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Новини
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За кілька років Росія буде спроможна напасти на територію НАТО, - міністр оборони ФРН Пісторіус

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Росія зробила ставку на військову економіку та за кілька років буде спроможна атакувати країну НАТО.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Бундестазі під час обговорення бюджету на наступний рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО", - попередив міністр.

Німеччина, за його словами, робить все, щоби посилити власну обороноспроможність і водночас продовжувати підтримувати Україну в її важкій оборонній боротьбі проти РФ.

"Ще цього року ФРН передасть Києву, наприклад, чотири системи Iris-T і ще п’ять САУ Gepard, велику частину з обіцяних минулого тижня 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, бойових дронів, кількох тисяч боєприпасів для артилерії та танків, до 40 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder", - заявив Пісторіус і додав, що перелік допомоги на наступний рік буде продовжено.

Міністр підкреслив, що Німеччина залишається надійним партнером України. Водночас він визнав, що для того, щоби допомога залишалась такою ж потужною, потрібно більше грошей.

Також читайте: Німеччина не змінила ставлення до українських ударів по об’єктах в Росії, - Пісторіус

Подальших інвестицій потребує і посилення власної армії, виконання обов’язків у рамках НАТО. Наразі армія є набагато краще підготовленою до необхідності реагувати швидко, запевнив Пісторіус, але зазначив, що перелік потреб є дуже довгим. Він також наголосив, що є першим міністром, який перебуває у постійному діалозі з оборонною промисловістю.

Глава Міноборони ФРН повідомив, що в проєкті на наступний рік на потреби оборони та безпеки передбачено загалом понад 75 млрд євро, що менше, ніж очільник відомства просив. Уперше цього року оборону буде виділено понад 2% ВВП держави, але в майбутньому ця частка має бути ще збільшена, сказав він.

Напередодні Кільський інститут світової економіки оприлюднив звіт, у якому робиться висновок, що Німеччина надто повільного переозброюється і за нинішніх темпів відновить свій потенціал 2004 року у сфері бойових літаків приблизно через 15 років, танків - приблизно через 40 років, а гаубиць - лише через 100 років.

Також читайте: ЗСУ не вистачає запчастин для західного озброєння, - BILD

Автор: 

Німеччина (7350) НАТО (6441) росія (65129) Пісторіус Борис (254)


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Топ коментарі
+12
Таким чином, він бажає сказати, що
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
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11.09.2024 20:10
+11
де ти бачив на расеї людей?
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11.09.2024 20:07
+10
Воювати - це не означає закидувати ворога своїм м'ясом. Кацап ніколи не вмів воювати. Ніколи!
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11.09.2024 20:21
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Може - людеи в неі хватить ше не на одну віину
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11.09.2024 20:05 Відповісти
де ти бачив на расеї людей?
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11.09.2024 20:07 Відповісти
люди чи звірі - а воювати вміють
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11.09.2024 20:10 Відповісти
Воювати - це не означає закидувати ворога своїм м'ясом. Кацап ніколи не вмів воювати. Ніколи!
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11.09.2024 20:21 Відповісти
Безперечно! Тактика трупного завалювання. 1 на 1 кількісна вони не переможуть нікого , просто нікого і ніколи ! Різношорсне стадо тюрма народів
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11.09.2024 20:40 Відповісти
Не нужно недооценивать врага, он уже давно не те чмони первого полугодия (так говорят военные на передке), и что с того, что он как и во время ВМВ компенсирует неумение воевать как развитые страны количеством пехоты, и это не только штрафники, зеки, и прочее пушмясо, главное что это работает. И если ты не западная армия с современным вооружением, а главнокомандующий не Македонский или Цезарь, то либо ты начинаешь воевать подобным образом, как твой враг, а для этого как предлагал Залужный вынь и положь минимум полмиллиона мобилизированных, желательно добровольцев, либо сидишь в обороне и медленно отступаешь. Право на независимость и субъектность в истории как правило добывалось большой кровью.
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11.09.2024 21:05 Відповісти
брєдітє !!!!

