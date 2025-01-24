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Новости Арест генералов
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Властям следует действовать ответственно, а не создавать угрозу боеспособности армии, - в УДАРе отреагировали на преследование офицеров ВСУ

Екскомандира ОТУ Харків Юрія Галушкіна відправили під арешт

Задержание генералов и попытки переложить на них ответственность за просчеты в войне создает опасный прецедент, который угрожает боеспособности нашей армии. Власть должна поддерживать защитников, а не заниматься политически мотивированными преследованиями.

Об этом говорится в заявлении политической партии "УДАР Виталия Кличко", которое размещено на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

"В попытках переложить ответственность за просчеты в войне, власть не имеет права прибегать к худшим методам. Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу", - говорится в заявлении УДАРа.

Таким образом в УДАРе отреагировали на задержание генералов по обвинению в провале обороны Харьковщины.

В партии отмечают, что расследованием дел в отношении военных не должны заниматься гражданские суды. Это должны делать специализированные органы военной юстиции.

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"Такие системы давно функционируют в странах НАТО. Но в Украине власть блокирует создание военной юстиции, несмотря на острую необходимость ее введения. Центральная власть должна наконец прекратить промедление с реформой военной юстиции и предоставить армии необходимые инструменты для защиты не только нашего государства, но и самих военных от политически мотивированных преследований", - отметили в УДАРе.

Сегодня Украина как никогда нуждается в единстве, доверии и поддержке своих защитников, подчеркнули в "УДАРе Виталия Кличко".

"Украина нуждается в поддержке своих защитников, а не в судилище над ними. Руководству государства следует, наконец, начать действовать ответственно и учитывать последствия своих решений для национальной безопасности. Украина победит, но только тогда, когда каждый воин будет знать, что его ценят, защищают и справедливо оценивают его действия. Когда будет чувствовать единство и видеть во власти не врага, а партнера", - отмечается в заявлении.

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Ранее сообщалось, что СБУ и ГБР задержали трех генералов, которые отвечали за оборону Харьковщины во время наступления российских войск в 2024 году. Также стало известно о задержании экс-командира 155-й бригады якобы за то, что он не реагировал на самовольное оставление воинской части бойцами.

Автор: 

УДАР (919) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+7
Я здесь приведу Ауслендера, но в этот раз такой ГЛУБОКИЙ НАМЁК будет не для Ху#ла.
"Я так понимаю, Трамп, упомянув в своем выступлении лом в жопе у Каддафи, нанес кремлевскому фюреру удар ниже пояса и угодил в самую болевую точку. Во-первых, напомнил о самом жутком кошмаре, который Ху#лу, небось, снится до сих пор - всесильный Муамар, весь в грязи и говне, с разорванным анусом валяется в канаве. Психология подобного типа людей (Ху#ла) устроена таким образом, что они сразу примеряют это на себя. Во-вторых, пошел поперек блатных понятий, весьма близких российскому президенту по одному из предыдущих мест работы, где он имел близкие дела с тамбовскими, да и как бывшему обитателю питерской подворотни - упомянул всуе задницу с засунутым в нее посторонним предметом..."
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24.01.2025 19:03
+3
Скрєпи??....
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24.01.2025 19:44
+2
Удар vs Квартал-95 ...
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24.01.2025 18:54
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Удар vs Квартал-95 ...
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24.01.2025 18:54 Ответить
А там крім Кличка є ще члени фантомного Удару?
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24.01.2025 19:20 Ответить
Для 73 какая разніца, але голосують за шнобселя
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24.01.2025 19:30 Ответить
ЗСУ має примусити нато воювати
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24.01.2025 18:56 Ответить
А не вкладатися в дійснейленди в асфальт
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24.01.2025 19:46 Ответить
Я здесь приведу Ауслендера, но в этот раз такой ГЛУБОКИЙ НАМЁК будет не для Ху#ла.
"Я так понимаю, Трамп, упомянув в своем выступлении лом в жопе у Каддафи, нанес кремлевскому фюреру удар ниже пояса и угодил в самую болевую точку. Во-первых, напомнил о самом жутком кошмаре, который Ху#лу, небось, снится до сих пор - всесильный Муамар, весь в грязи и говне, с разорванным анусом валяется в канаве. Психология подобного типа людей (Ху#ла) устроена таким образом, что они сразу примеряют это на себя. Во-вторых, пошел поперек блатных понятий, весьма близких российскому президенту по одному из предыдущих мест работы, где он имел близкие дела с тамбовскими, да и как бывшему обитателю питерской подворотни - упомянул всуе задницу с засунутым в нее посторонним предметом..."
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24.01.2025 19:03 Ответить
Скрєпи??....
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24.01.2025 19:44 Ответить
Примерно такие...
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24.01.2025 22:18 Ответить
"намагання перекласти на них відповідальність за прорахунки у війні"

