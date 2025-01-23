Россияне совершили 62 атаки на Покровском направлении, всего за сутки 115 боевых столкновений, - Генштаб

В течение 22 января 2025 года украинские защитники совершили 115 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 74 авиаударов, сбросив 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2487 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Ромашково, Большая Березка, Старая Гута Сумской области; Муравьи Черниговской области; Северск, Бондарное, Сухой Яр, Константиновка, Малиновка, Зеленое Поле, Гродовка, Новоселка, Андреевка, Константинополь, Раздольное Донецкой области; Темировка Запорожской области; Берислав Херсонской области.

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Бои на Востоке

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.



На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу.



На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Часова Яра.



На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Променя, Зеленого. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Ситуация на Юге

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времьевка.



На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери - отступили.

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Курщина

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБ, осуществил 377 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.



На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях агрессор наступательных действий не проводил.

Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

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Удары по российским оккупантам

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В течение 22 января ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 12 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 68 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

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