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Новости Арест генералов
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Комитет ВР по нацбезопасности готовит заявление по аресту генералов, - Фриз

Арешт генералів. Комітет ВР готує заяву та проведе засідання

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки готовит заявление об аресте боевых генералов и проведет закрытое заседание. На нем заслушают адвокатов офицеров.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, соответственно по решению комитета готовится публичное заявление по поводу арестов генералов и полковника. В начале следующей недели должно состояться закрытое заседание Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, на которое по моему настоянию будут приглашены адвокаты задержанных и обвиняемых для того, чтобы иметь возможность представить членам комитета всю картину, которая происходит вокруг этой позорной ситуации", - отметила парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест генералов: "ЕС" требует проведения закрытого заседания Комитета ВР по нацбезопасности

По словам Фриз, "власть открыла ящик Пандоры", который прежде всего "будет бить по самой власти".

"Хотела бы напомнить всем, кто участвует в информационной кампании по дискредитации военных - а именно так, я считаю, можно расценивать то, что происходит с этими задержаниями - о законе, который был принят Верховной Радой еще в марте 2022 года. Тогда в Уголовный кодекс была добавлена статья о так называемом боевом иммунитете. И именно этот боевой иммунитет дает возможность всем военнослужащим - не только командованию - во время отпора агрессору не подпадать под уголовную ответственность.

Также смотрите: Сырский не может быть в стороне от расследования в отношении генералов. Он должен быть фигурантом, - Бутусов. ВИДЕО

Так что рубить ветку, на которой сидит сегодня власть - а эта ветка называется Вооруженные Силы Украины, которые берегут наше государство и являются единственным гарантом нашей независимости и суверенитета - считаю крайне ошибочным шагом власти, которая очень скоро ощутит на себе последствия подобных дерзких действий по отношению к защитникам", - подчеркнула она.

Это, сказала Фриз, деморализует войско изнутри и дискредитирует военных в целом, что недопустимо во время войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готов даже в должности рядового солдата воевать за Украину, чтобы сохранить честь, - генерал Галушкин

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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Автор: 

ВР (29272) комитет (561) Фриз Ирина (218) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+10
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24.01.2025 16:49
+9
Якщо кого і судити то це впершу чергу так званого "верховного головнокомандувача", котрий "я не лох"...
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24.01.2025 16:53
+6
Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Ⓒ Зеленський В. О.
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24.01.2025 16:47
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Чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве?

Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Ⓒ Зеленський В. О.
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24.01.2025 16:47 Ответить
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24.01.2025 16:49 Ответить
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24.01.2025 16:52 Ответить
Красівая
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24.01.2025 16:52 Ответить
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24.01.2025 17:24 Ответить
Он в Ізраїлі чи Південній Кореї президентів і прем'єр міністрів арештовують - і не ганебно і ніхто нікого не дискредитує.
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24.01.2025 16:53 Ответить
Якщо кого і судити то це впершу чергу так званого "верховного головнокомандувача", котрий "я не лох"...
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24.01.2025 16:53 Ответить
Це ганьба !
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24.01.2025 17:01 Ответить
"влада відкрила скриньку Пандори" - там вже завіси стерлися.
Так часто використовуючи цю фразу, повністю нівелювали її значення.
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24.01.2025 17:07 Ответить
Гниле зелене болото забродило, посилають сигнал Залужному, що і йому справу пришиють, якщо в президенти надумає піти
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24.01.2025 17:07 Ответить
Пора арештовувати ОПу! Всю в повному складі-там зрадники та кремлівські агенти!
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24.01.2025 17:14 Ответить
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24.01.2025 17:37 Ответить
Ага, так вони цим бойовим імунітетом будь-якого содоля виправдають.
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24.01.2025 17:51 Ответить
Так багато питань.., то де ж були ті самі органи, коли на фоні змін керівництва ЗСУ з початку 2024, відступу, втратами особового складу, втратами територій ? Чому, наразі, саме зараз вибухнула ця справа? Багато, дуже багато питань, насамперед, до "непереможного стабілізанта фронтів"
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24.01.2025 18:00 Ответить
У сфабрикованій справі про арешт генералів-героїв тирсать вуха і морди татарова,єрмака, Найвєлічайшого і їх режиму. Здається назад вороття немає, вони зробили своє майбутнє - політичну смерть, залишилося шукати країну куди драпати, народ і армія їм цього не пробачить.
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24.01.2025 18:05 Ответить
Телефонували мені хлопці з фронту. Щодо арештованих генералів, то солдати дуже розізлилися. Солдати розуміють, що це клован лякає Залужного.
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24.01.2025 18:06 Ответить
В першу чергу треба посадити всіх корумпованих суддів і прокурорів.Вони не тільки гуляють на волі,але й числяться на роботі і получають заробітну плату.
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24.01.2025 19:15 Ответить
В першу чергу треба посадити всіх корумпованих суддів і прокурорів.Вони не тільки гуляють на волі,але й числяться на роботі і получають заробітну плату.
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24.01.2025 19:57 Ответить
Виходячи зі слів Фріз та влади (УСІХ ПРЕДСТАВНИКІВ): вони самі відкрили цю скриньку падлошльондри:
солдат та віськових офіцерів ЛБЗ будуть судити, а винуватий вищий керівний склад має право на помилку, ой ні, то "другоє" на "баявой імунітет", наприклад Содоль та таке лайно і вище
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24.01.2025 20:13 Ответить
ПОНИЗЬТЕ В ЗВАНИИ И НА ПЕРЕДОК !)
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25.01.2025 04:22 Ответить
 
 