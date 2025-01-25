РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9683 посетителя онлайн
Новости
1 615 35

Зеленский считает, что странам Европы нужно усиливать свои армии: у них есть все возможности

Зеленський про обороноздатність країн Європи

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейским странам необходимо усиливать свои армии, даже когда война РФ против Украины завершится.

Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во Франции - 200 тысяч плюс (военных, - ред.). На бумаге 250, я не знаю реальный состав, но мы понимаем, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны - меньше. То есть, если без США, Европа, при всем уважении - Франция, Италия Германия - даже если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины, тогда да, мы сможем сравниться. Но, если мы говорим, кто может остановить - то только большое количество союзников. Если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что во время экономического форума в Давосе призвал европейских партнеров усиливать свою обороноспособность. По словам президента, у стран Европы есть "все возможности увеличить расходы на свою защиту, свою армию и оружие, на технологии".

В частности, среди технологий, которые могут быть полезными для защиты границ и в мирное время, Зеленский назвал дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Президент убежден, что Европе стоит усиливать оборону даже после завершения войны России против Украины, потому что ее армии слабее российской.

Читайте также: Зеленский о призыве Трампа к Путину: Это не выстрел в воздух, а сигнал сильного человека

"Не очень хочется говорить об усилении армии, если честно, хочется говорить о другом, бороться с реальными вызовами для человечества. Есть много разных болезней, тратить на это - на науку, образование, но мы с вами находимся в реалиях, и вы эти реалии знаете, вы сами были в плену. Есть такие люди. Есть такие государства. И им все равно на ваши права, ваши жизни. Они понимают только язык силы. Сегодняшняя путинская Россия - это именно такое государство. Она не отличается от сегодняшнего Ирана и Северной Кореи", - добавил Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что странам Европы нельзя экономить на своей безопасности. Он поддержал призыв новой администрации США увеличить оборонные расходы стран НАТО.

Читайте также: Украине нужна миллионная армия для защиты от России, - Зеленский

Автор: 

армия (8501) Зеленский Владимир (20734) оборона (5225) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Та ты шо? И это говорит тело, сокращавшее свою армию накануне большого вторжения.

показать весь комментарий
25.01.2025 21:57
+12
"Ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як будувати дороги? Для нас це проблема!" (с)
"Виділення додаткових 50млрд на ЗСУ - це популізм від Порошенка" (с)
Обидві заяви (одна від найвеличнішого, а інша від його "служки") зроблені у січні 2022-го. До повномаштабного вторгнення лишався лише місяць.
Зате яке воно тепер потужний спеціаліст!

До речі! Обвинувачення генералам про "неправильну оцінку ситуації", "нехтування даними розвідки", "невірні накази підлеглим" і, особливо про "що привело до тяжких наслідків" - це саме про Голову РНБО/Верховного Головнокомандувача/Президента В.О. Зеленського
показать весь комментарий
25.01.2025 21:58
+11
Включил Великого.
показать весь комментарий
25.01.2025 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Включил Великого.
показать весь комментарий
25.01.2025 21:53 Ответить
Шось Батька Махно седні разашелсі
показать весь комментарий
25.01.2025 21:54 Ответить
всьо! капець!
арміям не вижити без хрипоти зе!гундоса!
показать весь комментарий
25.01.2025 21:56 Ответить
Він уже всіх дістав, ошуканець.
показать весь комментарий
25.01.2025 21:57 Ответить
Та ты шо? И это говорит тело, сокращавшее свою армию накануне большого вторжения.

