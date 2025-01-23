Украинский воин в ближнем бою уничтожает российского штурмовика. ВИДЕО

Украинский воин ликвидировал из стрелкового оружия российского штурмовика, который заскочил к нему в окоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты поединка с оккупантом, снятые беспилотником, опубликованы в соцсетях.

"Украинский боец мужественно держит позицию и в ближнем стрелковом бою шпигует свинцом российского штурмовика, запрыгнувшего к нему в окоп. Лиманское направление фронта, Донецкая область, видео 60-й отдельной механизированной бригады". - отмечается в комментарии к видео.

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