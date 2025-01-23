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Необходимо усилить поддержку Украины, - Рютте

Марк Рютте на форумі у Давосі

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать оборонное промышленное производство и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте подчеркнул - жизненно важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что глава Кремля Владимир Путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая.

"Мы действительно должны усилить, а не уменьшить нашу поддержку Украины", - заявил он.

Генеральный секретарь НАТО также сказал, что "линия фронта движется в неправильном направлении".

Напомним, ранее Рютте заявил, что российский диктатор Путин не имеет права решать, каким странам можно вступить в НАТО, а каким - нет.

Также читайте: Путин не имеет права вето и голоса о вступлении какой-либо страны в НАТО, - Рютте

Автор: 

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"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Треба більше, більше ПОТУЖНИХ заяв!!!
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23.01.2025 12:01 Ответить
То посильте
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23.01.2025 12:01 Ответить
Так чого чекаєте?
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23.01.2025 12:04 Ответить
Спочатку заморозка-потім посилення. А без зупинки тільки послаблення буде як не тужся в заявах
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23.01.2025 12:11 Ответить
Бла бла бла бла... Три года уже одна и та же бесполезная болтовня от вечно обеспокоенных пока ху@ло ежедневно Украину в песок и щебень перемалывает
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23.01.2025 12:20 Ответить
Безкінечний пустий піздьож...
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23.01.2025 15:25 Ответить
 
 