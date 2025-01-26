Танки M-55S, які Словенія передала Україні ще у 2022-му, майже не брали участі в бойових діях, - Demokracija

У 2022 році Словенія передала Україні танки M-55S, проте за понад два роки вони з’являлися в кількох бойових бригадах, не взявши значної участі в бойових діях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише словенський журнал Demokracija із посиланням на сайт MilitaryLand.

Так, спершу словенські танки перебували на озброєнні 47 окремої механізованої бригади, але перед її розгортанням у 2023 році їх зняли з озброєння. Після цього танки передали в інший підрозділ - Forbes припускає, що йдеться про 67 механізовану бригаду, у складі якої один із танків начебто підбили.

У березні 2024 року M-55S віддали 5 танковій бригаді, яку потім переформували у важку механізовану бригаду у грудні 2024 року. Через реорганізацію кількість танків у бригаді скоротили, а своїм основним танком на озброєнні там визначили Leopard 1A5.

Тож цього разу словенська бронетехніка потрапила на озброєння танкового батальйону новосформованої 159 окремої механізованої бригади. Це нібито підтверджує фото з танками, яке опублікував командир бригади полковник Олександр Демчук, який привітав екіпажі танків із Днем Соборності України.

Що відомо про танки M-55S?

M-55S – це модернізований радянський танк Т-55. Танк отримав нову гармату – 105-мм нарізну Royal Ordnance L7 з термальним кожухом, одну з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус покрили додатковою реактивною бронею, яка навіть змінила силует танка, наблизивши його до сучасних.

M-55S отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, командирський приціл Fotona COMTOS-55, покращений двигун та нові гумометалеві гусениці і навіть сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A, пов’язаний із системою пуску димових гранат IS-6.

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