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Украинский воин в ближнем бою уничтожает российского штурмовика. ВИДЕО

Украинский воин ликвидировал из стрелкового оружия российского штурмовика, который заскочил к нему в окоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты поединка с оккупантом, снятые беспилотником, опубликованы в соцсетях.

"Украинский боец мужественно держит позицию и в ближнем стрелковом бою шпигует свинцом российского штурмовика, запрыгнувшего к нему в окоп. Лиманское направление фронта, Донецкая область, видео 60-й отдельной механизированной бригады". - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19562) война (1400) уничтожение (7156) бой (176)


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Топ комментарии
+15
Кацапсина пааверіл в сібья...
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23.01.2025 10:14
+11
Насправді ближній бій - це вже чийсь прорахунок, це погано. У належно спланованому бою ворог має знищуватись на дистаніії. Ближній бій - це розмін, переважно один до одного. При співвідношенні кацапської орди і ЗСУ - це неприйнятно. І це переважно лотерея. Бо гинуть навіть підготовлені, роками треновані специ. І гинуть від руки якогось мобілізованого за три дні до бою аватара.
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23.01.2025 10:35
+4
Не ходи босий...
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23.01.2025 10:26
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Кацапсина пааверіл в сібья...
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23.01.2025 10:14 Ответить
Не ходи босий...
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23.01.2025 10:26 Ответить
Насправді ближній бій - це вже чийсь прорахунок, це погано. У належно спланованому бою ворог має знищуватись на дистаніії. Ближній бій - це розмін, переважно один до одного. При співвідношенні кацапської орди і ЗСУ - це неприйнятно. І це переважно лотерея. Бо гинуть навіть підготовлені, роками треновані специ. І гинуть від руки якогось мобілізованого за три дні до бою аватара.
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23.01.2025 10:35 Ответить
Більшість кацапів знищується на подходах, в місцях їх висадки, но завжди є такі які просочуються, обходять навіть з тилу, оборона то не суцільна, СПшкі. От тоді вже виникають такі ситуації.
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23.01.2025 10:55 Ответить
От власне. Треба старатися сплановувати операції так, щоб до ближнього бою не доходило. Звичайно, можуть бути несподівані, чи не враховані ситуації. Але це не має бути нормою.
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23.01.2025 11:14 Ответить
Это месть за Кобру, которого в рукопашном бою зарезал якут
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23.01.2025 11:12 Ответить
Та ні, то боротьба за власне життя. Лотерея. Вчора їхній вижив, сьогодні наш, а завтра чий? Є гарантії що то буде наш, чи такт хтось з них "помститься" за їхнього? Це не усвідомлена помста за когось, а випадкова лотерея у боротьбі за власне життя.
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23.01.2025 11:22 Ответить
Рембо в кокошнику перечепився через зайву хромосому і скріпи в дупі.
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23.01.2025 11:13 Ответить
Погано ситуація для нашого воїна, в цей раз, наче,наш виграв. Принаймі, не здаватись, щоб бути розтріляним на камеру, як в сьогоднішному відео про страту 6 полонених
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23.01.2025 11:28 Ответить
Кацапська псіна доштурмувалася. Їй ЗСУ зробили кірдик.
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23.01.2025 12:16 Ответить
Сподівюсь наш воїн залишився живий.
Дрон теж був наш?

Рашист отримав те, що мав отримати
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23.01.2025 12:32 Ответить
Хотів повторити "подвиг матросова". Але наш боєць довів ,що "подвиг матросова" то є совєцький фейк.
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23.01.2025 12:55 Ответить
якийсь бєспокойний, був кацапчик, перед тим як подохнути.
щось прибігав, убігав, стрибав.
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23.01.2025 14:34 Ответить
Чурка Гук!
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23.01.2025 14:51 Ответить
ВОТ ТАК ДОЛЖЕН БЫЛ ПОСТУПИТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ С ПУТИНЫМ ЕЩЁ 2019 !)
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24.01.2025 05:53 Ответить
Насправді нема чому радіти, якби в кацапчика залишилась граната бій би закінчився зовсім по іншому, проблема що на позиції тільки один наш залишився, було б кацапів двоє чи більше і для нашого це був би кінець.
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24.01.2025 15:51 Ответить
 
 