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Наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 является утечка из лаборатории в Китае, - ЦРУ

Звідки взявся коронавірус?

Утечка из Уханьского института вирусологии является "более вероятной" причиной появления коронавируса, чем его происхождение от животных.

Об этом заявил пресс-секретарь американского разведывательного ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исходя из имеющихся данных и материалов расследований, связанных с лабораторными исследованиями происхождение пандемии считается более вероятным, чем естественное происхождение", - заявил он.

Однако чиновник подчеркнул "низкую уверенность" ЦРУ в таком выводе, что означает, что разведывательные данные, на которых он базируется, являются недостаточными, неубедительными или противоречивыми, а соответственно оба сценария, с лабораторным и естественным происхождением, остаются вероятными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве стремительно растет заболеваемость COVID-19: За неделю зафиксировано 1283 случая

Решение обнародовать оценку ЦРУ причин пандемии COVID-19 стало одним из первых, принятых назначенным в четверг директором управления Джоном Рэтклиффом.

Рэтклифф, занимавший должность директора национальной разведки во время первой каденции президента Дональда Трампа, считает, что пандемию COVID-19 скорее всего вызвала утечка из института вирусологии в городе Ухань центральной китайской провинции Хубэй, недалеко от которого на городском рынке морепродуктов впервые были обнаружены возбудители опасной инфекции.

Ранее, в пятницу, в интервью медиа Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ, которое отказывалось публично объявлять свои выводы относительно происхождения коронавируса, наконец их обнародовало.

"Для меня это вопрос первого дня. Я много говорил о необходимости устранения угрозы со стороны Китая... и в частности, ответа на вопрос, почему погибли миллионы американцев и почему Центральное разведывательное управление сидело в стороне пять лет, избегая делать оценки происхождения коронавируса COVID-19", - сказал Рэтклифф.

По его словам, "наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл указывают на то, что причиной пандемии ковида является утечка из Уханьского института вирусологии".

В то же время официальные лица сообщили американским СМИ, что новая оценка не базируется на новых разведывательных данных и появилась еще в конце каденции президента Джо Байдена, который приказал провести дополнительную проверку в последние недели работы своей администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США утвердил Рэтклифа в должности главы ЦРУ

Дискуссии о происхождении COVID-19 продолжаются, поскольку ни одна из теорий - о лабораторной утечке или естественных причинах появления вируса, не имеет убедительных доказательств. Китайские власти отвергают все предположения об утечке из лаборатории и обвиняют Соединенные Штаты в манипуляциях и политизации этого вопроса.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сенат США утвердил Рэтклифа на посту главы ЦРУ.

Автор: 

ЦРУ (216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
ЦРУ просто сциться назвати істинну причину пандемії. Отже, центр вірусології ;Вектор;, Новосибірськ, сталася аварія. Їх не одна була, до речі. Саме коронавірусами і займався ;Вектор;. Із Новосибірська в Ухань літають прямі авіарейси. До речі, розслідування привело саме до території біля аеропорту в Ухані.
От вам і походження ковіду.
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26.01.2025 10:18
+10
Хто б сумнівався...
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26.01.2025 10:16
+9
та не рівняйте густоту населення Уханя і того Новосибірська... до того ж у Новосибірську і навколишніх районах тоді був спалах епідемії атипової пневонії і там тоді теж загинуло чимало людей. от тільки про це скабєєви і соловйови нічого не говорили.
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26.01.2025 11:20
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Трумп рулєзз! Жгі ісчо! ********** кєтайозне бабло заважає розслідування проводити. Ось тут Трумп може щось файне запилити! Притиснути кєтайське монстра.
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26.01.2025 10:16 Ответить
Хто б сумнівався...
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26.01.2025 10:16 Ответить
Іспанка, Уханька...


