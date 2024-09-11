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Через несколько лет Россия будет способна напасть на территорию НАТО, - министр обороны ФРГ Писториус

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Россия сделала ставку на военную экономику и через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге во время обсуждения бюджета на следующий год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО", - предупредил министр.

Германия, по его словам, делает все, чтобы усилить собственную обороноспособность и одновременно продолжать поддерживать Украину в ее тяжелой оборонной борьбе против РФ.

"Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder", - заявил Писториус и добавил, что перечень помощи на следующий год будет продолжен.

Министр подчеркнул, что Германия остается надежным партнером Украины. В то же время он признал, что для того, чтобы помощь оставалась такой же мощной, нужно больше денег.

Также читайте: Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины

Дальнейших инвестиций требует и усиление собственной армии, выполнение обязанностей в рамках НАТО. Сейчас армия намного лучше подготовлена к необходимости реагировать быстро, заверил Писториус, но отметил, что перечень потребностей очень длинный. Он также отметил, что является первым министром, который находится в постоянном диалоге с оборонной промышленностью.

Глава Минобороны ФРГ сообщил, что в проекте на следующий год на нужды обороны и безопасности предусмотрено всего более 75 млрд евро, что меньше, чем глава ведомства просил. Впервые в этом году на оборону будет выделено более 2% ВВП государства, но в будущем эта доля должна быть еще увеличена, сказал он.

Накануне Кильский институт мировой экономики обнародовал отчет, в котором делается вывод, что Германия слишком медленно перевооружается и при нынешних темпах восстановит свой потенциал 2004 года в сфере боевых самолетов примерно через 15 лет, танков - примерно через 40 лет, а гаубиц - только через 100 лет.

Читайте: ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, - BILD

Германия (6952) НАТО (9980) россия (95515) Писториус Борис (207)


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Топ комментарии
+12
Таким чином, він бажає сказати, що
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
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11.09.2024 20:10
+11
де ти бачив на расеї людей?
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11.09.2024 20:07
+10
Воювати - це не означає закидувати ворога своїм м'ясом. Кацап ніколи не вмів воювати. Ніколи!
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11.09.2024 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Може - людеи в неі хватить ше не на одну віину
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11.09.2024 20:05 Ответить
де ти бачив на расеї людей?
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11.09.2024 20:07 Ответить
люди чи звірі - а воювати вміють
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11.09.2024 20:10 Ответить
Воювати - це не означає закидувати ворога своїм м'ясом. Кацап ніколи не вмів воювати. Ніколи!
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11.09.2024 20:21 Ответить
Безперечно! Тактика трупного завалювання. 1 на 1 кількісна вони не переможуть нікого , просто нікого і ніколи ! Різношорсне стадо тюрма народів
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11.09.2024 20:40 Ответить
Не нужно недооценивать врага, он уже давно не те чмони первого полугодия (так говорят военные на передке), и что с того, что он как и во время ВМВ компенсирует неумение воевать как развитые страны количеством пехоты, и это не только штрафники, зеки, и прочее пушмясо, главное что это работает. И если ты не западная армия с современным вооружением, а главнокомандующий не Македонский или Цезарь, то либо ты начинаешь воевать подобным образом, как твой враг, а для этого как предлагал Залужный вынь и положь минимум полмиллиона мобилизированных, желательно добровольцев, либо сидишь в обороне и медленно отступаешь. Право на независимость и субъектность в истории как правило добывалось большой кровью.
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11.09.2024 21:05 Ответить
брєдітє !!!!

"Війни виграють шкільні вчителі та священики" - сказав колись Бісмарк
і це було правда, бо солдат це "продукт" освіти, виховання та навчання, у сімьї, школі/вузі та у війські.

а кацапи - біороботи на один мьясний штурм одноразові ваньки маршала жукова

німецькі Генерали - Манштейн, Гудеріан громили противника, який переважав їх завдяки німецькому солдату
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11.09.2024 20:22 Ответить
Под Черновцами Манштейн так громил противника шо Гитлер с почетом выгнал из армии.
Шото мне это напоминает.
Гудариан это голова, тут не поспоришь. Но тоже пинком под зад, но на год позже.
Громителей пинками из армии.
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11.09.2024 21:13 Ответить
І я кажу - чого ви такі налякані європейці? Українці доказали - дайте тільки зброю і буде русня під уралом. Чмошники ота русня.
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11.09.2024 22:38 Ответить
це він образно
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11.09.2024 20:11 Ответить
він мав на увазі біологічного матеріалу та продуктів чорної металургії = війна проти НАТИ

