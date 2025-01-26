РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8888 посетителей онлайн
Новости
2 687 5

НАТО начинает делиться сверхсекретной информацией с ЕС и оборонной промышленностью, - Bloomberg

НАТО ділиться з ЄС інформацією

Сейчас НАТО начинает процесс передачи некоторых своих сверхсекретных данных оборонной промышленности и Европейскому Союзу. Эти данные касаются оружия и оборудования, которое должны производить страны НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg.

По словам информированных собеседников, Альянс ищет варианты, чтобы безопасным путем поделиться некоторыми данными, чтобы убедить оборонные компании увеличить свои производственные мощности.

Источники отмечают, что такой шаг потребует консенсуса среди союзников-стран НАТО, и он может быть достигнут уже в течение "следующих нескольких месяцев".

Собеседники добавляют, что согласно отдельной процедуре, Альянс также начинает процесс обмена некоторыми секретными стандартами с Европейским Союзом, в который также входят 24 из 32 стран НАТО.

Как отмечается, эта инициатива появилась в тот момент, когда члены НАТО стремятся перевооружиться на фоне войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины об ультиматуме РФ в НАТО: "Полная фигня, Москве слова не давали"

Кроме того, утверждается, что из-за конфиденциального характера информации эти стандарты будут передаваться постепенно, по мере их обработки со стороны НАТО.

В целом эти стандарты являются военными критериями, направленными на гармонизацию Вооруженных сил стран-членов НАТО и достижение оперативной совместимости между союзниками блока. Они могут включать, например, калибры оружия или общую военную лексику.

Получение этой информации может позволить ЕС согласовать нормы как в военных вопросах, так и в вопросах двойного использования, таких как радиочастоты.

Представитель НАТО также рассказал, что Альянс недавно поделился своими несекретными стандартами, в частности с ЕС.

Также читайте: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины в НАТО, - МИД РФ

Он добавил, что НАТО также более тесно сотрудничает с оборонной отраслью.

Ранее СМИ также сообщали, что Запад может получить куда худший конфликт, если сейчас подведет Украину.

Автор: 

НАТО (10045) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викиньте Угорців звідти, та і іншу наволоч куплену теж. Бо буде біда
показать весь комментарий
26.01.2025 15:33 Ответить
Только додумалмсь?
показать весь комментарий
26.01.2025 15:34 Ответить
орбану і фіцо не забудьте передати ...їм термінову потрібно це злити пуйлу
показать весь комментарий
26.01.2025 15:40 Ответить
Може ці "над секретні данні" буде швидше та дешевше купити у Рашки та Китаю?
показать весь комментарий
26.01.2025 15:56 Ответить
фрицо и орбит уже телеграф прогривают
показать весь комментарий
26.01.2025 16:33 Ответить
 
 