Глава МИД Словении Файон прибыла с визитом в Киев. ФОТО

В пятницу, 17 января, глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев по приглашению украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Словении, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основной целью визита является участие в министерской встрече формата Украина - Юго-Восточная Европа. Во время мероприятия Таня Файон вместе с коллегами обсудит поддержку Украины в войне против России, планы восстановления инфраструктуры и поиск путей для достижения мира.

Напомним, что только за последние несколько дней Киев посетили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, министры обороны Германии и Италии Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

