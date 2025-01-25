Зеленский считает, что странам Европы нужно усиливать свои армии: у них есть все возможности

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейским странам необходимо усиливать свои армии, даже когда война РФ против Украины завершится.

Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во Франции - 200 тысяч плюс (военных, - ред.). На бумаге 250, я не знаю реальный состав, но мы понимаем, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны - меньше. То есть, если без США, Европа, при всем уважении - Франция, Италия Германия - даже если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины, тогда да, мы сможем сравниться. Но, если мы говорим, кто может остановить - то только большое количество союзников. Если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что во время экономического форума в Давосе призвал европейских партнеров усиливать свою обороноспособность. По словам президента, у стран Европы есть "все возможности увеличить расходы на свою защиту, свою армию и оружие, на технологии".

В частности, среди технологий, которые могут быть полезными для защиты границ и в мирное время, Зеленский назвал дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Президент убежден, что Европе стоит усиливать оборону даже после завершения войны России против Украины, потому что ее армии слабее российской.

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"Не очень хочется говорить об усилении армии, если честно, хочется говорить о другом, бороться с реальными вызовами для человечества. Есть много разных болезней, тратить на это - на науку, образование, но мы с вами находимся в реалиях, и вы эти реалии знаете, вы сами были в плену. Есть такие люди. Есть такие государства. И им все равно на ваши права, ваши жизни. Они понимают только язык силы. Сегодняшняя путинская Россия - это именно такое государство. Она не отличается от сегодняшнего Ирана и Северной Кореи", - добавил Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что странам Европы нельзя экономить на своей безопасности. Он поддержал призыв новой администрации США увеличить оборонные расходы стран НАТО.

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