гер Пісторіус виходить з найгіршого сценарію, який може бути найбільш реалістичний, якщо Захід не зламає голку в яйці кащика-буйла - нафтодолари
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11.09.2024 20:14 Ответить
Так давай швидше Тауруси, а то путін нападе
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11.09.2024 20:06 Ответить
тож треба сьогодні унеможливити цю спроможність
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11.09.2024 20:08 Ответить
Україну списали?
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11.09.2024 20:10 Ответить
В України задача якомога довше протриматись, щоби США і Корея встигли якого більше укріпити Військо польське
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11.09.2024 20:30 Ответить
Таким чином, він бажає сказати, що
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
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11.09.2024 20:10 Ответить
А тим часом німці обирають собі прикормлених кацапами крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
Армія Фашизації вчиться та змінюється, в НАТО все покі що на рівні розмов та "консультацій".
Хто в Європі буде воювати проти Мордору - німці, французи, іспанці, італійці...?
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11.09.2024 20:12 Ответить
крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.

 Ото перл!))) А коли в останній раз в Німеччині були вибори, і кого саме із вищезгаданих популістів обрали? Просто цікаво шо то за люди.)
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11.09.2024 20:20 Ответить
Нормальний перл. Так само були колись коричневі фашисти (нацисти) і червоні фашисти (СРСР та інші комуняцькі вишкребки).
Місцеві вибори на сході Німеччини, Саксонія та Тьюрінгія.
АДГ та "Союз Сари Вагенкнехт".
"За мир", "дешевий кацапський газ", "без біженців", "традиційні цінності"...
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11.09.2024 20:32 Ответить
нацисти та інтернацисти..
східна німеччина - під впливом штазі.. нічого дивного..
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11.09.2024 20:56 Ответить
Стокгольмський синдром, бо саме східна потерпала довгій час від червоного фашизму. Забули як намагалися лізти через стіну до свободи з надією що кулі оминуть...
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11.09.2024 21:01 Ответить
тих, хто ліз через стіну за свободою, виходячи з результатів виборів, було менше..
більшість напевно лише хотіла їздити на мерседесах замість своїх трабантів..

тобто, не хотіли нічого робити, бо комуняки, але жити хотіли, як на Заході..
туга за халявою це, московська інфекція, а не стокгольмський синдром ..
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11.09.2024 21:36 Ответить
Пасіонаріїв що прагнуть Свободи завжди менше ніж аморфних.
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11.09.2024 22:22 Ответить
звичайно..
в кращому випадку 20:80,
зазвичай приблизно 5 процентів..
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11.09.2024 22:30 Ответить
Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Навіть на обласному рівні. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню.
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11.09.2024 21:37 Ответить
Зараз - не впливає.
Вибори в Німеччині у 2025 році.

"Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно" - не знаю наскільки регулярно, але у 2019 раптом вибрали їх до ВР та президентом.
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11.09.2024 21:50 Ответить
У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх, бо клоуни не мали представників навіть в місцевій владі, навіть в селищній раді.
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11.09.2024 22:16 Ответить
Ви в Німеччині не бачите (чи просто не цікавитесь) подібну "операцію" що стверджуєте: "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Навіть на обласному рівні. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?

І взагалі, ви не бачите суперечностей у ваших твердженнях?

Оце: "На на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?

Та оце: "У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх..."?
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11.09.2024 22:33 Ответить
Які в мене суперечності...? Маргінали у місцевій владі були, є зараз, і будуть у майбутньому. Клоунів у місцевій владі не було зовсім, навіть у сільраді! Дегенерати обрали клоуна відразу на найвищу державну посаду- президентом. А потім, зробивши себе ще раз, обрали клоунів ще й у Раду.

Це по перше! А по друге, не я почав аналогію маргіналів з місцевої німецької влади до наших блазнів при владі в державі в цілому, та те як їх обрали, цитую "раптом", у 2019 році.

Та по третє, якщо ви бачите, а я так розумію що цікавитеся, подібну операцію зараз у Німеччині, ну хоч назвіть якусь конкретику. Або якісь місцеві маргінали, або якийсь загальнонімецький клоун. І усі, із цитую: крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
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11.09.2024 22:52 Ответить

Немає суперечностей?
ОК.
Дякую за розлогу відповідь.
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11.09.2024 22:56 Ответить
Не має за що. Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі. Ось тільки я відповідей на свої питання я так і не почув Що було прогнозовано... Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить.
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11.09.2024 23:03 Ответить

Підгоріло? Чому?
Я нібито притомно відповів на ваше гімноїдство: "Ото перл!)))". Але ж вам чомусь цього не вистачило...

"Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі", наприклад - чим відрізняється маргінал від мартингала? => "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно"

І де написано що я щось не зрозумів? У ваших галюцинаціях?
"Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить." - це так тут мені ображенки пишуть. Ще треба було дописати що ви ото грюкнули дверима, а я тут можу писати вже що завгодно, ви все рівно те читати не будете
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11.09.2024 23:23 Ответить
Якщо захопить Україну та пожене ухилянтів на захід, то так.
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11.09.2024 20:13 Ответить
Так ухилянти щвидше втічуть , ніж Рашка захопить Україну.
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11.09.2024 20:28 Ответить
ось цікаво, чому ухилянти не тікають до московії..
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11.09.2024 21:00 Ответить
Через лінію фронту втікати будуть ?
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11.09.2024 21:41 Ответить
а шо? додому, за лінію фронту, не всюди ж ********
чи через Білорусь..
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11.09.2024 22:11 Ответить
Тікають, і до Московії і на чехи і всюди, куда тільки зможуть
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11.09.2024 21:58 Ответить
а чого ти на лугандон втік, хитрожєпий, чи що?
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11.09.2024 22:05 Ответить
Я проживаю в самісінькому центрі Галичини, а ось чому ти звалив на чехи то питання? Або від війни тікав, якщо після 22 року, або порахував, що Україна тебе недостойна - не може задовільнити твої великі забаганки і ти її покинув
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11.09.2024 22:12 Ответить
то й живи собі, ухилянте, що мені до твого місцепроживання,

чомусь всякі рагулі мають тенденцію прораховувати чомусь хтось десь там щось порахував по причині та тікав, покикув, забаганки, недостойна..

я громадянин Чехії від народження, а ти - тупе створіння .. від народження..,

не ганьби Галичину, ухилянте!
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11.09.2024 22:25 Ответить
Ага, якщо з Галичини - то зразу рагуль, зрозуміло хто ти громадянине Чехії
Так якого милого ти сидиш на укр форумах і лічиш майже кожного громадянина України - ухилянтими всіх називаєш. Сиди собі в своїй Чехії і все
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11.09.2024 22:39 Ответить
навіщо приписав себе добровільно до ухилянтів?
дуже торкнув напрям, куди мають тікати ухилянти?

чому кидаєшся на людей, тільки дивлячись на прапорець?

живемо та помагаємо Україні з Чехії, як можемо,
і тільки невиховане бидло(рагуль) може писати «на чехії»..
тепер зрозумів чому так було написано..?
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11.09.2024 23:10 Ответить
Ти читати вмієш? Де написано "на Чехії"? Там написано на чехах. Якщо ти не знав, то я тобі розкажу, що в наших краях так говорять - "на чехах", "на німцях" - коли запитують в якій країні людина живе чи працює. Правда в інших випадках говорять звичайно - "в Італії" чи в "в Англії"
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12.09.2024 01:26 Ответить
Ну ти виїхав, а чому іншим неможна?
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11.09.2024 20:31 Ответить
Я закон не порушував.
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11.09.2024 20:33 Ответить
Тобто коли життю і здоров'ю людей нічого не загрожувало, то закон дозволяв покидати Україну, а коли є така загроза - то закон забороняє? Так що це за тоталітарна антигуманна диктатура така в центрі Європи появилась, котрій завідує навіть раша і Кім чен ін
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11.09.2024 20:46 Ответить
Ви жили в державі - вам її і захищати. Навіть якщо не хочете. Держава це не клуб по інтересах.
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11.09.2024 20:56 Ответить
Люди живуть щоб жити, і ті хто не звалив до 2022 за доларом прагнули тут жити й працювати, але війна поламала їхні плани. Так що - вони тепер заручники якийсь сторічних принципів - держава панад усе? Часи Сталіна і Гітлерів минули. Чи майдан не стояв за ******* гуманні цінності?
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11.09.2024 21:52 Ответить
Часи Сталіна минули? Ви дійсно з України таке питаєте?
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11.09.2024 23:16 Ответить
каже, що з Галичини..
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11.09.2024 23:32 Ответить
навіщо було ходити на вибори та кожен раз на чотири роки вибирати диктатора..
і чому не виїхали раніше, коли зараз така страшна диктатура в Україні..?
за яника було вільніше, з його мафіозною диктатурою, втікати був самий час..
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11.09.2024 21:09 Ответить
Ну ті хто залишався до 2022 не думали, що в ми будували-будували Європу, а побудували концтабір минулого століття, де головне гасло - вперед за державу? Нагадує СССР часів Сталіна якийсь
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11.09.2024 21:55 Ответить
перестань повторювати мантри кремля: концтабір, диктатура,
нехтувати українською державою,
відмовляти українців боронити рідну землю,

каже, що він з Галичини, а завидить людям, які заробляють свої гроші ..в доларах, ..
а побачить американський, чи інший закордонний прапорець, кидається на людей, гарчить, аж піна йде йому ротом..

