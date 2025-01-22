Экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина снова задержали. Выявлены новые факты в прорыве фронта на Харьковщине, - ГБР
Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Что установило расследование?
"В рамках расследования уголовного производства относительно халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТГ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125-й ОБр ТрО", - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта.
Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125-й ОБр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.
Также вследствие таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих.
Бывший командующий задержан.
Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием), добавили в ГБР.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Буде, як з справою Червінського - тупе затягування справи та ігнорування доказів невинуватості.
А когда арестуют тех кто рассказывал про "шашлыки", не надо сеять панику и т.д. ? В результате чего, счет погибших шел на тысячи в первые дни...
Я поавильно зрозумів?
Сзоже, їрмакака невдоволений темпами здачі міст Донбасу?
Ні разу не заказуха.
ЗЄ шантажує та саджає генералів, розкрадає фінансування ЗСУ.
Порох викупає взятих ЗЄ-владою у заручники командирів, фінансує озброєння підрозділів ЗСУ.
Кого ж військові підтримають, а кого поставлять до стінки...
І тупий, як табурет, Зеленський, цю ситуацію для себе тільки погіршує.
Теж мені біном Ньютона . Звичайно підтримають Зєлю.
Просто подумайте. Порох допомогати армії почав не в 2022, а трохи раніше. ППО навколо Києва за гроші Рошена, ракетна програма, програма будівництва житла для військових, програма реорганізації харчування, розробка власної САУ, броників, військового взуття і багато всього іншого (це за державний кошт, але ж прі Зєлє це все тупо закрили). Все це військові не могли не бачити. Ліземо на сайт ЦВК, дивимось як "сонечки" голосували. "*******-воробушкі!" (С) а "сонечки" проголосували за Зєлю. А зараз шо змінилося?
Коли оце прочитав, то спеціально перевірив прізвище та посаду того, кому висунули таке звинувачення. Це ж треба було в словах "Володимир Зеленський" та "Верховний головнокомандувач" зробити стільки помилок!
Просто дехто, в силу підліткового розвитку це нерозуміє..
ДБР вже підготував обвинувачення Верховному головнокомандувачу.
"..Було з'ясовано, що ( особа що виконувавла обов'язки верховного головнокомандувача) не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку...
Розслідуванням встановлено, що ( особа що виконувала обов'язки верхоголовкома), проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту.."
Чи це верховенство "зеленого" права?
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,Данілов,Рєзніков,Верещук,Арахамія,- ігнорували дані розвідки іноземних партнерів про підготовку раші до нападу на Україну.Не готувались до війни "годували шашликами".В результаті прорахунків,злочинної недбалості сотні тисяч українців загинули,мільйони мігрували.Десятки тисяч кв.км окуповані. Коли будуть ці кадри притягнуті до відповідальності?
Зато гавнюк нач полиции сбежал в первые же дни. Но он уже генерал и сидит в теплом месте в Киеве.
Крайні призначені.
На шибеницю їх, кричали плебеї тягнучи за волосся короля!! Це все мені нагадує Китайську культурну революцію. коли на коліна студенти ставили професорів, й кричали їм "ша" (смерть)!
Так Ви всі за цей бардак-балаган в 2019 році проголосували в кількості 73%!
При тому 3 рази: на президентських, парламетських та місцевих виборах.
Тепер все розхльобуйте та не плачте.
Аля-Відерчі! Хай самі зіжруть своє гівно!