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Новости Война
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Террорист Губарев рассказал, как украинец спас его сына: в России не было лекарств

Терорист Губарєв про порятунок сина завдяки українцям

Террорист и российский коллаборационист Павел Губарев пожаловался на российскую медицину и рассказал, как его сына спас "друг из Украины", помог лекарствами.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько лет назад у моего сына Святослава в результате перенесенного ковида отказали ноги. Он мог ходить по ровной поверхности, но в ногах была такая слабость, что он не мог подниматься по лестнице. Мы нашли клинику и врачей, сыну поставили диагноз и выписали лекарства, но в России этих лекарств в продаже не оказалось", - отметил предатель.

Впоследствии друзья Губарева посоветовали ему поискать эти лекарства в Украине.

"Я обратился за помощью к своему однокласснику Косте Сушильникову, который проживал в Харькове. В тот же день он купил лекарства и на такси отправил в Белгород. Из Белгорода на машине в Ростов лекарства мне привез мой старый соратник еще по РНЕ (Русское национальное единство. - Ред.) Дима Зенин", - добавил террорист.

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Терорист Губарєв про порятунок сина завдяки українцям

Автор: 

война (1400) россия (96018) Харьков (7548) Харьковская область (1013) Харьковский район (314) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+34
Ця історія учить, що таких покидьків як павлуша, потрібно в дитинстві душити, щоб така падаль не виростала і не коптила білий світ
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23.01.2025 10:37
+20
То Костя Сушильніков - пособник терориста?
СБУ, ау, припиніть рахувати гроші, нажиті нечесно. Займіться пособниками терористів, починаючи з Зє-!
Прийде час, і з вас теж спитаємо...
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23.01.2025 10:40
+18
І щоб те падло що купило здохло.
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23.01.2025 10:39
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А кому і для чого цей виродок розповідає?
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23.01.2025 10:37 Ответить
Ця історія учить, що таких покидьків як павлуша, потрібно в дитинстві душити, щоб така падаль не виростала і не коптила білий світ
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23.01.2025 10:37 Ответить
Саме так. Тоді б не було того малого пуцера, якому відмовили ноги.
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23.01.2025 11:25 Ответить
І щоб те падло що купило здохло.
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23.01.2025 10:39 Ответить
То Костя Сушильніков - пособник терориста?
СБУ, ау, припиніть рахувати гроші, нажиті нечесно. Займіться пособниками терористів, починаючи з Зє-!
Прийде час, і з вас теж спитаємо...
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23.01.2025 10:40 Ответить
Не сміши мої тапочки)
Мусорки прекрасно живуть на пенсії, обнеслись парнканами двометровими, хоч з когось хтось спитав?))
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23.01.2025 13:52 Ответить
"Всякому "овочу" - свій час." Чув?
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23.01.2025 19:23 Ответить
Якщо він відкрито про це пише то Костя вже давно в рашці або на ТОТ.
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23.01.2025 18:51 Ответить
Губа щось останній час багато гавкає проти лінії партії.
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23.01.2025 10:42 Ответить
Читал что он наркоман, которого держат на дозе и показывают на камеру как главаря днр, а у него оказывается даже семья есть.
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23.01.2025 10:43 Ответить
Он не нарик, он алкаш.
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23.01.2025 13:30 Ответить
Цей покидьок мій земляк, нажаль...
Ще старшокласником його возили до сєлігеру, на навчання до дугінців, так само, як люсю арестовича.
Потім переїхало до Донецька, працювало аніматором разом із дружиною, наклєпало ТРЬОХ дітей і ,такі да, наркоман давнішній.

А Костя Сушильников, судячи з фамілії, синок такого собі сєпара - головного механіка підприємства "АЗОТ", флагмана хімічної індустрії Донбасу.
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24.01.2025 11:37 Ответить
Я ще в нульових, коли їздив у відрядження, так возив ліки з Харкова до, прости господи, Волгограду щоб врятувати очі сину однієї знайомої... Сподіваюсь, вона хоча би не послала його воювати.. Невдячні покидьки..
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23.01.2025 10:44 Ответить
Думаю костик щас очень рад такой известности.

И чему нас учит эта история?
Правильно! Лучше не иметь друзей *********, и еще, прости господи, сепаров.
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23.01.2025 10:47 Ответить
Здав Костю Сушильнікова з потрохами.
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23.01.2025 10:48 Ответить
Костя! Готуйся до візіту в СБУ!
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23.01.2025 10:50 Ответить
Думаю костик щас очень рад такой известности.

И чему нас учит эта история?
Правильно! Лучше не иметь друзей *********, и еще, прости господи, сепаров.
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23.01.2025 10:50 Ответить
Гарні ж серед нас ''друзі''!
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23.01.2025 10:58 Ответить
І де тут вказано,що українець ? вказано,що проживав в Харкові,от і все.
А ким ,той є Костя Сушільніков,ще не відомо
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23.01.2025 10:59 Ответить
СБУ повинне зайнятися Костьою Сушильниковим. Бо здається Костя не тільки ліки передавав терористу Губарєву. Тим більше якщо він так добре знає маршрут з України на Сосію
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23.01.2025 11:23 Ответить
"З Бєлгорода на машині в Ростов ліки мені привіз мій старий соратник ще по РНЕ (Русское национальное единство. - Ред.) Діма Зенін", - додав терорист.

Цікаве зізнання, тому що. РНЕ (Русское национальное единство.) - є суто нацистська організація під свастиками
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23.01.2025 11:52 Ответить
РНЕ- кузница кадров для окупрованных кремлем территорий.
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23.01.2025 13:33 Ответить
Тут что-то не на скрепном
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23.01.2025 12:02 Ответить
Цікаво , де сьогодні той украінець знаходиться ,
який врятував сина цього виродка ?
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23.01.2025 12:04 Ответить
ще й ні за шо друга спалив...
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23.01.2025 12:35 Ответить
Ну - ще не відомо, коли це все сталось - може ще до 14-го.
Але питання таки є, і його треба ставити... Кості.
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23.01.2025 13:11 Ответить
До чотирнадцятого на ковід не хворіли.
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23.01.2025 13:19 Ответить
Китай розробляти КОВІД розпочав ще в 2008 році. Саме тоді про це дізналась американська розвідка.
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23.01.2025 13:34 Ответить
І шо? в 2008 вже були хворі на ковід? А мізком пошевелити не пробував?
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23.01.2025 14:46 Ответить
Хворих не було. Але вірус вже створили в лабораторіях китайської армії. З 2008 по 2012 США і Китай вели переписку через ООН. США попереджували про небезпечність подібних експериментів. Китай відписувався, що він займаєтся виключно наукою.
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23.01.2025 15:29 Ответить
Треба цього Костю знайти....
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23.01.2025 13:41 Ответить
 
 