бажає собі своїх «гуманітарних цінностей» ..
а сам напевно ,п***ідор, автівки ЗСУ за гроші московські палить, та ракети на лікарні наводить..
та ще й п**з**дить тут, жадібне, за московські копійки..
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11.09.2024 23:31 Ответить
Ти подиви на них - зібралися "чех" з "американцем" і будуть вчити людей, котрі тут в Україні, як їм рідну землю любити. А вам - зрадникам цієї землі що до того? А якщо такі завзяті і так закликаєте до боротьби - то вперед, доєднуйтеся до лав ЗСУ - якщо гидитеся що ви в минулому українці, о можна в інтернаціональний легіон.
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12.09.2024 01:19 Ответить
Ну так ви і далі продовжуйте жувати ***** то так і буде.
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11.09.2024 20:16 Ответить
З якою зброєю? Камінням і списами?
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11.09.2024 20:19 Ответить
якщо з такими настроями жити,то замість зброї нехай запасаються памперсами
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11.09.2024 20:24 Ответить
То що виходить - допоки тут всі думають що рашка з кожним місяцем виснажується і рано чи пізно вклякне, пан заявляє що у війні за підтримки коаліції з 50 найрозвиненіших країн вона нарощує сили? Значить нам все таки відведена роль затримати її, поки НАТО укріпить східний фланг і раша порахує, що краще не нападати?
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11.09.2024 20:25 Ответить
Зеля так залякав німців Рашкою ,що її бояться більше ,ніж колись боялись набагато сильнішу Совітську армію ,мільйонне ГСВГ якої стояло в ГДР плюс армії країн Варшавського договору ,,пане Пісторіус поміняйте підгузники і не смішіть українців.
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11.09.2024 20:25 Ответить
За кілька років Росія буде спроможна напасти на територію НАТО

І з'їсти його з гімном.
Вльохкую, як бачимо.
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11.09.2024 20:26 Ответить


рашка вже скоро три роки "нікчемним" (по факту таки да !) ЗСУ давиться
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11.09.2024 20:28 Ответить
ЗСУ це мільйонна машина, підкріплена західними грошима і зброєю. Нікчемними можна назвати поліцейські міні армії країн НАТО, що посиляться за тиждень війни, так як добровольців там не буде, а насильно європейця ти не бусифікуєш - він зразу знесе владу, котра допустила війну з рашистами
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11.09.2024 20:35 Ответить
Я подивлюсь,як ті ж німці,в своїй поліцейській державі,щось там знесуть.Сформують стрункі отари з бюргерів і попи...дують вони в м'ясорубку,аж бігом.
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11.09.2024 21:31 Ответить
Не знайшов конкретики.Він має на увазі країну ФРН? Взагалі,прочитавши його заяву,кожний знайде,що це він не про війну.а про гроші...
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11.09.2024 20:27 Ответить
та хоча би Литву та Естонію, де чергують контингенти НАТО, які складаються виключно з в/ч Бундесверу.
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11.09.2024 20:44 Ответить
Думаю это он говорит для западной аудитории, которая в массе своей мало что понимает, и для которой периодически рисуют страшный образ рф которая после Украины пойдет на НАТО, так легче оправдывать затраты на Украину. В реальности же, смотря на то, какую эффективность показало то немногое не новое западное вооружение, лично я уверен, что в гипотетической войне с НАТО, у рф в конвенциональной войне нет никаких шансов. Максимум, в начале орки смогут с наскока захватить на территории стран Балтии и может даже нанести парочку неприятных поражений , ибо там нет большие сил и у натовских войск нет опыта, но как только западные войска сориентируются и развернутся, дальше это будет избиение в одни ворота.
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11.09.2024 20:27 Ответить
Ну так чому тоді ви піддакуєте популістам, які говорять про ''мир'' з російськими нацистами? Допомогли би вже українцям також і своїми людьми і завалили би вже скажених окупантів.
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11.09.2024 20:35 Ответить
Ну якщо деякі члени ЄС і далі будуть вести торгівлю з цим чумним бараком, поставляти туди комплектуючі для виробництва зброї ,пускати до себе шпигунів цілими колонами, тоді і далі очікуйте, коли на вас нападуть ,тільки перед цим поїдьте в Бучу, Ірпінь, Харків, Херсон, Суми і подивіться уважно ,що може бути з вами.
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11.09.2024 20:35 Ответить
Пісторіус? Та це мабуть єдиний, хто не обсикається про слові "русскій".
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11.09.2024 20:38 Ответить
а комсомолку меркельшу, він боїться, чи ні?
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11.09.2024 21:20 Ответить
Готуйтеся до війни німці
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11.09.2024 20:38 Ответить
Борис Пісторіус - це не Шольц, хоч обидва з однієї партії соцдемократів, СДПН. В нього є клепка в мізках.
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11.09.2024 20:41 Ответить
Навіщо його молотити язиком, якщо ти не знаєш що завтра буде.
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11.09.2024 20:48 Ответить
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11.09.2024 20:49 Ответить
кацапо-мобилизационный ресурс уже закончился. за любые деньги. Они поняли: лучше кататся на Ладе без сво, чем на инвалидной коляске, или вообще быстро сдохнуть непонятно за что
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11.09.2024 20:53 Ответить
То зробіть щоб була неспроможна... Як же потужні санкціїї?
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11.09.2024 21:25 Ответить
А что мешает это предотвратить? Полный отказ от россиянского газа и нефти! Разрыв дипломатических отношений и демонстративный показ среднего пальца! Вместо этого лишь сплошные сопли и выражения озабоченности. Ну -ну...
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11.09.2024 21:29 Ответить
У Європи був шанс ліквідувати росію руками українців, поки вони ще готові були воювати. Але керівництво всіх країн виявилося нездатним на таке .
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11.09.2024 21:36 Ответить
Лошара цей Пісторіус. Єдиний марафон не дивиться, тому не знає, що Росія ось ось розвалиться.
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11.09.2024 21:42 Ответить
оркобидло все більше звіріє, та ненавидить тих, хто краще за них живе..

