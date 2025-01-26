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Найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 є витік із лабораторії в Китаї, - ЦРУ

Звідки взявся коронавірус?

Витік із Уханського інституту вірусології є "більш імовірною" причиною появи коронавірусу, аніж його походження від тварин.

Про це заявив прессекретар американського розвідувального відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З огляду на наявні дані і матеріали розслідувань, пов’язані із лабораторними дослідженнями, походження пандемії вважається більш імовірним, ніж природне походження", - заявив він.

Проте чиновник підкреслив "низьку впевненість" ЦРУ в такому висновку, що означає, що розвідувальні дані, на яких він базується, є недостатніми, непереконливими або суперечливими, а відповідно обидва сценарії, з лабораторним та природним походженням, залишаються ймовірними.

Також читайте: Китай має ключ до розуміння походження COVID-19, - голова ВООЗ Гебреєсус

Рішення оприлюднити оцінку ЦРУ причин пандемії COVID-19 стало одним із перших, ухвалених призначеним у четвер директором управління Джоном Реткліффом.

Реткліфф, який обіймав посаду директора національної розвідки під час першої каденції президента Дональда Трампа, вважає, що пандемію COVID-19 найімовірніше спричинив витік з інституту вірусології в місті Ухань центральної китайської провінції Хубей, неподалік якого на міському ринку морепродуктів уперше було виявлено збудників небезпечної інфекції.

Раніше, у п’ятницю, в інтерв’ю медіа Реткліфф заявив, що хоче, щоб ЦРУ, яке відмовлялось публічно оголошувати свої висновки щодо походження коронавірусу, нарешті їх оприлюднило.

"Для мене це питання першого дня. Я багато казав про потребу усунення загрози з боку Китаю… і зокрема, відповіді на питання, чому загинули мільйони американців і чому Центральне розвідувальне управління сиділо осторонь п’ять років, уникаючи робити оцінки походження коронавірусу COVID-19", - сказав Реткліфф.

За його словами, "наш інтелект, наша наука та наш здоровий глузд вказують на те, що причиною пандемії ковіду є витік з Уханського інституту вірусології".

Водночас офіційні особи повідомили американським ЗМІ, що нова оцінка не базується на нових розвідувальних даних і з’явилася ще наприкінці каденції президента Джо Байдена, який наказав провести додаткову перевірку в останні тижні роботи своєї адміністрації.

Також читайте: Директор ФБР Врей: Пандемія COVID-19, найімовірніше, виникла через витік вірусу з лабораторії у Китаї

Дискусії про походження COVID-19 тривають, оскільки жодна з теорій - про лабораторний витік чи природні причини появи вірусу, не має переконливих доказів. Китайська влада відкидає всі припущення про витік із лабораторії та звинувачує Сполучені Штати в маніпуляціях і політизації цього питання.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сенат США затвердив Реткліфа на посаді голови ЦРУ.

Автор: 

ЦРУ (142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
ЦРУ просто сциться назвати істинну причину пандемії. Отже, центр вірусології ;Вектор;, Новосибірськ, сталася аварія. Їх не одна була, до речі. Саме коронавірусами і займався ;Вектор;. Із Новосибірська в Ухань літають прямі авіарейси. До речі, розслідування привело саме до території біля аеропорту в Ухані.
От вам і походження ковіду.
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26.01.2025 10:18
+10
Хто б сумнівався...
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26.01.2025 10:16
+9
та не рівняйте густоту населення Уханя і того Новосибірська... до того ж у Новосибірську і навколишніх районах тоді був спалах епідемії атипової пневонії і там тоді теж загинуло чимало людей. от тільки про це скабєєви і соловйови нічого не говорили.
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26.01.2025 11:20
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Трумп рулєзз! Жгі ісчо! ********** кєтайозне бабло заважає розслідування проводити. Ось тут Трумп може щось файне запилити! Притиснути кєтайське монстра.
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26.01.2025 10:16 Відповісти
Хто б сумнівався...
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26.01.2025 10:16 Відповісти
Іспанка, Уханька...


