Украину невозможно исключить из какой-либо переговорной площадки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что любые переговорные процессы по завершению войны невозможны без участия в них Украины.

Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ ведет войну против Украины, мира, Европы. Но, прежде всего, война идет на нашей земле. Исключить Украину из любой переговорной площадки - невозможно. Или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические - и с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут связаны", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что имел "хорошие встречи" с президентом США Дональдом Трампом, и поддерживает то, что Трамп хочет достичь успеха в переговорах между Украиной и РФ.

"Я уверен, что у него есть большие шансы. И будем верить, что ему удастся. Это можно сделать только с Украиной, по-другому это просто не получится. Потому что Россия не хочет заканчивать войну, а Украина хочет. И это очень важный аргумент", - добавил президент.

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