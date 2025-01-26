Наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 является утечка из лаборатории в Китае, - ЦРУ
Утечка из Уханьского института вирусологии является "более вероятной" причиной появления коронавируса, чем его происхождение от животных.
Об этом заявил пресс-секретарь американского разведывательного ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Исходя из имеющихся данных и материалов расследований, связанных с лабораторными исследованиями происхождение пандемии считается более вероятным, чем естественное происхождение", - заявил он.
Однако чиновник подчеркнул "низкую уверенность" ЦРУ в таком выводе, что означает, что разведывательные данные, на которых он базируется, являются недостаточными, неубедительными или противоречивыми, а соответственно оба сценария, с лабораторным и естественным происхождением, остаются вероятными.
Решение обнародовать оценку ЦРУ причин пандемии COVID-19 стало одним из первых, принятых назначенным в четверг директором управления Джоном Рэтклиффом.
Рэтклифф, занимавший должность директора национальной разведки во время первой каденции президента Дональда Трампа, считает, что пандемию COVID-19 скорее всего вызвала утечка из института вирусологии в городе Ухань центральной китайской провинции Хубэй, недалеко от которого на городском рынке морепродуктов впервые были обнаружены возбудители опасной инфекции.
Ранее, в пятницу, в интервью медиа Рэтклифф заявил, что хочет, чтобы ЦРУ, которое отказывалось публично объявлять свои выводы относительно происхождения коронавируса, наконец их обнародовало.
"Для меня это вопрос первого дня. Я много говорил о необходимости устранения угрозы со стороны Китая... и в частности, ответа на вопрос, почему погибли миллионы американцев и почему Центральное разведывательное управление сидело в стороне пять лет, избегая делать оценки происхождения коронавируса COVID-19", - сказал Рэтклифф.
По его словам, "наш интеллект, наша наука и наш здравый смысл указывают на то, что причиной пандемии ковида является утечка из Уханьского института вирусологии".
В то же время официальные лица сообщили американским СМИ, что новая оценка не базируется на новых разведывательных данных и появилась еще в конце каденции президента Джо Байдена, который приказал провести дополнительную проверку в последние недели работы своей администрации.
Дискуссии о происхождении COVID-19 продолжаются, поскольку ни одна из теорий - о лабораторной утечке или естественных причинах появления вируса, не имеет убедительных доказательств. Китайские власти отвергают все предположения об утечке из лаборатории и обвиняют Соединенные Штаты в манипуляциях и политизации этого вопроса.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сенат США утвердил Рэтклифа на посту главы ЦРУ.
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От вам і походження ковіду.
Думаю кацапи, просто поідкинули після аварії інфекцію китайцям..
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искуственно созданный в лаборатории вирус COVID-19 ---- это был чей то тщательно
продуманный бизнес план - и он очень похож на 911 в Нью-Йорке -The September 11 attacks commonly known as 911 were four coordinated by al-Qaeda against the United States in 2001.
-----и запустили вирус очевидно снова чужими руками)))
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Крім того, амерський універ замовляв дослідження у тому інст. в Ухані.