"Війни виграють шкільні вчителі та священики" - сказав колись Бісмарк
і це було правда, бо солдат це "продукт" освіти, виховання та навчання, у сімьї, школі/вузі та у війські.

а кацапи - біороботи на один мьясний штурм одноразові ваньки маршала жукова

німецькі Генерали - Манштейн, Гудеріан громили противника, який переважав їх завдяки німецькому солдату
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11.09.2024 20:22 Відповісти
Под Черновцами Манштейн так громил противника шо Гитлер с почетом выгнал из армии.
Шото мне это напоминает.
Гудариан это голова, тут не поспоришь. Но тоже пинком под зад, но на год позже.
Громителей пинками из армии.
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11.09.2024 21:13 Відповісти
І я кажу - чого ви такі налякані європейці? Українці доказали - дайте тільки зброю і буде русня під уралом. Чмошники ота русня.
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11.09.2024 22:38 Відповісти
це він образно
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11.09.2024 20:11 Відповісти
він мав на увазі біологічного матеріалу та продуктів чорної металургії = війна проти НАТИ

гер Пісторіус виходить з найгіршого сценарію, який може бути найбільш реалістичний, якщо Захід не зламає голку в яйці кащика-буйла - нафтодолари
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11.09.2024 20:14 Відповісти
Так давай швидше Тауруси, а то путін нападе
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11.09.2024 20:06 Відповісти
тож треба сьогодні унеможливити цю спроможність
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11.09.2024 20:08 Відповісти
Україну списали?
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11.09.2024 20:10 Відповісти
В України задача якомога довше протриматись, щоби США і Корея встигли якого більше укріпити Військо польське
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11.09.2024 20:30 Відповісти
Таким чином, він бажає сказати, що
проводячи активну широкомасштабну війну в Україні та під "потужними санкціями" Заходу... Рашка спромогається НАРОЩУВАТИ свій військовий потенціал?!!
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11.09.2024 20:10 Відповісти
А тим часом німці обирають собі прикормлених кацапами крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
Армія Фашизації вчиться та змінюється, в НАТО все покі що на рівні розмов та "консультацій".
Хто в Європі буде воювати проти Мордору - німці, французи, іспанці, італійці...?
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11.09.2024 20:12 Відповісти
крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.

 Ото перл!))) А коли в останній раз в Німеччині були вибори, і кого саме із вищезгаданих популістів обрали? Просто цікаво шо то за люди.)
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11.09.2024 20:20 Відповісти
Нормальний перл. Так само були колись коричневі фашисти (нацисти) і червоні фашисти (СРСР та інші комуняцькі вишкребки).
Місцеві вибори на сході Німеччини, Саксонія та Тьюрінгія.
АДГ та "Союз Сари Вагенкнехт".
"За мир", "дешевий кацапський газ", "без біженців", "традиційні цінності"...
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11.09.2024 20:32 Відповісти
нацисти та інтернацисти..
східна німеччина - під впливом штазі.. нічого дивного..
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11.09.2024 20:56 Відповісти
Стокгольмський синдром, бо саме східна потерпала довгій час від червоного фашизму. Забули як намагалися лізти через стіну до свободи з надією що кулі оминуть...
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11.09.2024 21:01 Відповісти
тих, хто ліз через стіну за свободою, виходячи з результатів виборів, було менше..
більшість напевно лише хотіла їздити на мерседесах замість своїх трабантів..

тобто, не хотіли нічого робити, бо комуняки, але жити хотіли, як на Заході..
туга за халявою це, московська інфекція, а не стокгольмський синдром ..
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11.09.2024 21:36 Відповісти
Пасіонаріїв що прагнуть Свободи завжди менше ніж аморфних.
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11.09.2024 22:22 Відповісти
звичайно..
в кращому випадку 20:80,
зазвичай приблизно 5 процентів..
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11.09.2024 22:30 Відповісти
Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Навіть на обласному рівні. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню.
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11.09.2024 21:37 Відповісти
Зараз - не впливає.
Вибори в Німеччині у 2025 році.

"Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно" - не знаю наскільки регулярно, але у 2019 раптом вибрали їх до ВР та президентом.
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11.09.2024 21:50 Відповісти
У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх, бо клоуни не мали представників навіть в місцевій владі, навіть в селищній раді.
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11.09.2024 22:16 Відповісти
Ви в Німеччині не бачите (чи просто не цікавитесь) подібну "операцію" що стверджуєте: "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Навіть на обласному рівні. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?

І взагалі, ви не бачите суперечностей у ваших твердженнях?

Оце: "На на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно. Це ж ніяким чином не впливає ні на внутрішню політику, у межах всієї країни звісно, ні на зовнішню."?

Та оце: "У 2019 їх обрали зовсім не раптом. Це була чудово спланована операція по дебілізації населення, котра тривала два- три роки. Котра мала повний та беззаперечний успіх..."?
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11.09.2024 22:33 Відповісти
Які в мене суперечності...? Маргінали у місцевій владі були, є зараз, і будуть у майбутньому. Клоунів у місцевій владі не було зовсім, навіть у сільраді! Дегенерати обрали клоуна відразу на найвищу державну посаду- президентом. А потім, зробивши себе ще раз, обрали клоунів ще й у Раду.

Це по перше! А по друге, не я почав аналогію маргіналів з місцевої німецької влади до наших блазнів при владі в державі в цілому, та те як їх обрали, цитую "раптом", у 2019 році.

Та по третє, якщо ви бачите, а я так розумію що цікавитеся, подібну операцію зараз у Німеччині, ну хоч назвіть якусь конкретику. Або якісь місцеві маргінали, або якийсь загальнонімецький клоун. І усі, із цитую: крайнє-лівих та крайнє-правих фашистів-популістів.
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11.09.2024 22:52 Відповісти

Немає суперечностей?
ОК.
Дякую за розлогу відповідь.
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11.09.2024 22:56 Відповісти
Не має за що. Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі. Ось тільки я відповідей на свої питання я так і не почув Що було прогнозовано... Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить.
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11.09.2024 23:03 Відповісти

Підгоріло? Чому?
Я нібито притомно відповів на ваше гімноїдство: "Ото перл!)))". Але ж вам чомусь цього не вистачило...

"Не моя провина що ви не в змозі зрозуміти доволі прості речі", наприклад - чим відрізняється маргінал від мартингала? => "Та на місцевому рівні й у нас довбнів мартингалів обирали регулярно"

І де написано що я щось не зрозумів? У ваших галюцинаціях?
"Більше геть не цікавий. Ходить здорові. Хай щастить." - це так тут мені ображенки пишуть. Ще треба було дописати що ви ото грюкнули дверима, а я тут можу писати вже що завгодно, ви все рівно те читати не будете
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11.09.2024 23:23 Відповісти
Якщо захопить Україну та пожене ухилянтів на захід, то так.
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11.09.2024 20:13 Відповісти
Так ухилянти щвидше втічуть , ніж Рашка захопить Україну.
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11.09.2024 20:28 Відповісти
ось цікаво, чому ухилянти не тікають до московії..
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11.09.2024 21:00 Відповісти
Через лінію фронту втікати будуть ?
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11.09.2024 21:41 Відповісти
а шо? додому, за лінію фронту, не всюди ж ********
чи через Білорусь..
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11.09.2024 22:11 Відповісти
Тікають, і до Московії і на чехи і всюди, куда тільки зможуть
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11.09.2024 21:58 Відповісти
а чого ти на лугандон втік, хитрожєпий, чи що?
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11.09.2024 22:05 Відповісти
Я проживаю в самісінькому центрі Галичини, а ось чому ти звалив на чехи то питання? Або від війни тікав, якщо після 22 року, або порахував, що Україна тебе недостойна - не може задовільнити твої великі забаганки і ти її покинув
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11.09.2024 22:12 Відповісти
то й живи собі, ухилянте, що мені до твого місцепроживання,

чомусь всякі рагулі мають тенденцію прораховувати чомусь хтось десь там щось порахував по причині та тікав, покикув, забаганки, недостойна..

