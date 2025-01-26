НАТО начинает делиться сверхсекретной информацией с ЕС и оборонной промышленностью, - Bloomberg

Сейчас НАТО начинает процесс передачи некоторых своих сверхсекретных данных оборонной промышленности и Европейскому Союзу. Эти данные касаются оружия и оборудования, которое должны производить страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg.

По словам информированных собеседников, Альянс ищет варианты, чтобы безопасным путем поделиться некоторыми данными, чтобы убедить оборонные компании увеличить свои производственные мощности.

Источники отмечают, что такой шаг потребует консенсуса среди союзников-стран НАТО, и он может быть достигнут уже в течение "следующих нескольких месяцев".

Собеседники добавляют, что согласно отдельной процедуре, Альянс также начинает процесс обмена некоторыми секретными стандартами с Европейским Союзом, в который также входят 24 из 32 стран НАТО.

Как отмечается, эта инициатива появилась в тот момент, когда члены НАТО стремятся перевооружиться на фоне войны в Украине.

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Кроме того, утверждается, что из-за конфиденциального характера информации эти стандарты будут передаваться постепенно, по мере их обработки со стороны НАТО.

В целом эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию Вооруженных сил стран-членов НАТО и достижение оперативной совместимости между союзниками блока. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную лексику.

Получение этой информации может позволить ЕС согласовать нормы как в военных вопросах, так и в вопросах двойного использования, таких как радиочастоты.

Представитель НАТО также рассказал, что Альянс недавно поделился своими несекретными стандартами, в частности с ЕС.

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Он добавил, что НАТО также более тесно сотрудничает с оборонной отраслью.

Ранее СМИ также сообщали, что Запад может получить куда худший конфликт, если сейчас подведет Украину.