Поражен Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в г. Кстово, - Генштаб
Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в г.Кстово, Нижегородской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе.
Как отмечается, этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.
"После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются", - отмечают в Генштабе.
Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 29 января нефтебазу в городе Кстово Нижегородской области атаковали беспилотники. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении более 100 беспилотников над 9 регионами России. Утром пресс-центр "Сибур-Кстово" заявил о падении обломков дрона на территории предприятия в Нижегородской области и пожаре на объекте.
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Слава ЗСУ та силам оборони України !!!
Стало...
Значить, у них точно справи йдуть кепсько.
Второпях зовут отца:
- ******* нам по Кстову
НПЗ сгорел весь, *** !
Мешканці Бєлгорода встановлювали на фасади своїх багатоповерхівок - металеві сітки проти дронів .
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