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Новости
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Министерство подтверждает каждый график поставки оружия, - Безрукова

Графік постачання зброї

Руководитель Агентства оборонных закупок Марина Безрукова отвергает обвинения в срыве поставок оружия.

Об этом она сказала в интервью Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в большинстве заключенных ею контрактов срок поставки был год (Безрукова назначена на должность в конце января 2024 года).

"На определенную номенклатуру, которую я контрактую на болгарских заводах, это 2 года, но это согласовано. Обращаю внимание, что каждый контракт перед подписанием и регистрацией - и это неотъемлемая часть контракта вместе с графиками поставки согласовывается Министерством обороны", - заявила Безрукова.

"Каждый контракт и каждый график поставки перед тем, как я его подпишу, согласовывается Министерством обороны. Это где-то 8-9 департаментов. Каждое дополнительное соглашение на продление срока поставки подписывается только с разрешения Министерства обороны", - отметила руководитель АОЗ.

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"Я иначе не могу сделать это физически. У меня есть процедура, и мне этого не зарегистрирует канцелярия, пока нет согласования Министерства, потому что это приказ и мы должны его выполнять. Поэтому мне очень странно слышать, что Министерство не удовлетворено уровнем поставок", - отметила Безрукова.

"Все, что мы делаем, - в соответствии с директивами и под полным контролем Министерства обороны", - подчеркнула она.

Подробнее о конфликте между Агентством оборонных закупок и Минобороны можно прочитать в материале на Цензор.НЕТ от Татьяны Николаенко "Марина Безрукова: Мы не ручные байеры, которые готовы спустить бюджет в миллиарды, просто по чьему-то устному распоряжению".

Автор: 

Минобороны (9402) оружие (10242) поставки (223) Марина Безрукова (30)


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Раніше було зруйноване корпоративне управління Нафтогазу, тепер тут... Як ми виглядаємо в очах союзників-донорів? Що для влади головне-перемога в війні чи збереження влади з джерелами збагачення?
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26.01.2025 13:25 Ответить
а на ставкє про це знають?
а зе!гандону доповідають?
бо він нічого не знає! його обманюють!
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26.01.2025 13:25 Ответить
то ви їм просто красти заважали-я думаю що ви й самі це розумієте
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26.01.2025 13:28 Ответить
Умєров не повинен робити з себе князька , за такі дії містера відправляють у відставку. У державах ,де керівництво дружить із головою.
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26.01.2025 13:34 Ответить
та всі розуміють що умєров гнида та зрадник..

тільки розуміння мало

шкода репутації Джемілєва що у нього така гниль в радниках
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26.01.2025 13:48 Ответить
Безрукова заважає гнидам умєрову та жумаділову красти
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26.01.2025 13:52 Ответить
Якщо вони готові працювати без хабарів і зарплатні, то нехай роблять обидва.
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26.01.2025 17:49 Ответить
 
 