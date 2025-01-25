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Война не закончится быстро, но Трамп способен ускорить этот процесс экономическим давлением на РФ, - Зеленский

Зеленський вважає, що Трамп може прискорити закінчення війни

Быстрого окончания войны России против Украины не будет, но президент США Дональд Трамп может ускорить этот процесс благодаря санкциям и экономическому давлению на Москву.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью газете Il Foglio, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Трамп прямо говорит о необходимости завершения войны, чтобы избежать худших последствий, и такая его тактика импонирует украинскому президенту.

"Он не предупреждает - он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока что мы не знаем, как это будет, потому что мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей. Потому что много всего, я сказал бы, в большинстве зависит от того, что у нас, какой мир справедливый можем мы получить. И хочет ли Путин, в принципе, закончить войну. И, по моему мнению, не хочет", - сказал Зеленский.

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Президент считает, что Трамп понимает все эти вызовы. "И он просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит хуже с посылом в российскую сторону", - добавил глава государства.

По его мнению, Трамп может ускорить окончание войны благодаря силе, санкциям, прочности Соединенных Штатов, экономике.

По крайней мере он может это сделать быстрее всех в мире на сегодня. На мой взгляд, с точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно скорее других", - добавил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК, чтобы снизить цены на нефть, это "моментально" может остановить российско-украинскую войну.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+20
Подивись ще раз в "глаз" путлера - війна швидше закінчиться...
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25.01.2025 19:42
+15
Вам людина з найвищим військовим званням у США - генерал Марк Міллі, ще наприкінці 2022 році казав закінчувати війну бо буде гірше. Але усе військово-політичне керівництво вітало в рожевих хмарках, а Єрмак в інтерв'ю Мосійчук у грудні 2022р. казав: "Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в повітрі."
Як там відчуття перемоги, прогірклою кіптявою не пахне?
Вже Трамп каже, закінчуйте, бо далі буде гірше....
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25.01.2025 19:47
+14
призви школярів та вагітних і війна закінчиться!!!!
головне щоб зе пішли воювати ті, кому ти дав бронь, та ті хто справно фінансує тцк!!!!
бо тобі кажуть призивати 18річних бо......
нема ким поповнювати ЗСУ
бо ***** 3млн, заброньовановідмазані
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25.01.2025 19:43
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дайте йому півника на палиці хай дитя займеться тим чим йому треба дуже його сьогодні багато і всі заяви якісь полу правда полу брехня дуже дратує цей потік несвідомого словоблуддя
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25.01.2025 20:18 Ответить
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25.01.2025 20:53 Ответить
ЩО там з другим самітом мира?
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25.01.2025 21:11 Ответить
Якщо ви бажажте отримати підтримку і допомогу, то перш за все мусите пояснити, чому і донести розуміння для широких кол громалськості, адже - вони виборці! А самміт добра площадка для того, щоби правду про Україну почули як мога більше країн, щоби вони уяснити відкіля ноги цієї війни розтуть, хто закоперщик і що він на самому ділі бажає отримати. А бажає пу реінкорнацію срср і соц.табору.. і багато ще чого.
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26.01.2025 14:30 Ответить
Саміти треба робити по 3-5 разів на рік бо гроші швидко закінчуються, а нових без самітів вже не дають
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26.01.2025 20:52 Ответить
youtu.be/J7Uvb-oGvjE?t=6387
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25.01.2025 23:42 Ответить
Це каже чм..о,для того щоб обратись в презеденти , першим лозумгом якого було закінчення війни,бо на війні заробляють попередники. Що там зеЛохі,як вам закінченя війни,чи з закордону куди ви виїхали по безвізу " бариги" не видно???
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26.01.2025 09:29 Ответить
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26.01.2025 09:49 Ответить
На носу четвертий рік війни а ці п..ари мін своїх не роблять в необхідних кількостях, а який від тебе толк, ти пусте місце
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26.01.2025 10:01 Ответить
президент старався домовитися з Путіним, але Росія має на меті знищити державність України, тому всі домовленості (якщо такі будуть) - це буде означати, підготовку посії до нового нападу. Ні про що з москалями не можна домовлятися. Росія повинна бути знищена
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26.01.2025 11:04 Ответить
Я коли його слова читаю, то враження, наче від якогось генератора випадкових фраз.
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26.01.2025 11:12 Ответить
Дегенератора.
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27.01.2025 13:18 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО СЧИТАЕШЬ !!! СКОЛЬКО ЕЩЁ ДУШ НАДО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО !!!???
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26.01.2025 11:28 Ответить
НО ЖД ГОТОВЫ БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА ИЛИ НЕТ !?)
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26.01.2025 11:39 Ответить
ХАСИДЫ ДАЖЕ ЗА ИЗРАИЛЬ НЕ ВОЮЮТ !!!
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26.01.2025 11:41 Ответить
Ідітє на ... Вальдемар зі своїм пророчєством. Обіцяв рудий бевзь мир за 24 часа ,давай мля виконуй...
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26.01.2025 12:57 Ответить
ЗЕ-команда стане ЗЕК-командою, як закінчиться війна, зараз вони бояться втратити владу, втрата влади для них, це ппц їм.
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26.01.2025 13:41 Ответить
Кому що не ясно?! Ці ублюдки будуть продовжувати війну, бо це їм вигідно, вони зараз дають кремлю далі просуватись в населених пунктах - це перша їхня задача, друга задача,- "сосати" і ******* гроші союзників і громадян, третя задача - якнайбільше "положить патріотів" України на полі бою, для мене не буде дивно, що вони будуть тікати в мордор з награбованим.
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26.01.2025 14:01 Ответить
Я хренею с этих зеленых (и не только) идиотов,которые надеятся на Трампа. Я бы не строил никаких планов на эту личность только потому что я еще очень хорошо помню как вся московия верещала "Трам наш", и в каждой подворотне московии висели плакаты где Донни взасос целоваося с ******. Надеяться можно и нужно только на ЗСУ под управлением Залужного как было в 2022 году,когда мы ******* кацапню как глухонемых,пока ****** клоун его не уволил.
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26.01.2025 14:59 Ответить
🇩🇪 От подивишся на широ тупе ,обличча зеленського 🤡 і прозріваєш ,шо ця потв* ра ,засіла в Україні надовго ,до останнього українця ...
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26.01.2025 15:49 Ответить
зегнида, рожа бридка, хз, шо воно шо пуйло московитське - 2 *****.
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26.01.2025 16:17 Ответить
Прикол, половина комментариев от свежерегнутых кремлеботов
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26.01.2025 18:15 Ответить
зелень тупа ще не так давно казала що війна закінчиться бистріше чим усі думають...а вже зовсім інше пи....ть...шо за ч...о у нас при владі...тільки піаритись та балоболити може
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26.01.2025 18:24 Ответить
так це ж ти не хочеш закінчувати війну
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26.01.2025 20:35 Ответить
Зрозуміло не закінчиться...ще не всі території злили і не все вкрали!!!
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26.01.2025 21:37 Ответить
То же мне, бином Ньютона!
Такие войны до 30 лет длятся. Можно считать, что 11 уже прошло…
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26.01.2025 22:00 Ответить
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26.01.2025 22:30 Ответить
Да ладно Вова . А шалыков на 9 мая НЕ будет ?
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27.01.2025 01:26 Ответить
Ні не буде, будеш дідов на палиці носити, якщо ***** знову не відмінить, як у минулому році.
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27.01.2025 02:00 Ответить
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