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Новости Арест генералов
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Глава патрульной полиции Жуков прокомментировал повторный арест генерала Галушкина

Євгеній Жуков

Начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал повторное задержание экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за генерала Галушкина Юрия внесли залог в 5 млн гривен, а на выходе из СИЗО сотрудники ГБР вручили генералу новое подозрение и снова задержали.

"Даже если есть факты "совершения преступления" (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть в форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые делал раньше", - подчеркнул Жуков.

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Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года

Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.

125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.

21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.

22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.

Читайте также: Экс-командира ОТГ "Харьков" Галушкина снова задержали. Выявлены новые факты в прорыве фронта на Харьковщине, - ГБР

А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.

Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.

Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Автор: 

задержание (6686) Жуков Евгений (37) Галушкин Юрий (41) Лапин Илья (36) Горбенко Артур (30)


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Топ комментарии
+34
Коли Ваня Баканов сяде в клітку?
Чому Рєзніков не притягнутий за покупку яєць по 17 грн/кг?
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22.01.2025 20:51
+25
Той факт, що по ситуації на Харківщині не затриманий голова харківської ОВА Синегубов (президентська вертикаль), який відповідальний за незбудовані фортифікації на головних напрямках та за збудовані не в тих місцях, де треба, не затримані ті керівники, які не надали Галушкіну потрібне озброєння (у нього було лише 2 танка на десятки кілометрів його ділянки відповідальності) та не затриманий той, хто призначив Галушкіна на таку відповідальну ділянку, як Харківський напрямок, бо Галушкін питому частину своєї служби перебував на адмінистративних (не бойових) посадах, а з 2022 по 2024 був заступником начальника Головного управління військової служби правопорядку і після цього його Сирський призначає на бойову відповідальну надважливу посаду командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а зеленський на Ставці затверджує його своїм указом. Після цього зеленський влаштовує піар акцію та їде інспектувати укріплення на харківщині, брехливо каже що все в полному порядку і що харківщина найкраще підготувала укріплення (це повна брехня). Тому біля Галушкіна на лаві підсудних має сидіти Сирський, зеленський, Синєгубов та різна ****** дрібнішого калібру, тоді це буде справедливо. А так Галушкін це цап відбувайло.
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22.01.2025 21:03
+22
Повага в нашій країні Зеленського - тільки до клоунів і 95 кварталу - так вирішив ''найвеличніший лідер **********''...
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22.01.2025 20:42
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Так боневтік мільон же ж поставив... після того, як посадив дерев мільярд.
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23.01.2025 09:48 Ответить
Повага з боку кого?

Верховного ухилянта?
Чи з боку Єрмака та Татарова, які цю кримінальну туфту штампують?

Ту все дуже просто:
Єрмак отримав по шмаклям у США і по дорозі назад заїхав у ВБ, щоб схилити на свій бік Залужного шантажем та обіцянками. Отримав облизня і почав показово кошмарити командирів ЗСУ.
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22.01.2025 20:59 Ответить
Той факт, що по ситуації на Харківщині не затриманий голова харківської ОВА Синегубов (президентська вертикаль), який відповідальний за незбудовані фортифікації на головних напрямках та за збудовані не в тих місцях, де треба, не затримані ті керівники, які не надали Галушкіну потрібне озброєння (у нього було лише 2 танка на десятки кілометрів його ділянки відповідальності) та не затриманий той, хто призначив Галушкіна на таку відповідальну ділянку, як Харківський напрямок, бо Галушкін питому частину своєї служби перебував на адмінистративних (не бойових) посадах, а з 2022 по 2024 був заступником начальника Головного управління військової служби правопорядку і після цього його Сирський призначає на бойову відповідальну надважливу посаду командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а зеленський на Ставці затверджує його своїм указом. Після цього зеленський влаштовує піар акцію та їде інспектувати укріплення на харківщині, брехливо каже що все в полному порядку і що харківщина найкраще підготувала укріплення (це повна брехня). Тому біля Галушкіна на лаві підсудних має сидіти Сирський, зеленський, Синєгубов та різна ****** дрібнішого калібру, тоді це буде справедливо. А так Галушкін це цап відбувайло.
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22.01.2025 21:03 Ответить
Синегубов в своєму інтерв'ю говорив що довге навчання новобранців це лише марна витрата ресурсів, тому що снаряду всерівно хто сидить в окопі. Він лиш за такі слова мав полетіти з посади, але видно добре возить подарунки.
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22.01.2025 21:24 Ответить
Зелегнидні тварюки про свій рейтинг переживають.

