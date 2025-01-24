РФ закупила у Европы и Китая станки для производства оружия на $18 млрд

В течение 2023 и первых семи месяцев 2024 года России удалось закупить более 22 тыс. станков с числовым программным управлением (ЧПУ-станков), комплектующих и расходных материалов к ним на $18,2 млрд.

Об этом говорится в исследовании Совета экономической безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

До полномасштабного вторжения в Украину зависимость России от импорта станков с ЧПУ составляла 70-90%. Для сопутствующих оригинальных компонентов этот показатель был еще выше - 80-95%, отметили там.

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Кто производил станки, которые закупила РФ?

В тройку стран-производителей оборудования для России вошли:

Китай - более 62% всех поставок на $2,6 млрд;

Тайвань - 8,9% на $371 млн;

Южная Корея - 5,47% на $228 млн.

Почти десятая часть российского импорта пришлась на европейские производства. Россия получила более 10 000 станков с ЧПУ на $405 млн, среди которых:

Италия - 4 459 станков на $168,8 млн.

Германия - 2 849 станков на $139,9 млн.

Также РФ закупала компоненты и расходные материалы к станкам на более чем $14 млрд. Из них товары на более чем $7 млрд изготовили в КНР, впрочем, значительная доля пришлась и на Европу. Более 20% компонентов на $2,6 млрд изготовили в Швейцарии, а 3,5% компонентов и материалов на полмиллиарда долларов - в Германии.

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Схемы для обхода ограничений

В исследовании отметили, что с конца 2023 года санкционная коалиция активизировала усилия, чтобы заблокировать доступ России к станкам с ЧПУ. Санкционные пакеты Европейского Союза ввели строгие запреты на экспорт и реэкспорт оборудования в Россию.

Однако они не в полной мере распространились на деятельность дочерних предприятий европейских производителей в третьих странах, таких как Турция, КНР, Индия и Малайзия.

Россия получила по меньшей мере 57 станков стоимостью более $26,5 млн, произведенных дочерними предприятиями европейских брендов, а также компоненты и расходные материалы на более чем $9,5 млн.

Так, стамбульское подразделение немецкой компании Emag Salach GmbH изготовило по меньшей мере 17 станков с ЧПУ на сумму более $14,7 млн, которые были экспортированы в Россию. Оборудование Emag используется на военных заводах РФ, в частности в Научно-производственном центре "Титан-Барикады", который производит пусковые установки для баллистических ракет и компоненты артиллерийских систем. Также Россия получила продукцию дочерних предприятий других ведущих европейских брендов, таких как Trumpf, DMG Mori, Chiron, Grob, Schneider Electric, Siemens и других, подытожили в Совете экономической безопасности Украины.

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