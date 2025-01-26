Наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 является утечка из лаборатории в Китае, - ЦРУ

Утечка из Уханьского института вирусологии является "более вероятной" причиной появления коронавируса, чем его происхождение от животных.

Об этом заявил пресс-секретарь американского разведывательного ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исходя из имеющихся данных и материалов расследований, связанных с лабораторными исследованиями происхождение пандемии считается более вероятным, чем естественное происхождение", - заявил он.

Однако чиновник подчеркнул "низкую уверенность" ЦРУ в таком выводе, что означает, что разведывательные данные, на которых он базируется, являются недостаточными, неубедительными или противоречивыми, а соответственно оба сценария, с лабораторным и естественным происхождением, остаются вероятными.

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Решение обнародовать оценку ЦРУ причин пандемии COVID-19 стало одним из первых, принятых назначенным в четверг директором управления Джоном Рэтклиффом.

Рэтклифф, занимавший должность директора национальной разведки во время первой каденции президента Дональда Трампа, считает, что пандемию COVID-19 скорее всего вызвала утечка из института вирусологии в городе Ухань центральной китайской провинции Хубэй, недалеко от которого на городском рынке морепродуктов впервые были обнаружены возбудители опасной инфекции.

Ранее, в пятницу, в интервью медиа Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ, которое отказывалось публично объявлять свои выводы относительно происхождения коронавируса, наконец их обнародовало.

"Для меня это вопрос первого дня. Я много говорил о необходимости устранения угрозы со стороны Китая... и в частности, ответа на вопрос, почему погибли миллионы американцев и почему Центральное разведывательное управление сидело в стороне пять лет, избегая делать оценки происхождения коронавируса COVID-19", - сказал Рэтклифф.

По его словам, "наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл указывают на то, что причиной пандемии ковида является утечка из Уханьского института вирусологии".

В то же время официальные лица сообщили американским СМИ, что новая оценка не базируется на новых разведывательных данных и появилась еще в конце каденции президента Джо Байдена, который приказал провести дополнительную проверку в последние недели работы своей администрации.

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Дискуссии о происхождении COVID-19 продолжаются, поскольку ни одна из теорий - о лабораторной утечке или естественных причинах появления вируса, не имеет убедительных доказательств. Китайские власти отвергают все предположения об утечке из лаборатории и обвиняют Соединенные Штаты в манипуляциях и политизации этого вопроса.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сенат США утвердил Рэтклифа на посту главы ЦРУ.