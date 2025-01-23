Террорист Губарев рассказал, как украинец спас его сына: в России не было лекарств
Террорист и российский коллаборационист Павел Губарев пожаловался на российскую медицину и рассказал, как его сына спас "друг из Украины", помог лекарствами.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько лет назад у моего сына Святослава в результате перенесенного ковида отказали ноги. Он мог ходить по ровной поверхности, но в ногах была такая слабость, что он не мог подниматься по лестнице. Мы нашли клинику и врачей, сыну поставили диагноз и выписали лекарства, но в России этих лекарств в продаже не оказалось", - отметил предатель.
Впоследствии друзья Губарева посоветовали ему поискать эти лекарства в Украине.
"Я обратился за помощью к своему однокласснику Косте Сушильникову, который проживал в Харькове. В тот же день он купил лекарства и на такси отправил в Белгород. Из Белгорода на машине в Ростов лекарства мне привез мой старый соратник еще по РНЕ (Русское национальное единство. - Ред.) Дима Зенин", - добавил террорист.
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СБУ, ау, припиніть рахувати гроші, нажиті нечесно. Займіться пособниками терористів, починаючи з Зє-!
Прийде час, і з вас теж спитаємо...
Мусорки прекрасно живуть на пенсії, обнеслись парнканами двометровими, хоч з когось хтось спитав?))
Ще старшокласником його возили до сєлігеру, на навчання до дугінців, так само, як люсю арестовича.
Потім переїхало до Донецька, працювало аніматором разом із дружиною, наклєпало ТРЬОХ дітей і ,такі да, наркоман давнішній.
А Костя Сушильников, судячи з фамілії, синок такого собі сєпара - головного механіка підприємства "АЗОТ", флагмана хімічної індустрії Донбасу.
И чему нас учит эта история?
Правильно! Лучше не иметь друзей *********, и еще, прости господи, сепаров.
И чему нас учит эта история?
Правильно! Лучше не иметь друзей *********, и еще, прости господи, сепаров.
А ким ,той є Костя Сушільніков,ще не відомо
Цікаве зізнання, тому що. РНЕ (Русское национальное единство.) - є суто нацистська організація під свастиками
який врятував сина цього виродка ?
Але питання таки є, і його треба ставити... Кості.