.
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26.01.2025 10:25 Ответить
ЦРУ просто сциться назвати істинну причину пандемії. Отже, центр вірусології ;Вектор;, Новосибірськ, сталася аварія. Їх не одна була, до речі. Саме коронавірусами і займався ;Вектор;. Із Новосибірська в Ухань літають прямі авіарейси. До речі, розслідування привело саме до території біля аеропорту в Ухані.
От вам і походження ковіду.
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26.01.2025 10:18 Ответить
Якщо це так, то новосіб повинен був увесь повиздихати. Там же не було такої ізоляції та кількості лікарень, як у Китаї.
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26.01.2025 10:27 Ответить
Епідемія, схожа з ковідом, була, але дізнатися кількість інфікованих неможливо.
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26.01.2025 10:30 Ответить
Все залежить від імунітету людини. Знайома ще в 2019-му привезла ковід з Італії, кашляла капець. Потім декілька разів ще перехворіла і жива. А ось моя двоюрідна сестра померла з першого захворювання. Я теж два рази перехворів.
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26.01.2025 10:31 Ответить
Я працював з ковідними і нічого. Маска та антисептик творять чудеса. А захворів у перший місяць війни, вже в частині, під час бойових дій. Ох і весело було...
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26.01.2025 10:40 Ответить
Маска ніяк не захищає від вірусів. Маска лише для того, щоб ви, якщо хворі, не розбризкували зі слюною свої віруси, коли розмовляєте, наприклад.
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26.01.2025 16:08 Ответить
Пан вірусолог, чи так, начитався модних сайтів?
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26.01.2025 16:12 Ответить
Це неодноразово пояснювали спеціалісти. Але, при пандемії, якщо ти хворий і можеш цього не знати, то маски краще носити всім, щоб хвороба швидко не розповсюджувалась.
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26.01.2025 16:22 Ответить
Що ви намагаєтесь довести тупому тролеві
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26.01.2025 23:46 Ответить
та не рівняйте густоту населення Уханя і того Новосибірська... до того ж у Новосибірську і навколишніх районах тоді був спалах епідемії атипової пневонії і там тоді теж загинуло чимало людей. от тільки про це скабєєви і соловйови нічого не говорили.
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26.01.2025 11:20 Ответить
З вересня-жовтня в Сосії почалася епідемія НЕтипової пневмонії яка в грудні докотилася до України. А в січні -лютому бабахнух коронавірус. СОвпадєніє?
Думаю кацапи, просто поідкинули після аварії інфекцію китайцям..
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26.01.2025 15:04 Ответить
вони вічномаладой і вічнопяні,та й статистики нема,може що й виздохло,може баби атріцатєльнанаражалі
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26.01.2025 15:28 Ответить
тільки там не сталася аварія, а її спеціально зробили, щоб сліди замести. і не цапи передали в Ухань зразки того вірусу, а іранська розвідка, яка за легендою викрала той вірус в американській біолабораторії в Іраці і передала китайцям на дослідження. а китайці для спільних досліджень позвали каців. а каци тоді мали зуб на китайців через наркоту (цапи не хотіли продавати у себе китайські синтетичні наркотики, а тільки гнати їх транзитом у Європу. щось типу того було. ну і відповідно тоді погризлись, бо китайці тоді через своїх людей без дозволу каців стали ту свою наркоту ще у ращці продавати) тому відправили в Ухань своїх спеців уже зараженим тим вірусом (ті специ були вакциновані, тому були тільки переносчиками того вірусу, проте самі не захворіли). от в цій лабораторії і заразилися китайські вчені від цапських спеців. принаймні таку версію видали ще у 21-му році інсайдери "генерал свр". фіг його знає наскільки то є правда, проте щось дуже схоже. бо тоді в Новосибірську була масова епідемія атипової пневмонії, від якої померло багато людей. тобто там десь стався витік того вірусу, тому і влаштували ту аварію на тому Векторі, щоб сліди замести.
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26.01.2025 11:15 Ответить
Недарма Фаучі отримав недавно президентську амністію за всю свою діяльність за весь час на державній службі. Сподіваюсь, на нього подадуть в суд прокурори окремих штатів.
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26.01.2025 10:21 Ответить
100 пудово китайозі шось "мудрили" ссуки вузькоглазі...
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26.01.2025 10:23 Ответить
Ідіократія
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26.01.2025 10:24 Ответить
Скоро пучуємо про рептілоїдів, планету Набіра, винайдуть вічний двигун, і Земля офіційно стане пласкою.
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26.01.2025 10:26 Ответить
350 лярдів ... Да фарм. компанії світу заробляють у 3 рази більше, мабуть, що їм ті додаткові 350 ...
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26.01.2025 13:02 Ответить
ковід це пуйловська біологічна спецоперація після виборів кварталу перед зимою та перед початком повномасштабного вторгнення на територію України
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26.01.2025 10:29 Ответить
Параша с Китаем разрабатывают десятки новых штаммов в качестве бактериологического оружия. 3-я (вернее 4-я) мировая война станет бактериологической, а не ядерной.
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26.01.2025 10:32 Ответить
Ковид - вирус, а не бактерия. Разные вещи и лечатся по разному
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26.01.2025 12:20 Ответить
Несуттєво.
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26.01.2025 13:03 Ответить
Биологическое (бактериологическое) оружие или просто биооружие - это патогенные организмы, микроорганизмы или их споры, вирусы, прионы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных при прямом контакте с ними. Предназначены для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Относится к оружию массового поражения.
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26.01.2025 13:08 Ответить
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искуственно созданный в лаборатории вирус COVID-19 ---- это был чей то тщательно
продуманный бизнес план - и он очень похож на 911 в Нью-Йорке -The September 11 attacks commonly known as 911 were four coordinated by al-Qaeda against the United States in 2001.
-----и запустили вирус очевидно снова чужими руками)))
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26.01.2025 10:34 Ответить
Эта новость из разряда - одна бабка сказал, если даже ЦРУ не может дать точного и конкретного ответа, то значит этот орган можно не принимать всерьёз.
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26.01.2025 10:39 Ответить
цру може дати відповідь, але не хоче
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26.01.2025 17:05 Ответить
На мою думку - це все не випадковість, а план. І точно штати про це знали, але не в те русло пішло, або ж пішло не за планом.
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26.01.2025 11:27 Ответить
Свинособака?
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26.01.2025 11:49 Ответить
Приятно познакомиться
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26.01.2025 15:02 Ответить
кацапи, китайці поширили, майбутні покоління знатимуть
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26.01.2025 11:47 Ответить
Хворі на голову шизойди з манією величи колись зруйнують цей світ.
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26.01.2025 11:47 Ответить
Скоріш за все це спосіб тиску на Китай.

Крім того, амерський універ замовляв дослідження у тому інст. в Ухані.
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26.01.2025 13:04 Ответить
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26.01.2025 13:15 Ответить
я вже зачекався на вітальні телеграми від абхазької мавпи на адресу компартіїї ******** китаю...
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26.01.2025 13:15 Ответить
 
 