В Часовом Яре продолжаются городские бои. Враг применяет тактику тотального разрушения зданий, - ОСГВ "Хортица"

В Часовом Яре с переменным успехом идут городские бои. Оккупанты разрушают город, поскольку им нужна только территория.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Следует отметить, что такие городские бои - это постоянные разрушения, это ситуация, когда россияне пытаются постоянно атаковали все здания в городе, чтобы наши защитники не могли где-то закрепиться, не могли держать позиции и были вынуждены отходить. Ситуация такова, что этой тактике трудно противодействовать, просто потому, что когда здания полностью уничтожены держаться на голой земле никто не может. А россияне не пытаются взять город, они пытаются взять территорию. По крайней мере так у нас происходит на большинстве направлений, где идут городские бои за определенным исключением - в Покровске ситуация имеет несколько иной характер из-за масштабов города и других планов оккупантов", - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал позиции украинских защитников на Купянском и Лиманском, Краматорском и Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Применяет бронетехнику, артиллерию, минометы и БпЛА различных типов.

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