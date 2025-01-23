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Утром россияне обстреляли Краматорск, 2 человека получили ранения. Наголову разрушены три дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Рано утром 23 января Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Под вражеский удар попал частный сектор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

Удари по Краматорську 23 січня

"Ранения получили 2 человека. К счастью, не тяжелые. Повреждено около 20 домов", - говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что сейчас на месте работают все соответствующие коммунальные службы.

Смотрите: Последствия вражеского обстрела Краматорска: количество пострадавших возросло до 9, среди них - два ребенка. ФОТОрепортаж (обновлено)

Обновление в 13:50

Враг ударил ФАБ-250 с модулем управления по частной жилой застройке в Краматорске полув пять утра, сообщил позже Гончаренко 

"Попадание боеприпаса произошло рядом с проезжей частью. Взрывной волной полностью разрушены три дома, а еще два получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 других домов получили повреждения шиферных кровель и окон. Повреждения терпела инфраструктура - разрушены опоры линий электропередач, коммуникации уличного освещения и интернета, воздушный газопровод и один автомобиль.

Также смотрите: Россияне снова обстреляли Покровск и Константиновку: погибла женщина, мужчина ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ
Краматорськ

Автор: 

Краматорськ (2295) обстрел (27652) Донецкая область (9910) Краматорский район (322)


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