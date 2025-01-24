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Турция готова поддержать возобновление мирных переговоров по войне в Украине, - глава МИД Фидан

туреччина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту, и призвал к возобновлению переговорного процесса.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что война в Украине, которая длится уже почти три года, приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным выходом для устойчивого и справедливого решения", - подчеркнул турецкий министр.

Фидан подчеркнул, что Турция готова поддержать инициативы, направленные на возобновление переговорного процесса. По его словам, Анкара призывает к скорейшему прекращению войны дипломатическими средствами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что завершение войны России против Украины путем установления справедливого мира остается приоритетом для Анкары в 2025 году.

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Автор: 

Турция (3480) война в Украине (4489)


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Стамбул-2 ?

дякуємо, НЕ треба !

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24.01.2025 17:17 Ответить
"Картопляний самодержец" ще не пропонував послуги ?
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24.01.2025 17:20 Ответить
турецькі холуї куйла .котрі ні разу не сказали відкрито "путін.Ти вбивця українського народу і окупант української держави негайно виведи свої війска із української землі і припини вбивство українців...збираються допомогти куйлу оформити капітуляціюУкраїни і узаконити окуповані рашистським вбивцею українські території...
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24.01.2025 17:23 Ответить
> таїп ердоган заявляв, що завершення війни Росії проти України шляхом встановлення справедливого миру залишається пріоритетом для Анкари у 2025 році

ага, пріоритетом. Заробляють на доставці західної електроніки в росію й збільшують енергетичну торгівлю. І навіть цього мало: як падальники, чекають, коли вже можна буде втиснутись в "переговори" і вибити собі ще зиску з війни (за рахунок України звісно).
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24.01.2025 17:23 Ответить
Ні. Турки занадто пресують. Вони дуже нахабні.
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24.01.2025 17:41 Ответить
"Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною!" - Аль Капоне.
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24.01.2025 17:59 Ответить
 
 