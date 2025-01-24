Властям следует действовать ответственно, а не создавать угрозу боеспособности армии, - в УДАРе отреагировали на преследование офицеров ВСУ
Задержание генералов и попытки переложить на них ответственность за просчеты в войне создает опасный прецедент, который угрожает боеспособности нашей армии. Власть должна поддерживать защитников, а не заниматься политически мотивированными преследованиями.
Об этом говорится в заявлении политической партии "УДАР Виталия Кличко", которое размещено на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.
"В попытках переложить ответственность за просчеты в войне, власть не имеет права прибегать к худшим методам. Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу", - говорится в заявлении УДАРа.
Таким образом в УДАРе отреагировали на задержание генералов по обвинению в провале обороны Харьковщины.
В партии отмечают, что расследованием дел в отношении военных не должны заниматься гражданские суды. Это должны делать специализированные органы военной юстиции.
"Такие системы давно функционируют в странах НАТО. Но в Украине власть блокирует создание военной юстиции, несмотря на острую необходимость ее введения. Центральная власть должна наконец прекратить промедление с реформой военной юстиции и предоставить армии необходимые инструменты для защиты не только нашего государства, но и самих военных от политически мотивированных преследований", - отметили в УДАРе.
Сегодня Украина как никогда нуждается в единстве, доверии и поддержке своих защитников, подчеркнули в "УДАРе Виталия Кличко".
"Украина нуждается в поддержке своих защитников, а не в судилище над ними. Руководству государства следует, наконец, начать действовать ответственно и учитывать последствия своих решений для национальной безопасности. Украина победит, но только тогда, когда каждый воин будет знать, что его ценят, защищают и справедливо оценивают его действия. Когда будет чувствовать единство и видеть во власти не врага, а партнера", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что СБУ и ГБР задержали трех генералов, которые отвечали за оборону Харьковщины во время наступления российских войск в 2024 году. Также стало известно о задержании экс-командира 155-й бригады якобы за то, что он не реагировал на самовольное оставление воинской части бойцами.
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"Я так понимаю, Трамп, упомянув в своем выступлении лом в жопе у Каддафи, нанес кремлевскому фюреру удар ниже пояса и угодил в самую болевую точку. Во-первых, напомнил о самом жутком кошмаре, который Ху#лу, небось, снится до сих пор - всесильный Муамар, весь в грязи и говне, с разорванным анусом валяется в канаве. Психология подобного типа людей (Ху#ла) устроена таким образом, что они сразу примеряют это на себя. Во-вторых, пошел поперек блатных понятий, весьма близких российскому президенту по одному из предыдущих мест работы, где он имел близкие дела с тамбовскими, да и как бывшему обитателю питерской подворотни - упомянул всуе задницу с засунутым в нее посторонним предметом..."
Офігіти просто! А хто винен у прорахунках, як не генерали? У нас дуже шкідлива тема з недоторканністю генералів, навіть таких відвертих покидьків і ворогів україни, як Содоль!
Генерал має ВІДПОВІДАТИ за свої дії, ВІДОВІДАТИ за життя кожного бійця, який загинув через його, генерала, недбалість, через його, генерала, корумпованість, через його, генерала, тупі накази типу "не заводити бійців на укрєрайон у Шевченково, почекати, доки наш укрєп займуть кацапи і потім кидати наших на штурм нашого ж укрпєпа"! За подібні інциденти генералів просто необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ! Бо інакше їм тупо пофігу на життя людей!
А піхоти не вистачає, трясьця, бо її бездарно зливають у зустрічних боях замість того, щоб там, де намічаються проблеми, заздалегідь заводити на другу лінію резервні частини для окопування!
Звісно, якщо здавати укріпрайон у Шевченковому без єдиного пострілу, бо генерали на нього не завели піхоту, а потім гнати цей укреп штурмувати наших штурмовиків - то ніякої піхоти не напасешся! Генерали мають своїм особистим життям відповідати за життя тих, ким вони командують, бо інакше - скільки їм не давай піхоти - вони все зіллють!
Тільки Потужність у видосиках. 🤮🤮🤮🤮
Через зомбіМарахвон нарід ще не розуміє, що ця шобла здатна тільки гигикати та кривлятися, з шашликами на розносі . Стендапери дешеві.