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

Знаєте, в чому полягає основне ЗЕлене бл@дство по відношенню до бойових полковників та генералів?…

Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.
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22.01.2025 21:05 Ответить
чим більше будуть садити топових Генералів - тим скоріше впадуть

всьому є край !

.
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22.01.2025 21:47 Ответить
Для забезпечення рівноправності учасників процесу у клітку треба також саджати прокурорів та суддів!
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22.01.2025 21:06 Ответить
Та ні, Жуков, генерал Галушкін буде сидіти у клітці, щоб лейтенант Баканов добре жив на волі. І навіть якщо знову внесуть заставу, то ДБР знову на виході з СІЗО вручить свібеньку підозру. Очевидно, генерал Галушквн поза кліткою для тих, хто це замовив становить небезпеку. Велику небезпеку. Знає щось таке, що той замовник сплкійно спати не може, коли Галушкін не в клітці.
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22.01.2025 21:06 Ответить
Такие действия ермака и зеленского мне напоминает 1937-38 года в ссср.
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22.01.2025 21:08 Ответить
Примітивна психологічна маніпуляція влади:
Раз сидить у клітці, отже - небезпечний злочинець!
Це діє на глядачів і навіть на суддів.
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22.01.2025 21:11 Ответить
Необхідне прозоре розслідування і тільки суд визнає виновність або невиновність, але таке розслідування може привести до його керівників, а це нікому не потрібно
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22.01.2025 21:15 Ответить
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22.01.2025 21:16 Ответить
ось вам корисні ідіоти влади це «Кіборг» «Маршал» Жуков
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22.01.2025 21:18 Ответить
А що з ним не так?
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23.01.2025 11:33 Ответить
Перенесемося в майбутнє. Отже, суд щодо подій лютого 2022: "..Правоохоронці стверджують, що громадянин … проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян як малоймовірний, та взагалі не віддав підлеглим ніяких наказів, які б відповідали реальній обстановці.

"У результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога були поранені, вбиті або зникли безвісти сотні українських військовослужбовців та цивільних" ....
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22.01.2025 21:18 Ответить
Справа ні в чому другому, окрім того, що Зельоні на фоні виборів, що наближаються, почали робити винуватими в своїх протрахах оборони, та підготовки до війни, військових. Щоб з себе обвинувачення зняти, і довіру населення до захисників знизити. Це їм Хрен Зельоний вдасться. Хіба що якомусь проценту свого лохторату.
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22.01.2025 21:27 Ответить
Воюють не за рівність, воюють щоб бути вище за тих, що в клітках.
Ось як події викривають суть питання.
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22.01.2025 21:34 Ответить
Зєля знає, чиє він "сало" з'їв, тому і шукає цапів відбувайлів, щоб відвести від себе відповідальність.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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22.01.2025 21:37 Ответить
Це уже друга черга знищення генералітету ЗСУ. Може і остання.
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22.01.2025 21:44 Ответить
І правий і ні. Аби такий підхід він ощвучував своїм підлеглим, які допомогають співробітникам ТЦК бити людей, заковувати їх в кайданки, душити їх колінками, як небезпечних злочинців, яб його підтримала. Бо по суті він правий, але ця правда має бути розповсюджена на всіх і рядових і генералів і звичайних людей.
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22.01.2025 21:45 Ответить
ну та да:
"не всьо так адназначна"

чи може ну нах - "какая разніца" з тими ухилянтами ?

