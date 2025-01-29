Финляндия разработала ударный беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия для Украины

Финская компания Insta разработала для Украины беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, способный эффективно уничтожать живую силу противника.

Об этом порталу Yle сообщил директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса компании Insta Тууре Лехторанта, передает Цензор.НЕТ.

Финская компания Insta презентует беспилотник Steel Eagle на мероприятии SecD Day, которое стартует в среду в Хельсинки.

"Если вы работаете только в Финляндии, вы не можете понять, каким должно быть устройство", - отметил Лехторанта.

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Стальной орел

Steel Eagle - это ударный беспилотник вертолетного типа, оснащенный веерным зарядом со стальными и вольфрамовыми шариками. Он предназначен для поражения живой силы противника. При сбросе с высоты несколько десятков метров шарики способны пробивать крышу обычных и легкобронированных автомобилей.

По данным разработчиков, трех таких дронов достаточно, чтобы нанести значительный урон противнику на территории размером с футбольное поле. Кроме этого, Steel Eagle имеет усиленные средства радиоэлектронной борьбы, которые помогают ему противостоять средствам ПВО врага.

Как отмечается, финская оборонная и аэрокосмическая промышленность активно поддерживает Украину, и более десяти финских оборонных компаний уже сотрудничают с украинскими предприятиями. Insta является стратегическим партнером Сил обороны Финляндии и занимает ведущие позиции в высокотехнологичных военных разработках.

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