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Танки M-55S, которые Словения передала Украине еще в 2022-м, почти не участвовали в боевых действиях, - Demokracija

Що з танками M-55S, які передали Україні у 2-22 році

В 2022 году Словения передала Украине танки M-55S, однако за более чем два года они появлялись в нескольких боевых бригадах, не приняв значительного участия в боевых действиях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет словенский журнал Demokracija со ссылкой на сайт MilitaryLand.

Так, сначала словенские танки находились на вооружении 47 отдельной механизированной бригады, но перед ее развертыванием в 2023 году их сняли с вооружения. После этого танки передали в другое подразделение - Forbes предполагает, что речь идет о 67 механизированной бригаде, в составе которой один из танков якобы подбили.

В марте 2024 года M-55S отдали 5 танковой бригаде, которую затем переформировали в тяжелую механизированную бригаду в декабре 2024 года. Из-за реорганизации количество танков в бригаде сократили, а своим основным танком на вооружении там определили Leopard 1A5.

Поэтому на этот раз словенская бронетехника попала на вооружение танкового батальона новосформированной 159 отдельной механизированной бригады. Это якобы подтверждает фото с танками, которое опубликовал командир бригады полковник Александр Демчук, поздравивший экипажи танков с Днем Соборности Украины.

Что известно о танках M-55S?

M-55S - это модернизированный советский танк Т-55. Танк получил новую пушку - 105-мм нарезную Royal Ordnance L7 с термальным кожухом, одну из самых успешных танковых пушек всех времен. Башню и корпус покрыли дополнительной реактивной броней, которая даже изменила силуэт танка, приблизив его к современным.

M-55S получил цифровой баллистический вычислитель и стабилизацию пушки, прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером, командирский прицел Fotona COMTOS-55, улучшенный двигатель и новые резинометаллические гусеницы и даже извещатель о лазерном облучении LIRD-1A, связанный с системой пуска дымовых гранат IS-6.

Также смотрите: Глава МИД Словении Файон прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Автор: 

Словения (153) танк (2269) Украина (45001) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+15
скоро приїдуть аудитори від трампа, запитають:
- де наші донати?
- а ось вони, на складах. перерахуйте.
- чому не на фронті?
- а навіщо, там галушкін з лопатами. ми його за це судимо.
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26.01.2025 10:45
+11
Якщо грамотно використовувати танк Т-55, то це доволі небезпечна зброя. Наведу дані з "Мілітарного" про використання такого танку окупантами:
Танк в основному використовують в боях для ведення вогню з закритих вогневих позицій. Для цього використовувалися бічний рівень та азимутальний покажчик.

Дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м становила бронебійним снарядом - 1080 м, осколково-фугасним - 1100 м. Найбільша прицільна дальність стрільби з допомогою телескопічного прицілу дорівнювала 6900 метрів, а з допомогою бічного рівня - до 14 600 м.
Росіяни, зокрема, можуть використовувати їх як самохідні артилерійські установки для стрільби з закритих вогневих позицій. Таке рішення вони могли ухвалити після того, як втратили значну кількість ствольної артилерії на полі бою.

Але танк також може уражати цілі, які не видно візуально. Такий спосіб стрільби має назву «стрільба із закритої вогневої позиції». Це ведення артилерійського вогню по цілях, які не перебувають у прямій видимості.
Танки для цього використовують осколково-фугасні снаряди, які мають дальність польоту більше 10 км. Для прицілювання на такі великі дальності використовують спеціальні прилади для наведення - бічний рівень та азимутальний покажчик.
Українські військові до повномасштабного російського вторгнення вже мали досвід застосування танків для стрільби із закритих вогневих позицій.
Зокрема, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з вересня 2015 року за допомогою програми ГРК АRMOR навчає українських військових стрільбі з закритих позицій

Станом на літо 2022 року фахівці організації передали у війська тисячі планшетів з цим програмним забезпеченням, підготувавши сотні екіпажів бойових броньованих машин, танків, зенітних установок та артилерійських розрахунків.

