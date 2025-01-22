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Новости Арест генералов
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Экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина снова задержали. Выявлены новые факты в прорыве фронта на Харьковщине, - ГБР

ДБР затримало екскомандира ОТУ Харків Юрія Галушкіна 22 січня

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ снова задержали экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Что установило расследование?

"В рамках расследования уголовного производства относительно халатности командиров при обороне части территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района было выяснено, что экс-командующий ОТГ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125-й ОБр ТрО", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятное", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта.

Читайте также: Ненадлежащая оборона Харьковщины: генерал-лейтенанта Горбенко арестовали на 60 суток с правом залога в 25 млн грн

Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125-й ОБр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков.

Также вследствие таких действий только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня наших военнослужащих.

Бывший командующий задержан.

Ему будет объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием), добавили в ГБР.

Читайте также: Экс-командира 155-й бригады Рюмшина арестовали с правом залога 90 млн грн

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн. 22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

ГБР (3030) Галушкин Юрий (41) Харьковская область (1013) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+94
А зеленського, який ігнорував дані американської розвідки, коли арештують?
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22.01.2025 20:01
+58
Пішла політична доцільність. Відчувається рука ОП у дупі правоохоронців.

Буде, як з справою Червінського - тупе затягування справи та ігнорування доказів невинуватості.
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22.01.2025 20:02
+58
Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців.

А когда арестуют тех кто рассказывал про "шашлыки", не надо сеять панику и т.д. ? В результате чего, счет погибших шел на тысячи в первые дни...
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22.01.2025 20:03
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А зеленського, який ігнорував дані американської розвідки, коли арештують?
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22.01.2025 20:01 Ответить
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22.01.2025 20:08 Ответить
Не тільки гундосий. рєзніков на плюсах 23,перед вторгненням говорив, що немає достатньо сил для вторгнення. Архіви не горять. Арахамія і друга піз..а теж саме блеяла.
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22.01.2025 20:09 Ответить
оце і називається 3.14ць по-зеленому. заї2ати до смерті. Ржом-с?
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22.01.2025 20:01 Ответить
Пішла політична доцільність. Відчувається рука ОП у дупі правоохоронців.

Буде, як з справою Червінського - тупе затягування справи та ігнорування доказів невинуватості.
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22.01.2025 20:02 Ответить
Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців.

А когда арестуют тех кто рассказывал про "шашлыки", не надо сеять панику и т.д. ? В результате чего, счет погибших шел на тысячи в первые дни...
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22.01.2025 20:03 Ответить
"а шо, ваш Порошенко луччє був?" (С)
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22.01.2025 20:12 Ответить
Генерал не віддав наказ "Ні шагу назад". Тому загинули майже 100 бійців. А якби він віддав такий наказ, то загинула б 1000, а генерал отримав би медальку і не потрапив би під слідство.
Я поавильно зрозумів?
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22.01.2025 20:22 Ответить
НІ, ти не прапвильно зрозумів. Мова йде про зеленського, арахамію і т.п пдрсів, а не генералів!
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22.01.2025 22:53 Ответить
А Генеральний штаб не ігнорував розвіддані, а верховний головнокомандувач не бачив загроз? Цікаво...
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22.01.2025 20:04 Ответить
Це вже схоже на пресинг зсу
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22.01.2025 20:05 Ответить
А на що схоже зняття з посади Ленура Іслямова?
Сзоже, їрмакака невдоволений темпами здачі міст Донбасу?
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22.01.2025 21:31 Ответить
Вчора, і зранку не було, а як заставу внесли, то миттєво знайшли?
Ні разу не заказуха.
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22.01.2025 20:06 Ответить
Вони такі
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22.01.2025 20:07 Ответить
А тепер прикинемо...

ЗЄ шантажує та саджає генералів, розкрадає фінансування ЗСУ.

Порох викупає взятих ЗЄ-владою у заручники командирів, фінансує озброєння підрозділів ЗСУ.

Кого ж військові підтримають, а кого поставлять до стінки...

І тупий, як табурет, Зеленський, цю ситуацію для себе тільки погіршує.
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22.01.2025 20:09 Ответить
"Кого ж військові підтримають"

Теж мені біном Ньютона . Звичайно підтримають Зєлю.

