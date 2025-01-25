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Зеленский о призыве Трампа к Путину: Это не выстрел в воздух, а сигнал сильного человека

Зеленський прокоментував заклик Трампа до Путіна припинити війну

Президент Владимир Зеленский считает призыв президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием немедленно остановить войну против Украины "сигналом сильного человека".

Об этом глава государства заявил в интервью газете Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Важно, что там есть сигнал сильного человека. Это - как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который о чем-то предупреждает, здесь он сразу делает прямой месседж. Он говорит, что действительно хочет закончить войну", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сегодняшняя Россия "понимает только язык силы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что быстрого окончания войны России против Украины не будет, но президент США Дональд Трамп может ускорить этот процесс благодаря санкциям и экономическому давлению на Москву.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+28
Оманська Гнида схоже хоче зализати Трампу анус
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25.01.2025 20:23
+17
Кожен день зайнятий інтерв'ю та гастролями. Хто керує державою.
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25.01.2025 20:23
+16
Оце лизнув! Не допоможе, сопля гундоса. Аудит буде, на твою шоблу вийдуть. І Трамп тобі згадає усе.
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25.01.2025 20:26
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Путлєру б зупинитись - показати шо почув Трампа - но шось він до рук не иде
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25.01.2025 20:23 Ответить
Путлєр сьогодні дуже переживав шо Байден підтасував вибори в 2020 і вкрав у Трампуші перемогу. Так і сказав - якби трампуша став тоді презом то війни б не було.
Х/з шо він мав на увазі...
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25.01.2025 20:34 Ответить
той "гоцудаль імпелатол" просто ідіот
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26.01.2025 04:39 Ответить
Оманська Гнида схоже хоче зализати Трампу анус
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25.01.2025 20:23 Ответить
Трамп вже зупинив усі програми допомоги Україні. Зате залишив Египту, ...ля.
А оце лизання вже нічого не дасть. Перефразовуючи відому фразу - отримаєм і зупинку допомоги і ганьбу...
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25.01.2025 20:42 Ответить
А хто сказав, що гундоса Україна цікавить? Його цікавить власна шкура, там аудит починається, на нього вийдуть, ото ж треба підлизати, може Трамп закриє очі...
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25.01.2025 20:56 Ответить
Який, в звізду, "аудит"? Ви справді думаєте що рудий мудак зупинив допомогу бо переживав що допомога "розкрадалася"?...
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25.01.2025 21:23 Ответить
Господи, які ви примітивні, це ******* просто...
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25.01.2025 21:30 Ответить
Життя таке. Це в країні рожевих поні допомогу зупинили виключно зеленському, а трамп маладєц...
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25.01.2025 21:48 Ответить
Все правильно если считать что зеля это проект путлера.
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25.01.2025 22:47 Ответить
це все що він вміє
не чипайте артиста
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26.01.2025 04:41 Ответить
Кожен день зайнятий інтерв'ю та гастролями. Хто керує державою.
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25.01.2025 20:23 Ответить
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25.01.2025 20:26 Ответить
***** через свою агентуру
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25.01.2025 21:14 Ответить
Державою керують 5-6 менеджерів. Але гравець на піаніно не каже хто ж це.
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25.01.2025 22:53 Ответить
Від лузера до сильної людини. Ох і підлізун. Але це не допоможе.
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25.01.2025 20:24 Ответить
одне чмо нахвалює інше чмо.... а справжній стан справ залишається таким, як і був...
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25.01.2025 20:25 Ответить
Забагато просроченого
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25.01.2025 20:25 Ответить
Цензор ,пожалій людей, досить.
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25.01.2025 20:25 Ответить
Володя дуже опускає великого і любвєабільного Трампушку! До речі,друзі ви звернули увагу,скільки останнім часом з2явилося оголтєлих трампістів? Більшість блогерів,аналітиків,ютуберів ...ну все знають про Донні,пояснюють його думки,дії,балаканину...Просто дешевки,які і нас усіх інфузоріями вважають...
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25.01.2025 20:26 Ответить
Оце лизнув! Не допоможе, сопля гундоса. Аудит буде, на твою шоблу вийдуть. І Трамп тобі згадає усе.
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25.01.2025 20:26 Ответить
Замість того, щоб засудити зрадника України Трампа за те, що він влаштувався Адвокатом російського Диявола в питаннях НАТО та окупованих територій, Зеленський сам робиться зрадником, бо став слідом за Орбаном в чергу, щоб стати фаворитом американського Лузера.
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25.01.2025 20:28 Ответить
Та зеля ще з 2018 присягнув
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25.01.2025 20:44 Ответить
Выдбився від десятка зашкварних кримінальних справ, розгромив супротивників на виборах, та вдруге став президентом. Нічого собі лузер...
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25.01.2025 20:56 Ответить
ну то зельц теж молодець тоді
обійшов пороха, 75% і т п ????
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26.01.2025 04:42 Ответить
потужний Лідор потужний і в анілінгусі. На сєдаліщах Ігаря Валєріча тренувався
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25.01.2025 20:30 Ответить
Гарно лизнув, гарно. Шо шо а красти, брехати, перекладати відповідальність на інших, сексотить та бути підлабузником і лизати сраки Вальодью мама ріма з папай сашай з дитинства навчали гарно.
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25.01.2025 20:31 Ответить
Сподіваюсь у Трампа знайдуться час та натхнення доручити відповідним фахівцям знайти кожен американський доллар, що вкрав зелений виродок, конфіскувати, залишити весь його мерзотний рід, оту маму ріму, і папу сашу, і його проклятих зе виплодків, подихати з голоду, а самого зелю на 25 тисяч років тюрьми.
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25.01.2025 20:32 Ответить
DW