В умовах повномасштабної війни з росією таку тактику активно застосовують на полі бою. Це пов'язано з тим, що танки часто не можуть вийти на пряму наводку для здійснення пострілу.

Це робить українських танкістів недосяжними для вогню ворожих танків й протитанкових засобів, які є основною загрозою для цього виду бронетехніки під час класичного застосування.

Після повномасштабного вторгнення росіяни також почали активно стріляти таким методом зі своїх танків."
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26.01.2025 12:13
+10
У зрівнянні з похміллям "какая разніца", трамподрочери обійдуться легким головокружінням.
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26.01.2025 10:51
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скоро приїдуть аудитори від трампа, запитають:
- де наші донати?
- а ось вони, на складах. перерахуйте.
- чому не на фронті?
- а навіщо, там галушкін з лопатами. ми його за це судимо.
показать весь комментарий
26.01.2025 10:45 Ответить
Скоро для трамподрочерів наступить важке похмілля
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26.01.2025 10:47 Ответить
У зрівнянні з похміллям "какая разніца", трамподрочери обійдуться легким головокружінням.
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26.01.2025 10:51 Ответить
За описом непогана машина зроблена на базі старої
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26.01.2025 10:46 Ответить
Я про цей М55S читав одному з номерів в журналі "техника молодежи" наприкінці 70-х років(!).Новішого не знайшлося?
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26.01.2025 10:47 Ответить
більшість танків знищується мінами та дронами. А мінам і дронам однаково пофіг це древній танк чи найновіші Абрамс з Арматою
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26.01.2025 11:10 Ответить
100%, жоден танк уже не є ефективною зброєю на війні.
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26.01.2025 23:36 Ответить
Модернізувалися з середини 90-х років. Детальнше про оснащення та застосування тут: https://mil.in.ua/uk/blogs/nash-arsenal-m-55s/
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26.01.2025 12:13 Ответить
Ну ти ж свій хлів не розчехлив, звєзду смєрті не дістав, то ж Словенії і довелося М55 передавати
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26.01.2025 12:25 Ответить
А я раніше за Вас читав там же про т-64 й т-72, то їми воювати зараз не треба? Але доводиться!
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26.01.2025 14:14 Ответить
Уже кацапи і в Словенії здійснюють ІПСО, щоб дискредитувати Україну у використанні допомоги союзників.
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26.01.2025 10:49 Ответить
Словенія обміняла танки на вантажівки з Німечини. Танки ще в 2006 було знято з озброєння та виставлено на продаж, але продали лише 1 танк.....
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26.01.2025 12:15 Ответить
"15 безбройних бригад, немає зброї, немає обладнання!" (с) Зе-мразь
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26.01.2025 10:52 Ответить
то так кажуть ухилянти..
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26.01.2025 12:08 Ответить
Тюнінгований Запорожець не стане Lamborghini
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26.01.2025 10:59 Ответить
запорожець, саме по собі самодостатнє авто, в якому прекрасно все!
а от тюнінгований жигулик, оце вещь!
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26.01.2025 11:07 Ответить
Нима-ними зброї, нима-нима ґрошей.
Дай дай ґроші. Дай дай зибирою, ато рашист прийде в польшчу🤣
Пилан пиримоги-марахфон нипиримагальний😁☝
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26.01.2025 11:00 Ответить
Українці танками не воюють. Виключно піхота. Такий план.
А то ще почнуть перемагати, виграють війну, повернуться додому, дадуть комусь пілюлєй...
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26.01.2025 11:01 Ответить
людей не хватає навіть в піхоті..
які там танки..
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26.01.2025 12:20 Ответить
Ось так, вчили на цю техніку одну бригаду, передали іншій, потім ще одній, а потім ще одній. Результат: нормально навчитись і накопити досвід застосування такої техніки не дали жодній з бригад, плюс ще 100% провтикали ЗІПи. Плюс специфічний БК передавали кілька разів і перенаправляли логістику постачання БК та ЗІП.
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26.01.2025 11:05 Ответить
Тому що має бути електронний облік всього на планшетах, де просто скидаєш замовлення а система розподіляє його, із штрихкодами. Так як це працює, на всіх ******** логістичних центрах.

