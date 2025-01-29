Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г. Кстово, - Генштаб

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в г.Кстово, Нижегородской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе.

Как отмечается, этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются", - отмечают в Генштабе.

Читайте также: Рязанский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 29 января нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области атаковали беспилотники. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении более 100 беспилотников над 9 регионами России. Утром пресс-центр "Сибур-Кстово" заявил о падении обломков дрона на территории предприятия в Нижегородской области и пожаре на объекте.