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Украину невозможно исключить из какой-либо переговорной площадки, - Зеленский

Зеленський: Без України переговори про завершення війни неможливі

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые переговорные процессы по завершению войны невозможны без участия в них Украины.

Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ ведет войну против Украины, мира, Европы. Но, прежде всего, война идет на нашей земле. Исключить Украину из любой переговорной площадки - невозможно. Или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические - и с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут связаны", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что имел "хорошие встречи" с президентом США Дональдом Трампом, и поддерживает то, что Трамп хочет достичь успеха в переговорах между Украиной и РФ.

"Я уверен, что у него есть большие шансы. И будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной, по-другому это просто не получится. Потому что Россия не хочет заканчивать войну, а Украина хочет. И это очень важный аргумент", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский относительно возможных переговоров: Надеюсь, что будут Украина, Америка, Европа и "русские"

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) переговоры (5054) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+5
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25.01.2025 18:13
+4
47. Оно уже 5 лет как Янелох. И мозги как у 5-летнего.
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25.01.2025 18:47
+2
Загадка the природи: не голитися і кожен день на людях, а борода не росте.
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25.01.2025 18:11
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25.01.2025 18:10 Ответить
Загадка the природи: не голитися і кожен день на людях, а борода не росте.
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25.01.2025 18:11 Ответить
Щоб так "не росла" борода треба півгодини в день на перукаря...
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25.01.2025 18:24 Ответить
Ця небритість якби натякає, що the таке зайняте, так про народ піклується, що немає коли ні побритися ні одягнутися. Насправді, як уже написали, підтримувати таку небритість вимагає набагато більше часу ніж просто голитися щодня. Розраховано на істот з рівнем IQ трохи вище за павіана, тобто на виборців the.
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25.01.2025 19:15 Ответить
Чому , за цілий день , жодної теми ...?
Із Днем Народження пане Президенте !
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25.01.2025 18:11 Ответить
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25.01.2025 18:13 Ответить
А що в янєлоха боневтіковича сьогодні День Народження ?
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25.01.2025 18:41 Ответить
Так сьогодні Найвеличнійшому Лідору ********** -46 років ,пора вже на дембіль .
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25.01.2025 18:45 Ответить
47. Оно уже 5 лет как Янелох. И мозги как у 5-летнего.
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25.01.2025 18:47 Ответить
тому що тут люди кукльтурні і якщо нема поздоровлен то то вони через силу себе стримують щоб не зірватися
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25.01.2025 18:47 Ответить
Й побажаємо йому долі тих, хто постраждав від його преЗЕденства!
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25.01.2025 19:32 Ответить
А я думаю чего это так колбасит наркошу... Ну хоть нашел собеседицу. Нелох на один год стал еще нелохом.
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25.01.2025 20:51 Ответить
США дали Індії місяць, щоб припинити торгівлю з Росією

Індія має вивантажити нафту з російських танкерів, які потрапили під санкції США, до 27 лютого і завершити всі фінансові операції з ними до 12 березня. Такі терміни встановило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну. Відповідні роз'яснення було доведено до міністерства нафти Індії, повідомив його глава Панкадж Джайн, передає Reuters.
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25.01.2025 18:24 Ответить
Коли КНДР відправляла піхоту на кацапію, світ мовчав. Має право ***** захищатись всіма способами. Я так не думаю. Чужі війська у чужій війні. Це сигнал. Світу. Україну хочуть знищити всіма засобами країни осі Зла. Ось вам вже й балістичні ракети їдуть в ешелонах. А світ продовжує мовчати. Не реагує. А має реагувати. Якось так. В Україну балістику, в Пхеньян крилаті. В Україну піхоту, в Пхеньян війська Японії, Австралії, Н.Зеландії та Індонезії. Око за око !
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25.01.2025 18:29 Ответить
Майбутнє змінить континенти
І, може, навіть змінить Зодіак...
Можливо психіатри на клієнтах
Татуюватимуть на лобі символ "FUCK"...

Але й тоді, з минулого, на згадку,
Для тих, хто гроші за брехню підняв у "ТОП"
Суспільством, у законному порядку,
Введеться термін - " повний зєлєбоб".

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25.01.2025 18:36 Ответить
Зеленський це не Україна
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25.01.2025 18:36 Ответить
Це вже Трампу вірішувати як вести переговори з рашкою - з тобою, чи "по іншому " - без тебе ,тим більше ,що ти вже задовбав трампа своїми "планами перемоги ". Так що сиди і мовчи ,коли дорослі домовляються.
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25.01.2025 18:39 Ответить
Краще скажи на яку таку угоду ти вже ЗГОДИВСЯ з Трампом?!
Нам дуже цікаві подробиці.
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25.01.2025 18:44 Ответить
лом в зад путину
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25.01.2025 18:52 Ответить
Трамп не робить постріл у повітря, він каже напряму, що хоче зупинити війну, бо далі буде гірше - Зеленський каже, що гірше буде для росії

Так, швидкого закінчення війни не буде, але Трамп і санкції можуть це пришвидшити.
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25.01.2025 18:53 Ответить
Не моліться на Трампа. Він не Бог ! Дивіться реаліям в очі. І не фантазуйте, як це роблять експерти у телеящику ! З телеведучими. Вірте тільки нашим ЗСУ. Яких зараз мочить ... уклоніст Чмонька.
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25.01.2025 18:58 Ответить
Только без ермачни
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25.01.2025 20:00 Ответить
Та тебе, неадекватне чучело, ніхто нікуди навіть включати не буде. Як би ти не вилизував зараз Трампу дупу, він злопам'ятний і все добре пам'ятає. Ти - труп, і можливо, навіть не політичний.
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25.01.2025 20:10 Ответить
 
 