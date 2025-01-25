Война не закончится быстро, но Трамп способен ускорить этот процесс экономическим давлением на РФ, - Зеленский

Быстрого окончания войны России против Украины не будет, но президент США Дональд Трамп может ускорить этот процесс благодаря санкциям и экономическому давлению на Москву.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью газете Il Foglio, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Трамп прямо говорит о необходимости завершения войны, чтобы избежать худших последствий, и такая его тактика импонирует украинскому президенту.

"Он не предупреждает - он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока что мы не знаем, как это будет, потому что мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей. Потому что много всего, я сказал бы, в большинстве зависит от того, что у нас, какой мир справедливый можем мы получить. И хочет ли Путин, в принципе, закончить войну. И, по моему мнению, не хочет", - сказал Зеленский.

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Президент считает, что Трамп понимает все эти вызовы. "И он просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит хуже с посылом в российскую сторону", - добавил глава государства.

По его мнению, Трамп может ускорить окончание войны благодаря силе, санкциям, прочности Соединенных Штатов, экономике.

По крайней мере он может это сделать быстрее всех в мире на сегодня. На мой взгляд, с точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно скорее других", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.