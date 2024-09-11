Через несколько лет Россия будет способна напасть на территорию НАТО, - министр обороны ФРГ Писториус
Россия сделала ставку на военную экономику и через несколько лет будет способна атаковать страну НАТО.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге во время обсуждения бюджета на следующий год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО", - предупредил министр.
Германия, по его словам, делает все, чтобы усилить собственную обороноспособность и одновременно продолжать поддерживать Украину в ее тяжелой оборонной борьбе против РФ.
"Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder", - заявил Писториус и добавил, что перечень помощи на следующий год будет продолжен.
Министр подчеркнул, что Германия остается надежным партнером Украины. В то же время он признал, что для того, чтобы помощь оставалась такой же мощной, нужно больше денег.
Дальнейших инвестиций требует и усиление собственной армии, выполнение обязанностей в рамках НАТО. Сейчас армия намного лучше подготовлена к необходимости реагировать быстро, заверил Писториус, но отметил, что перечень потребностей очень длинный. Он также отметил, что является первым министром, который находится в постоянном диалоге с оборонной промышленностью.
Глава Минобороны ФРГ сообщил, что в проекте на следующий год на нужды обороны и безопасности предусмотрено всего более 75 млрд евро, что меньше, чем глава ведомства просил. Впервые в этом году на оборону будет выделено более 2% ВВП государства, но в будущем эта доля должна быть еще увеличена, сказал он.
Накануне Кильский институт мировой экономики обнародовал отчет, в котором делается вывод, что Германия слишком медленно перевооружается и при нынешних темпах восстановит свой потенциал 2004 года в сфере боевых самолетов примерно через 15 лет, танков - примерно через 40 лет, а гаубиц - только через 100 лет.
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"Війни виграють шкільні вчителі та священики" - сказав колись Бісмарк
і це було правда, бо солдат це "продукт" освіти, виховання та навчання, у сімьї, школі/вузі та у війські.
а кацапи - біороботи на один мьясний штурм одноразові ваньки маршала жукова
німецькі Генерали - Манштейн, Гудеріан громили противника, який переважав їх завдяки німецькому солдату
Шото мне это напоминает.
Гудариан это голова, тут не поспоришь. Но тоже пинком под зад, но на год позже.
Громителей пинками из армии.
гер Пісторіус виходить з найгіршого сценарію, який може бути найбільш реалістичний, якщо Захід не зламає голку в яйці кащика-буйла - нафтодолари
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
Армія Фашизації вчиться та змінюється, в НАТО все покі що на рівні розмов та "консультацій".
Хто в Європі буде воювати проти Мордору - німці, французи, іспанці, італійці...?
Ото перл!))) А коли в останній раз в Німеччині були вибори, і кого саме із вищезгаданих популістів обрали? Просто цікаво шо то за люди.)
Місцеві вибори на сході Німеччини, Саксонія та Тьюрінгія.
АДГ та "Союз Сари Вагенкнехт".
"За мир", "дешевий кацапський газ", "без біженців", "традиційні цінності"...
східна німеччина - під впливом штазі.. нічого дивного..
більшість напевно лише хотіла їздити на мерседесах замість своїх трабантів..
тобто, не хотіли нічого робити, бо комуняки, але жити хотіли, як на Заході..
туга за халявою це, московська інфекція, а не стокгольмський синдром ..
в кращому випадку 20:80,
зазвичай приблизно 5 процентів..
Вибори в Німеччині у 2025 році.
"Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно" - не знаю наскільки регулярно, але у 2019 раптом вибрали їх до ВР та президентом.
І взагалі, ви не бачите суперечностей у ваших твердженнях?
Оце: "На на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?
Та оце: "У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх..."?
Це по перше! А по друге, не я почав аналогію маргіналів з місцевої німецької влади до наших блазнів при владі в державі в цілому, та те як їх обрали, цитую "раптом", у 2019 році.
Та по третє, якщо ви бачите, а я так розумію що цікавитеся, подібну операцію зараз у Німеччині, ну хоч назвіть якусь конкретику. Або якісь місцеві маргінали, або якийсь загальнонімецький клоун. І усі, із цитую: крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
Немає суперечностей?
ОК.
Дякую за розлогу відповідь.
Підгоріло? Чому?
Я нібито притомно відповів на ваше гімноїдство: "Ото перл!)))". Але ж вам чомусь цього не вистачило...
"Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі", наприклад - чим відрізняється маргінал від мартингала? => "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно"
І де написано що я щось не зрозумів? У ваших галюцинаціях?
"Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить." - це так тут мені ображенки пишуть. Ще треба було дописати що ви ото грюкнули дверима, а я тут можу писати вже що завгодно, ви все рівно те читати не будете
чи через Білорусь..
чомусь всякі рагулі мають тенденцію прораховувати чомусь хтось десь там щось порахував по причині та тікав, покикув, забаганки, недостойна..
я громадянин Чехії від народження, а ти - тупе створіння .. від народження..,
не ганьби Галичину, ухилянте!
Так якого милого ти сидиш на укр форумах і лічиш майже кожного громадянина України - ухилянтими всіх називаєш. Сиди собі в своїй Чехії і все
дуже торкнув напрям, куди мають тікати ухилянти?
чому кидаєшся на людей, тільки дивлячись на прапорець?
живемо та помагаємо Україні з Чехії, як можемо,
і тільки невиховане бидло(рагуль) може писати «на чехії»..
тепер зрозумів чому так було написано..?
і чому не виїхали раніше, коли зараз така страшна диктатура в Україні..?
за яника було вільніше, з його мафіозною диктатурою, втікати був самий час..
нехтувати українською державою,
відмовляти українців боронити рідну землю,
каже, що він з Галичини, а завидить людям, які заробляють свої гроші ..в доларах, ..
а побачить американський, чи інший закордонний прапорець, кидається на людей, гарчить, аж піна йде йому ротом..
бажає собі своїх «гуманітарних цінностей» ..
а сам напевно ,п***ідор, автівки ЗСУ за гроші московські палить, та ракети на лікарні наводить..
та ще й п**з**дить тут, жадібне, за московські копійки..
І з'їсти його з гімном.
Вльохкую, як бачимо.
рашка вже скоро три роки "нікчемним" (по факту таки да !) ЗСУ давиться
до війни московія готувалась більше 20 років, а Захід все сподівався на бізнес, який внє палітіки..
але хло, та його орки, так не вважали..
вони у відкриту планували павтаріть другу світову, та не просто так, але як пабєдітєлі..
але в Європі, та в США, це тупо ігноровали..
далі, війни виграють люди, а не зброя..
люди купляні, московська пропаганда на мін п'ятьох каналах на англійській, та на якій тільки не згадаєш мові..
терористичні акти, труєння, вибухи, вбивства, залякування, підкуп диктаторів, вагнеровці, державні перевороти,
інфільтрація до влад,
мафія та організований злочин..
що з тим має спільного бюджет на армію? - Нічого!
рабсія на це тратила дуже багато грошей, і ефективно..
а Захід тільки на армію.. але війни, як такої, з рф - не було..
та й зараз на нього офіційно ніхто не напав..
так що гроші ці на армію, не дівались кудись. вони йшли тільки на армію..
цих грошей, в загальному, на симетричну протидію діям рф, було в рази менше..
ніж на це виділяла сама рф на бій проти Заходу..