Просто подумайте. Порох допомогати армії почав не в 2022, а трохи раніше. ППО навколо Києва за гроші Рошена, ракетна програма, програма будівництва житла для військових, програма реорганізації харчування, розробка власної САУ, броників, військового взуття і багато всього іншого (це за державний кошт, але ж прі Зєлє це все тупо закрили). Все це військові не могли не бачити. Ліземо на сайт ЦВК, дивимось як "сонечки" голосували. "*******-воробушкі!" (С) а "сонечки" проголосували за Зєлю. А зараз шо змінилося?
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22.01.2025 20:20 Ответить
повір на 0 швидко смрагдові очки спадають
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22.01.2025 20:33 Ответить
Я аж одного дебіла знаю, досі за Зе. Більшість каже що не голосувала, третина прямо каже що за Пороха.
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22.01.2025 20:56 Ответить
Просто заради приколу. Попитайте знайомих чи голосували вони зя Яника. І побачите диво дивне - ніхто за Яника не голосував, а він якось виграв вибори . Це я про "Більшість каже що не голосувала".
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22.01.2025 22:33 Ответить
Ні. Зараз багато хто каже що голосував за Овоча. Аргументують тим що тоді був мир.
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22.01.2025 23:14 Ответить
Ну це вже зараз. Коли голосування за Овоча вже не виглядає чимось таким страшним в порівнянні з голосуванням за Зєлю.
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22.01.2025 23:20 Ответить
Вистачає тих хто визнає, що голосував, якщо правильно спитати. Принаймні, коли йде мова, що Порошенко надає на фронт чималеньку допомогу, частина людей опускає очі.
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23.01.2025 01:00 Ответить
Шо ви маєте на увазі? На 0 стаєш зєлєбобіком? чи порохоботом?
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22.01.2025 22:36 Ответить
ні просто стаєш Україно ботом
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23.01.2025 09:40 Ответить
І ті і інші були на 100% впевнені, шо саме їх кандидат - рятівник України. Але... моє улюблене прислівʼя - "ініціатівний дурень гірше за шкідника".
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23.01.2025 10:45 Ответить
"...проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій..." Джерело: https://censor.net/ua/n3531747

Коли оце прочитав, то спеціально перевірив прізвище та посаду того, кому висунули таке звинувачення. Це ж треба було в словах "Володимир Зеленський" та "Верховний головнокомандувач" зробити стільки помилок!
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22.01.2025 20:10 Ответить
Так у ДБР все готово. Тільки зміна влади і текст обвинувачення вже заготовленмй.
Просто дехто, в силу підліткового розвитку це нерозуміє..
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22.01.2025 20:16 Ответить
Зелена банда хоче обрущшити фронт... почала військових саджати, а Ванька Баканов, який передав СБУ під управління ФСБ тренується на базі Дінамо.
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22.01.2025 20:11 Ответить
Можливо, причина в підтримці Порошенка, який для Зеленського, як червона ганчірка для бика.
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22.01.2025 20:12 Ответить
Це апофеоз.
ДБР вже підготував обвинувачення Верховному головнокомандувачу.

"..Було з'ясовано, що ( особа що виконувавла обов'язки верховного головнокомандувача) не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку...

