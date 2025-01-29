ЕС готовит 16-й пакет санкций для РФ: отключение российских банков от SWIFT и запрет на алюминий, - Bloomberg
Европейский Союз планирует усилить санкционное давление на Россию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ЕС готовит очередной удар по финансовой и сырьевой сферах России, включив в 16-й пакет санкций отключение 15 российских банков от глобальной платежной системы SWIFT.
Кроме банковского сектора, новые ограничения затронут также российский алюминий. Запланированный поэтапный запрет предусматривает переходный период с системой квот в течение года, после чего импорт металла из РФ в Европу будет полностью остановлен.
Как пишет издание, еще одним ключевым элементом санкционного пакета станет борьба с "теневым флотом", который используется для обхода ограничений на поставки российской нефти. Под санкции могут попасть более 70 судов, участвующих в перевозках.
По информации источников, санкции еще нуждаются в согласовании между государствами-членами ЕС, и их окончательное содержание может быть изменено перед официальным принятием.
Напомним, 16-й пакет санкций ЕС против России из-за ее агрессивной войны против Украины может быть готов в феврале.
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ти й сказав.
гівнавєто
це трамп продвинутий караючий меч? чи байден гальмо лєвацькє?
дали наладити розрахунки в внутрішній міжбанківській системі
міх рф та китаєм, індією
і далі про відключення свіфт