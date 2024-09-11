За кілька років Росія буде спроможна напасти на територію НАТО, - міністр оборони ФРН Пісторіус
Росія зробила ставку на військову економіку та за кілька років буде спроможна атакувати країну НАТО.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Бундестазі під час обговорення бюджету на наступний рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО", - попередив міністр.
Німеччина, за його словами, робить все, щоби посилити власну обороноспроможність і водночас продовжувати підтримувати Україну в її важкій оборонній боротьбі проти РФ.
"Ще цього року ФРН передасть Києву, наприклад, чотири системи Iris-T і ще п’ять САУ Gepard, велику частину з обіцяних минулого тижня 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, бойових дронів, кількох тисяч боєприпасів для артилерії та танків, до 40 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder", - заявив Пісторіус і додав, що перелік допомоги на наступний рік буде продовжено.
Міністр підкреслив, що Німеччина залишається надійним партнером України. Водночас він визнав, що для того, щоби допомога залишалась такою ж потужною, потрібно більше грошей.
Подальших інвестицій потребує і посилення власної армії, виконання обов’язків у рамках НАТО. Наразі армія є набагато краще підготовленою до необхідності реагувати швидко, запевнив Пісторіус, але зазначив, що перелік потреб є дуже довгим. Він також наголосив, що є першим міністром, який перебуває у постійному діалозі з оборонною промисловістю.
Глава Міноборони ФРН повідомив, що в проєкті на наступний рік на потреби оборони та безпеки передбачено загалом понад 75 млрд євро, що менше, ніж очільник відомства просив. Уперше цього року оборону буде виділено понад 2% ВВП держави, але в майбутньому ця частка має бути ще збільшена, сказав він.
Напередодні Кільський інститут світової економіки оприлюднив звіт, у якому робиться висновок, що Німеччина надто повільного переозброюється і за нинішніх темпів відновить свій потенціал 2004 року у сфері бойових літаків приблизно через 15 років, танків - приблизно через 40 років, а гаубиць - лише через 100 років.
Будь ласка, зачекайте...
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"Війни виграють шкільні вчителі та священики" - сказав колись Бісмарк
і це було правда, бо солдат це "продукт" освіти, виховання та навчання, у сімьї, школі/вузі та у війські.
а кацапи - біороботи на один мьясний штурм одноразові ваньки маршала жукова
німецькі Генерали - Манштейн, Гудеріан громили противника, який переважав їх завдяки німецькому солдату
Шото мне это напоминает.
Гудариан это голова, тут не поспоришь. Но тоже пинком под зад, но на год позже.
Громителей пинками из армии.
гер Пісторіус виходить з найгіршого сценарію, який може бути найбільш реалістичний, якщо Захід не зламає голку в яйці кащика-буйла - нафтодолари
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
Армія Фашизації вчиться та змінюється, в НАТО все покі що на рівні розмов та "консультацій".
Хто в Європі буде воювати проти Мордору - німці, французи, іспанці, італійці...?
Ото перл!))) А коли в останній раз в Німеччині були вибори, і кого саме із вищезгаданих популістів обрали? Просто цікаво шо то за люди.)
Місцеві вибори на сході Німеччини, Саксонія та Тьюрінгія.
АДГ та "Союз Сари Вагенкнехт".
"За мир", "дешевий кацапський газ", "без біженців", "традиційні цінності"...
східна німеччина - під впливом штазі.. нічого дивного..
більшість напевно лише хотіла їздити на мерседесах замість своїх трабантів..
тобто, не хотіли нічого робити, бо комуняки, але жити хотіли, як на Заході..
туга за халявою це, московська інфекція, а не стокгольмський синдром ..
в кращому випадку 20:80,
зазвичай приблизно 5 процентів..
Вибори в Німеччині у 2025 році.
"Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно" - не знаю наскільки регулярно, але у 2019 раптом вибрали їх до ВР та президентом.
