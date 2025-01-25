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Зеленский по поводу возможных переговоров: Надеюсь, что будут Украина, Америка, Европа и "русские"

Зеленський про переговори

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может сказать, какой будет структура переговорного процесса, но надеется на участие в них Украины, США, Европы и РФ.

Об этом Зеленский заявил во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы станем членами Европейского Союза. Но сегодня я не могу четко сказать, какой будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана", - подчеркнул Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что Украина уже имеет сильный документ - это Формула мира, где прописано, что для Украины является справедливым миром.

Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.

В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) переговоры с Россией (1118)


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Топ комментарии
+13
Якого хріна цей бевзь назвав кацапів "рускімі"?! Руські-це нащадки Київської Русі, а кацапи-нащадки Золотої Орди!
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25.01.2025 16:08
+5
владімір дуже бажає знову заглянути в очко владіміру.
та, хер з ним з тими черешнями з мелітополя! то ж вже расєя.....
коридор до криму, як домовились в омані, вже пробитий.
залізниця, недоторкана для наших атак!
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25.01.2025 16:15
+4
Cлова Гонорар і Гонорея теж дуже схожі, але вони мають зовсім різні значення.....
Руський---це українець, нащадок Русі, а житель росії---росіянин.
Русские - це самоназва росіян. А ми їх маємо називати згідно з правилами нашої мови - або росіянами, або історично правильно: Це московити, москвини, московці. І в жодному разі не русЬкими, бо це ті, що стосуються Русі, тобто України (як і руси та русини),

Руський

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі (наз. відм. однини - русин,) , чи їхніх нащадків - українців. (аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин ) Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.
Слово руський не слід плутати з рос. русский, тобто росіянин.

Народ Руський (лат. Genus Ruthenicum) - одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита Обох Народів.
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25.01.2025 17:23
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Правила форума Совет форумчан
Якого хріна цей бевзь назвав кацапів "рускімі"?! Руські-це нащадки Київської Русі, а кацапи-нащадки Золотої Орди!
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25.01.2025 16:08 Ответить
Слід прослухати оригінальну версію. Можливо, він сказав "уззкіє"".
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25.01.2025 16:15 Ответить
Русь - руські, расєя - рускіє. Все там вірно...
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25.01.2025 16:34 Ответить
расєя - расіяни
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25.01.2025 16:56 Ответить
Cлова Гонорар і Гонорея теж дуже схожі, але вони мають зовсім різні значення.....
Руський---це українець, нащадок Русі, а житель росії---росіянин.
Русские - це самоназва росіян. А ми їх маємо називати згідно з правилами нашої мови - або росіянами, або історично правильно: Це московити, москвини, московці. І в жодному разі не русЬкими, бо це ті, що стосуються Русі, тобто України (як і руси та русини),

Руський

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі (наз. відм. однини - русин,) , чи їхніх нащадків - українців. (аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин ) Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.
Слово руський не слід плутати з рос. русский, тобто росіянин.

Народ Руський (лат. Genus Ruthenicum) - одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита Обох Народів.
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25.01.2025 17:23 Ответить
расєя - раськіє, расєйськіє
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26.01.2025 00:24 Ответить
А про Британію чому не згадав?
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25.01.2025 16:13 Ответить
Британські острови - це Європа. Він мав на увазі не ЄС, а саме Європу як частину світу.
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25.01.2025 16:17 Ответить
а рускіх, як частину росії, бо чеченці і калмики ні при чому ?
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25.01.2025 16:57 Ответить
Абсолютно ні при чому. Вони у кацапстані - ніхто і звуть їх - ніяк. Точніше звуть: калмиків вузькоокими, а чеченців - чорножопими. Калмицьку мову уже остаточно знищили. Чеченці поки тримаються, бо свого часу дали кацапам по хлєбалу у двох войнах.
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25.01.2025 17:12 Ответить
ти розумієш, що на Україну напав не окремий етнос якоїсь країни, а вся країна ?
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25.01.2025 17:52 Ответить
А може Угорщину? - вона теж в Європі. Ще одне підтвердження, що для цього бевзя і десяток тлумачів мало.
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26.01.2025 00:30 Ответить
владімір дуже бажає знову заглянути в очко владіміру.
та, хер з ним з тими черешнями з мелітополя! то ж вже расєя.....
коридор до криму, як домовились в омані, вже пробитий.
залізниця, недоторкана для наших атак!
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25.01.2025 16:15 Ответить
Колись царський та совковий кацапстан теж думав, що УКРАЇНА - то раісся назавжди. А воно бач як вийшло. Нічого вічного немає. Усе вкрадене з часом повернеться додому. І наші території, і Кольській півострів - до фінів, і Абхазія - до грузинів, і придністров"я - до Молдови тощо.
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25.01.2025 16:25 Ответить
але ж, моє життя коротке. і життя моїх дітей коротке, і життя моїх онуків коротке.
то, коли жити?
коли, ****, просто жити та кайфувати, але не виживати?
мої, тридцять років просто впізду! а багато хто, хто народився вже у вільній україні! загинув!
і добре, якщо з мечем у руках, а багато хто, просто під завалами.
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25.01.2025 16:34 Ответить
Право жити кожен народ має заслужити, звільнившись від пут ворога-поневолювача. Хто не бореться, той гине у рабстві. Хто між війною/боротьбою і ганьбою обирає ганьбу, той врешті одержує і війну, і ганьбу, і смерть.
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25.01.2025 17:20 Ответить
оті триста років продовжуються! і нема їм кінця!
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25.01.2025 17:25 Ответить
Тобто кєтай перший і не обговорюється, а далі оті кого ти перелічив, переплутавши "рускіх" з "узькімі"?
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25.01.2025 16:15 Ответить
Вже "самітів миру" не буде, як і безпекових угод?...
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25.01.2025 16:19 Ответить
Зєлєнський вітає заселення кацапами окупованих територій. Який статус "переселенців"? Це такі ж самі окупанти як і на передку і їх потрібно винищувати так само як і військових зі зброєю. Вони самі і є зброєю і засобом окупації. Жоден окупант не є мирною людиною. Це загарбник, мародер і вбивця. Чому ми досі не знищуємо їх на окупованих територіях?
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25.01.2025 16:27 Ответить
Переговори буде вести його величність імператор, архикнязь Гренладський, самодержець Панамський і повилетель Мексиканозатоцький його високопреосвященство Донлльд ІІ.
Тобі скинуть смску, лох денуклеризований.
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25.01.2025 16:32 Ответить
Громадян РФ треба називати як і належить "фєдєрастами", бо там є такі " рускіє" , що ...хай бог милує
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25.01.2025 18:37 Ответить
і єврей
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25.01.2025 19:05 Ответить
То чи варто було в 2019-му відмовитись від участі дорослих політиків, що представляли 2 провідні країни Єіропи, розпочати сепаратні переговори без їх участі, щоб після руйнування країни нарешті зрозуміти, що без дорослих не варто навіть сідати за стіл?
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25.01.2025 21:06 Ответить
Зрозуміло що він руських будуть нелох и його завгосп. Від України хто поїде?
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25.01.2025 23:43 Ответить
Довів оборону Донецького регіону до всьо і вже знову готовий - не з пустими ж руками йти на переговори. Все приблизно як на початку вторгнення - дочекався поки займуть Херсон і відразу заверещав про перемовини.
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26.01.2025 00:39 Ответить
 
 