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Новости
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Продолжается разработка новой зимней маскировочной формы для спецназовцев, - Минобороны

Маскувальна зимова форма

Минобороны продолжает разработку новых предметов вещевого обеспечения ВСУ, которые соответствуют современным требованиям. Сейчас финализирован проект технической спецификации на новый зимний маскировочный костюм "Тип С".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый костюм предназначен для использования в полевых условиях во время выполнения боевых задач военнослужащими подразделений специального назначения в зимний период.

Разработка костюма основывается на результатах военных (опытных) испытаний, также учтены замечания и пожелания военнослужащих.

Новая модель оснащена усовершенствованными элементами маскировки и конструктивными решениями, которые позволяют выполнять костюму дополнительную функцию маскировки. Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду.

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Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что в течение 2024 года Минобороны разработало и утвердило 28 технических спецификаций предметов вещевого обеспечения, в частности, облегченный бронежилет или адаптивную одежду для раненых.

"Новый зимний маскировочный костюм - это очередной шаг к созданию современного снаряжения, которое отвечает реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях. Эта работа основывается на практическом опыте наших защитников и является важным элементом укрепления обороноспособности страны", - добавил он.

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Автор: 

Минобороны (9402) одежда (163)


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Топ комментарии
+8
...треба зимою готуватися до літа,літом до зими.Це все має вигляд дурдома.
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24.01.2025 18:36
+6
Триває розробка... До кінця "зими" залишився місяць. Потужна оперативність, як завіщав сонцесяйний
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24.01.2025 18:18
+6
до травня встигнуть?
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24.01.2025 18:31
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А зима буде?
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24.01.2025 18:17 Ответить
Триває розробка... До кінця "зими" залишився місяць. Потужна оперативність, як завіщав сонцесяйний
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24.01.2025 18:18 Ответить
до травня встигнуть?
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24.01.2025 18:31 Ответить
уздохлов -кутюр'є?
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24.01.2025 18:32 Ответить
...треба зимою готуватися до літа,літом до зими.Це все має вигляд дурдома.
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24.01.2025 18:36 Ответить
Зелене шапіто, суки, зима закінчується! А в липні вони почнуть розробляти літню форму. Як вони вже насто*уїли своїм дебілізмом! Чи то умисне шкідництво?
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24.01.2025 18:44 Ответить
А скільки мільйонів на розробку спишуть?
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24.01.2025 18:47 Ответить
А сніг є?
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24.01.2025 18:48 Ответить
Навіщо про це триндіти на весь світ? Чи це для Безуглої?
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24.01.2025 19:03 Ответить
А буде це маскування маскувати інфрачервоне випромінювання, чи то буде звичайна ганчірка білого кольору за кілька сот гривень та мільйони на так звану "розробку"?
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24.01.2025 19:11 Ответить
А шо, буде сніг? Не схоже.. Треба маскування кольору гнилого листя і болота.
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24.01.2025 20:06 Ответить
дібілоїди так ви зразу всю тех. документацію викладайте . не стісняйтесь
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24.01.2025 21:40 Ответить
 
 