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Россияне пытаются форсировать реку Оскол малыми группами, - ОСГВ "Хортиця"

Ворог намагається форсувати річку Оскіл

На Харьковщине враг пытается форсировать реку Оскол. Для этого применяет малые группы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Поскольку река не промерзла, провести нормальное полноценное форсирование, они не могут, поэтому перебрасывают именно вот по 5, по 10 человек", - сказал Трегубов.

По его словам, россияне пытаются форсировать Оскол малыми группами на малых плавсредствах уже давно. Так же малыми группами их и уничтожают украинские Силы обороны.

Напомним, для форсирования реки Оскол россияне используют различные плавсредства, в том числе, и импровизированные.

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ОСГВ Хортица (413) боевые действия (4253) Харьковская область (1013) война в Украине (4489)


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Ну, тут як подивитись.
З одного боку, "вторая армія міра", що наступає виключно малими групами піхоти - то курям на сміх.
З іншого - вони щодня мають результат, і це ніяк не смішно.
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23.01.2025 11:19 Ответить
 
 