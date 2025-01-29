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ЕС готовит 16-й пакет санкций для РФ: отключение российских банков от SWIFT и запрет на алюминий, - Bloomberg

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Европейский Союз планирует усилить санкционное давление на Россию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ЕС готовит очередной удар по финансовой и сырьевой сферах России, включив в 16-й пакет санкций отключение 15 российских банков от глобальной платежной системы SWIFT.

Кроме банковского сектора, новые ограничения затронут также российский алюминий. Запланированный поэтапный запрет предусматривает переходный период с системой квот в течение года, после чего импорт металла из РФ в Европу будет полностью остановлен.

Читайте: Администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на РФ, - Le Monde

Как пишет издание, еще одним ключевым элементом санкционного пакета станет борьба с "теневым флотом", который используется для обхода ограничений на поставки российской нефти. Под санкции могут попасть более 70 судов, участвующих в перевозках.

По информации источников, санкции еще нуждаются в согласовании между государствами-членами ЕС, и их окончательное содержание может быть изменено перед официальным принятием.

Напомним, 16-й пакет санкций ЕС против России из-за ее агрессивной войны против Украины может быть готов в феврале.

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Автор: 

банки (1937) санкции (11438) Евросоюз (17264) алюминий (10)


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Топ комментарии
+6
Роздуплилися на 4 рік війни..
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29.01.2025 11:00
+3
Цей SWIFT був лякалкою для Кацапії з 14 року. Зараз їм вже ні холодно ні жарко. Бо за 10 років вони знайшли інші способи переказу коштів.
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29.01.2025 11:02
+3
На кожну гайку є свій болт. Вони ходять по лезу і самі це прекрасно розуміють.
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29.01.2025 11:09
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Роздуплилися на 4 рік війни..
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29.01.2025 11:00 Ответить
Цей SWIFT був лякалкою для Кацапії з 14 року. Зараз їм вже ні холодно ні жарко. Бо за 10 років вони знайшли інші способи переказу коштів.
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29.01.2025 11:02 Ответить
якби вони були, ти б їх назвав.
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29.01.2025 11:04 Ответить
Був би економістом, то назвав би. Але виходячи з новинних повідомлень за ці 10 років погроз відключення, то шляхи міжбанківської комунікації альтернативної СВІФТу вже існують.
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29.01.2025 11:08 Ответить
та вони очевидні і так, не варто їх називати. крипта зараз "наше фсьо" як каже кацапня. до того ж аналогом SWIFT кацапи вважають свою систему "Мір". але це працює тільки тоді, коли якісь міжнародні банки захочуть мати з нею справу, бо зв'язуватись із тим "міром", то можна самому на санкції ще нарватись... а так, то русня зараз через крипту старається це все обходити. правда, це коштує чималих додаткових витрат і комісій за конвертацію валют.
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29.01.2025 11:11 Ответить
Ринок обміну кріпти занадто малий навіть для того щоб виплатити пенсіі, хіба що в крипті...
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29.01.2025 11:32 Ответить
ну а хто сказав, що цапам буде легко це робити? тому і вводять ці всі санкції поступово і не за раз, бо ще багато чого із сировини купують у цапів. проте там вже ********* скилить, шо "дєнєг нєт". наскільки то є правда - невідомо. Мілов говорить, що ще лише на цей рік у цьому фонді народного благосостоянія лишилось ліквідних грошей близько 4 трлн фублів, якими кремль гасить дефіцит бюджету.
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29.01.2025 11:38 Ответить
хто сказав, що цапам буде легко
===
ти й сказав.
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29.01.2025 13:21 Ответить
ніт.
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29.01.2025 14:17 Ответить
"русня зараз через крипту старається це все обходити"
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29.01.2025 14:41 Ответить
ну так це не є легко. це великі додаткові витрати на конвертацію і комісійні. тобто імпорт автоматично уже дорожчає як мінімум на 10, а то і 20 %.
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29.01.2025 18:54 Ответить
но це неточно
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29.01.2025 18:56 Ответить
що саме неточно?
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29.01.2025 18:59 Ответить
шо не є легко
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29.01.2025 21:56 Ответить
Ще й фіцо з орбаном накладуть гівна вєто
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29.01.2025 11:02 Ответить
На кожну гайку є свій болт. Вони ходять по лезу і самі це прекрасно розуміють.
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29.01.2025 11:09 Ответить
Коли вже атомка увійде в пакет?
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29.01.2025 11:09 Ответить
Хм , раніше писали що на мордорі якийсь один банк мав доступ до ''СВІФТу'', а тут вже про 15 пишуть
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29.01.2025 11:16 Ответить
На кінець 24 року до SWIFT були підключені більше 200 російських банків. Зараз планують відключити 15, тільки 15, Карл, із них. Санкції діють, звичайно. Але суттєвішо вони діють коли своєчасно включаються, а не після того як.
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29.01.2025 12:11 Ответить
от ніяк не збагну!
це трамп продвинутий караючий меч? чи байден гальмо лєвацькє?
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29.01.2025 11:24 Ответить
вже 3 роки свіфтають...
дали наладити розрахунки в внутрішній міжбанківській системі
міх рф та китаєм, індією
і далі про відключення свіфт
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29.01.2025 12:41 Ответить
 
 