йти до самого Владівостоку.
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22.01.2025 21:24 Ответить
Хтось колись підкаже цим дядькам і тіткам на Заході, що знищити самого путіна і покласти на його місце прозахідного лідера найдешевше і набагато безпечніше, ніж оці всі їх озброєння?
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22.01.2025 22:22 Ответить
 
 