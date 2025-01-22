Украинские воины уничтожили ЗРК "Тор", ЗРК "Бук М-3" российских захватчиков. ВИДЕО
В течение двух дней украинские защитники уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор", а через день стало известно об ударе по системе Бук М-3. Украинские защитники атаковали ЗРК "Тор" на рекордном для FPV-дрона расстоянии - 41 километр.
Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
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Luiza
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