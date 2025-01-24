РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10646 посетителей онлайн
Новости
3 375 29

Трамп не исключает покупку американского оружия Украине за счет замороженных активов РФ, - Келлог

Заморожені активи Росії може використати США на зброю Україні

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обсуждается возможность использования Украиной доходов от российских замороженных активов для покупки американского оружия.

Об этом Келлог сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, спецпосланник Трампа заявил, что "это тема для обсуждения".

"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом, - отметил он.

Однако, по его мнению, "это не та статья, которая решит проблему".

Келлог добавил, что все возможные варианты давления на российского диктатора Владимира Путина предлагаются Трампу, чтобы он мог выбрать, какому из них отдать предпочтение.

Читайте также: Келлог заявил, что более жесткие меры влияния на российскую нефтяную промышленность могут вынудить РФ к переговорам

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть. Это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.

Автор: 

оружие (10242) Трамп Дональд (5580) замороженные активы (292) Кит Келлог (142)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Проблему розв"яже томагавк. Годі обговорювати очевидне.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01
+7
Пан має рацію.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:58
+7
На тій війні Америка непогано "піднялась", чом би й на цій...
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пан має рацію.
показать весь комментарий
24.01.2025 21:58 Ответить
"согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон"

.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:55 Ответить
До рації ще потрібен добрий кулемет.
показать весь комментарий
24.01.2025 23:35 Ответить
Томагавки на ямальський хрест!
показать весь комментарий
24.01.2025 22:00 Ответить
і Першинги.... #2

.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:52 Ответить
поки ЄС буде соплежуйствовати з активами рашки, їх прикарманить собі донні

.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:54 Ответить
А шо там виключати - так і буде
показать весь комментарий
24.01.2025 22:00 Ответить
Проблему розв"яже томагавк. Годі обговорювати очевидне.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01 Ответить
томагавки ще не на часі, громадська думка ще не дійшла до війни томагавками
але вони скоріше за все будуть
пізніше
пока йде гра дрібними фігурами
показать весь комментарий
25.01.2025 01:20 Ответить
На тій війні Америка непогано "піднялась", чом би й на цій...
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01 Ответить
Так активи - замороженi, а не конфiскованi! Хто потiм грошi буде вiддавать, як що розморозять? 🤣
показать весь комментарий
24.01.2025 22:01 Ответить
Бог подасть.. Хай судяться))
показать весь комментарий
24.01.2025 22:03 Ответить
Не буде кому віддавати, буде 20 нових країн.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:05 Ответить
Там мова йшла лише на вiдсотки на них, якi б цапи мали.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:09 Ответить
Ми заберемо в моцковії все до нитки
показать весь комментарий
24.01.2025 22:13 Ответить
ага. особливо ти забереш. )) із Швейцарії...
показать весь комментарий
24.01.2025 22:50 Ответить
Ніхто нікому нічого не віддасть. Про ті гроші кацапня може забути.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:28 Ответить
Можливо як варіант. Проте. А що робити з ... РЕПАРАЦІЯМИ З АГРЕСОРА ? Під сукно ? Трампа чи ***** ?
показать весь комментарий
24.01.2025 22:09 Ответить
Забудь про репарації. Вони нам не світять.
показать весь комментарий
24.01.2025 22:29 Ответить
треба вирішувати нагальні проблеми:

зброя, зброя і ще раз зброя !

будемо живі - буде все !
показать весь комментарий
24.01.2025 22:58 Ответить
Про репарації Зеленський жартував.
показать весь комментарий
24.01.2025 23:41 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2025 22:10 Ответить
І після цього скаже «люблю рускій нарот»
Про зелю тому й казав як про кращого торгаща бо заздрив що не він кращий)
показать весь комментарий
24.01.2025 22:13 Ответить
Американська - найдорожча зброя у Світі!
Я взагалі не розумію, чому "експерти" досі не ввели для зброї у застосування показник $$$/kill ?
показать весь комментарий
24.01.2025 22:40 Ответить
Капіталісти .
показать весь комментарий
24.01.2025 22:56 Ответить
щось маєте проти капіталістів? нічого кращого для розвитку і збагачення ще не придумали
показать весь комментарий
25.01.2025 01:24 Ответить
Зброя за активи кремля - цілком нормальний варіант.
В дусі Трампа.
показать весь комментарий
24.01.2025 23:43 Ответить
А вимагати гроші назад буде вже нікому.
Починати війну - це їм не іграшки, треба було думати.
показать весь комментарий
24.01.2025 23:46 Ответить
 
 