.
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22.01.2025 22:02 Ответить
Генерала судить банда зелених зрадників, які хочуть влаштувати ганебне розважальне шоу на судилищі.
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22.01.2025 21:47 Ответить
Законодавство передбачає подання адвокатами клопотання саме про те, що написав Жуков, і незай суддя вирішує. Це буде правильно
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22.01.2025 21:47 Ответить
ЗЕкоманда свою вину хоче перекласти на військових. Дограється
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22.01.2025 21:55 Ответить
Час військовим вимагати створення військової повноцінної прокуратури і військового суду (трибуналу) і всі процедури розгляду справ виписити чітко і однозначно. Я теж вважаю, що ніхто не може з людини військової зняти форму, допоки не буде вироку суду(трибуналу). Це теж стандарт НАТО
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22.01.2025 21:56 Ответить
Друзям.Про"Справу Генералів". Zюзя верещить як свиня недорізана...

читайте пана Богдана - щира правда !

.
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22.01.2025 22:06 Ответить
Вот у меня интересный вопрос к маршалу. Когда люди пойдут сносить эту зеленую плесень, он отдаст приказ своим подчиненным стрелять в людей?
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22.01.2025 22:03 Ответить
чось мені видається що НЕ факт, бо патрульна поліція поза політикою

і це буде вірне рішення !

.
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22.01.2025 22:08 Ответить
Так вони і заробляють на життя виконуючи злочинні накази. А може бидло сказало - або він, або ти. Но підлішого вчинку я і представити не міг.
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22.01.2025 22:15 Ответить
Жуков,а коли твої патрульні шакали ломают інвалідів-війскових і гражданськіх - то норм?
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22.01.2025 22:19 Ответить
Де ви бачили честь в зеленського і його камарільї? Звідки вона візьметься, як паппа її не викохав в дитини змалечку? В башку він йому втаскав ''какую страну патірялі і какая разніца на каком язікє гаваріть''? честь у єрмакапортновагетманцевахласідії... і ну їх в бісам, не буду перераховувать всю цю гидоту. ЧЕСТЬ це не про них, шановне товариство...
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22.01.2025 22:21 Ответить
Потрібно знати свою історію і нехер вигадувати щось нове.

I Всеукраїнський військовий з'їзд - військовий з'їзд, що проходив з https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18-го по https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 21 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві. У його роботі взяли участь близько 900 делегатів з різних військових частин, українських груп, товариств та організацій армій всіх фронтів, Балтійського і Чорноморського флотів, а також окремих гарнізонів і округів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, що представляли інтереси понад 1,5 мільйонів військових українців.https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4#cite_note-bbc_blog-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4#cite_note-%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%A2-2 [2]

Перебіг[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4&action=edit&section=1 ред. код]

З'їзд був скликаний з ініціативи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Українського військового організаційного комітету на чолі з полковником Глинським для координації дій українського військового руху.
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22.01.2025 23:19 Ответить
результ какой того съезда? Просрали страну меньше чем за три года.
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22.01.2025 23:37 Ответить
тому що здійснили політичні помилки. Потрібно вчити і знати свою історію і відповідно робити висновки
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23.01.2025 00:48 Ответить
не знаю, кто там прав, кто виноват, но правосудие должно быть одно для всех - или все, включая генерала, в клетке и наручниках, или все, включая насильника малолетних, за столом с адвокатом.
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22.01.2025 23:35 Ответить
У чотириразового верховного ухилянта немає такого розуміня що таке честь,тим більш честь війскового!
Його посіпаки беруть з нього приклад!
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22.01.2025 23:40 Ответить
у зебанди істеріка
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22.01.2025 23:47 Ответить
Головком Олександр Сирський і політичне керівництво України затримання низки військових офіцерів не коментували.

Що тут ще можна додати? Це ми тут коментуємо, а говнокомандуючим насрати на своїх підлеглих, верховний дав команду на репресії, а інший проковтнув це мовчки.
Вважаю, що таким чином був здійснений натяк Залужному, щоб той навіть не подумав балотуватися на майбутніх виборах.
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23.01.2025 11:40 Ответить
Є над чим подумати За,з ким співпрацював?
Мабуть,розуміє,що риють під нього,але спочатку мають викликати в столицю під благовидним викликом: так робив сталін.
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23.01.2025 14:12 Ответить
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