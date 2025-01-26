Танки M-55S, которые Словения передала Украине еще в 2022-м, почти не участвовали в боевых действиях, - Demokracija
В 2022 году Словения передала Украине танки M-55S, однако за более чем два года они появлялись в нескольких боевых бригадах, не приняв значительного участия в боевых действиях
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет словенский журнал Demokracija со ссылкой на сайт MilitaryLand.
Так, сначала словенские танки находились на вооружении 47 отдельной механизированной бригады, но перед ее развертыванием в 2023 году их сняли с вооружения. После этого танки передали в другое подразделение - Forbes предполагает, что речь идет о 67 механизированной бригаде, в составе которой один из танков якобы подбили.
В марте 2024 года M-55S отдали 5 танковой бригаде, которую затем переформировали в тяжелую механизированную бригаду в декабре 2024 года. Из-за реорганизации количество танков в бригаде сократили, а своим основным танком на вооружении там определили Leopard 1A5.
Поэтому на этот раз словенская бронетехника попала на вооружение танкового батальона новосформированной 159 отдельной механизированной бригады. Это якобы подтверждает фото с танками, которое опубликовал командир бригады полковник Александр Демчук, поздравивший экипажи танков с Днем Соборности Украины.
Что известно о танках M-55S?
M-55S - это модернизированный советский танк Т-55. Танк получил новую пушку - 105-мм нарезную Royal Ordnance L7 с термальным кожухом, одну из самых успешных танковых пушек всех времен. Башню и корпус покрыли дополнительной реактивной броней, которая даже изменила силуэт танка, приблизив его к современным.
M-55S получил цифровой баллистический вычислитель и стабилизацию пушки, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером, командирский прицел Fotona COMTOS-55, улучшенный двигатель и новые резинометаллические гусеницы и даже извещатель о лазерном облучении LIRD-1A, связанный с системой пуска дымовых гранат IS-6.
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- де наші донати?
- а ось вони, на складах. перерахуйте.
- чому не на фронті?
- а навіщо, там галушкін з лопатами. ми його за це судимо.
а от тюнінгований жигулик, оце вещь!
Дай дай ґроші. Дай дай зибирою, ато рашист прийде в польшчу🤣
Пилан пиримоги-марахфон нипиримагальний😁☝
А то ще почнуть перемагати, виграють війну, повернуться додому, дадуть комусь пілюлєй...
які там танки..
А щодо передавання техніки між бригадами то це ті ж граблі що і з приданими підрозділами та 200 бригад які в ручному режимі керуються і в реальному стані, яких ніхто толком не орієнтується, а придані підрозділи то взагалі як п'ята нога, про яку всі забувають та вона десь там волочиться.
Через побоювання з приводу нездатності https://uk.wikipedia.org/wiki/Royal_Ordnance_L7 105-мм танкової гармати L7 НАТО пробивати нову радянську броню, Rheinmetall отримала замовлення на розробку нової танкової гармати. Проєкт було почато у 1965 році, оскільки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвер відчував потребу у потужнішій гарматі для своїх танків. Побоювання було підтверджено обстрілом чотирьох радянських танків Т-62, захоплених Ізраїлем у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Шестиденної війни у червні 1967 року.
Навіть нові танки просто так у поле не випускають - потреба, розвідка , прикриття, забезпечення теж потрібні.
Якщо танк то неубиванна вундервафля ?
Я, наприклад, більш-менш памятаю поправки на вітер та на рух цілі при стрільбі з АК-74. Якщо мені дати М-16, то вже мені треба перевчатись, не дивлячись на те, що 39-36 років тому мене вчили застосовувати АК-74 проти противника, озброєного М-16.
Вище вже писав - по піхоті, БТР, БМП. Підозрюю, що із засідки і по танках може бити достатньо ефективно.
Штаб,
Управління,
Комендантський взвод,
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD танковий батальйон,
3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD механізованих батальйони на БМП або БТР,
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1 Бригадна артилерійська група ,
Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон,
розвідувальна рота,
окрема рота снайперів,
вузол зв'язку,
Рота РЕБ
Радіолокаційна рота,
батальйон матеріального забезпечення,
ремонтно-відновлювальний батальйон,
група інженерного забезпечення,
рота РХБЗ,
медична рота,
Пожежна рота,
Оркестр,
Клуб,
Редакція і типографія,
Полігон
Як вважаєте, в яких військових училищах і в які роки вчили на застосування такої техніки?
У них гармати 105 мм, + 2 кулемети - як вони можуть бути по вогневій потужності, як БМП ?
На заході списали стару зброю, яку вже хотіли утилізувати, в рахунок нашої допомоги переозброїли країни східної європи...
