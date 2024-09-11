Через несколько лет Россия будет способна напасть на территорию НАТО, - министр обороны ФРГ Писториус

Россия сделала ставку на военную экономику и через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге во время обсуждения бюджета на следующий год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО", - предупредил министр.

Германия, по его словам, делает все, чтобы усилить собственную обороноспособность и одновременно продолжать поддерживать Украину в ее тяжелой оборонной борьбе против РФ.

"Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder", - заявил Писториус и добавил, что перечень помощи на следующий год будет продолжен.

Министр подчеркнул, что Германия остается надежным партнером Украины. В то же время он признал, что для того, чтобы помощь оставалась такой же мощной, нужно больше денег.

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Дальнейших инвестиций требует и усиление собственной армии, выполнение обязанностей в рамках НАТО. Сейчас армия намного лучше подготовлена к необходимости реагировать быстро, заверил Писториус, но отметил, что перечень потребностей очень длинный. Он также отметил, что является первым министром, который находится в постоянном диалоге с оборонной промышленностью.

Глава Минобороны ФРГ сообщил, что в проекте на следующий год на нужды обороны и безопасности предусмотрено всего более 75 млрд евро, что меньше, чем глава ведомства просил. Впервые в этом году на оборону будет выделено более 2% ВВП государства, но в будущем эта доля должна быть еще увеличена, сказал он.

Накануне Кильский институт мировой экономики обнародовал отчет, в котором делается вывод, что Германия слишком медленно перевооружается и при нынешних темпах восстановит свой потенциал 2004 года в сфере боевых самолетов примерно через 15 лет, танков - примерно через 40 лет, а гаубиц - только через 100 лет.

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