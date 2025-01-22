Глава патрульной полиции Жуков прокомментировал повторный арест генерала Галушкина

Начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал повторное задержание экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за генерала Галушкина Юрия внесли залог в 5 млн гривен, а на выходе из СИЗО сотрудники ГБР вручили генералу новое подозрение и снова задержали.

"Даже если есть факты "совершения преступления" (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть в форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые делал раньше", - подчеркнул Жуков.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

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А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.