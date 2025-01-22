Писториус считает вероятным нападение РФ на страны НАТО через несколько лет: российская армия растет, они производят много танков и самолетов
Глава оборонного ведомства ФРГ видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается напасть на страны НАТО.
Заявление Писториуса цитирует Delfi, передает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", - заявил Писториус.
Глава оборонного ведомства Германии со ссылкой на экспертов отметил, что диктатор РФ Владимир Путин в 2029-30 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы "создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в том числе и те, которые являются членами НАТО.
На фоне этого Писториус отметил важность обеспечить обороноспособность стран НАТО.
"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", - добавил глава Минобороны Германии.
Ранее Писториус уже заявлял о том, что Россия сделала ставку на военную экономику и через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО.
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Господи, ви начебто з країни ельфів і не знаете як це робиться. На папері 10 камазів, в реальності хтось купив віллу. КаМАЗ живе за рахунок виділення держбюджету.
Як співається в одній кацапскіц пісні "По бумагам все *******"...
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