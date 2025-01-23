Утром россияне обстреляли Краматорск, 2 человека получили ранения. Наголову разрушены три дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Рано утром 23 января Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Под вражеский удар попал частный сектор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.
"Ранения получили 2 человека. К счастью, не тяжелые. Повреждено около 20 домов", - говорится в сообщении.
Гончаренко отметил, что сейчас на месте работают все соответствующие коммунальные службы.
Обновление в 13:50
Враг ударил ФАБ-250 с модулем управления по частной жилой застройке в Краматорске полув пять утра, сообщил позже Гончаренко
"Попадание боеприпаса произошло рядом с проезжей частью. Взрывной волной полностью разрушены три дома, а еще два получили значительные повреждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16 других домов получили повреждения шиферных кровель и окон. Повреждения терпела инфраструктура - разрушены опоры линий электропередач, коммуникации уличного освещения и интернета, воздушный газопровод и один автомобиль.
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