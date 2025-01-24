Продолжается разработка новой зимней маскировочной формы для спецназовцев, - Минобороны

Минобороны продолжает разработку новых предметов вещевого обеспечения ВСУ, которые соответствуют современным требованиям. Сейчас финализирован проект технической спецификации на новый зимний маскировочный костюм "Тип С".

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый костюм предназначен для использования в полевых условиях во время выполнения боевых задач военнослужащими подразделений специального назначения в зимний период.

Разработка костюма основывается на результатах военных (опытных) испытаний, также учтены замечания и пожелания военнослужащих.

Новая модель оснащена усовершенствованными элементами маскировки и конструктивными решениями, которые позволяют выполнять костюму дополнительную функцию маскировки. Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду.

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Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что в течение 2024 года Минобороны разработало и утвердило 28 технических спецификаций предметов вещевого обеспечения, в частности, облегченный бронежилет или адаптивную одежду для раненых.

"Новый зимний маскировочный костюм - это очередной шаг к созданию современного снаряжения, которое отвечает реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях. Эта работа основывается на практическом опыте наших защитников и является важным элементом укрепления обороноспособности страны", - добавил он.

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