я громадянин Чехії від народження, а ти - тупе створіння .. від народження..,

не ганьби Галичину, ухилянте!
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11.09.2024 22:25 Відповісти
Ага, якщо з Галичини - то зразу рагуль, зрозуміло хто ти громадянине Чехії
Так якого милого ти сидиш на укр форумах і лічиш майже кожного громадянина України - ухилянтими всіх називаєш. Сиди собі в своїй Чехії і все
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11.09.2024 22:39 Відповісти
навіщо приписав себе добровільно до ухилянтів?
дуже торкнув напрям, куди мають тікати ухилянти?

чому кидаєшся на людей, тільки дивлячись на прапорець?

живемо та помагаємо Україні з Чехії, як можемо,
і тільки невиховане бидло(рагуль) може писати «на чехії»..
тепер зрозумів чому так було написано..?
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11.09.2024 23:10 Відповісти
Ти читати вмієш? Де написано "на Чехії"? Там написано на чехах. Якщо ти не знав, то я тобі розкажу, що в наших краях так говорять - "на чехах", "на німцях" - коли запитують в якій країні людина живе чи працює. Правда в інших випадках говорять звичайно - "в Італії" чи в "в Англії"
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12.09.2024 01:26 Відповісти
Ну ти виїхав, а чому іншим неможна?
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11.09.2024 20:31 Відповісти
Я закон не порушував.
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11.09.2024 20:33 Відповісти
Тобто коли життю і здоров'ю людей нічого не загрожувало, то закон дозволяв покидати Україну, а коли є така загроза - то закон забороняє? Так що це за тоталітарна антигуманна диктатура така в центрі Європи появилась, котрій завідує навіть раша і Кім чен ін
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11.09.2024 20:46 Відповісти
Ви жили в державі - вам її і захищати. Навіть якщо не хочете. Держава це не клуб по інтересах.
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11.09.2024 20:56 Відповісти
Люди живуть щоб жити, і ті хто не звалив до 2022 за доларом прагнули тут жити й працювати, але війна поламала їхні плани. Так що - вони тепер заручники якийсь сторічних принципів - держава панад усе? Часи Сталіна і Гітлерів минули. Чи майдан не стояв за ******* гуманні цінності?
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11.09.2024 21:52 Відповісти
Часи Сталіна минули? Ви дійсно з України таке питаєте?
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11.09.2024 23:16 Відповісти
каже, що з Галичини..
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11.09.2024 23:32 Відповісти
навіщо було ходити на вибори та кожен раз на чотири роки вибирати диктатора..
і чому не виїхали раніше, коли зараз така страшна диктатура в Україні..?
за яника було вільніше, з його мафіозною диктатурою, втікати був самий час..
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11.09.2024 21:09 Відповісти
Ну ті хто залишався до 2022 не думали, що в ми будували-будували Європу, а побудували концтабір минулого століття, де головне гасло - вперед за державу? Нагадує СССР часів Сталіна якийсь
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11.09.2024 21:55 Відповісти
перестань повторювати мантри кремля: концтабір, диктатура,
нехтувати українською державою,
відмовляти українців боронити рідну землю,

каже, що він з Галичини, а завидить людям, які заробляють свої гроші ..в доларах, ..
а побачить американський, чи інший закордонний прапорець, кидається на людей, гарчить, аж піна йде йому ротом..

