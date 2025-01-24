Турция готова поддержать возобновление мирных переговоров по войне в Украине, - глава МИД Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к переломному моменту, и призвал к возобновлению переговорного процесса.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Каей Каллас в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что война в Украине, которая длится уже почти три года, приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным выходом для устойчивого и справедливого решения", - подчеркнул турецкий министр.

Фидан подчеркнул, что Турция готова поддержать инициативы, направленные на возобновление переговорного процесса. По его словам, Анкара призывает к скорейшему прекращению войны дипломатическими средствами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что завершение войны России против Украины путем установления справедливого мира остается приоритетом для Анкары в 2025 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Время для переговоров о мире в Украине еще не наступило, Россия интенсифицирует боевые действия, - Лекорню