Глава патрульной полиции Жуков прокомментировал повторный арест генерала Галушкина
Начальник департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал повторное задержание экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что за генерала Галушкина Юрия внесли залог в 5 млн гривен, а на выходе из СИЗО сотрудники ГБР вручили генералу новое подозрение и снова задержали.
"Даже если есть факты "совершения преступления" (которое даже не доказано), то дела офицеров должны рассматривать грамотно и с честью. Он должен быть в форменной одежде, за столом, рядом с адвокатом, с высоко поднятой головой. А не в клетке, как опасный преступник, или ходить в наручниках в туалет. Должно быть уважение прежде всего. Уважение и отношение, как к офицеру! За те дела и поступки, которые делал раньше", - подчеркнул Жуков.
Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины в мае 2024 года
Напомним, 20 января ГБР задержало двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, которая привела к потере части территории Харьковщины в мае 2024 года.
125-я бригада ТРО, комбригом которой был Горбенко в 2024 году, выразила ему поддержку и изъявила желание рассказать в суде правду о тогдашних событиях на Харьковщине.
21 января обвиняемого по этому же делу экс-командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина арестовали на 60 суток с залогом 5 млн грн.
22 января бригадного за генерала Юрия Галушкина внесли залог в размере 5 миллионов гривен.
А потом работники ГБР снова задержали Галушкина, который должен был выйти под залог в размере 5 млн гривен. В Бюро заявили о новых фактах в деле о прорыве границы на Харьковщине.
Также 21 января Печерский райсуд Киева арестовал на 60 суток экс-командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина.
Подробнее о ситуации с задержанием военных командиров читайте в материале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Верховного ухилянта?
Чи з боку Єрмака та Татарова, які цю кримінальну туфту штампують?
Ту все дуже просто:
Єрмак отримав по шмаклям у США і по дорозі назад заїхав у ВБ, щоб схилити на свій бік Залужного шантажем та обіцянками. Отримав облизня і почав показово кошмарити командирів ЗСУ.
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#
Знаєте, в чому полягає основне ЗЕлене бл@дство по відношенню до бойових полковників та генералів?…
Основне бл@дство, це… кайданки на руках тих, хто воює за Україну вже більше десяті років! Спроба принизити перед всіма. Зламати морально. Тому і кайданки та «клітка» для підсудних. Генерал Галушкін та полковник Лапін, неоднарозово дивились в очі смерті. Ще тоді, в 2014 році, коли їх теперішні судді знімали серіали для росії та усіляко розважали її. Вони нічого не бояться, бо знають, що таке війна на звук, смак, дотик.
всьому є край !
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Раз сидить у клітці, отже - небезпечний злочинець!
Це діє на глядачів і навіть на суддів.
"У результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога були поранені, вбиті або зникли безвісти сотні українських військовослужбовців та цивільних" ....
Ось як події викривають суть питання.
Зєлю геть. Вибори(офлайн)
"не всьо так адназначна"
чи може ну нах - "какая разніца" з тими ухилянтами ?
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читайте пана Богдана - щира правда !
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і це буде вірне рішення !
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I Всеукраїнський військовий з'їзд - військовий з'їзд, що проходив з https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18-го по https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 21 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві. У його роботі взяли участь близько 900 делегатів з різних військових частин, українських груп, товариств та організацій армій всіх фронтів, Балтійського і Чорноморського флотів, а також окремих гарнізонів і округів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, що представляли інтереси понад 1,5 мільйонів військових українців.https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4#cite_note-bbc_blog-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4#cite_note-%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%A2-2 [2]
Перебіг[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=I_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4&action=edit§ion=1 ред. код]
З'їзд був скликаний з ініціативи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Українського військового організаційного комітету на чолі з полковником Глинським для координації дій українського військового руху.
Його посіпаки беруть з нього приклад!
Що тут ще можна додати? Це ми тут коментуємо, а говнокомандуючим насрати на своїх підлеглих, верховний дав команду на репресії, а інший проковтнув це мовчки.
Вважаю, що таким чином був здійснений натяк Залужному, щоб той навіть не подумав балотуватися на майбутніх виборах.
Мабуть,розуміє,що риють під нього,але спочатку мають викликати в столицю під благовидним викликом: так робив сталін.