А щодо передавання техніки між бригадами то це ті ж граблі що і з приданими підрозділами та 200 бригад які в ручному режимі керуються і в реальному стані, яких ніхто толком не орієнтується, а придані підрозділи то взагалі як п'ята нога, про яку всі забувають та вона десь там волочиться.
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26.01.2025 11:31 Ответить
У нас в армії величезна купа журналів, карток, формулярів - і майже все на папері. Це просто триндець якийсь. Ніяк не можуть перейти на електронні версії. При тому, що кожен офіцер тягає ноут, куплений за власні гроші. А на ноутах, що передають інші країни або закуповує МО у високих штабах порнуху дивляться і в ігри грають.
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26.01.2025 13:53 Ответить
Одна баба казала, друга переказала..
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26.01.2025 11:09 Ответить
Тепер трохи історії
Через побоювання з приводу нездатності https://uk.wikipedia.org/wiki/Royal_Ordnance_L7 105-мм танкової гармати L7 НАТО пробивати нову радянську броню, Rheinmetall отримала замовлення на розробку нової танкової гармати. Проєкт було почато у 1965 році, оскільки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80 Бундесвер відчував потребу у потужнішій гарматі для своїх танків. Побоювання було підтверджено обстрілом чотирьох радянських танків Т-62, захоплених Ізраїлем у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Шестиденної війни у червні 1967 року.
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26.01.2025 11:10 Ответить
По піхоті фучити вони можуть ? БТР, БМП - нє ?
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26.01.2025 13:10 Ответить
А комбріг, якому в танковий бат пару тижнів назад передали такі танки в курсі, що проти танків противника вони неефективні? А танкістів перевчили на інше застосування?
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26.01.2025 13:46 Ответить
А як тільки в бригаді починають розуміти ці нюанси - танки відразу передають в наступну бригаду.
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26.01.2025 13:55 Ответить
А тактика використання таких танків не відома ? Чи у бригадах не знають про їх можливості ?
Навіть нові танки просто так у поле не випускають - потреба, розвідка , прикриття, забезпечення теж потрібні.

Якщо танк то неубиванна вундервафля ?
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26.01.2025 21:00 Ответить
Як думаєте, тактику використання Т55 з гарматою L7 у військових училищах, які закінчували нинішні комбріг викладали? Чи може при передачі таких танків комбріги додаткове навчання проходили?
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26.01.2025 22:18 Ответить
У військових училищах мабуть проходять різні теми і про використання "легких" танків.
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27.01.2025 20:05 Ответить
Можливо дуже старі офіцери щось і памятають про застосування середніх танків проти Леопард 1, перших версій Абрамсів і Чифтенів, але вже на в 60-х почали переходити та т-62 та Т-64, а згодом і на Т-72 і вчили їх застосовувати проти західної техніки, а не радянської, та ще і з НАТІвською гарматою.
Я, наприклад, більш-менш памятаю поправки на вітер та на рух цілі при стрільбі з АК-74. Якщо мені дати М-16, то вже мені треба перевчатись, не дивлячись на те, що 39-36 років тому мене вчили застосовувати АК-74 проти противника, озброєного М-16.
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27.01.2025 20:55 Ответить
Навіть я здогадаюсь що на дуель проти рос. Т-90 ніяк не можна виставляти Лео-1 чи щось подібне.