Офігіти просто! А хто винен у прорахунках, як не генерали? У нас дуже шкідлива тема з недоторканністю генералів, навіть таких відвертих покидьків і ворогів україни, як Содоль!
Генерал має ВІДПОВІДАТИ за свої дії, ВІДОВІДАТИ за життя кожного бійця, який загинув через його, генерала, недбалість, через його, генерала, корумпованість, через його, генерала, тупі накази типу "не заводити бійців на укрєрайон у Шевченково, почекати, доки наш укрєп займуть кацапи і потім кидати наших на штурм нашого ж укрпєпа"! За подібні інциденти генералів просто необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ! Бо інакше їм тупо пофігу на життя людей!
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24.01.2025 19:27 Ответить
Дивитись треба .... ширше ! 24 люте 2022 року тепер можна зписати на Залужного ? На кого Авдіївку спишемо ? Кого судити за Бахмут ? Сьогодні Новосілку оточують, то що ? БО ПІХОТИ НЕ ВИСТАЧАЄ, трясця ! Один воїн оборонити кілька км фізично не може. То до чого тут сержант, лейтенант, майор, генерал ? Прорахунки на війні були й будуть ! За кожний прорахунок судити - хто командувати буде? Кухарка ?
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24.01.2025 21:51 Ответить
"БО ПІХОТИ НЕ ВИСТАЧАЄ, трясця"

А піхоти не вистачає, трясьця, бо її бездарно зливають у зустрічних боях замість того, щоб там, де намічаються проблеми, заздалегідь заводити на другу лінію резервні частини для окопування!
Звісно, якщо здавати укріпрайон у Шевченковому без єдиного пострілу, бо генерали на нього не завели піхоту, а потім гнати цей укреп штурмувати наших штурмовиків - то ніякої піхоти не напасешся! Генерали мають своїм особистим життям відповідати за життя тих, ким вони командують, бо інакше - скільки їм не давай піхоти - вони все зіллють!
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25.01.2025 00:47 Ответить
Ви мене не почули. Гаразд, на вашому прикладі поясню. Вартовий не покине пост до слів "Пост здав!" - "Пост прийняв!" У Шевченковому був прорахунок не генералів. А підрозділи вийшли-втекли з укріпрайону, не ЗДАВШИ позиції підрозділам, які прийшли міняти їх. Це Лапін пояснював тисячу разів. Я б не панькався на місці генералів. Приїхав і власноруч розстріляв би командирів, які САМОСТІЙНО покинули позиції. Наші "експерти" зробили крайніми генералів зі штабу !? Чому ? Бо не знають військових статутів ! Ось і зараз ЗМІ смакують судилищами генералів, розглядаючи ПРОРАХУНКИ військових з цивільними поглядами на війну ! Нам вішають локшину на вуха ПІЗДОБОЛИ. Взагалі, керування бригадою, бригадами - це військове мистецтво. Якого письменника судили за його орфографічні помилки ? Я ніяким чином не виправдовую тих, хто допустив стратегічні помилки. А те, що відбувається на місцях, позиціях - це помилки нижньої ланки. Наказ був - відбити знову укріпрайон. Загальний. На місцях вирішуйте самі яким чином. Обход, охват, лобова атака, чи нічна - це ВИРІШУЄ кожен командир на місці. Оточення, напівоточення - чиї помилки ? Так, тих хто чекає наказу згори! А якщо немає зв'язку ? Треба удосконалювати ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК між сусідніми підрозділами, а не чекати .... Ось ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА ЗСУ !
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25.01.2025 13:32 Ответить
А шо мери кожного міста ,не є влада ?! От і захищайте Воїнів та Україну ,від свавілья зеленськодермаковського шобла !!!
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24.01.2025 19:31 Ответить
Мери всі зелені , на жаль (((
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24.01.2025 19:46 Ответить
Відповідальність? Ні! Цей кагал хронічно нічого нездатний!
Тільки Потужність у видосиках. 🤮🤮🤮🤮
Через зомбіМарахвон нарід ще не розуміє, що ця шобла здатна тільки гигикати та кривлятися, з шашликами на розносі . Стендапери дешеві.
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24.01.2025 19:42 Ответить
ГЕНЕРАЛ який не знає що робиться на передовій і сидить далеко від свого війська, повинен сидіти за гратами подолі від армії надовго. Таких генералів-конюхів в армії, ще хватає.
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24.01.2025 20:30 Ответить
Обновлю ваші дані. Командирів не вистачає від слова ВЗАГАЛІ. Ні генералів, ні сержантів. Давайте депутатів зєлєнського будемо призначати командирами взводів .
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24.01.2025 21:45 Ответить
 
 