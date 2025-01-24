Трамп не исключает покупку американского оружия Украине за счет замороженных активов РФ, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обсуждается возможность использования Украиной доходов от российских замороженных активов для покупки американского оружия.

Об этом Келлог сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о возможности использования Украиной российских активов для покупки американского оружия, спецпосланник Трампа заявил, что "это тема для обсуждения".

"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия... И это будет обсуждаться с президентом, - отметил он.

Однако, по его мнению, "это не та статья, которая решит проблему".

Келлог добавил, что все возможные варианты давления на российского диктатора Владимира Путина предлагаются Трампу, чтобы он мог выбрать, какому из них отдать предпочтение.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть. Это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.