Экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина снова задержали. Выявлены новые факты в прорыве фронта на Харьковщине, - ГБР

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Что установило расследование?

"В рамках расследования уголовного производства относительно халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТГ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125-й ОБр ТрО", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта.

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Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125-й ОБр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также вследствие таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих.

Бывший командующий задержан.

Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием), добавили в ГБР.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.