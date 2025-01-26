Американские дипломаты просят Госдеп "разморозить" помощь Украине, - FT

Американские дипломаты в срочном порядке просят освободить связанные с Украиной программы от выданного Госсекретарем США Марко Рубио распоряжения заморозить на три месяца внешнюю помощь.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что высокопоставленные дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к Рубио с просьбой исключить из-под действия выданной им директивы работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине.

"Пока мы не знаем, будет ли одобрен этот запрос - полностью или частично, - но пока есть позитивные сигналы из Вашингтона",- говорится в электронном письме, направленном сотрудникам USAID в Украине в субботу, 25 января.

Financial Times пишет, USAID в Украине временно приостановило выдачу приказов об "остановке работы", пока рассматривается запрос на исключение из-под действия директивы госсекретаря США.

Также издание пишет, что к вечеру субботы в Киеве некоторым организациям начали поступать предписания о прекращении работы.

В частности, в одном из таких предписаний подрядчику сказали "немедленно прекратить работу по контракту/задаче USAID/Украина".

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Ограничения Госдепа не касаются военной помощи

Как отмечают чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине, под угрозой оказались такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры.

Издание пишет, что директива Рубио содержит определенные исключения, в частности, военное финансирование для Израиля и Египта, а также экстренную продовольственную помощь за рубежом.

В комментарии FT украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что военная помощь Украине не подпадает под действие приказа о приостановлении поддержки.

"Военная помощь Украине не пострадает. По крайней мере, по состоянию на сейчас, и она точно не является частью этого 90-дневного замораживания", - сказал неназванный чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио одобрил приостановление работы Соединенных Штатов по всей иностранной помощи.

25 января президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

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