Але нажаль наша корупційна система довела армію до такого стану що навіть та рухлять дає змогу якось вижити.
Пишуть, що 30-мм можна знести усі прилади з танка, після чого він банально сліпне.
Результат ? Норм.
Взагалі, цю машину робили для умов війни в Афгані або Ічкерії. Для ураження легкої піхоти, що засіла серед каменів дуже гарно підходила Шилка або ЗУ-23-2 (її ставили на камаз або шишигу). Велика кількість снарядів рекошетила і стврювала велику кількість камяних уламків, які швидко виводили піхоту зі строю. Але Шилка надто слабо захищена, от кацапи і зробили Термінатор.
Чому важча - напхали багато озброєння і БК, можливо ще через ДЗ Релікт замість Контакту.
Критика цього проєкту у них проскакує, але не всі у них ще визнають його провальність.
Казахи у них закупили кілька штук, думали почати ліцензійний випуск, подивились на все те і так не не дали добро на випуск.
Як написав, так я і відреагував.
Зрозуміло - для умов війни у гірській місцевості.
Якби ще вони не старі були і автоматичні пушки в них не клинили, то чудова машина.
Так старий танк. Зате добре модернізований. Чи варто кидати його в танковий бій проти Т72/90? Ні. Чи знищить він будь-яке рашистське БМП? Так. Знищить піхоту? Так. Обстріляє укріплення? Так.
Якщо застосовувати з розумом, а не кидати в лобову атаку на Т-90, заради якоїсь лісопосадки, то серйозна зброя. А якщо зберігати десь в тилу заради очікування, що якась гнида передасть координати і буде приліт - то це лише ще один (уже не перший) аргумент для Заходу не передавати зброю, в т.ч. *********.
це протиречить одне одному..
Танк в основному використовують в боях для ведення вогню з закритих вогневих позицій. Для цього використовувалися бічний рівень та азимутальний покажчик.
Дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м становила бронебійним снарядом - 1080 м, осколково-фугасним - 1100 м. Найбільша прицільна дальність стрільби з допомогою телескопічного прицілу дорівнювала 6900 метрів, а з допомогою бічного рівня - до 14 600 м.
Росіяни, зокрема, можуть використовувати їх як самохідні артилерійські установки для стрільби з закритих вогневих позицій. Таке рішення вони могли ухвалити після того, як втратили значну кількість ствольної артилерії на полі бою.
Але танк також може уражати цілі, які не видно візуально. Такий спосіб стрільби має назву «стрільба із закритої вогневої позиції». Це ведення артилерійського вогню по цілях, які не перебувають у прямій видимості.
Танки для цього використовують осколково-фугасні снаряди, які мають дальність польоту більше 10 км. Для прицілювання на такі великі дальності використовують спеціальні прилади для наведення - бічний рівень та азимутальний покажчик.
Українські військові до повномасштабного російського вторгнення вже мали досвід застосування танків для стрільби із закритих вогневих позицій.
Зокрема, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з вересня 2015 року за допомогою програми ГРК АRMOR навчає українських військових стрільбі з закритих позицій
Станом на літо 2022 року фахівці організації передали у війська тисячі планшетів з цим програмним забезпеченням, підготувавши сотні екіпажів бойових броньованих машин, танків, зенітних установок та артилерійських розрахунків.
В умовах повномасштабної війни з росією таку тактику активно застосовують на полі бою. Це пов'язано з тим, що танки часто не можуть вийти на пряму наводку для здійснення пострілу.
Це робить українських танкістів недосяжними для вогню ворожих танків й протитанкових засобів, які є основною загрозою для цього виду бронетехніки під час класичного застосування.
Після повномасштабного вторгнення росіяни також почали активно стріляти таким методом зі своїх танків."
яка там кучність буде навіть для фугаса, у нас є стільки снарядів щоб ми ними розкидались як орки. Плюс знос стволів в танка буде набагато більше, а на 14600))) хіба керованими снарядами, таких не маємо під 105 кал.
Т-54 і Т-55: що це за танки і як Росія може їх застосувати проти України https://mil.in.ua/uk/author/kozak/ Саня Козацький
https://mil.in.ua/uk/tag/bronetehnika/ Бронетехнікаhttps://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росієюhttps://mil.in.ua/uk/tag/zs-rf/ ЗС Росіїhttps://mil.in.ua/uk/tag/t-55/ Т-55https://mil.in.ua/uk/tag/tank/ Танкhttps://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
6 Липня, 2023
Тим паче, що німецька 105 мм гармата часів 2-ї СВ FlaK 38 з відкритим прицілом мала дальність ефективного вогню по горизонту: 17600 м
По вертикалі: 9450 м.
Так що не бачу нічого смішного.
гробув капсуле под башней.