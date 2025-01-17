РУС
Глава МИД Словении Файон прибыла с визитом в Киев. ФОТО

В пятницу, 17 января, глава МИД Словении Таня Файон прибыла в Киев по приглашению украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Словении, передает Цензор.НЕТ.

До Києва прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон

Отмечается, что основной целью визита является участие в министерской встрече формата Украина - Юго-Восточная Европа. Во время мероприятия Таня Файон вместе с коллегами обсудит поддержку Украины в войне против России, планы восстановления инфраструктуры и поиск путей для достижения мира.

Напомним, что только за последние несколько дней Киев посетили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, министры обороны Германии и Италии Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

Также читайте: Словения не будет игнорировать встречи ЕС под председательством Венгрии, - МИД

визит (3147) Словения (154) Файон Таня (4)
Може и ******* шось підкине? -- зі світу по нитці - голому сорочка
показать весь комментарий
17.01.2025 11:46 Ответить
нія вона не підкине, в неї нема зброї практично. Там власні розходи на оборону - 1,3%, найменше серед членів НАТО: https://t.me/ToBeOr_Official/16985
показать весь комментарий
17.01.2025 12:38 Ответить
 
 