Комитет ВР по нацбезопасности готовит заявление по аресту генералов, - Фриз

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки готовит заявление об аресте боевых генералов и проведет закрытое заседание. На нем заслушают адвокатов офицеров.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, соответственно по решению комитета готовится публичное заявление по поводу арестов генералов и полковника. В начале следующей недели должно состояться закрытое заседание Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, на которое по моему настоянию будут приглашены адвокаты задержанных и обвиняемых для того, чтобы иметь возможность представить членам комитета всю картину, которая происходит вокруг этой позорной ситуации", - отметила парламентарий.

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По словам Фриз, "власть открыла ящик Пандоры", который прежде всего "будет бить по самой власти".

"Хотела бы напомнить всем, кто участвует в информационной кампании по дискредитации военных - а именно так, я считаю, можно расценивать то, что происходит с этими задержаниями - о законе, который был принят Верховной Радой еще в марте 2022 года. Тогда в Уголовный кодекс была добавлена статья о так называемом боевом иммунитете. И именно этот боевой иммунитет дает возможность всем военнослужащим - не только командованию - во время отпора агрессору не подпадать под уголовную ответственность.

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Так что рубить ветку, на которой сидит сегодня власть - а эта ветка называется Вооруженные Силы Украины, которые берегут наше государство и являются единственным гарантом нашей независимости и суверенитета - считаю крайне ошибочным шагом власти, которая очень скоро ощутит на себе последствия подобных дерзких действий по отношению к защитникам", - подчеркнула она.

Это, сказала Фриз, деморализует войско изнутри и дискредитирует военных в целом, что недопустимо во время войны.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января за бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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