Вище вже писав - по піхоті, БТР, БМП. Підозрюю, що із засідки і по танках може бити достатньо ефективно.
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28.01.2025 19:34 Ответить
А Ви здогадуєтесь, що це завдання для бригад легкої піхоти, а ці танки передавали до мехбригад і завдання їм ставили як мехбригадам. Це як озброїти зараз стрілецький бат пістолет-кулеметами і кинути на нуль. Озброєння мехбригади має відповідати тим задачам, які їй ставлять. Інакше буде біда. В бригадах легкої піхоти такі танки можна пристосувати, а в мехбригадах це валіза без ручки.
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28.01.2025 20:20 Ответить
Механізо́вана брига́даhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] (мбр, МБр)
Штаб,
Управління,
Комендантський взвод,
1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD танковий батальйон,
3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD механізованих батальйони на БМП або БТР,
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1 Бригадна артилерійська група ,
Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон,
розвідувальна рота,
окрема рота снайперів,
вузол зв'язку,
Рота РЕБ
Радіолокаційна рота,
батальйон матеріального забезпечення,
ремонтно-відновлювальний батальйон,
група інженерного забезпечення,
рота РХБЗ,
медична рота,
Пожежна рота,
Оркестр,
Клуб,
Редакція і типографія,
Полігон
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31.01.2025 22:42 Ответить
Ну, і класно буде мехбригаді виконувати завдання, коли його танки будуть за вогневими можливостями відповідати БМП?
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01.02.2025 00:10 Ответить
ПС. за надання структури мехбригади окреме дякую. Я наразі служу в 67 омбр, де в танковому баті був підбитий один з тих модернізованих Т-55.
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01.02.2025 00:15 Ответить
Наче б то не мені з дивану Вам розказувати. Але ж ... M-55S і Лео-1 це не БМП і не БТР. У них гармати 105 мм і броня краща. Ви це можете заперечити ??
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01.02.2025 15:03 Ответить
Так, броня у них краща. От комбрігу і треба врахувати, що це по вогневій потужності як БМП, але десант не може возити, а по броні середнє між БМП і Т-64.
Як вважаєте, в яких військових училищах і в які роки вчили на застосування такої техніки?
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01.02.2025 15:36 Ответить
M-55S і Лео-1 це не БМП і не БТР це танки.
У них гармати 105 мм, + 2 кулемети - як вони можуть бути по вогневій потужності, як БМП ?
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02.02.2025 15:31 Ответить
Якби тих комбрігів вчили тактиці застосування цих таків, вони не перекидали б їх один одному, як здихаючого віслюка в анекдоті.
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26.01.2025 22:41 Ответить
Справді вважаєте, що один комбриг може за власним бажанням передати техніку іншому ??
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27.01.2025 20:06 Ответить
Написати доповідь, що з технікою, яку йому надали, він не зможе вирішувати бойові завдання, які ставлять мехбригаді, він може запросто. А кому ту техніку потім командування сухопутки всучить вже не його компетенція.
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27.01.2025 20:33 Ответить
Ну хіба що магарич занесе керівництву, ще напишіть !!
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28.01.2025 19:35 Ответить
M-55S - словенський танк, глибока модернізація Т-55 із використанням ізраїльських технологій.
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26.01.2025 11:18 Ответить
Що т55 що Leopard 1A5 це старе гівно з 105 гарматою що нездатна пробивати в лоб броню та немає належного захисту для танкового бою, причому 1А5 щей не може навіть витримувати динамічний захист, тому що від його спрацювання може сам пострадати, гроби на гусеницях для танкістів, таку кількість різного непотребу важко обслуговувати та забезпечувати. Їх хіба використовувати примерзлі бредлі витягувати, або іншу техніку з болота, більше не бачу змісту.

На заході списали стару зброю, яку вже хотіли утилізувати, в рахунок нашої допомоги переозброїли країни східної європи...