Трамп ніколи не приховував, що і як саме він має намір зробити. Тепер він почне втілювати це в реальну політику, перебуваючи в Білому домі. За всієї непередбачуваності Трампа це передбачувана передумова його політичного курсу, і вона залишиться такою протягом наступних чотирьох років. Ідеться не про цінності, а про інтереси.

У найближчі чотири роки Дональд Трамп, імовірно, змінить світовий порядок сильніше, ніж ми зараз припускаємо. Закон про те, що виживає найсильніший, визначатиме цей новий порядок. Трамп набагато більшою мірою перебуває на одній хвилі з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, ніж із канцлером ФРН - незалежно від того, хто опиниться на цій посаді після парламентських виборів у Німеччині 23 лютого.
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25.01.2025 20:38 Ответить
тоді нам треба робити ЯЗ або шукати де купити (думаю чорножопі продадуть трохи...)
достатньо 2-3 боєголовки , ракети зрробимо самі

але не з зельцем... той наробить... 🤡
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26.01.2025 04:43 Ответить
Мене дивує "ядерний ентузіазм". Ну от було б у нас ЯО. І що б це нам дало? Першими ми його застосувати не можемо, бо на нас накинеться вся планета. Застосувати у відповідь результату крім якоїсь "помсти" не принесе, бо наша країна буде отруєна радіацією, а наш удар тільки цю радіацію посилить на всій планеті і нас ізолюють. ЯО це міжконтинентальна зброя і застосовувати її по сусідам вершина ідіотизму. Кацапи стверджують що мають 4000 ядерних боєголовок. Як завжди, напевно, брешуть, але нам вистачить пару десятків щоб у нас все зупинилось. Ми Чорнобиль до цього часу ніяк пережити не можем. Потрібне інша більш екологічна зброя. Наприклад, гафнієва бомба, але ми ще навіть не починали її створення... Того хто першим застосує ЯО людство викреслить з цивілізації і кацапи це теж розуміють на рівні інстинкту самозбереження.
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26.01.2025 05:37 Ответить
ахахахах

я вам розкажу анекдот

-гиви ти зачем продал тот кинджял что я тебе подарил?
-а я часи купил!
-то есть когда придут бандити ти сажешь им - пол второго?
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26.01.2025 06:45 Ответить
Не варто жалкувати за тим що втрачено. Варто перейматися тим що робити після 4 ранку 24 лютого 2022 року.
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26.01.2025 11:27 Ответить
Краще б постріл у повітря.

- Стій, назад!
- Стій, стрілятиму!

Постріл у повітря.

