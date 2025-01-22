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Украинские воины уничтожили ЗРК "Тор", ЗРК "Бук М-3" российских захватчиков. ВИДЕО

В течение двух дней украинские защитники уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор", а через день стало известно об ударе по системе Бук М-3. Украинские защитники атаковали ЗРК "Тор" на рекордном для FPV-дрона расстоянии - 41 километр.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19562) война (1400) уничтожение (7156) ЗРК (209)


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22.01.2025 19:28 Ответить
Стоїть "Тор" - бубликом прикинувся. Аж раптом дрон...
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22.01.2025 19:31 Ответить
Яке гарне відео, Воїни ЗСУ найкращі!
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22.01.2025 19:32 Ответить
Банзай!)
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22.01.2025 19:50 Ответить
 
 