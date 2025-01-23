Террорист Губарев рассказал, как украинец спас его сына: в России не было лекарств

Террорист и российский коллаборационист Павел Губарев пожаловался на российскую медицину и рассказал, как его сына спас "друг из Украины", помог лекарствами.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько лет назад у моего сына Святослава в результате перенесенного ковида отказали ноги. Он мог ходить по ровной поверхности, но в ногах была такая слабость, что он не мог подниматься по лестнице. Мы нашли клинику и врачей, сыну поставили диагноз и выписали лекарства, но в России этих лекарств в продаже не оказалось", - отметил предатель.

Впоследствии друзья Губарева посоветовали ему поискать эти лекарства в Украине.

"Я обратился за помощью к своему однокласснику Косте Сушильникову, который проживал в Харькове. В тот же день он купил лекарства и на такси отправил в Белгород. Из Белгорода на машине в Ростов лекарства мне привез мой старый соратник еще по РНЕ (Русское национальное единство. - Ред.) Дима Зенин", - добавил террорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подкастер Фридман заявил, что поедет в РФ записывать интервью с Путиным: моя цель – делать свой вклад в достижение мира