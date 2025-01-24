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РФ закупила у Европы и Китая станки для производства оружия на $18 млрд

РФ закупила у Європи та Китаю верстати для зброї на 18 млрд доларів

В течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года России удалось закупить более 22 тыс. станков с числовым программным управлением (ЧПУ-станков), комплектующих и расходных материалов к ним на $18,2 млрд.

Об этом говорится в исследовании Совета экономической безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

До полномасштабного вторжения в Украину зависимость России от импорта станков с ЧПУ составляла 70-90%. Для сопутствующих оригинальных компонентов этот показатель был еще выше - 80-95%, отметили там.

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Кто производил станки, которые закупила РФ?

В тройку стран-производителей оборудования для России вошли:

  • Китай - более 62% всех поставок на $2,6 млрд;
  • Тайвань - 8,9% на $371 млн;
  • Южная Корея - 5,47% на $228 млн.

Почти десятая часть российского импорта пришлась на европейские производства. Россия получила более 10 000 станков с ЧПУ на $405 млн, среди которых:

  • Италия - 4 459 станков на $168,8 млн.
  • Германия - 2 849 станков на $139,9 млн.

Также РФ закупала компоненты и расходные материалы к станкам на более чем $14 млрд. Из них товары на более чем $7 млрд изготовили в КНР, впрочем, значительная доля пришлась и на Европу. Более 20% компонентов на $2,6 млрд изготовили в Швейцарии, а 3,5% компонентов и материалов на полмиллиарда долларов - в Германии.

Также читайте: Российский нефтяной флот ищет новые флаги, чтобы спрятаться от санкций

Схемы для обхода ограничений

В исследовании отметили, что с конца 2023 года санкционная коалиция активизировала усилия, чтобы заблокировать доступ России к станкам с ЧПУ. Санкционные пакеты Европейского Союза ввели строгие запреты на экспорт и реэкспорт оборудования в Россию.

Однако они не в полной мере распространились на деятельность дочерних предприятий европейских производителей в третьих странах, таких как Турция, КНР, Индия и Малайзия.

Россия получила по меньшей мере 57 станков стоимостью более $26,5 млн, произведенных дочерними предприятиями европейских брендов, а также компоненты и расходные материалы на более чем $9,5 млн.

Так, стамбульское подразделение немецкой компании Emag Salach GmbH изготовило по меньшей мере 17 станков с ЧПУ на сумму более $14,7 млн, которые были экспортированы в Россию. Оборудование Emag используется на военных заводах РФ, в частности в Научно-производственном центре "Титан-Барикады", который производит пусковые установки для баллистических ракет и компоненты артиллерийских систем. Также Россия получила продукцию дочерних предприятий других ведущих европейских брендов, таких как Trumpf, DMG Mori, Chiron, Grob, Schneider Electric, Siemens и других, подытожили в Совете экономической безопасности Украины.

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Автор: 

Европа (1910) Китай (3026) оружие (10242) производство (472) россия (96018) санкции (11422) обход санкций (1)


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Топ комментарии
+20
Негуиово дєвки пляшут а ми все надіємся коли кацапи гигнут
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24.01.2025 16:36
+11
Ми відповімо на це ще більш масштабною укладкою асфальту для россійських танків і банкрутством оборонних підприємств.. Країна- цирк.
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24.01.2025 16:48
+10
а ми як малі діти тішимося, що наш дрон влучив в виробничу лінію якогось брянського заводу з виробництва електроніки

22 000 ************* верстатів !
рашка може воювати вічно !

.
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24.01.2025 17:04
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Правила форума Совет форумчан
А як же імпортозамєщєніє?
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24.01.2025 16:35 Ответить
ІмпортозамЄШШЄніє імпортозамЄШШЄнієм, а косоглазі про мир усміхаються, а з кацапнею з задоволенням торгують...
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24.01.2025 16:57 Ответить
навіщо ?

продажні курви завжди продадуть буйлу зброю або верстати для її виготовлення, з якої він потім буде вбивати самих продавців

гроші це все !

.
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24.01.2025 16:58 Ответить
а ми як малі діти тішимося, що наш дрон влучив в виробничу лінію якогось брянського заводу з виробництва електроніки

22 000 ************* верстатів !
рашка може воювати вічно !

