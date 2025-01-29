РФ активно препятствует гуманитарным эвакуациям, усложняя возвращение украинцев из ВОТ, - Лубинец

Россия активно препятствует возвращению украинцев с временно оккупированных территорий, создавая максимальные трудности для гуманитарной эвакуации.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция РФ - сделать все, чтобы граждане с ВОТ не возвращались, или же возвращались с максимальными проблемами", - отметил Лубинец.

В частности, омбудсмен отметил, что логистические маршруты эвакуации часто прокладываются таким образом, что украинцы сначала попадают на территорию России, пересекая несколько границ.

"У нас были случаи, когда мы неоднократно пытались вернуть человека, и это не удавалось. Только с третьей попытки, или при прямом посредничестве международных партнеров. Есть случай, когда мы одного мальчика возвращали трижды. Это удалось сделать только с помощью дипломатов из Катара", - рассказал омбудсмен.

Также омбудсмен подтвердил, что обращений от украинцев, которые хотят вернуться с ВОТ, продолжает поступать много, что свидетельствует об огромных трудностях и запросах на помощь.

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