Розслідуванням встановлено, що ( особа що виконувала обов'язки верхоголовкома), проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту.."
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22.01.2025 20:12 Ответить
працівників дбр вже пора на передову. Вони знають, як під обстрілами правильно оцінювати ситуацію і робити правильні висновки. ХТО цих святих людей тримає в Києві? відпустіть!!!!
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22.01.2025 20:12 Ответить
5 млн гривень. Нове звинувачення. ...млн. гнивень.
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22.01.2025 20:19 Ответить
Галушкін це той, що ніяк в 21 році не міг організувати тро? Провал в Харківській області не тільки від безконтрольності галушкіна. Оце оту Харків наприклад недоплачує бойові виплати солдатам. Дійсно тим, хто воює, а не штабістам в кабінетах в капцях. Якби арештували за економічні афери повністю весь склад того оту, то жоден з солдат не був би в якомусь шоці. Порушення прав солдат тотальне. Всі генерали в курсі. То з якого дива не порушувати прав галушкіних і пампушкіних. Ха ха ха.
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22.01.2025 20:20 Ответить
Зробили спеціально, почекали коли внесуть заставу і затримали повторно, ніби по іншій справі. Що після цього можна сказати про цю "феміду"? Одні випускать по 100 тисяч бракованих мін і нічого. Другі крадуть на яйцях мільярди, на фортифікацях і нічого. Треті знищують ракетні програми і нуль відповідальності. Зе думає, що цим підвищить свій рейтинг, бо він тільки про нього і думає? Дудки. Сьогодні в країні великий рейтинг тільки у ЗСУ!!! Зе отримає тільки ненависть і велике фу!
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22.01.2025 20:21 Ответить
Велике фу не допоможе, а ось великий термін у в'язниці за державну зраду - так.
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22.01.2025 20:47 Ответить
Так а Содоль?
Чи це верховенство "зеленого" права?
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22.01.2025 20:24 Ответить
Видно замало 5 лімонок, ща призначать 500, жаби!
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22.01.2025 20:29 Ответить
А Сырского не? А зевафела не? А ермачмо не? А ну тогда расходимся🤮🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.01.2025 20:35 Ответить
Бойовому генералу "шиє" справу про те, що не так воював, ДБР, яке поміж перших здриснуло у Львів в лютому 2022 і довго звідти не вилазило.
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22.01.2025 20:36 Ответить
це репресіі це знищення воїнів зелене шапіто почало знищувати останки тих хто може ім дати під сраку з таким мовчанням вони" закатают в асфальт" всіх незгодних зостанутця тільки раби режиму як в раше
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22.01.2025 20:41 Ответить
Надеюсь,что ермак с клоуном не успевает добраться до аэропорта и будут сидеть пожизненно
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22.01.2025 20:55 Ответить
Та вже було, в Жулянах Кривонос розлив масло і поставив бетонні блоки на злітній смузі, прийшлося їсти "мівіну" в бункері, тепер черга за баландою.
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22.01.2025 21:03 Ответить
Підказка для ДБР:
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,Данілов,Рєзніков,Верещук,Арахамія,- ігнорували дані розвідки іноземних партнерів про підготовку раші до нападу на Україну.Не готувались до війни "годували шашликами".В результаті прорахунків,злочинної недбалості сотні тисяч українців загинули,мільйони мігрували.Десятки тисяч кв.км окуповані. Коли будуть ці кадри притягнуті до відповідальності?
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22.01.2025 21:05 Ответить
Коли буде народна ДБР а не на прикормці у влади.
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23.01.2025 01:34 Ответить
Піду ще раз перегляну "День сурка"
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22.01.2025 21:36 Ответить
А еще есть история генерала Марченко, который спас весь юг Украины. Его не только не наградили, даже спасибо не сказали.
Зато гавнюк нач полиции сбежал в первые же дни. Но он уже генерал и сидит в теплом месте в Киеве.
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22.01.2025 22:00 Ответить
Давайте згадаємо бойовий стату Умови переходу до оборони. Підрозділи можуть переходити до оборонного бою : - навмисно або вимушено; - в умовах відсутності зіткнення з противником або безпосереднього зіткнення з ним. Оборонний бій організовується завчасно або в ході бою, протягом тривалого часу або у стислі терміни. При переході до оборони в умовах відсутності зіткнення з противником створюєтьвя смуга забезпечення .Створюють смугу забезпечення взалежності від обстановки,місцевості, перед переднім краєм оборони на відстані 10-15км, а іноді і більше, з метою ввести противника в оману стосовно дійсного положення переднього краю та побудови оборони, уникнути раптового нападу противника на підрозділи першого ешелону, відбити атаку підрозділів розвідки та змусити передчасно розгорнути його головні сили. На Харківському напряму противник не пройшов навіть смугу забеспечення. навіть сьогодні по карті Діп Стейт видно зайняття тереторіі до 7 км . Тепер у смузі 45 км можна було бригадою посилювати охорону державного кордону або в крайньому випадку прикривати державний кордон ( в такому випадку розгортаються підрозділи на блок постах, сторожових постах , позиція відділень РОПах та ВОПах в поєднанні з загородженями,втч МВ засадами взаємоузгодженами з системою вогню. У військових це викликає ненавість до закажчиків та виконавців.(прокурорів та суддів особливо). На мою думку для деяких це може трагічно закінчитись. ПОВНИЙ БЕСПРЄДЕЛ.
