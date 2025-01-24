Время для переговоров о мире в Украине еще не наступило, Россия интенсифицирует боевые действия, - Лекорню

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает, что время для переговоров о мире в Украине еще не пришло. Он отметил, что Россия интенсифицирует боевые действия.

Об этом он заявил во время совместного со своим немецким коллегой Борисом Писториусом интервью LCI, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не видим и не проявляем никакого желания с российской стороны садиться за стол переговоров", - отмечает Лекорню, отметив, что президент США Дональд Трамп становится жестче в общении с диктатором РФ Путиным.

Французский министр отметил, что нынешняя ситуация больше похожа на эскалацию, чем на деэскалацию.

"Там, где президент Зеленский эволюционирует в своих речах и пытается настроить общественное мнение на день грядущий, российская сторона продолжает интенсифицировать боевые действия. К сожалению, мы все еще находимся в ситуации, которая больше похожа на эскалацию, чем на деэскалацию", - сказал Лекорню.

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Глава Минобороны Франции упомянул также, что Россия привлекает солдат из Северной Кореи, а также о передаче последней иранских технологий.

"Посмотрите на это сближение. Посмотрите на корабли-фантомы российского флота, которые пытаются обойти санкции на морских маршрутах. Посмотрите, как атакуют европейские подводные кабели и энергетическую инфраструктуру. Мы живем в мире, в котором все уже не так просто - или танки, или мир. Существует целая серая зона, в которой мы не находимся полностью в состоянии войны, но и не находимся полностью в состоянии мира",- заявил Лекорню.

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