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Новости
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Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г. Кстово, - Генштаб

Палаюча нафтобаза в Росії

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в г.Кстово, Нижегородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе.

Как отмечается, этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются", - отмечают в Генштабе.

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Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 29 января нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области атаковали беспилотники. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении более 100 беспилотников над 9 регионами России. Утром пресс-центр "Сибур-Кстово" заявил о падении обломков дрона на территории предприятия в Нижегородской области и пожаре на объекте.

Автор: 

Генштаб ВС (6444) ГУР (461) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+19
Було...


Стало...
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29.01.2025 10:41
+16
Вот что реально приближает мир.
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29.01.2025 10:47
+14
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Кстову
НПЗ сгорел весь, *** !
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29.01.2025 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Лєнта за лєнтою уламки подавай...))))
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29.01.2025 10:37 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍
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29.01.2025 10:37 Ответить
Ой як файно горить, наче ватра !!!
Слава ЗСУ та силам оборони України !!!
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29.01.2025 10:39 Ответить
Було...


Стало...
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29.01.2025 10:41 Ответить
Схоже таки, що епіцентр пожежі десь біля першой колони.. це добре.
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29.01.2025 10:52 Ответить
Глянув в Г-лі, там в тому Кстово,роботи не початий край.
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29.01.2025 11:57 Ответить
Цікавіше дізнатись, що саме зруйновано, сховище або виробництво.
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29.01.2025 10:42 Ответить
Маршрути розвідані, будуть повторні удари. Цей кстовський "СІБУР" - він на західному обладнанні працює - в 14му році закінчилась велика модернізація. Тож будь-що, що там вийшло з ладу - дуже погано замінюється і ремонтується в умовах санкцій.
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29.01.2025 11:30 Ответить
Тому і насипає русня за капітуляцію по всім напрямкам.
Значить, у них точно справи йдуть кепсько.
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29.01.2025 12:00 Ответить
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Кстову
НПЗ сгорел весь, *** !
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29.01.2025 10:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X7D_NHRTH54
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29.01.2025 10:45 Ответить
Збили всі обломки
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29.01.2025 10:47 Ответить
Вот что реально приближает мир.
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29.01.2025 10:47 Ответить
Четвертий за продуктивністю НПЗ на роіссі... Гойда, блд!
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29.01.2025 11:10 Ответить
подейкують, шо він там працював в пів-сили, бо шось там зламалося на одній з ліній (можливо каталітичний крякінг), а ремонтувати уже нічим. сподіваюсь, тепер крякнула і друга половина.
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29.01.2025 11:27 Ответить
СІБУР - це завод, капітально модернізований в 14му році. Тож знищення будь-якого обладнання на цьому заводі - це потенційно зупинка заводу на невизначений термін щодо відповідної номенклатури продукції. Бо модернізацію проводили компанії з ЄС/США. І ніяких аналогів такого обладнання в засрашці чи китаї не випускається - тільки повна заміна, а це роки в режимі "повного сприяння і без санкцій".
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29.01.2025 11:27 Ответить
Закінчувався третій рік - спєциальной воєнной двіжухі .
Мешканці Бєлгорода встановлювали на фасади своїх багатоповерхівок - металеві сітки проти дронів .
..
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29.01.2025 12:18 Ответить
чемо на продовження банкету
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29.01.2025 12:57 Ответить
Треба бити по мозирському нпз. Кацапи отримують від них паливо (і не тількі) для війни. І як раз можна привітати бульбафюрера таким чином. Тим більш що у нього є боржок за 2022.
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29.01.2025 16:00 Ответить
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29.01.2025 20:42 Ответить
«патєрь нєт» (с) 🤣🤣🤣
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30.01.2025 07:11 Ответить
 
 