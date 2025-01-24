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Принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев из-за границы, - Зеленский

Зеленський прокоментував закон про множинне громадянство

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев, которые выехали из страны во время войны и раньше, не будут возвращать силой, но принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать этому.

Об этом глава государства сказал во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись. Множественное гражданство даст возможность людям, которые уже из-за войны, или других обстоятельств получили документы другой страны (...), вернуться", - рассказал Зеленский.

Президент считает, что множественное гражданство "освободит от многих барьеров".

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Глава государства прогнозирует, что после завершения войны граждане будут возвращаться в Украину, а план восстановления государства станет крупнейшим проектом в Европе.

Возвращать силой никто никого не будет. Возвращает всегда привлекательность, рыночная экономика. Все это стопроцентно будет после войны в любом случае, потому что восстановить могут только люди, и прежде всего это будут люди Украины и много иностранных компаний, которые придут на этот рынок", - добавил Зеленский.

Напомним, 17 декабря 2024 года Верховная Рада приняла за основу внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

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Автор: 

гражданство (1316) Зеленский Владимир (20734) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+24
от зелений брехун-це ринок землі та виведення грошей
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24.01.2025 21:42
+22
Е ні. Його місце в тюрмі з бакановим, татаровим і єрмаком.
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24.01.2025 21:46
+17
А нагуя їм повертатися?
Ну, мля, і логіка!
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24.01.2025 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Е ні. Його місце в тюрмі з бакановим, татаровим і єрмаком.
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24.01.2025 21:46 Ответить
На Ростові інше громадянство
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24.01.2025 22:01 Ответить
Ростов йому не світить. Дуже ревнивий янукович.
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24.01.2025 22:03 Ответить
А нагуя їм повертатися?
Ну, мля, і логіка!
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24.01.2025 21:39 Ответить
Поучаствовать в продаже земли
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24.01.2025 22:33 Ответить
Вкалувати щоб,а чого більше?
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24.01.2025 23:51 Ответить
Хоче і рибку зʼїсти, і...
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24.01.2025 21:40 Ответить
Що він шмалить ?
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24.01.2025 21:41 Ответить
під чим його бімбацали?
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25.01.2025 10:10 Ответить
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24.01.2025 21:41 Ответить
Потужна проповідь.
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24.01.2025 21:42 Ответить
Нащо тут фото ботаксного нелюля путєна в.в.?
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24.01.2025 22:08 Ответить
Може хтось хоче завезти індусів?
Або хунвейбінів?
Де бачили щоб ці шлопери дбали про Українців? Покажіть хоч 1 приклад в аналах історії
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24.01.2025 21:42 Ответить
от зелений брехун-це ринок землі та виведення грошей
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24.01.2025 21:42 Ответить
Цей хрипатий ретранслятор тільки прилад для озвучування чужих рішень. Своїх у нього просто бути не може по причині відсутності мислення.
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25.01.2025 07:32 Ответить
Скорее всего уедут и очень быстро.
А вернутся делки из разных стран, видя и зная как можно безнаказанно воровать и обогащаться.
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24.01.2025 21:44 Ответить
Сейчас по закону землю купить могут только граждане Украины, а имея 2 паспорта богатые люди из Европы и Америки очень быстро скупят всю землю Украины.
Особенно черноземные земли. И ничто им приезжим, владеющими миллиардами долларов, не будет преградой.
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24.01.2025 21:48 Ответить
Почему то нигде в мире это не проблема? В Южной Америке 20-25 лет назад было много земли по $10-15 за гектар. И вы вполне могли бы поменять свою киевскую квартиру на кусок земли видимый на любом атласе мира, но вы же этого не сделали.

В любом случае, когда чье то владение землей становится проблемой, элементарно поднимаются налоги и сборы до тех пор пока ее не продадут или откажутся платить.
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24.01.2025 22:10 Ответить
Потому что в мире более-менее действуют законы.
У нас же прав, тот у кого больше денег.
Древесину вырубать будут безбожно и потом вывозить в Европу. И никто не будет им указ.
Почему - смотри выше. Дадут взятки кому надо и будет тишина. И еще таблички-баннеры расставят везде "Частная собственность"
К многим водоемам уже сейчас проблематично подойти, а тогда забудь о реке или озере, об отдыхе и рыбалке.
Частная охрана собственников быстро тебе отобьет желание это делать.
А на черноземах будут сеять и выращивать то, что выгодно их бизнесу в Европе и Америке, а не нам.
Через несколько лет есть опасность, что с черноземом можно будет распрощаться. Причины разные и их много.
И т.д.
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25.01.2025 09:50 Ответить
Вынужден с вами согласится. И знаю пример как корейцы засрали несколько сот наверное гектар и отравили речку Коломак в Полтавской области , ещё в конце 80х, начале 90 х годов
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25.01.2025 14:02 Ответить
Засрали так что пришлось сажать сосну на всей территории. Это 17 км от Полтавы
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25.01.2025 14:04 Ответить
І знову тема землі. Ну куплять вони її, далі що.
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24.01.2025 22:31 Ответить
та вже прийміть цей закон і закінчим на цьому.
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24.01.2025 21:46 Ответить
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24.01.2025 21:47 Ответить
Воно вгашене?
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24.01.2025 21:47 Ответить
Ніт!!!

