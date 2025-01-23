Украинский воин в ближнем бою уничтожает российского штурмовика. ВИДЕО
Украинский воин ликвидировал из стрелкового оружия российского штурмовика, который заскочил к нему в окоп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты поединка с оккупантом, снятые беспилотником, опубликованы в соцсетях.
"Украинский боец мужественно держит позицию и в ближнем стрелковом бою шпигует свинцом российского штурмовика, запрыгнувшего к нему в окоп. Лиманское направление фронта, Донецкая область, видео 60-й отдельной механизированной бригады". - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+15 Anatoliy Anatoliy #258758
показать весь комментарий23.01.2025 10:14 Ссылка
+11 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий23.01.2025 10:35 Ссылка
+4 Sergii Ustim
показать весь комментарий23.01.2025 10:26 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дрон теж був наш?
Рашист отримав те, що мав отримати
щось прибігав, убігав, стрибав.