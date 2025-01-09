Рада хоче залишити один адекватний штраф за зрив строків поставки зброї. Інакше багато підприємств збанкрутують, - "слуга народу" Янченко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким пропонується залишити один штраф за зрив строків поставки озброєння для виробників - 0,1% за кожен день прострочення.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу", членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко.

"На сьогодні, через те, що був і Цивільний Кодекс, і Господарський, вони частково перетиналися та частково суперечили одне одному, у нас вийшла ситуація, коли за один вид порушення застосовувалося три покарання, що суперечить юридичній логіці та здоровому глузду. Тому що за одне порушення має бути одне покарання. Ба більше, ці три штрафи є вдвічі більшими навіть за перший місяць прострочення. Навіть, якщо прострочення відбулося за об'єктивних причин", - зазначила нардепка.

Читайте: Україна недоотримує $15 млрд через заборону експорту українського ОПК, - "слуга народу" Янченко

Серед причин можуть бути як і удари РФ по об'єктах ОПК, так і несвоєчасна поставка іноземних комплектуючих тощо.

"Тому якщо є прострочення на невеликий термін, на нього потрібно накладати штраф, але цей штраф має бути єдиний та адекватний у розмірі. Зараз штрафів є три і вони неадекватні у розмірах. 13% за перший місяць прострочки, хоча середній заробіток ОП становить 5-7% за контракт.

Ми хочемо залишити єдиний штраф, а конкретно - щоденну пеню. Це найефективніший штраф, він нараховується за кожен день прострочення, поки контракт не буде виконано. Це 0,1% в день. Тобто в місяць близько 3%, за два - 6% тощо", - пояснила Янченко, додавши, що це передбачено в Цивільному Кодексі.

Також нардепка розповіла, чи штрафи скасують для вже укладених контрактів, чи лише для тих, які уклали після набуття законом чинності:

"Моє трактування таке, що це діятиме після того, як закон набуде чинності".

Бувають випадки, коли строки контрактів зриваються через державу.

Читайте також: Рада пропонує Кабміну внести зміни до постанови про оборонні закупівлі, щоб спростити роботу підприємств ОПК, - "слуга народу" Янченко

"І таке теж буває. Коли держава прописує в контракті поетапне відвантаження товару. Каже: "Ви маєте поставити першу партію до такого числа - ми проплачуємо. Другу до такого - ми проплачуємо, або авансуємо тощо. Досить часто трапляється таке, що компанії постачають вчасно, а от держава може авансувати наступний етап із затримкою. І при цьому, наприклад, ось таке відстрочення. Колись воно відбувається, зокрема, через державних замовників. Державні замовники ніяким чином не враховують в перегляд строки виконання договорів.

Загалом, у нас зараз склалася в країні дуже небезпечна та негативна ситуація, коли ми з одного боку говоримо, що нам потрібно виробляти більше української зброї. Але заявляючи про це, ми водночас державним регулюванням заганяємо виробників української зброї просто в глухий кут, встановлюючи обмеження по прибутку, забороняючи експорт та ще й накладаючи по кілька штрафів за одне порушення. У нас просто навесні багато підприємств можуть збанкрутувати", - наголосила вона.

Янченко зазначила, що українські компанії загнані державним регулюванням в кут, порівняно з іноземними виробниками озброєння, що очікувати серйозного розвитку від ОПК просто не можна за таких умов.

"Або нам потрібно терміново переглядати законодавство, або ми потроху втрачатимемо галузь та обороноздатність", - підсумувала вона.

Нагадаємо, напередодні глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що Рада збирається "законодавчо пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт".

Натомість нардепка Галина Янченко пояснила, що йдеться лише про скасування потрійного штрафу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОПК України працює лише на 40-60% через заборону експорту та низькі нормативи прибутковості, - "слуга народу" Янченко