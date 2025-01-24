Принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать возвращению украинцев из-за границы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев, которые выехали из страны во время войны и раньше, не будут возвращать силой, но принятие закона о множественном гражданстве будет способствовать этому.
Об этом глава государства сказал во время общения с учеными, студентами и учениками в рамках Первого национального форума талантливой молодежи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В первом чтении проголосован закон о множественном гражданстве. Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны, или даже до этого, вернулись. Множественное гражданство даст возможность людям, которые уже из-за войны, или других обстоятельств получили документы другой страны (...), вернуться", - рассказал Зеленский.
Президент считает, что множественное гражданство "освободит от многих барьеров".
Глава государства прогнозирует, что после завершения войны граждане будут возвращаться в Украину, а план восстановления государства станет крупнейшим проектом в Европе.
Возвращать силой никто никого не будет. Возвращает всегда привлекательность, рыночная экономика. Все это стопроцентно будет после войны в любом случае, потому что восстановить могут только люди, и прежде всего это будут люди Украины и много иностранных компаний, которые придут на этот рынок", - добавил Зеленский.
Напомним, 17 декабря 2024 года Верховная Рада приняла за основу внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".
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Ну, мля, і логіка!
Або хунвейбінів?
Де бачили щоб ці шлопери дбали про Українців? Покажіть хоч 1 приклад в аналах історії
А вернутся делки из разных стран, видя и зная как можно безнаказанно воровать и обогащаться.
Особенно черноземные земли. И ничто им приезжим, владеющими миллиардами долларов, не будет преградой.
В любом случае, когда чье то владение землей становится проблемой, элементарно поднимаются налоги и сборы до тех пор пока ее не продадут или откажутся платить.
У нас же прав, тот у кого больше денег.
Древесину вырубать будут безбожно и потом вывозить в Европу. И никто не будет им указ.
Почему - смотри выше. Дадут взятки кому надо и будет тишина. И еще таблички-баннеры расставят везде "Частная собственность"
К многим водоемам уже сейчас проблематично подойти, а тогда забудь о реке или озере, об отдыхе и рыбалке.
Частная охрана собственников быстро тебе отобьет желание это делать.
А на черноземах будут сеять и выращивать то, что выгодно их бизнесу в Европе и Америке, а не нам.
Через несколько лет есть опасность, что с черноземом можно будет распрощаться. Причины разные и их много.
И т.д.
Ті, що поїхали, повернуться тільки:
- якщо їм там стане погано,
- якщо їм тут стане гарно.
Тут після ЗЄ ще років 20-30 гарно не буде.
А тих,що виїхали закордон,ця шобла вже ненадурить:вони за кілька років вже осіли,роботи мають,працюють над придбанням громадянства країни,в якій перебувають.Повернутись-повернуться,хто потребуватиме допомоги за станом здоров'я і віком.
Якщо ще раз мудрій нарід вибере теперішнього сонцесяйного,то це буде останнім аргументом неприїзду.
Згадайте німецькі Судети у Чехословаччині і до чого це призвело. Теж саме зелений зрадник хоче навязати в Україні у майбутньому не виключего, що за замовленням з ворожого кремля.
Не зрозуміло
Що їм зараз заважає повернутись, маючи навіть документи іншої країни...
Чи їх не впускають, поки не буде такого закона
За весь чась, по різним оцінкам офіційно позбавили громадянства приблизно 90тис
Подвійне громадянство потрібне тільки махінаторам для, скажімо, розпродажу землі.
ему так написали спицрайтеры, утвердили у Ермака, а он всего лишь прочел.