Зеленский о призыве Трампа к Путину: Это не выстрел в воздух, а сигнал сильного человека
Президент Владимир Зеленский считает призыв президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину с требованием немедленно остановить войну против Украины "сигналом сильного человека".
Об этом глава государства заявил в интервью газете Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.
"Важно, что там есть сигнал сильного человека. Это - как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который о чем-то предупреждает, здесь он сразу делает прямой месседж. Он говорит, что действительно хочет закончить войну", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что сегодняшняя Россия "понимает только язык силы".
Ранее Зеленский заявил, что быстрого окончания войны России против Украины не будет, но президент США Дональд Трамп может ускорить этот процесс благодаря санкциям и экономическому давлению на Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Х/з шо він мав на увазі...
А оце лизання вже нічого не дасть. Перефразовуючи відому фразу - отримаєм і зупинку допомоги і ганьбу...
не чипайте артиста
обійшов пороха, 75% і т п ????
Трамп ніколи не приховував, що і як саме він має намір зробити. Тепер він почне втілювати це в реальну політику, перебуваючи в Білому домі. За всієї непередбачуваності Трампа це передбачувана передумова його політичного курсу, і вона залишиться такою протягом наступних чотирьох років. Ідеться не про цінності, а про інтереси.
У найближчі чотири роки Дональд Трамп, імовірно, змінить світовий порядок сильніше, ніж ми зараз припускаємо. Закон про те, що виживає найсильніший, визначатиме цей новий порядок. Трамп набагато більшою мірою перебуває на одній хвилі з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним, ніж із канцлером ФРН - незалежно від того, хто опиниться на цій посаді після парламентських виборів у Німеччині 23 лютого.
достатньо 2-3 боєголовки , ракети зрробимо самі
але не з зельцем... той наробить... 🤡
я вам розкажу анекдот
-гиви ти зачем продал тот кинджял что я тебе подарил?
-а я часи купил!
-то есть когда придут бандити ти сажешь им - пол второго?
- Стій, назад!
- Стій, стрілятиму!
Постріл у повітря.
Постріл на ураження.
крикнути не встигне
на що сподівались 75% у 2019 - загадка віку
я досвічений програміст, а не барига
вмію аналізувати ти приймати рішення
красти не вмію та не хочу бо можу заробити
та й гроші то інструмент а не самоціль
(доки це не зрозумів - старждаєш від дурні)
я б зробив партію - Інтелектуальна партія 😎
1. авторизовані (bank-id) електронні референдуми по усім питанням у країні, рішення є законом для влади (як у Швейцарії)
2. легалайз проституток та ТГК
3. за несплату податків - конфіскація та тюрма без винятку (якщо мати не може довести джерело купівлі котеджу та трьох бєємвє то сідає замість сина корупціонера)
4. усі посади у державі через прозорий конкурс
5. ще багато ідей, але...
ну наприклад виберете ви ********* у кращому разі...
і шо ві вам побудує? казарму!!! 😂
а я хочу мати справу з компом а не бюрократом
для спілкування в мене кум є та друзі