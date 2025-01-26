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Новости Помощь Украине
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Американские дипломаты просят Госдеп "разморозить" помощь Украине, - FT

Держдеп просять розморозити програми допомоги Україні

Американские дипломаты в срочном порядке просят освободить связанные с Украиной программы от выданного Госсекретарем США Марко Рубио распоряжения заморозить на три месяца внешнюю помощь.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к Рубио с просьбой исключить из-под действия выданной им директивы работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

"Пока мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос - полностью или частично, - но пока есть позитивные сигналы из Вашингтона",- говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, 25 января.

Financial Times пишет, USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об "остановке работы", пока рассматривается запрос на исключение из-под действия директивы госсекретаря США.

Также издание пишет, что к вечеру субботы в Киеве некоторым организациям начали поступать предписания о прекращении работы.

В частности, в одном из таких предписаний подрядчику сказали "немедленно прекратить работу по контракту/задаче USAID/Украина".

Также читайте: Военная помощь Украине от США сейчас продолжается, она стратегически важна и для Вашингтона, - МИД

Ограничения Госдепа не касаются военной помощи

Как отмечают чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине, под угрозой оказались такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Издание пишет, что директива Рубио содержит определенные исключения, в частности, военное финансирование для Израиля и Египта, а также экстренную продовольственную помощь за рубежом.

В комментарии FT украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что военная помощь Украине не подпадает под действие приказа о приостановлении поддержки.

"Военная помощь Украине не пострадает. По крайней мере, по состоянию на сейчас, и она точно не является частью этого 90-дневного замораживания", - сказал неназванный чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.

25 января президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

Также читайте: Госсекретарь США Рубио подписал распоряжение об остановке иностранной помощи, - Reuters

Автор: 

Госдепартамент США (1848) США (27043) Рубио Марко (216)


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Топ комментарии
+7
Тепер нехай ЗЕ бере ОП і кабінет міністрів і іде добудовувати підземні школи за власні кошти
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26.01.2025 01:12
+2
ну це тільки теорія...
але те, що вони всі, на другому тиждні "покращяння", будуть змінені на хлопаків з іншої партії,
які теж не причому - навіть сумніву нема!
донін рул! - всі інші, як би це так сказати, - лялькі-*********,
як ні самі вони, так і ні їхні посади не цікавлять нікого років так 4 як мінімум...
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26.01.2025 01:36
+1
на коліна і в чергу за бубою на лизнути святу дупу!
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26.01.2025 01:11
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Правила форума Совет форумчан
на коліна і в чергу за бубою на лизнути святу дупу!
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26.01.2025 01:11 Ответить
Тепер нехай ЗЕ бере ОП і кабінет міністрів і іде добудовувати підземні школи за власні кошти
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26.01.2025 01:12 Ответить
Хочеш сказати?що влада будує особисто собі підземні вілли на випадок окупації держави орками? Будуть там таємно жити?
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26.01.2025 02:22 Ответить
один рудий, чи там зелений можуть паламати все,
a холопня відразу бряк на коліна і просить!
огидно...
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26.01.2025 01:17 Ответить
американські дипломати, вочевидь, мають свій процент відкату від грантожерів штибу шабуні.
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26.01.2025 01:21 Ответить
ну це тільки теорія...
але те, що вони всі, на другому тиждні "покращяння", будуть змінені на хлопаків з іншої партії,
які теж не причому - навіть сумніву нема!
донін рул! - всі інші, як би це так сказати, - лялькі-*********,
як ні самі вони, так і ні їхні посади не цікавлять нікого років так 4 як мінімум...
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26.01.2025 01:36 Ответить
Трамп герой тільки на словах, а на ділі виконує план путлєра
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26.01.2025 03:18 Ответить
Трамп лише проамериканський президент. На ***** і тим більше на Україну йому діла особливо нема.
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26.01.2025 08:25 Ответить
Тобто військова допомога продовжиться, постраждають лише мільярди які зелена шобла краде у турборежимі?
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26.01.2025 08:26 Ответить
Ветеран воєн в Афганістані та Іраку, новий міністр оборони США Піт Хегсет окреслив три ключові пріоритети для Пентагону. При цьому він пообіцяв, що в разі необхідності американська армія перейде до знищення ворогів.Хегсет пообіцяв, що Пентагон відродить «дух воїна», зміцнить єдність армії, а також підвищить стандарти служби.

Крім того, він наголосив на необхідності реформування оборонно-промислового комплексу, що спрощує систему закупівель, проведення фінансового аудиту та прискорює впровадження нових технологій.

Хегсет пообіцяв, що американські військові залишаться «найсильнішою і найсмертоноснішою військовою силою у світі».
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26.01.2025 08:36 Ответить
Хегсет - запойний алкоголік та гусар. Що він дійсно може зробити - це розвалити найвеличнішу у світі військову структуру - Пентагон.
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26.01.2025 09:35 Ответить
Ми і знати не будемо, як трампло припинить військову допомогу. Це станеться дуже швидко, як у минулому році півроку була заблокована конгресом та особисто Джонсоном будь-яка допомога.
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26.01.2025 09:33 Ответить
і зелені *********** і тут були ні до чого?
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26.01.2025 11:25 Ответить
Так голобородько сказал 73 процентам дебилов,что заборона Украины не касается.
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26.01.2025 12:02 Ответить
 
 