Зеленский по поводу возможных переговоров: Надеюсь, что будут Украина, Америка, Европа и "русские"
Президент Владимир Зеленский заявил, что не может сказать, какой будет структура переговорного процесса, но надеется на участие в них Украины, США, Европы и РФ.
Об этом Зеленский заявил во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Какая будет площадка для переговоров? Я очень надеюсь, что будет Украина, Америка, Европа и русские. Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был, для нас это важно, потому что мы станем членами Европейского Союза. Но сегодня я не могу четко сказать, какой будет структура переговорного процесса, потому что мы еще не имеем общего плана", - подчеркнул Зеленский.
Также Зеленский отметил, что Украина уже имеет сильный документ - это Формула мира, где прописано, что для Украины является справедливым миром.
Напомним, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко озвучил требование Москвы к НАТО отменить решение Бухарестского саммита 2008 года, которое предусматривало возможность вступления Украины в Альянс.
В Кремле заявили, что Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.
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Руський---це українець, нащадок Русі, а житель росії---росіянин.
Русские - це самоназва росіян. А ми їх маємо називати згідно з правилами нашої мови - або росіянами, або історично правильно: Це московити, москвини, московці. І в жодному разі не русЬкими, бо це ті, що стосуються Русі, тобто України (як і руси та русини),
Руський
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії
Ру́ський (прикметник) (давньоруськ. руськии, пол. ruski) - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі (наз. відм. однини - русин,) , чи їхніх нащадків - українців. (аналогічно утворювались назви сусідніх народів: Москва - москвин, Литва - литвин ) Під назвою «руські люди» (чиї - приналежність), як правило, розуміли підлеглих Русі іншого етнічного походження. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.
Слово руський не слід плутати з рос. русский, тобто росіянин.
Народ Руський (лат. Genus Ruthenicum) - одна з державотворчих націй у таких середньовічних східноєвропейських державних утвореннях, як Велике князівство Литовське і Річ Посполита Обох Народів.
та, хер з ним з тими черешнями з мелітополя! то ж вже расєя.....
коридор до криму, як домовились в омані, вже пробитий.
залізниця, недоторкана для наших атак!
то, коли жити?
коли, ****, просто жити та кайфувати, але не виживати?
мої, тридцять років просто впізду! а багато хто, хто народився вже у вільній україні! загинув!
і добре, якщо з мечем у руках, а багато хто, просто під завалами.
Тобі скинуть смску, лох денуклеризований.