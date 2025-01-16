Рада повернула штрафи постачальникам за затримку поставок зброї на фронт, - Підласа

Верховна Рада проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу щодо інвестиційних проєктів (законопроєкт 12245, який був маяком МВФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона зауважила, що законопроєкт ухвалили з декількома правками. Зокрема, відновили штрафи недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт. Іншими правками розширили коло суб'єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а також зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років.

Також читайте: Рада не звільнятиме від штрафів тих, хто провалив поставки зброї. Йдеться про усунення потрійного штрафу, - "слуга народу" Янченко

Серед нововведень вона назвала:

пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проєктах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,

відбір проєктів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,

фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),

наявність єдиного портфелю інвестиційних проєктів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,

відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проєктів та досягнутих результатів онлайн.

Також читайте: Рада поверне штрафи для постачальників зброї за недотримання умов контрактів, – "слуга народу" Підласа

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким пропонується залишити один штраф за зрив строків поставки озброєння для виробників - 0,1% за кожен день прострочення.

"Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Цензор.НЕТ пояснила, що планують залишити єдиний штраф, а конкретно - щоденну пеню.

"Це найефективніший штраф, він нараховується за кожен день прострочення, поки контракт не буде виконано. Це 0,1% в день. Тобто в місяць близько 3%, за два - 6% тощо", - зазначила тоді нардепка.