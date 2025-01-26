Министерство подтверждает каждый график поставки оружия, - Безрукова

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова отвергает обвинения в срыве поставок оружия.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в большинстве заключенных ею контрактов срок поставки был год (Безрукова назначена на должность в конце января 2024 года).

"На определенную номенклатуру, которую я контрактую на болгарских заводах, это 2 года, но это согласовано. Обращаю внимание, что каждый контракт перед подписанием и регистрацией - и это неотъемлемая часть контракта вместе с графиками поставки согласовывается Министерством обороны", - заявила Безрукова.

"Каждый контракт и каждый график поставки перед тем, как я его подпишу, согласовывается Министерством обороны. Это где-то 8-9 департаментов. Каждое дополнительное соглашение на продление срока поставки подписывается только с разрешения Министерства обороны", - отметила руководитель АОЗ.

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"Я иначе не могу сделать это физически. У меня есть процедура, и мне этого не зарегистрирует канцелярия, пока нет согласования Министерства, потому что это приказ и мы должны его выполнять. Поэтому мне очень странно слышать, что Министерство не удовлетворено уровнем поставок", - отметила Безрукова.

"Все, что мы делаем, - в соответствии с директивами и под полным контролем Министерства обороны", - подчеркнула она.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".