Але нажаль наша корупційна система довела армію до такого стану що навіть та рухлять дає змогу якось вижити.
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26.01.2025 11:21 Ответить
поля пахать можна
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26.01.2025 11:27 Ответить
але ж стаття не для того написана: ми ж тут передали українцям безцінне гівно мамонта, а вони невдячні не тільки його чомусь не використовують, а просять ще більше зброї. доколє!
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26.01.2025 12:18 Ответить
але це «гівно» проти рф гольф-кар можна використовувати, чи ні?
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26.01.2025 12:35 Ответить
на полі для гольфу - так, а на реальному полі бою - ні.
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26.01.2025 13:37 Ответить
Можна окопати та використовувати як арту, якби не дрони противника і х...ву прицільну систему
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26.01.2025 14:47 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/m-55s-vytrymav-pryame-vluchannya-rosijskogo-152-mm-snaryada/
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26.01.2025 12:21 Ответить
По піхоті фугачити вони можуть ? БТР, БМП - нє ?
Пишуть, що 30-мм можна знести усі прилади з танка, після чого він банально сліпне.
Результат ? Норм.
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26.01.2025 13:12 Ответить
Кацапи під цю концепцію зробили "Термінатор". І навіть самі вже визнали, що дали маху.
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26.01.2025 13:49 Ответить
В сенсі?
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26.01.2025 14:18 Ответить
Термінатор виявився непотрібом.
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26.01.2025 15:03 Ответить
Чому? Недостатній захист, вогнева потужність?
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26.01.2025 15:12 Ответить
1. висока ціна. 2. важче, ніж базовий танк. 3. 5 членів екіпажу. 4. відсутність СКВ. 5. 30 мм гармати заточені на знищення штурмовиків та гелікоптерів. Проти FPV дронів вони не дуже підходять (недостатня мобільність, надмірна потужність.)
Взагалі, цю машину робили для умов війни в Афгані або Ічкерії. Для ураження легкої піхоти, що засіла серед каменів дуже гарно підходила Шилка або ЗУ-23-2 (її ставили на камаз або шишигу). Велика кількість снарядів рекошетила і стврювала велику кількість камяних уламків, які швидко виводили піхоту зі строю. Але Шилка надто слабо захищена, от кацапи і зробили Термінатор.
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26.01.2025 16:27 Ответить
Дякую. Не зрозумів, чому там нема скв, навіщо 5 рил, як вона може бути важча за танк з баштою. Добре, а вони сами визнали цей провал? Чи продовжують розповідати про аналоговнєтність, лише Ви один помітили провал?
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26.01.2025 16:45 Ответить
Чому немає СКВ треба питати у конструкторів. 5 членів екіпажу, бо там 2 оператори птурів.
Чому важча - напхали багато озброєння і БК, можливо ще через ДЗ Релікт замість Контакту.
Критика цього проєкту у них проскакує, але не всі у них ще визнають його провальність.
Казахи у них закупили кілька штук, думали почати ліцензійний випуск, подивились на все те і так не не дали добро на випуск.
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26.01.2025 17:45 Ответить
Термінатор для Афгана ? Сумнівно якось ! То коли було !
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26.01.2025 20:53 Ответить
Його робили для умов війни аналогічних умовам війни в Афгані або Ічкерії. Так зрозуміліше? В основному для супроводу колон по гірским трасам.
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26.01.2025 22:56 Ответить
"Взагалі, цю машину робили для умов війни в Афгані або Ічкерії."

Як написав, так я і відреагував.

Зрозуміло - для умов війни у гірській місцевості.
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27.01.2025 20:03 Ответить
А ви вважаєте, що повністю виключена ймовірність, що кацапи полізуть в Афган?
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27.01.2025 20:35 Ответить
Я точно знаю, що гори у Афгані ще є і будуть довго. А що там ослаблена РФ ще учудить - Бох його знає.
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28.01.2025 19:36 Ответить
Це проста малорухлива ціль для дронів і танків противника, мардер з 30, у порівнянні, має хорошу прицільну систему та досить мобільна бмп. Причому там башта не відлітає від детонаці БК, а екіпаж має шанс вціліти.

