Турция готова поддержать возобновление мирных переговоров по войне в Украине, - глава МИД Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту, и призвал к возобновлению переговорного процесса.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видим, что война в Украине, которая длится уже почти три года, приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным выходом для устойчивого и справедливого решения", - подчеркнул турецкий министр.
Фидан подчеркнул, что Турция готова поддержать инициативы, направленные на возобновление переговорного процесса. По его словам, Анкара призывает к скорейшему прекращению войны дипломатическими средствами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что завершение войны России против Украины путем установления справедливого мира остается приоритетом для Анкары в 2025 году.
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дякуємо, НЕ треба !
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ага, пріоритетом. Заробляють на доставці західної електроніки в росію й збільшують енергетичну торгівлю. І навіть цього мало: як падальники, чекають, коли вже можна буде втиснутись в "переговори" і вибити собі ще зиску з війни (за рахунок України звісно).