І взагалі, ви не бачите суперечностей у ваших твердженнях?
Оце: "На на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?
Та оце: "У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх..."?
Це по перше! А по друге, не я почав аналогію маргіналів з місцевої німецької влади до наших блазнів при владі в державі в цілому, та те як їх обрали, цитую "раптом", у 2019 році.
Та по третє, якщо ви бачите, а я так розумію що цікавитеся, подібну операцію зараз у Німеччині, ну хоч назвіть якусь конкретику. Або якісь місцеві маргінали, або якийсь загальнонімецький клоун. І усі, із цитую: крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
Немає суперечностей?
ОК.
Дякую за розлогу відповідь.
Підгоріло? Чому?
Я нібито притомно відповів на ваше гімноїдство: "Ото перл!)))". Але ж вам чомусь цього не вистачило...
"Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі", наприклад - чим відрізняється маргінал від мартингала? => "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно"
І де написано що я щось не зрозумів? У ваших галюцинаціях?
"Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить." - це так тут мені ображенки пишуть. Ще треба було дописати що ви ото грюкнули дверима, а я тут можу писати вже що завгодно, ви все рівно те читати не будете
чи через Білорусь..
чомусь всякі рагулі мають тенденцію прораховувати чомусь хтось десь там щось порахував по причині та тікав, покикув, забаганки, недостойна..
я громадянин Чехії від народження, а ти - тупе створіння .. від народження..,
не ганьби Галичину, ухилянте!
Так якого милого ти сидиш на укр форумах і лічиш майже кожного громадянина України - ухилянтими всіх називаєш. Сиди собі в своїй Чехії і все
дуже торкнув напрям, куди мають тікати ухилянти?
чому кидаєшся на людей, тільки дивлячись на прапорець?
живемо та помагаємо Україні з Чехії, як можемо,
і тільки невиховане бидло(рагуль) може писати «на чехії»..
тепер зрозумів чому так було написано..?
і чому не виїхали раніше, коли зараз така страшна диктатура в Україні..?
за яника було вільніше, з його мафіозною диктатурою, втікати був самий час..
нехтувати українською державою,
відмовляти українців боронити рідну землю,
каже, що він з Галичини, а завидить людям, які заробляють свої гроші ..в доларах, ..
а побачить американський, чи інший закордонний прапорець, кидається на людей, гарчить, аж піна йде йому ротом..
бажає собі своїх «гуманітарних цінностей» ..
а сам напевно ,п***ідор, автівки ЗСУ за гроші московські палить, та ракети на лікарні наводить..
та ще й п**з**дить тут, жадібне, за московські копійки..
І з'їсти його з гімном.
Вльохкую, як бачимо.
рашка вже скоро три роки "нікчемним" (по факту таки да !) ЗСУ давиться
до війни московія готувалась більше 20 років, а Захід все сподівався на бізнес, який внє палітіки..
але хло, та його орки, так не вважали..
вони у відкриту планували павтаріть другу світову, та не просто так, але як пабєдітєлі..
але в Європі, та в США, це тупо ігноровали..
далі, війни виграють люди, а не зброя..
люди купляні, московська пропаганда на мін п'ятьох каналах на англійській, та на якій тільки не згадаєш мові..
терористичні акти, труєння, вибухи, вбивства, залякування, підкуп диктаторів, вагнеровці, державні перевороти,
інфільтрація до влад,
мафія та організований злочин..
що з тим має спільного бюджет на армію? - Нічого!
рабсія на це тратила дуже багато грошей, і ефективно..
а Захід тільки на армію.. але війни, як такої, з рф - не було..
та й зараз на нього офіційно ніхто не напав..
так що гроші ці на армію, не дівались кудись. вони йшли тільки на армію..
цих грошей, в загальному, на симетричну протидію діям рф, було в рази менше..
ніж на це виділяла сама рф на бій проти Заходу..