Ті, що поїхали, повернуться тільки:
- якщо їм там стане погано,
- якщо їм тут стане гарно.

Тут після ЗЄ ще років 20-30 гарно не буде.
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24.01.2025 21:51 Ответить
Уехали и слава Богу. Меньше народу больше кислороду
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24.01.2025 22:12 Ответить
От тільки добре буде не тим що лишилися.
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24.01.2025 22:33 Ответить
Знову покурив перед записом... Навіть не замислюється, яку завірюху мете. Нічим!
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24.01.2025 21:52 Ответить
Множинне його шоблі потрібне,видно,і йому самому,щоб легалізути свої інші паспорти
А тих,що виїхали закордон,ця шобла вже ненадурить:вони за кілька років вже осіли,роботи мають,працюють над придбанням громадянства країни,в якій перебувають.Повернутись-повернуться,хто потребуватиме допомоги за станом здоров'я і віком.
Якщо ще раз мудрій нарід вибере теперішнього сонцесяйного,то це буде останнім аргументом неприїзду.
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24.01.2025 21:54 Ответить
А ще коли в країні чесна влада,нормальні закони і дієве правосуддя.
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24.01.2025 21:59 Ответить
Вони, зелені, мислять не як українці, а як бариги, бо баригами і є. Це і видно по справах і чутно. При владі лайно.
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24.01.2025 22:00 Ответить
Абсолютно не пов'язані речі.
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24.01.2025 22:02 Ответить
А на границе "країни мрій", их встретят пограничники/таможенники... Которые потребуют взятки) Потом еще придут "инвест-няни" из налоговой... Короче, они будут рады тому что вернулись!
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24.01.2025 22:08 Ответить
Таке бл@тства як в Україні не має не в одної країні світу.
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24.01.2025 22:10 Ответить
Интересно как вы оцениваете свои шансы на получение постоянного места жительства в Швейцарии?
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24.01.2025 22:14 Ответить
В кндр давно бував? В венесуелі? В сомалі?
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24.01.2025 22:17 Ответить
Я був в Сомалі до початку піратства. Зараз вони інвестують награбованих гроші в Сомалі. У нашіх піратів є можливості інвестувати в інші країни, тому вони і вивозять гроші за кордон, і нічого не залишається в країні.
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24.01.2025 23:56 Ответить
А як їм здихатися громадянства України ?
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24.01.2025 22:11 Ответить
Здихатися громадянства України практично неможливо. Теоретично лише.
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25.01.2025 07:03 Ответить
Отож. Державне кріпацтво.
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25.01.2025 10:11 Ответить
Справедливість, невідворотність покарання і гірлянди з чиновників на вуличних ліхтарях. Це єдине, що може мотивувати людину повернутись. Решта - то примус
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24.01.2025 22:12 Ответить
Авже ж, заради дуже "цінного" українського громадянства так і побіжуть взад.🤡
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24.01.2025 22:13 Ответить
Потужна логіка. Я, мабуть, не доріс щоб зрозуміти як це звязано
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24.01.2025 22:15 Ответить
як морква в дупі віслюка для стримання діареї?
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25.01.2025 10:17 Ответить
Землю продав, тепер громядянство захотілося йому усе шо воно понаприймало треба відміняти
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24.01.2025 22:19 Ответить
"Дядя вова, ти дурак?"©
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24.01.2025 22:23 Ответить
Нічого це не вирішить. Хочете повернути тих хто виїхав, приберіть причини з яких вони виїхали.
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24.01.2025 22:34 Ответить
Множинне громадянство це реалізація плану знищення України,як національної держави- зміна єтнічного складу,розмивання основоположних засад національної державності,переведення,власне,українців у підлегле становище!
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24.01.2025 22:38 Ответить
Не тільки зміна етнічного складу, це ніщо у порівнянні з воєнною загрозою, яку несе в собі множинне громадянство для держави, особливо із агресивними сусідами як кацапи ляхи, мадяри, можливо турки, дивлячись на їх безчинства у Сирії.
Згадайте німецькі Судети у Чехословаччині і до чого це призвело. Теж саме зелений зрадник хоче навязати в Україні у майбутньому не виключего, що за замовленням з ворожого кремля.
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25.01.2025 13:31 Ответить
Ні, ну яким чином одне пов"язане з другим? Повертатись куди?А головне для чого? Щоб бачити як ви крадете безбожно? Так це й за кордону непогано видно......
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24.01.2025 23:03 Ответить
"Множественное гражданство даст возможность людям, которые уже из-за войны, или других обстоятельств получили документы другой страны (...), вернуться"

Не зрозуміло
Що їм зараз заважає повернутись, маючи навіть документи іншої країни...
Чи їх не впускають, поки не буде такого закона

За весь чась, по різним оцінкам офіційно позбавили громадянства приблизно 90тис
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24.01.2025 23:53 Ответить
З якого переляку? Якщо в когось є громадянство України, і, скажімо, Німеччини. Де він/вона буде жити? Невже в Україні? А навіщо тоді вони отримували інше громадянство?
Подвійне громадянство потрібне тільки махінаторам для, скажімо, розпродажу землі.
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25.01.2025 00:00 Ответить
Вся ця затія виключно для розпродажу української землі. Іуду вибрали зебіли
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25.01.2025 00:54 Ответить
Ні ну реально чолов"яга відірваний від життя і живе у якомусь своєму паралельноиу світі...... При чому тут якесь громадянство, яким чином воно буде людей спонукати повертатись в Украіну? Де бодай хоча б яrась логіка в такій заяві? Чесно, от я собі не уявляю, як наприклад людина отримала громадянство США, знайшла собі роботу, узяла в кредит собі житло, діточки ходять до школи,... І вона захоче повернутись? Ні, хтось повернеться, так. Ті хто не зміг себе знайти і влаштуватись на новому місці, або ті кому найменше є куди повертатись...... Щоб люди повертались -треба зробити такі привабливі умови в краіні, щоб люди захотіли повернутись туди.....А Зеленський щось може реально запромонувати людям окрім чергових обіцянок? На які мільони біженців він розраховує що повернуться, якщо він не може допомогти навіть кількам сотень тисяч біженців всередині краіни- і ті продовжують виізджати за кордон або навіть знову повертаються на ТОТ, бо не отримують належноі допомоги від держави......Умови треба для людей і допомога від держави, а не якесь додаткове міфічне громадянство, щоб хоча б людей утримати в краіні, не кажучи вже за те щоб хтось хотів повертатись......
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25.01.2025 00:09 Ответить
относитесь к наркоману с пониманием
ему так написали спицрайтеры, утвердили у Ермака, а он всего лишь прочел.
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25.01.2025 00:58 Ответить
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25.01.2025 12:40 Ответить
Треба ж земельку отримати легально - іншої цілі у цієї забаганки хрипатого немає
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25.01.2025 00:53 Ответить
Нарушение Конституции
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25.01.2025 01:04 Ответить
Кому потрібні якісь ухилянти, та ті хто змінили громадянство, та зрадили Україну!
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25.01.2025 03:07 Ответить
Що воно нах ... Меле.
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25.01.2025 04:23 Ответить
Взагалі таке питання, може опитування спочатку провести.
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25.01.2025 04:26 Ответить
"Множинне громадянство" це "космополітизм" і повна відсутність громадянства як такого.
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25.01.2025 04:51 Ответить
це зелене бидло Конституцію постійно узурпує законами
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25.01.2025 06:42 Ответить
Ніхєра не спрацює. Потрібен потужний План Повернення та створення Міністерства Повернення
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25.01.2025 09:16 Ответить
Як технологія перетворення залишків народу на аморфне населення, з наступним відмиранням його (народу) державності ...
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25.01.2025 12:50 Ответить
Кожна зелена курва яка проголосує це кремлівське антиконституційне лайно у Зраді понесе відповідальність по повній програмі, ніхто нікуди не втече і не сховається.
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25.01.2025 13:36 Ответить
Мутки с землей это то, что всегда объединяет незламных и потужных патриотов Порошенка, мафиози Виталика ударенного-в-голову, украйинолюбного Садового и зеленую мра зоту разных разливов.
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25.01.2025 17:39 Ответить
А нічого, що Конституція забороняє множинне громадянство, а пвд час воєнного стану змінювати Конституцію заборонено??
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25.01.2025 21:28 Ответить
 
 