Зеленский по поводу возможных переговоров: Надеюсь, что будут Украина, Америка, Европа и "русские"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может сказать, какой будет структура переговорного процесса, но надеется на участие в них Украины, США, Европы и РФ.

Об этом Зеленский заявил во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы станем членами Европейского Союза. Но сегодня я не могу четко сказать, какой будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана", - подчеркнул Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что Украина уже имеет сильный документ - это Формула мира, где прописано, что для Украины является справедливым миром.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.