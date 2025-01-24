РФ закупила у Европы и Китая станки для производства оружия на $18 млрд
В течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года России удалось закупить более 22 тыс. станков с числовым программным управлением (ЧПУ-станков), комплектующих и расходных материалов к ним на $18,2 млрд.
Об этом говорится в исследовании Совета экономической безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
До полномасштабного вторжения в Украину зависимость России от импорта станков с ЧПУ составляла 70-90%. Для сопутствующих оригинальных компонентов этот показатель был еще выше - 80-95%, отметили там.
Кто производил станки, которые закупила РФ?
В тройку стран-производителей оборудования для России вошли:
- Китай - более 62% всех поставок на $2,6 млрд;
- Тайвань - 8,9% на $371 млн;
- Южная Корея - 5,47% на $228 млн.
Почти десятая часть российского импорта пришлась на европейские производства. Россия получила более 10 000 станков с ЧПУ на $405 млн, среди которых:
- Италия - 4 459 станков на $168,8 млн.
- Германия - 2 849 станков на $139,9 млн.
Также РФ закупала компоненты и расходные материалы к станкам на более чем $14 млрд. Из них товары на более чем $7 млрд изготовили в КНР, впрочем, значительная доля пришлась и на Европу. Более 20% компонентов на $2,6 млрд изготовили в Швейцарии, а 3,5% компонентов и материалов на полмиллиарда долларов - в Германии.
Схемы для обхода ограничений
В исследовании отметили, что с конца 2023 года санкционная коалиция активизировала усилия, чтобы заблокировать доступ России к станкам с ЧПУ. Санкционные пакеты Европейского Союза ввели строгие запреты на экспорт и реэкспорт оборудования в Россию.
Однако они не в полной мере распространились на деятельность дочерних предприятий европейских производителей в третьих странах, таких как Турция, КНР, Индия и Малайзия.
Россия получила по меньшей мере 57 станков стоимостью более $26,5 млн, произведенных дочерними предприятиями европейских брендов, а также компоненты и расходные материалы на более чем $9,5 млн.
Так, стамбульское подразделение немецкой компании Emag Salach GmbH изготовило по меньшей мере 17 станков с ЧПУ на сумму более $14,7 млн, которые были экспортированы в Россию. Оборудование Emag используется на военных заводах РФ, в частности в Научно-производственном центре "Титан-Барикады", который производит пусковые установки для баллистических ракет и компоненты артиллерийских систем. Также Россия получила продукцию дочерних предприятий других ведущих европейских брендов, таких как Trumpf, DMG Mori, Chiron, Grob, Schneider Electric, Siemens и других, подытожили в Совете экономической безопасности Украины.
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продажні курви завжди продадуть буйлу зброю або верстати для її виготовлення, з якої він потім буде вбивати самих продавців
гроші це все !
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22 000 ************* верстатів !
рашка може воювати вічно !
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тим часом вкраїнчики:
нам ніхто нічого не винен. нам своє робити . Ми маємо власними силами перемогти росію !
В 2022 також не працювали
"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году. По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет."
Тобто в 2021 було 268млрд
з санкціями "із ада" стало на 115млрд більше
Європа зовсім вже й..нулась , чи що з нею - не так .? Русня тільки й живе мрією про те коли ***** - вдарить орєшніком по Берліну , Лондону , Парижу , а вони їм станки і технології .!! Ну ЯК так ???
Чи ви там дебіли вже зовсім ,, чи я вже не знаю що й думати ..
Чекаю російські танки в Берліні та Римі, вироблені на тих станках
З іншими все зрозуміло,особливо вонючки китайські.
Не дивно, що в цій країні шут став президентом
і таке у нас є? яка у неї функція? досліджувати?
а хто керує?
перша шкільна любов зє!лєнкі?
Але напишу ще одне - маємо гордитись, адже за ці станки заплачено грошима, що рашисти отримали від Орбана за експорт нафти територією України. Але "єта другоє", чи не так?
P.S. Не виправдовую Європу за низький контроль над експортом, але давайте не застосовувати подвійні стандарти.