до війни московія готувалась більше 20 років, а Захід все сподівався на бізнес, який внє палітіки..
але хло, та його орки, так не вважали..

вони у відкриту планували павтаріть другу світову, та не просто так, але як пабєдітєлі..
але в Європі, та в США, це тупо ігноровали..
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11.09.2024 21:53 Ответить
Та військові бюджети країн НАТО за цих 20 років були щорічно в 20 раз більші за кацапські - ЩОРІЧНО. Куди вони дівались?
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11.09.2024 22:08 Ответить
мало бути 2 проценти на оборону.. але не всі на цю оборону давали..
далі, війни виграють люди, а не зброя..

люди купляні, московська пропаганда на мін п'ятьох каналах на англійській, та на якій тільки не згадаєш мові..

терористичні акти, труєння, вибухи, вбивства, залякування, підкуп диктаторів, вагнеровці, державні перевороти,
інфільтрація до влад,
мафія та організований злочин..

що з тим має спільного бюджет на армію? - Нічого!

рабсія на це тратила дуже багато грошей, і ефективно..
а Захід тільки на армію.. але війни, як такої, з рф - не було..
та й зараз на нього офіційно ніхто не напав..

так що гроші ці на армію, не дівались кудись. вони йшли тільки на армію..

цих грошей, в загальному, на симетричну протидію діям рф, було в рази менше..
ніж на це виділяла сама рф на бій проти Заходу..
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11.09.2024 22:59 Ответить
Я не розумію, а як же теза "якщо заморозити війну, то вони нападуть знову"? Якщо не зупиняти то вони одразу на нато нападуть?
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11.09.2024 22:49 Ответить
За кілька років Росії не буде існувати
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11.09.2024 23:08 Ответить
Якщо заморозити війну, то ********* зможе задушити всі національно-визвольні рухи поневолених народів *********у. Встоїть, переозброїться і почне віну знову.
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12.09.2024 04:42 Ответить
О, ну то фсьо. А ще казали, що Украіна занапастила армію...
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12.09.2024 00:17 Ответить
Так дайте Украине несколько сотен самолетов и тысячу Томагавков из более чем семи тысяч имеющихся. Еще вчера необходимо срочное и окончательное решение сруцкаго вопроса.
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12.09.2024 00:33 Ответить
За кiлька рокiв? За менш нiж пiвтора змiна кольру фейсу вiдповiдно протоколу ДЕСЯТИ ЗАПОВiДЕЙ i... - звабленим "Шарою" - баба така(***** показала) печерне воскресiння. ЗАКОН або вчать, або *****.
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12.09.2024 04:03 Ответить
 
 