показать весь комментарий
25.01.2025 21:57 Ответить
Чого Залужний його тоді не ********* пістолетом по голові
показать весь комментарий
25.01.2025 22:02 Ответить
в Залуженого треба і питати.. а ми можем лишень припускати, "чому"..
показать весь комментарий
25.01.2025 22:14 Ответить
Залужный вместл того чтобы поднять армию обладая огромным авторитетом решил спрятать голову в песок и улететь в Британию писать мемуары
показать весь комментарий
26.01.2025 00:51 Ответить
Слон і Моська
показать весь комментарий
25.01.2025 23:28 Ответить
Шабат шалом,годі вже знущань над читачами цензор.нет
показать весь комментарий
25.01.2025 21:58 Ответить
"Ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як будувати дороги? Для нас це проблема!" (с)
"Виділення додаткових 50млрд на ЗСУ - це популізм від Порошенка" (с)
Обидві заяви (одна від найвеличнішого, а інша від його "служки") зроблені у січні 2022-го. До повномаштабного вторгнення лишався лише місяць.
Зате яке воно тепер потужний спеціаліст!

До речі! Обвинувачення генералам про "неправильну оцінку ситуації", "нехтування даними розвідки", "невірні накази підлеглим" і, особливо про "що привело до тяжких наслідків" - це саме про Голову РНБО/Верховного Головнокомандувача/Президента В.О. Зеленського
показать весь комментарий
25.01.2025 21:58 Ответить
Голову РНБО не чіпати,він нам знаки подавав ще з осені,ходив у чорному,а те що ви не поняли так то ви самі винні,ха ха ха
показать весь комментарий
25.01.2025 22:09 Ответить
Ветеринар був не Голова, а Секретар РНБО.
показать весь комментарий
25.01.2025 22:12 Ответить
Мабуть піду я трохи прогуляюсь на подвір'ї перед сном.
Бо це вже перебір з гундосом сьогодні на Цензорі.
показать весь комментарий
25.01.2025 21:59 Ответить
У нього днюха седне, от він і пішов в разнос !!!
показать весь комментарий
25.01.2025 22:03 Ответить
Краще б він просто пішов на {EQ.
показать весь комментарий
25.01.2025 22:11 Ответить
в понос
показать весь комментарий
25.01.2025 22:59 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2025 22:08 Ответить
😁😂😂😂
показать весь комментарий
26.01.2025 10:31 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2025 22:09 Ответить
Так ти визначись вже, опудало: їм свої армії посилювати чи тобі ресурси на продовження війни надсилати.
показать весь комментарий
25.01.2025 22:12 Ответить
Так -і Зеля буде Наполеоном Європи - а як інакше - для цього потрібна всього дрібничка - вигнати кацапів
показать весь комментарий
25.01.2025 22:14 Ответить
Маєте на увазі соло на піаніно без рук?
показать весь комментарий
25.01.2025 22:59 Ответить
дороги їм треба будувати ..ДОРОГИ
показать весь комментарий
25.01.2025 22:29 Ответить
А Шольц з Макроном такі йому у відповідь-""Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема",
показать весь комментарий
25.01.2025 22:45 Ответить
А про армію України хай Порошенко піклується.

Бо ЗЄ зайнятий роздаванням цінних порад. Наша мавпочка знає, як їм краще робити.
показать весь комментарий
25.01.2025 22:49 Ответить
Бонопард знову за своє
показать весь комментарий
25.01.2025 23:34 Ответить
Европа будуе дороги ,та готуеться до травневиг шашликiв!
показать весь комментарий
26.01.2025 00:07 Ответить
Країни ЄС - будуйте асфальтні дороги і знищуйте ракети та танки, негайнго всі йдіть дивитися пуйлу в очі, купуйте лижі і на відпочинок а гори...це вам радить Верховний асфальтоукладчик,, який має практику 6-ти річної давнини.
показать весь комментарий
26.01.2025 07:37 Ответить
Проблема в тому що схоже ніхто не хоче з чінним лідером вирішувати такі виклики,бо нема довіри,скривлена реальність і сім п'ятниць на неділі
показать весь комментарий
26.01.2025 07:47 Ответить
Тю,а їм що не треба будувати дороги?
показать весь комментарий
26.01.2025 08:19 Ответить
 
 