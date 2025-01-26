Танки M-55S, которые Словения передала Украине еще в 2022-м, почти не участвовали в боевых действиях, - Demokracija

В 2022 году Словения передала Украине танки M-55S, однако за более чем два года они появлялись в нескольких боевых бригадах, не приняв значительного участия в боевых действиях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет словенский журнал Demokracija со ссылкой на сайт MilitaryLand.

Так, сначала словенские танки находились на вооружении 47 отдельной механизированной бригады, но перед ее развертыванием в 2023 году их сняли с вооружения. После этого танки передали в другое подразделение - Forbes предполагает, что речь идет о 67 механизированной бригаде, в составе которой один из танков якобы подбили.

В марте 2024 года M-55S отдали 5 танковой бригаде, которую затем переформировали в тяжелую механизированную бригаду в декабре 2024 года. Из-за реорганизации количество танков в бригаде сократили, а своим основным танком на вооружении там определили Leopard 1A5.

Поэтому на этот раз словенская бронетехника попала на вооружение танкового батальона новосформированной 159 отдельной механизированной бригады. Это якобы подтверждает фото с танками, которое опубликовал командир бригады полковник Александр Демчук, поздравивший экипажи танков с Днем Соборности Украины.

Что известно о танках M-55S?

M-55S - это модернизированный советский танк Т-55. Танк получил новую пушку - 105-мм нарезную Royal Ordnance L7 с термальным кожухом, одну из самых успешных танковых пушек всех времен. Башню и корпус покрыли дополнительной реактивной броней, которая даже изменила силуэт танка, приблизив его к современным.

M-55S получил цифровой баллистический вычислитель и стабилизацию пушки, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером, командирский прицел Fotona COMTOS-55, улучшенный двигатель и новые резинометаллические гусеницы и даже извещатель о лазерном облучении LIRD-1A, связанный с системой пуска дымовых гранат IS-6.

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