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Новини
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Міністерство підтверджує кожен графік постачання зброї, - Безрукова

Графік постачання зброї

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова відкидає звинувачення у зриві поставок зброї.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що в більшості укладених нею контрактів термін поставки був рік (Безрукова призначена на посаду наприкінці січня 2024).

"На певну номенклатуру, яку я контрактую на болгарських заводах, це 2 роки, але це погоджено. Звертаю увагу, що кожен контракт перед підписанням і реєстрацією - і це невід'ємна частина контракту разом з графіками постачання погоджується Міністерством оборони", - заявила Безрукова.

"Кожен контракт і кожен графік постачання перед тим, як я його підпишу, погоджується Міністерством оборони. Це десь 8-9 департаментів. Кожна додаткова угода на продовження терміну постачання підписується тільки з дозволу Міністерства оборони", - наголосила керівниця АОЗ.

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"Я інакше не можу зробити це фізично. У мене є процедура, і мені цього не зареєструє канцелярія, поки немає погодження Міністерства, тому що це наказ і ми маємо його виконувати. Тому мені дуже дивно чути, що Міністерство не задоволене рівнем постачання", - зазначила Безрукова.

"Все, що ми робимо, - відповідно до директив і під повним контролем Міністерства оборони", - підкреслила вона.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".

Автор: 

Міноборони (7456) зброя (7520) поставки (272) Безрукова Марина (34)


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Раніше було зруйноване корпоративне управління Нафтогазу, тепер тут... Як ми виглядаємо в очах союзників-донорів? Що для влади головне-перемога в війні чи збереження влади з джерелами збагачення?
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26.01.2025 13:25 Відповісти
а на ставкє про це знають?
а зе!гандону доповідають?
бо він нічого не знає! його обманюють!
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26.01.2025 13:25 Відповісти
то ви їм просто красти заважали-я думаю що ви й самі це розумієте
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26.01.2025 13:28 Відповісти
Умєров не повинен робити з себе князька , за такі дії містера відправляють у відставку. У державах ,де керівництво дружить із головою.
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26.01.2025 13:34 Відповісти
та всі розуміють що умєров гнида та зрадник..

тільки розуміння мало

шкода репутації Джемілєва що у нього така гниль в радниках
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26.01.2025 13:48 Відповісти
Безрукова заважає гнидам умєрову та жумаділову красти
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26.01.2025 13:52 Відповісти
Якщо вони готові працювати без хабарів і зарплатні, то нехай роблять обидва.
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26.01.2025 17:49 Відповісти
 
 