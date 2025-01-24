Принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев из-за границы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев, которые выехали из страны во время войны и раньше, не будут возвращать силой, но принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать этому.

Об этом глава государства сказал во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись. Множественное гражданство даст возможность людям, которые уже из-за войны, или других обстоятельств получили документы другой страны (...), вернуться", - рассказал Зеленский.

Президент считает, что множественное гражданство "освободит от многих барьеров".

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Глава государства прогнозирует, что после завершения войны граждане будут возвращаться в Украину, а план восстановления государства станет крупнейшим проектом в Европе.

Возвращать силой никто никого не будет. Возвращает всегда привлекательность, рыночная экономика. Все это стопроцентно будет после войны в любом случае, потому что восстановить могут только люди, и прежде всего это будут люди Украины и много иностранных компаний, которые придут на этот рынок", - добавил Зеленский.

Напомним, 17 декабря 2024 года Верховная Рада приняла за основу внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

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