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22.01.2025 22:34 Ответить
В червні 1941 року арештували командування Західного фронту (воно було утворене 19 червня), серед іншого в обвинуваченні вказали, що 6 мостів не було підірвано, військами не була зайнята лінія оборони тощо. А в 90 стало відомо, що в середині червня був спеціальний наказ Тимошенка та Жукова по забороні будь-якої двіжухи військ без дозволу Генштабу. Його видали по факту введення затемнення для перешкоджання польотів нічних розвідників в полосі Північно-Західного фронту і оголосили це панікерством і провокацією для нападу Німеччини. Так і тут, тіктокери з ГУРМО не бачили концентрації, вони вважали що білоруси загрожують, Просирський не віддав наказ *дєйствовать по боєвому*( як павлов в 1941) і перевели стрілки на Галушкіна.
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23.01.2025 00:15 Ответить
Як писав завархівом Бундесверу Гофман, в 1941 році німці захопили так звані красні пакети, переважно корпусного рівня, з планами оперативних дій. Жодних указівок на ведення оборони вони не виявили. Тільки про наступ в районах Білостокського та Львівського виступів. В 1954 році Хрущов розпорядився, щоб кожен з військових, командирів з'єднань у 1941 році, написав, що він робив і які були накази з публікацією пояснень. Почали писати правду. Всі стрілки сходились на тодішньому вищому керівництві МО. Тоді маршал Жора, як безпосередній організатор хаосу, згорнув цю писанину і засекретив. Тільки в середині 90 почали публікувати, але стало не на часі. Бо маршалу Жорі шили новий бронзовий мундир.
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23.01.2025 00:27 Ответить
Я би подивився, як ці підари з ДБР залишилися б на полі бою в п'ятнадцятьох на кілометр.
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23.01.2025 00:54 Ответить
Все кто назначен управлять войсками сохранить страну должен нести личную ответственность и коммисия которая следит за ними с отчётами. Война на выживание идет
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23.01.2025 05:21 Ответить
"Цинізм режиму Зеленського не знає меж. У 2022 році з державного бюджету на будівництво фортифікацій у Харківській області пішло 300 млн грн. У 2023 році з держбюджету -1 361 582 311 гр. з обласного бюджету - 83 600 369 грн. У 2024 році з держбюджету - 5 681 166 953 гр. з обласного бюджету 5 718 497 683 гр. Усього на фортифікацію Харківщини витрачено 13 144 847 316 гривен. У квітні 2024 року Зеленський особисто "проінспектував" палички і сіточки на які вбухано з держбюджету більше 13 млрд. гривен. А винен у тому, що російські війська не помітили "лінію оборони" Харківщини при прориві, якийсь генерал із ТРО. " https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.01.2025 08:10 Ответить
Фух... теперь я спокоен. Главное, что Андрей барисыч (которой розведенням та розмінування займався) на волі та верещучка з шатлами.
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23.01.2025 08:23 Ответить
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23.01.2025 08:32 Ответить
а ці козли з дбр знають, як там на фронті керувати
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23.01.2025 08:51 Ответить
Їм у школі міліції розказували, що десь є армія.
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23.01.2025 11:28 Ответить
Ось і настав час відповідати за вибір 2019. Треба бути об'єктивним, вісйкові теж голосували за "Зе" й належать до тієї кагорти в 73%.
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23.01.2025 09:31 Ответить
В січні 2022-го року віце-президент США Камалла Харріс порадила Зеленському написати заповіт та йти в партизани після того, як він вчергове проігнорував попередження про напад РФ. Дуже шкода, що він не скористався порадою. Тепер відхаркує вся Україна.
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23.01.2025 10:37 Ответить
Вічна тема: корумповані тупі сцикливі мусора проти військових.
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23.01.2025 11:27 Ответить
Все.
Крайні призначені.
На шибеницю їх, кричали плебеї тягнучи за волосся короля!! Це все мені нагадує Китайську культурну революцію. коли на коліна студенти ставили професорів, й кричали їм "ша" (смерть)!
Так Ви всі за цей бардак-балаган в 2019 році проголосували в кількості 73%!
При тому 3 рази: на президентських, парламетських та місцевих виборах.
Тепер все розхльобуйте та не плачте.
Аля-Відерчі! Хай самі зіжруть своє гівно!
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23.01.2025 13:12 Ответить
 
 