бажає собі своїх «гуманітарних цінностей» ..
а сам напевно ,п***ідор, автівки ЗСУ за гроші московські палить, та ракети на лікарні наводить..
та ще й п**з**дить тут, жадібне, за московські копійки..
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11.09.2024 23:31 Відповісти
Ти подиви на них - зібралися "чех" з "американцем" і будуть вчити людей, котрі тут в Україні, як їм рідну землю любити. А вам - зрадникам цієї землі що до того? А якщо такі завзяті і так закликаєте до боротьби - то вперед, доєднуйтеся до лав ЗСУ - якщо гидитеся що ви в минулому українці, о можна в інтернаціональний легіон.
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12.09.2024 01:19 Відповісти
Ну так ви і далі продовжуйте жувати ***** то так і буде.
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11.09.2024 20:16 Відповісти
З якою зброєю? Камінням і списами?
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11.09.2024 20:19 Відповісти
якщо з такими настроями жити,то замість зброї нехай запасаються памперсами
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11.09.2024 20:24 Відповісти
То що виходить - допоки тут всі думають що рашка з кожним місяцем виснажується і рано чи пізно вклякне, пан заявляє що у війні за підтримки коаліції з 50 найрозвиненіших країн вона нарощує сили? Значить нам все таки відведена роль затримати її, поки НАТО укріпить східний фланг і раша порахує, що краще не нападати?
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11.09.2024 20:25 Відповісти
Зеля так залякав німців Рашкою ,що її бояться більше ,ніж колись боялись набагато сильнішу Совітську армію ,мільйонне ГСВГ якої стояло в ГДР плюс армії країн Варшавського договору ,,пане Пісторіус поміняйте підгузники і не смішіть українців.
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11.09.2024 20:25 Відповісти
За кілька років Росія буде спроможна напасти на територію НАТО

І з'їсти його з гімном.
Вльохкую, як бачимо.
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11.09.2024 20:26 Відповісти


рашка вже скоро три роки "нікчемним" (по факту таки да !) ЗСУ давиться
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11.09.2024 20:28 Відповісти
ЗСУ це мільйонна машина, підкріплена західними грошима і зброєю. Нікчемними можна назвати поліцейські міні армії країн НАТО, що посиляться за тиждень війни, так як добровольців там не буде, а насильно європейця ти не бусифікуєш - він зразу знесе владу, котра допустила війну з рашистами
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11.09.2024 20:35 Відповісти
Я подивлюсь,як ті ж німці,в своїй поліцейській державі,щось там знесуть.Сформують стрункі отари з бюргерів і попи...дують вони в м'ясорубку,аж бігом.
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11.09.2024 21:31 Відповісти
Не знайшов конкретики.Він має на увазі країну ФРН? Взагалі,прочитавши його заяву,кожний знайде,що це він не про війну.а про гроші...
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11.09.2024 20:27 Відповісти
та хоча би Литву та Естонію, де чергують контингенти НАТО, які складаються виключно з в/ч Бундесверу.
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11.09.2024 20:44 Відповісти
Думаю это он говорит для западной аудитории, которая в массе своей мало что понимает, и для которой периодически рисуют страшный образ рф которая после Украины пойдет на НАТО, так легче оправдывать затраты на Украину. В реальности же, смотря на то, какую эффективность показало то немногое не новое западное вооружение, лично я уверен, что в гипотетической войне с НАТО, у рф в конвенциональной войне нет никаких шансов. Максимум, в начале орки смогут с наскока захватить на территории стран Балтии и может даже нанести парочку неприятных поражений , ибо там нет большие сил и у натовских войск нет опыта, но как только западные войска сориентируются и развернутся, дальше это будет избиение в одни ворота.
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11.09.2024 20:27 Відповісти
Ну так чому тоді ви піддакуєте популістам, які говорять про ''мир'' з російськими нацистами? Допомогли би вже українцям також і своїми людьми і завалили би вже скажених окупантів.
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11.09.2024 20:35 Відповісти
Ну якщо деякі члени ЄС і далі будуть вести торгівлю з цим чумним бараком, поставляти туди комплектуючі для виробництва зброї ,пускати до себе шпигунів цілими колонами, тоді і далі очікуйте, коли на вас нападуть ,тільки перед цим поїдьте в Бучу, Ірпінь, Харків, Херсон, Суми і подивіться уважно ,що може бути з вами.
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11.09.2024 20:35 Відповісти
Пісторіус? Та це мабуть єдиний, хто не обсикається про слові "русскій".
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11.09.2024 20:38 Відповісти
а комсомолку меркельшу, він боїться, чи ні?
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11.09.2024 21:20 Відповісти
Готуйтеся до війни німці
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11.09.2024 20:38 Відповісти
Борис Пісторіус - це не Шольц, хоч обидва з однієї партії соцдемократів, СДПН. В нього є клепка в мізках.
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11.09.2024 20:41 Відповісти
Навіщо його молотити язиком, якщо ти не знаєш що завтра буде.
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11.09.2024 20:48 Відповісти
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11.09.2024 20:49 Відповісти
кацапо-мобилизационный ресурс уже закончился. за любые деньги. Они поняли: лучше кататся на Ладе без сво, чем на инвалидной коляске, или вообще быстро сдохнуть непонятно за что
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11.09.2024 20:53 Відповісти
То зробіть щоб була неспроможна... Як же потужні санкціїї?
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11.09.2024 21:25 Відповісти
А что мешает это предотвратить? Полный отказ от россиянского газа и нефти! Разрыв дипломатических отношений и демонстративный показ среднего пальца! Вместо этого лишь сплошные сопли и выражения озабоченности. Ну -ну...
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11.09.2024 21:29 Відповісти
У Європи був шанс ліквідувати росію руками українців, поки вони ще готові були воювати. Але керівництво всіх країн виявилося нездатним на таке .
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11.09.2024 21:36 Відповісти
Лошара цей Пісторіус. Єдиний марафон не дивиться, тому не знає, що Росія ось ось розвалиться.
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11.09.2024 21:42 Відповісти
оркобидло все більше звіріє, та ненавидить тих, хто краще за них живе..