Якби ще вони не старі були і автоматичні пушки в них не клинили, то чудова машина.
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26.01.2025 14:45 Ответить
Так і незрозуміло, скільки ж тих танків всього було? 5 чи 55?
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26.01.2025 11:36 Ответить
28
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26.01.2025 11:39 Ответить
Варто додати до статті підбірку висловів Зеленського на тему, що нам потрібна техніка, а не мобілізація.
Так старий танк. Зате добре модернізований. Чи варто кидати його в танковий бій проти Т72/90? Ні. Чи знищить він будь-яке рашистське БМП? Так. Знищить піхоту? Так. Обстріляє укріплення? Так.
Якщо застосовувати з розумом, а не кидати в лобову атаку на Т-90, заради якоїсь лісопосадки, то серйозна зброя. А якщо зберігати десь в тилу заради очікування, що якась гнида передасть координати і буде приліт - то це лише ще один (уже не перший) аргумент для Заходу не передавати зброю, в т.ч. *********.
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26.01.2025 11:38 Ответить
мобілізація та ухилянти..
це протиречить одне одному..
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26.01.2025 12:13 Ответить
Якщо грамотно використовувати танк Т-55, то це доволі небезпечна зброя. Наведу дані з "Мілітарного" про використання такого танку окупантами:
Танк в основному використовують в боях для ведення вогню з закритих вогневих позицій. Для цього використовувалися бічний рівень та азимутальний покажчик.

Дальність прямого пострілу по цілі висотою 2 м становила бронебійним снарядом - 1080 м, осколково-фугасним - 1100 м. Найбільша прицільна дальність стрільби з допомогою телескопічного прицілу дорівнювала 6900 метрів, а з допомогою бічного рівня - до 14 600 м.
Росіяни, зокрема, можуть використовувати їх як самохідні артилерійські установки для стрільби з закритих вогневих позицій. Таке рішення вони могли ухвалити після того, як втратили значну кількість ствольної артилерії на полі бою.

Але танк також може уражати цілі, які не видно візуально. Такий спосіб стрільби має назву «стрільба із закритої вогневої позиції». Це ведення артилерійського вогню по цілях, які не перебувають у прямій видимості.
Танки для цього використовують осколково-фугасні снаряди, які мають дальність польоту більше 10 км. Для прицілювання на такі великі дальності використовують спеціальні прилади для наведення - бічний рівень та азимутальний покажчик.
Українські військові до повномасштабного російського вторгнення вже мали досвід застосування танків для стрільби із закритих вогневих позицій.
Зокрема, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з вересня 2015 року за допомогою програми ГРК АRMOR навчає українських військових стрільбі з закритих позицій

Станом на літо 2022 року фахівці організації передали у війська тисячі планшетів з цим програмним забезпеченням, підготувавши сотні екіпажів бойових броньованих машин, танків, зенітних установок та артилерійських розрахунків.

В умовах повномасштабної війни з росією таку тактику активно застосовують на полі бою. Це пов'язано з тим, що танки часто не можуть вийти на пряму наводку для здійснення пострілу.

Це робить українських танкістів недосяжними для вогню ворожих танків й протитанкових засобів, які є основною загрозою для цього виду бронетехніки під час класичного застосування.

Після повномасштабного вторгнення росіяни також почали активно стріляти таким методом зі своїх танків."
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26.01.2025 12:13 Ответить
6900 метрів, а з допомогою бічного рівня - до 14 600 з т55 ви це серйозно??

