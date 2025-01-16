Рада повернула штрафи постачальникам за затримку поставок зброї на фронт, - Підласа
Верховна Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу щодо інвестиційних проєктів (законопроєкт 12245, який був маяком МВФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
Вона зауважила, що законопроєкт ухвалили з декількома правками. Зокрема, відновили штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Іншими правками розширили коло суб'єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а також зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років.
Серед нововведень вона назвала:
- пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,
- відбір проєктів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,
- фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),
- наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,
- відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким пропонується залишити один штраф за зрив строків поставки озброєння для виробників - 0,1% за кожен день прострочення.
"Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Цензор.НЕТ пояснила, що планують залишити єдиний штраф, а конкретно - щоденну пеню.
"Це найефективніший штраф, він нараховується за кожен день прострочення, поки контракт не буде виконано. Це 0,1% в день. Тобто в місяць близько 3%, за два - 6% тощо", - зазначила тоді нардепка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль