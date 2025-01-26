Найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 є витік із лабораторії в Китаї, - ЦРУ

Витік із Уханського інституту вірусології є "більш імовірною" причиною появи коронавірусу, аніж його походження від тварин.

Про це заявив прессекретар американського розвідувального відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З огляду на наявні дані і матеріали розслідувань, пов’язані із лабораторними дослідженнями, походження пандемії вважається більш імовірним, ніж природне походження", - заявив він.

Проте чиновник підкреслив "низьку впевненість" ЦРУ в такому висновку, що означає, що розвідувальні дані, на яких він базується, є недостатніми, непереконливими або суперечливими, а відповідно обидва сценарії, з лабораторним та природним походженням, залишаються ймовірними.

Також читайте: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19, - голова ВООЗ Гебреєсус

Рішення оприлюднити оцінку ЦРУ причин пандемії COVID-19 стало одним із перших, ухвалених призначеним у четвер директором управління Джоном Реткліффом.

Реткліфф, який обіймав посаду директора національної розвідки під час першої каденції президента Дональда Трампа, вважає, що пандемію COVID-19 найімовірніше спричинив витік з інституту вірусології в місті Ухань центральної китайської провінції Хубей, неподалік якого на міському ринку морепродуктів уперше було виявлено збудників небезпечної інфекції.

Раніше, у п’ятницю, в інтерв’ю медіа Реткліфф заявив, що хоче, щоб ЦРУ, яке відмовлялось публічно оголошувати свої висновки щодо походження коронавірусу, нарешті їх оприлюднило.

"Для мене це питання першого дня. Я багато казав про потребу усунення загрози з боку Китаю… і зокрема, відповіді на питання, чому загинули мільйони американців і чому Центральне розвідувальне управління сиділо осторонь п’ять років, уникаючи робити оцінки походження коронавірусу COVID-19", - сказав Реткліфф.

За його словами, "наш інтелект, наша наука та наш здоровий глузд вказують на те, що причиною пандемії ковіду є витік з Уханського інституту вірусології".

Водночас офіційні особи повідомили американським ЗМІ, що нова оцінка не базується на нових розвідувальних даних і з’явилася ще наприкінці каденції президента Джо Байдена, який наказав провести додаткову перевірку в останні тижні роботи своєї адміністрації.

Також читайте: Директор ФБР Врей: Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї

Дискусії про походження COVID-19 тривають, оскільки жодна з теорій - про лабораторний витік чи природні причини появи вірусу, не має переконливих доказів. Китайська влада відкидає всі припущення про витік із лабораторії та звинувачує Сполучені Штати в маніпуляціях і політизації цього питання.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сенат США затвердив Реткліфа на посаді голови ЦРУ.