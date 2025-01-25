Зеленский считает, что странам Европы нужно усиливать свои армии: у них есть все возможности
Президент Владимир Зеленский заявил, что европейским странам необходимо усиливать свои армии, даже когда война РФ против Украины завершится.
Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во Франции - 200 тысяч плюс (военных, - ред.). На бумаге 250, я не знаю реальный состав, но мы понимаем, что где-то вокруг этих цифр. Все остальные страны - меньше. То есть, если без США, Европа, при всем уважении - Франция, Италия Германия - даже если они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины, тогда да, мы сможем сравниться. Но, если мы говорим, кто может остановить - то только большое количество союзников. Если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что во время экономического форума в Давосе призвал европейских партнеров усиливать свою обороноспособность. По словам президента, у стран Европы есть "все возможности увеличить расходы на свою защиту, свою армию и оружие, на технологии".
В частности, среди технологий, которые могут быть полезными для защиты границ и в мирное время, Зеленский назвал дроны и системы радиоэлектронной борьбы.
Президент убежден, что Европе стоит усиливать оборону даже после завершения войны России против Украины, потому что ее армии слабее российской.
"Не очень хочется говорить об усилении армии, если честно, хочется говорить о другом, бороться с реальными вызовами для человечества. Есть много разных болезней, тратить на это - на науку, образование, но мы с вами находимся в реалиях, и вы эти реалии знаете, вы сами были в плену. Есть такие люди. Есть такие государства. И им все равно на ваши права, ваши жизни. Они понимают только язык силы. Сегодняшняя путинская Россия - это именно такое государство. Она не отличается от сегодняшнего Ирана и Северной Кореи", - добавил Зеленский.
Ранее президент Зеленский заявлял, что странам Европы нельзя экономить на своей безопасности. Он поддержал призыв новой администрации США увеличить оборонные расходы стран НАТО.
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арміям не вижити без хрипоти зе!гундоса!
"Виділення додаткових 50млрд на ЗСУ - це популізм від Порошенка" (с)
Обидві заяви (одна від найвеличнішого, а інша від його "служки") зроблені у січні 2022-го. До повномаштабного вторгнення лишався лише місяць.
Зате яке воно тепер потужний спеціаліст!
До речі! Обвинувачення генералам про "неправильну оцінку ситуації", "нехтування даними розвідки", "невірні накази підлеглим" і, особливо про "що привело до тяжких наслідків" - це саме про Голову РНБО/Верховного Головнокомандувача/Президента В.О. Зеленського
Бо це вже перебір з гундосом сьогодні на Цензорі.
Бо ЗЄ зайнятий роздаванням цінних порад. Наша мавпочка знає, як їм краще робити.