.
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24.01.2025 17:04 Ответить
Негуиово дєвки пляшут а ми все надіємся коли кацапи гигнут
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24.01.2025 16:36 Ответить
По телемарафоне и не то расскажут
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24.01.2025 16:52 Ответить
некоторые станки имеют доступ к интернету, т.е. можно дистанционно их превратить в кусок железа, заблокировать "мозги" управления станка. Вопрос: -но кто же будет так делать ?
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24.01.2025 16:39 Ответить
Доступ то імЄють, так може вони їх і не підключають?
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24.01.2025 16:58 Ответить
жодна ГмхБ не буде ризикувати своєю "кришталевою репутацією" надійного партнера
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24.01.2025 16:59 Ответить
Для імпортозаміщення потрібні верстати. рф розвивається як СРСР в 1930-х.
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24.01.2025 16:40 Ответить
бізнесу до дупи війна і це не є новиною.
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24.01.2025 16:42 Ответить
Чи будуть правоохоронці тих країн щось робити з керівниками тих підприємств? Особливо дивує Тайвань та Корея
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24.01.2025 16:45 Ответить
Косоглазим взагалі вірити не можна. Вони тобі усміхаються, а в кишені завжди дуля.
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24.01.2025 16:59 Ответить
Ми відповімо на це ще більш масштабною укладкою асфальту для россійських танків і банкрутством оборонних підприємств.. Країна- цирк.
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24.01.2025 16:48 Ответить
Европа сама рубит сук на котором сидит. Да и не забудьте им чипов побольше продать.
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24.01.2025 16:50 Ответить
Ну а чому би ні? Санкції ёпта
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24.01.2025 16:54 Ответить
ось вам і цінності Заходу. "just business" . просто вся електроніка ракет, комплектуючі, верстати закуповуються росією на Заході, який цього не помічає.

тим часом вкраїнчики:

нам ніхто нічого не винен. нам своє робити . Ми маємо власними силами перемогти росію !
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24.01.2025 16:59 Ответить
І от знаючи про це презедент зеленский перевів підприємства оборонпрому на однодений робочий тиждень, зупинив розробки та виробництво всіх ракетних програм, комплексів ППО-ПРО, знищив 3-4 мілона протипіхотних мін, розброював персонально ЗСУ, ППО, з 300000 ЗСУ залишив близько 140000, ...... і після цього йього підтримують десь більше 50%. Так хочуть мудрили українськи незалежності, самостійності, національності - більше ні, чим так.
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24.01.2025 17:08 Ответить
"капіталісти самі прададут нам вєрьовку на каторай ми іх павєсім"
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24.01.2025 17:09 Ответить
Є тут ще любителі європейських убогих держав ?
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24.01.2025 17:11 Ответить
Европейські держави не обирають клоунів в національні лідери і не закатують оборонні бюджети в асфальт.
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24.01.2025 18:54 Ответить
На жаль, обирають і закатують
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24.01.2025 21:06 Ответить
Та ну!? А Фіцо й Орбана хто обирав? Це так...навскидку.
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25.01.2025 04:34 Ответить
Фіцо і Орбан не клоуни. Вони агенти кремля.
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29.01.2025 13:25 Ответить
західно -європейські ,та китайські "санкційні" співучасники рашистського геноциду українського народу.та руйнаціїУкраїни...с..ки
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24.01.2025 17:19 Ответить
А санкції "із ада" від Байдена - не спрацювали?

В 2022 також не працювали
"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году. По данным издания, это абсолютный рекорд за 27 лет."

Тобто в 2021 було 268млрд
з санкціями "із ада" стало на 115млрд більше
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24.01.2025 17:21 Ответить
Так було, мабуть, скрізь і завжди: армії, народи, держави воювали між собою, але торгівля не припинялась.
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24.01.2025 17:45 Ответить
Представте собі які рашисти мають плани і яку ведуть підготовку до другої фази війни. Ми ж мріємо про переговори і мир щоб вже йти садити картоплю.
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24.01.2025 17:47 Ответить
Не нехай там жовтоморді з ними кооперуються , з ними все ясно , стратегічні партньори і все інше , але ж ЄС !!
Європа зовсім вже й..нулась , чи що з нею - не так .? Русня тільки й живе мрією про те коли ***** - вдарить орєшніком по Берліну , Лондону , Парижу , а вони їм станки і технології .!! Ну ЯК так ???
Чи ви там дебіли вже зовсім ,, чи я вже не знаю що й думати ..
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24.01.2025 17:57 Ответить
"Капиталисты сами продадут нам верёвку на который мы их повесим"