яка там кучність буде навіть для фугаса, у нас є стільки снарядів щоб ми ними розкидались як орки. Плюс знос стволів в танка буде набагато більше, а на 14600))) хіба керованими снарядами, таких не маємо під 105 кал.
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26.01.2025 14:58 Ответить
Добродію vit603, я попередив, що наводжу дані з "Мілітарного". Відповідно, свої якісь дані я немаю права вставляти в чужий текст.
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26.01.2025 15:20 Ответить
https://mil.in.ua/uk https://mil.in.ua/uk/news/ Новиниhttps://mil.in.ua/uk/articles/ Статтіhttps://mil.in.ua/uk/blogs/ Блогиhttps://mil.in.ua/uk/#video-special ВідеоконтентПідтримати



Т-54 і Т-55: що це за танки і як Росія може їх застосувати проти України https://mil.in.ua/uk/author/kozak/ Саня Козацький

https://mil.in.ua/uk/tag/bronetehnika/ Бронетехнікаhttps://mil.in.ua/uk/tag/vijna-z-rosiyeyu/ Війна з Росієюhttps://mil.in.ua/uk/tag/zs-rf/ ЗС Росіїhttps://mil.in.ua/uk/tag/t-55/ Т-55https://mil.in.ua/uk/tag/tank/ Танкhttps://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна

6 Липня, 2023
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26.01.2025 15:24 Ответить
Чому мене не вразила дальність в 14 600 м, а тому, що американська гаубиця 105-мм гаубиця M102 1960 р. випуску має дальність вогню: Ефективний - 11,500 м, Максимальний - 15,100 м (при стрільбі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 активно-реактивним снарядом), а це значить, шо країна НАТО Словаччина може мати подібні снаряди.
Тим паче, що німецька 105 мм гармата часів 2-ї СВ FlaK 38 з відкритим прицілом мала дальність ефективного вогню по горизонту: 17600 м
По вертикалі: 9450 м.
Так що не бачу нічого смішного.
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26.01.2025 15:38 Ответить
Зебільна мерзота...
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26.01.2025 12:17 Ответить
Можно было бы на базе этих танков испытать технологию "беспилотных" танков-дронов, в задней части танка за башней установить фазовую антенну направленного действия и управлять танком направленной антенной с телескопической мачтой высотой от 2 до 6 метром с защищённых позиций (антенна может стоять на расстоянии от операторов до 2-3 км, соединенная проводом), это позволит иметь боевой радиус в пределах прямой видимости (не менее 5 км от антенны), с защитой от РЭБ (методом прямой фокусировки радиосигнала между антеннами), другой вариант еще проще, вместо антенн использовать катушку с проводом в 5 км (но менее надежный, ибо провод могут повредить), но при наличии ИИ эту проблему можно игнорировать. Танк можно будет использовать в основном на "передке" (линии соприкосновения фронта), назад он будет двигаться задним ходом.
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26.01.2025 12:31 Ответить
Одни тоже пофантазировали и построили Анально Говно Нетную "Армату". Вместо фазовой антены там применили танкистов в гробу в капсуле под башней.
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26.01.2025 12:40 Ответить
А як людей у танк не посади, всерівно можна вразити. Тобто, потрібні дрони-танки, виходить.
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26.01.2025 13:16 Ответить
Яка антена?! Кабель оптоволокно.
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26.01.2025 14:21 Ответить
в обеих технологиях есть свои плюсы и минусы - это уже техническое воплощение идеи, но не в этом суть, главное - танк без экипажа внутри!
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27.01.2025 10:33 Ответить
в перспективе вместо экипажа установить дополнительный боекомплект (к автомату по перезарядке снарядов)
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27.01.2025 10:35 Ответить
Незабаром індєйці навахо будуть пред'яву виставлять за невикористання нашими військовими списів та луків, переданих нам навахо з самими щирими намірами. А ми,мовляв, згноїли їх на складах замість кидаться з луками на кацапню.
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26.01.2025 14:11 Ответить
Ці танки не відповідають потужності нашого потужного Лідора
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26.01.2025 14:52 Ответить
Зараз ЗСУ в основному обороняється, тому танки використовувати не доцільно. Ось, коли підуть контрнаступи тоді і М-55S стане в нагоді.. ,для другого ешелону
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26.01.2025 19:10 Ответить
 
 