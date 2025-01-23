Необходимо усилить поддержку Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать оборонное промышленное производство и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Рютте подчеркнул - жизненно важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что глава Кремля Владимир Путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая.
"Мы действительно должны усилить, а не уменьшить нашу поддержку Украины", - заявил он.
Генеральный секретарь НАТО также сказал, что "линия фронта движется в неправильном направлении".
Напомним, ранее Рютте заявил, что российский диктатор Путин не имеет права решать, каким странам можно вступить в НАТО, а каким - нет.
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