Чекаю російські танки в Берліні та Римі, вироблені на тих станках
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24.01.2025 18:03 Ответить
Правда ж які погані європейці, що продали кацапу станки для виготовлення зброї? Правда і та, що в них немає війни, а в нас вона є і кожного для проливається кров ЗСУ і мирних. А як розцінювати дії пана Зеленського і його команди "простих мальчіков", які продали до росії більше сотні моторів на літаки і гелікоптери у 2020 році? І це тільки те, що відомо, а скільки ще колись стане відомо про інші оборутки.
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24.01.2025 18:11 Ответить
Милі форумісти-диванники-ухилянти,да,всі ці країни продають і будуть продавати обладнання і технології Рашці! А чому вони не повинні співробітничати? Про нас повинні турбуватися? А ми про себе турбуємося? У нас 6 млн ухилянтів всередині бродять і за кордон чкурнули,ніхто не покараний за провали 22 року,неготовність до війни,нікого не карають за дивовижну корупцію . І т.д. і т.п...
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24.01.2025 18:16 Ответить
Також РФ закуповувала компоненти та витратні матеріали до верстатів на понад $14 млрд. З них товари на понад $7 млрд виготовили у КНР, утім, значна частка припала і на Європу. Понад 20% компонентів на $2,6 млрд виготовили у Швейцарії Джерело: https://censor.net/ua/n3532124 Осибливо "потішило" те, що маленька, "мирна і нейтральна" швейцарія , яка відмовилася надавати Україні 35 мілімітрові ********** для захисту населення від Шахедів і крилати ракет, поставила рф обладнання для виробництва зброї 2,6 мільярди $ це майже піврічний запас озброєння від поставок США, чи 39% від поставок обладнання великого і страшного Китаю. Оце так тварі, а зелений проводить там "мирні" конференції, щоб Україна весь цей кровавий бізнес оплачувала.
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24.01.2025 18:17 Ответить
Эту Тварь понесло .
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24.01.2025 18:19 Ответить
а вы украинцы стачивайте русню пока солидные компании делают гешефты.
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24.01.2025 18:19 Ответить
Стачівать русню,можна починати з тебе,чувачок?
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24.01.2025 18:39 Ответить
Тайвань,Корея... вони що не розуміють кому продають?
З іншими все зрозуміло,особливо вонючки китайські.
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24.01.2025 18:52 Ответить
Можливо рашковани купували через треті країни завдяки фірмам - прокладкам
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25.01.2025 04:37 Ответить
Це та сама Рада економічної безпеки яка стверджує, що кррупцію в Україні подолано?🤡
Не дивно, що в цій країні шут став президентом
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24.01.2025 19:19 Ответить
Про це https://reb.org.ua/news/ponad-18-milyardiv-de-rosiya-zakupila-verstati-yaki-vikoristovuje-dlya-virobnictva-zbroyi-ym8832 йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки України

і таке у нас є? яка у неї функція? досліджувати?
а хто керує?
перша шкільна любов зє!лєнкі?
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24.01.2025 19:21 Ответить
Не бачу коментарів типу - "це ж гроші що підуть на благі діла/вони нічого не знали!" і т.п., які періодично бувають в новинах про розкриття українського бізнесу, що продає товари в ерефію. Причому періодично це товари військового призначення.
Але напишу ще одне - маємо гордитись, адже за ці станки заплачено грошима, що рашисти отримали від Орбана за експорт нафти територією України. Але "єта другоє", чи не так?
P.S. Не виправдовую Європу за низький контроль над експортом, але давайте не застосовувати подвійні стандарти.
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24.01.2025 19:57 Ответить
Блін, понавиписувал тут. А забули 33-й, коли весь світ знав, що українці помирають від голоду, в яких забрали зерно і їжу, і продавали ссср станки за ту їжу. Да документи є і світ все знав, що голод в Україні. І світу це не завадило продавати заводи втри дорога включно з зерном за життя українців. Ви серйозно думали, що в 2022 щось змінилося? ну трохи змінилося, але кардинально ні. І не люди вирізали оборонні заводи, людей просто вигнали за межі заводу і відправили додому в 90-ті, заводи порізали на метал ... чи тоже придумка? У різки конкретного заводу є конкретне ім'я виконавця, але це не згадують чомусь. Походу самі себе заводи порізали, і люди пішли працювати на базари.
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24.01.2025 20:41 Ответить
На сколько же прогнил этот гребаный Мир.
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25.01.2025 00:47 Ответить
Зате у нас судді отримують по $10к пенсії.
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25.01.2025 09:52 Ответить
як казали ка..апи - Памятнік "Вистрєл в спіну"... якщо стільки станків купили у наших друзів, то вже не варто очікувати закінчення танків. шманків та іншого у окупанта.... Всн зроблено Зер Гут!!! Пан Шольц сам з фрау Меркель як бачимо не хило працювали, станки шли в рашку безперебійно... В той час як Київ слізно просив Таураси...ще не час каже Шольц...
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25.01.2025 22:03 Ответить
як казав Дімон глошатий хкуйла - Вот єто дествительно партньорскіє отношенія..... На цьому фоні дуже смішно слухати, що ЄС готовиться до війни...і їхня допомога смішна.. плакати хочеться..Як допомагають ка..апам українців вбивати.. Тепер всі плани по знищенню України, про які пис..тять рупори Кремля . вже мають сенс..
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27.01.2025 02:18 Ответить
даже русня что то клепает и делает для фронта, но за то зеленый (П)ЛИДОР клепает видосики, какое оно убогое. малорос, что взять.
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28.01.2025 20:23 Ответить
 
 