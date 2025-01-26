Міністерство підтверджує кожен графік постачання зброї, - Безрукова

Керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова відкидає звинувачення у зриві поставок зброї.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що в більшості укладених нею контрактів термін поставки був рік (Безрукова призначена на посаду наприкінці січня 2024).

"На певну номенклатуру, яку я контрактую на болгарських заводах, це 2 роки, але це погоджено. Звертаю увагу, що кожен контракт перед підписанням і реєстрацією - і це невід'ємна частина контракту разом з графіками постачання погоджується Міністерством оборони", - заявила Безрукова.

"Кожен контракт і кожен графік постачання перед тим, як я його підпишу, погоджується Міністерством оборони. Це десь 8-9 департаментів. Кожна додаткова угода на продовження терміну постачання підписується тільки з дозволу Міністерства оборони", - наголосила керівниця АОЗ.

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"Я інакше не можу зробити це фізично. У мене є процедура, і мені цього не зареєструє канцелярія, поки немає погодження Міністерства, тому що це наказ і ми маємо його виконувати. Тому мені дуже дивно чути, що Міністерство не задоволене рівнем постачання", - зазначила Безрукова.

"Все, що ми робимо, - відповідно до директив і під повним контролем Міністерства оборони", - підкреслила вона.

Детальніше про конфлікт між Агенцією оборонних закупівель і Міноборони можна прочитати в матеріалі на Цензор.НЕТ від Тетяни Ніколаєнко "Марина Безрукова: Ми не ручні баєри, які готові спустити бюджет в мільярди, просто за чиїмсь усним розпорядженням".