Постріл на ураження.
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25.01.2025 20:38 Ответить
Стіи! - стрілятиму! --- Стою! - стріляю!
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25.01.2025 20:45 Ответить
Стой, кто идет? Стой- стрелять буду! - Тихо, тихо... Таки ужэ никто никуда не идьот!
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25.01.2025 21:21 Ответить
ідіотізм, часового знимають тишком, ззаду
крикнути не встигне
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26.01.2025 04:45 Ответить
Це відомий алгоритм дії часового - із статуту.
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26.01.2025 08:28 Ответить
а статут з 40 року?
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26.01.2025 08:58 Ответить
Я пам'ятаю це з радянських часів, але і в Україні порядок залишився: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0342-05#Text.
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26.01.2025 13:25 Ответить
Аж присмоктує, так гопник сильнішому бидлу підсмоктує. Це він на інтелігента Байдена погавкував. А ту сциться перед биком.
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25.01.2025 20:47 Ответить
глубже не бывает
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25.01.2025 21:08 Ответить
от же ж воно підлабузник, аж невдобно...
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25.01.2025 21:15 Ответить
Бубачка понял, что настало время лизать.
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25.01.2025 21:19 Ответить
Чим його особисто налякали, що він так відверто вилизує?
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25.01.2025 21:20 Ответить
Зачьотно лизнув! З днем народження!
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25.01.2025 21:25 Ответить
Ви мали на увазі ШТЗ?
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25.01.2025 21:57 Ответить
А коли Шольц дзвонив і те саме просив, то ти що співав?
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25.01.2025 21:28 Ответить
Можна сподіватися що божевільний Трамп образиться на ***** і піде в рознос.
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25.01.2025 21:36 Ответить
Це не постріл у повітря, а
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25.01.2025 21:40 Ответить
АХХАХАХ
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25.01.2025 23:30 Ответить
Cосать готов у трапма, Зегнида!
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25.01.2025 23:20 Ответить
Чергова глава жополизства в Книзі Тіней Банкової.
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25.01.2025 23:22 Ответить
Американці його відразу розкусили і назвали "Моніка Зелінські"...
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26.01.2025 00:16 Ответить
це його фах - ублажати за гроші
на що сподівались 75% у 2019 - загадка віку
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26.01.2025 04:48 Ответить
Знамениті "73%" це від тих хто на вибори взагалі дійшов. Явка була менше 50% виборців. Раніше за явки нижче 50% вибори вважалися не дійсними, а обрані "не легітимними". Більше половини українців не пришли на вибори взагалі, бо не бачили гідного кандидата. Народних партій в Україні немає. Зовсім. Жодної. Самі політичні пректи-одноденки. "Зелені" зникнуть після наступних виборів, як зникли всі їх "папєрєдніки" які фінансувались олігархами. Переможе знов якийсь олігархічний проект. От зараз, наприклад, Пінчук ліпить з Притули чергового "кандидата для дебілів"... А народ, незважаючи на зающену мордяку навіть не пробує створювати партії бо "війна, не на часі"... А коли настане час то на кожному паркані буде висіти якийсь "притула" і обіцяти все і навіть більше з того чого потребує збіднівший народ...
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26.01.2025 05:54 Ответить
тоді чому не збирати свою партію? 🥳
я досвічений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
красти не вмію та не хочу бо можу заробити
та й гроші то інструмент а не самоціль
(доки це не зрозумів - старждаєш від дурні)

я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎

1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституток та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бєємвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...

ну наприклад виберете ви ********* у кращому разі...
і шо ві вам побудує? казарму!!! 😂

а я хочу мати справу з компом а не бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі
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26.01.2025 06:42 Ответить
У нас немає справжньої "живої " демократії, а ви пропонуєте електронну? Тоді нам точно пипець...
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26.01.2025 11:32 Ответить
ви з логікою не дружите?
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26.01.2025 18:28 Ответить
Стелиться Боневтік в ногах Трампа, почуяв небезпеку для своєї дупи, що це не Байден і його принижувати подібно смерті і не буде приниження прикукушених 73% словами "чому ми не в НАТО?". Трамп може зняти рімень і зробити дупу синьою і відправити навчатися у спецзаклад.
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26.01.2025 07:41 Ответить
 
 