.
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26.01.2025 10:25 Відповісти
ЦРУ просто сциться назвати істинну причину пандемії. Отже, центр вірусології ;Вектор;, Новосибірськ, сталася аварія. Їх не одна була, до речі. Саме коронавірусами і займався ;Вектор;. Із Новосибірська в Ухань літають прямі авіарейси. До речі, розслідування привело саме до території біля аеропорту в Ухані.
От вам і походження ковіду.
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26.01.2025 10:18 Відповісти
Якщо це так, то новосіб повинен був увесь повиздихати. Там же не було такої ізоляції та кількості лікарень, як у Китаї.
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26.01.2025 10:27 Відповісти
Епідемія, схожа з ковідом, була, але дізнатися кількість інфікованих неможливо.
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26.01.2025 10:30 Відповісти
Все залежить від імунітету людини. Знайома ще в 2019-му привезла ковід з Італії, кашляла капець. Потім декілька разів ще перехворіла і жива. А ось моя двоюрідна сестра померла з першого захворювання. Я теж два рази перехворів.
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26.01.2025 10:31 Відповісти
Я працював з ковідними і нічого. Маска та антисептик творять чудеса. А захворів у перший місяць війни, вже в частині, під час бойових дій. Ох і весело було...
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26.01.2025 10:40 Відповісти
Маска ніяк не захищає від вірусів. Маска лише для того, щоб ви, якщо хворі, не розбризкували зі слюною свої віруси, коли розмовляєте, наприклад.
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26.01.2025 16:08 Відповісти
Пан вірусолог, чи так, начитався модних сайтів?
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26.01.2025 16:12 Відповісти
Це неодноразово пояснювали спеціалісти. Але, при пандемії, якщо ти хворий і можеш цього не знати, то маски краще носити всім, щоб хвороба швидко не розповсюджувалась.
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26.01.2025 16:22 Відповісти
Що ви намагаєтесь довести тупому тролеві
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26.01.2025 23:46 Відповісти
та не рівняйте густоту населення Уханя і того Новосибірська... до того ж у Новосибірську і навколишніх районах тоді був спалах епідемії атипової пневонії і там тоді теж загинуло чимало людей. от тільки про це скабєєви і соловйови нічого не говорили.
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26.01.2025 11:20 Відповісти
З вересня-жовтня в Сосії почалася епідемія НЕтипової пневмонії яка в грудні докотилася до України. А в січні -лютому бабахнух коронавірус. СОвпадєніє?
Думаю кацапи, просто поідкинули після аварії інфекцію китайцям..
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26.01.2025 15:04 Відповісти
вони вічномаладой і вічнопяні,та й статистики нема,може що й виздохло,може баби атріцатєльнанаражалі
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26.01.2025 15:28 Відповісти
тільки там не сталася аварія, а її спеціально зробили, щоб сліди замести. і не цапи передали в Ухань зразки того вірусу, а іранська розвідка, яка за легендою викрала той вірус в американській біолабораторії в Іраці і передала китайцям на дослідження. а китайці для спільних досліджень позвали каців. а каци тоді мали зуб на китайців через наркоту (цапи не хотіли продавати у себе китайські синтетичні наркотики, а тільки гнати їх транзитом у Європу. щось типу того було. ну і відповідно тоді погризлись, бо китайці тоді через своїх людей без дозволу каців стали ту свою наркоту ще у ращці продавати) тому відправили в Ухань своїх спеців уже зараженим тим вірусом (ті специ були вакциновані, тому були тільки переносчиками того вірусу, проте самі не захворіли). от в цій лабораторії і заразилися китайські вчені від цапських спеців. принаймні таку версію видали ще у 21-му році інсайдери "генерал свр". фіг його знає наскільки то є правда, проте щось дуже схоже. бо тоді в Новосибірську була масова епідемія атипової пневмонії, від якої померло багато людей. тобто там десь стався витік того вірусу, тому і влаштували ту аварію на тому Векторі, щоб сліди замести.
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26.01.2025 11:15 Відповісти
Недарма Фаучі отримав недавно президентську амністію за всю свою діяльність за весь час на державній службі. Сподіваюсь, на нього подадуть в суд прокурори окремих штатів.
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26.01.2025 10:21 Відповісти
100 пудово китайозі шось "мудрили" ссуки вузькоглазі...
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26.01.2025 10:23 Відповісти
Ідіократія
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26.01.2025 10:24 Відповісти
Скоро пучуємо про рептілоїдів, планету Набіра, винайдуть вічний двигун, і Земля офіційно стане пласкою.
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26.01.2025 10:26 Відповісти
350 лярдів ... Да фарм. компанії світу заробляють у 3 рази більше, мабуть, що їм ті додаткові 350 ...
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26.01.2025 13:02 Відповісти
ковід це пуйловська біологічна спецоперація після виборів кварталу перед зимою та перед початком повномасштабного вторгнення на територію України
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26.01.2025 10:29 Відповісти
Параша с Китаем разрабатывают десятки новых штаммов в качестве бактериологического оружия. 3-я (вернее 4-я) мировая война станет бактериологической, а не ядерной.
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26.01.2025 10:32 Відповісти
Ковид - вирус, а не бактерия. Разные вещи и лечатся по разному
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26.01.2025 12:20 Відповісти
Несуттєво.
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26.01.2025 13:03 Відповісти
Биологическое (бактериологическое) оружие или просто биооружие - это патогенные организмы, микроорганизмы или их споры, вирусы, прионы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных при прямом контакте с ними. Предназначены для массового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Относится к оружию массового поражения.
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26.01.2025 13:08 Відповісти
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искуственно созданный в лаборатории вирус COVID-19 ---- это был чей то тщательно
продуманный бизнес план - и он очень похож на 911 в Нью-Йорке -The September 11 attacks commonly known as 911 were four coordinated by al-Qaeda against the United States in 2001.
-----и запустили вирус очевидно снова чужими руками)))
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26.01.2025 10:34 Відповісти
Эта новость из разряда - одна бабка сказал, если даже ЦРУ не может дать точного и конкретного ответа, то значит этот орган можно не принимать всерьёз.
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26.01.2025 10:39 Відповісти
цру може дати відповідь, але не хоче
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26.01.2025 17:05 Відповісти
На мою думку - це все не випадковість, а план. І точно штати про це знали, але не в те русло пішло, або ж пішло не за планом.
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26.01.2025 11:27 Відповісти
Свинособака?
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26.01.2025 11:49 Відповісти
Приятно познакомиться
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26.01.2025 15:02 Відповісти
кацапи, китайці поширили, майбутні покоління знатимуть
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26.01.2025 11:47 Відповісти
Хворі на голову шизойди з манією величи колись зруйнують цей світ.
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26.01.2025 11:47 Відповісти
Скоріш за все це спосіб тиску на Китай.

Крім того, амерський універ замовляв дослідження у тому інст. в Ухані.
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26.01.2025 13:04 Відповісти
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26.01.2025 13:15 Відповісти
я вже зачекався на вітальні телеграми від абхазької мавпи на адресу компартіїї ******** китаю...
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26.01.2025 13:15 Відповісти
 
 