до війни московія готувалась більше 20 років, а Захід все сподівався на бізнес, який внє палітіки..
але хло, та його орки, так не вважали..

вони у відкриту планували павтаріть другу світову, та не просто так, але як пабєдітєлі..
але в Європі, та в США, це тупо ігноровали..
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11.09.2024 21:53 Відповісти
Та військові бюджети країн НАТО за цих 20 років були щорічно в 20 раз більші за кацапські - ЩОРІЧНО. Куди вони дівались?
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11.09.2024 22:08 Відповісти
мало бути 2 проценти на оборону.. але не всі на цю оборону давали..
далі, війни виграють люди, а не зброя..

люди купляні, московська пропаганда на мін п'ятьох каналах на англійській, та на якій тільки не згадаєш мові..

терористичні акти, труєння, вибухи, вбивства, залякування, підкуп диктаторів, вагнеровці, державні перевороти,
інфільтрація до влад,
мафія та організований злочин..

що з тим має спільного бюджет на армію? - Нічого!

рабсія на це тратила дуже багато грошей, і ефективно..
а Захід тільки на армію.. але війни, як такої, з рф - не було..
та й зараз на нього офіційно ніхто не напав..

так що гроші ці на армію, не дівались кудись. вони йшли тільки на армію..

цих грошей, в загальному, на симетричну протидію діям рф, було в рази менше..
ніж на це виділяла сама рф на бій проти Заходу..
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11.09.2024 22:59 Відповісти
Я не розумію, а як же теза "якщо заморозити війну, то вони нападуть знову"? Якщо не зупиняти то вони одразу на нато нападуть?
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11.09.2024 22:49 Відповісти
За кілька років Росії не буде існувати
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11.09.2024 23:08 Відповісти
Якщо заморозити війну, то ********* зможе задушити всі національно-визвольні рухи поневолених народів *********у. Встоїть, переозброїться і почне віну знову.
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12.09.2024 04:42 Відповісти
О, ну то фсьо. А ще казали, що Украіна занапастила армію...
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12.09.2024 00:17 Відповісти
Так дайте Украине несколько сотен самолетов и тысячу Томагавков из более чем семи тысяч имеющихся. Еще вчера необходимо срочное и окончательное решение сруцкаго вопроса.
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12.09.2024 00:33 Відповісти
За кiлька рокiв? За менш нiж пiвтора змiна кольру фейсу вiдповiдно протоколу ДЕСЯТИ ЗАПОВiДЕЙ i... - звабленим "Шарою" - баба така(***** показала) печерне воскресiння. ЗАКОН або вчать, або *****.
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12.09.2024 04:03 Відповісти
 
 